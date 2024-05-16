Макс Ферстаппен: «Мне никогда не бывает скучно – потому что мне не нужны другая команда или другой пилот, чтобы бросить себе вызов»

Ферстаппен высказался о своих целях в период доминирования в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» рассказал, что не считает свои победы скучными, учитывая отсутствие конкуренции до недавнего времени, потому что сам всегда требует от себя максимального результата.

«Первые пять гонок этого сезона получились не такими простыми, как могло показаться людям со стороны.

Со стороны кажется, что у меня уже довольно давно нет никакого вызова – но на самом деле я сам бросаю себе вызов каждый гоночный уик-энд, стараясь выжимать из ситуации максимум.

Так что мне никогда не бывает скучно – потому что для того, чтобы мне было брошен вызов, мне не нужны другая команда или другой пилот. Потому что я сам постоянно делаю это, стараясь добиться максимально возможного результата.

И у меня нет ощущения, что мне чего-то не хватает или что я жду, что кто-то вдруг начнет больше ценить то, что мы делаем.

Всегда важен элемент внимания к деталям – за счет чего именно ты можешь сделать разницу, и какие-то уик-энды проходят лучше, какие-то хуже. Но я считаю, что с самого начала сезона другим командам удалось подобраться к нам намного ближе, чем это было в прошлом году.

Как команда, мы хорошо провели начало сезона, когда мы очень многие вещи делали правильно. И еще у нас был сход в Австралии, что стоило нам потери огромного количества очков. Но я в любом случае полагаю, что в этом сезоне борьба будет намного плотнее, чем в прошлом», – рассказал Ферстаппен.

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