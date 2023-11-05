Экскурсия по фону для «Ф-1» в Абу-Даби: что за город, как там смотрят гонку и развлекают

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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по локации для Гран-при Абу-Даби, и он заслуживает плюса!

Финал сезона «Формулы-1» всегда становится по-настоящему зрелищным событием, проходящим под огнями столицы Эмиратов Абу-Даби. Расположенная на острове в Персидском заливе, эта богатая культурными традициями и прогрессивная арабская жаркая страна встречает приезжающих на гонки, устраивая шоу, соответствующее ее статусу последней гонки в календаре, и гарантируя, что сезон завершится с пиротехническим взрывом.

Опытная путешественница Эми Овери дает необходимые советы, если вы отправляетесь в Абу-Даби на Гран-при.

Где и что поесть

Абу-Даби может похвастаться богатым сочетанием культурных влияний, когда речь заходит о местной кухне, которая черпает вдохновение в соседних странах: Ливане, Иордании и Индии, благодаря чему блюда пропитаны ароматом специй, а также ингредиентами со всего Ближнего Востока и Азии.

Благодаря тому, что город является ключевым прибрежным торговым пунктом, в меню всегда изобилие свежей рыбы и морепродуктов.

А благодаря растущему числу известных международных шеф-поваров во многих роскошных отелях вы будете по-настоящему избалованы выбором, когда речь идет о полноценном питании в городе, независимо от бюджета.

Среди традиционных блюд стоит попробовать популярное аль мадрооба – вкусную сладко-соленую смесь соленой рыбы и специй в густом соусе, подаваемую со сладким карамелизированным луком и приторным рисом цвета шафрана.

А в качестве сладкого завершения трапезы не забудьте заказать лукаймат – обжаренные во фритюре шарики из теста, пропитанные финиковым сиропом, которые идеально запивать чашечкой арабского кофе с ароматом кардамона.

Ресторан и кафе Al Fanar, имеющий несколько точек по всему городу, в том числе в популярном торговом центре Yas Mall на острове Яс, и предлагающий обширное меню блюд эмиратской кухни, стремится перенести посетителей в ностальгическую атмосферу 1960-х годов благодаря декору и выставленным артефактам, сохраняя при этом традиционную эмиратскую кухню на фоне растущего мирового кулинарного ландшафта.

Чтобы поужинать с постоянно меняющимся видом, отправляйтесь в круиз на красивом традиционном деревянном доу ресторана Al Dhafra, где вам предложат разнообразные блюда – от вкуснейших свежевыловленных морепродуктов до блюд местной кухни с захватывающими видами на Корниш.

Вдохновленный семейными традициями и арабским гостеприимством, с теплой и аутентичной атмосферой, Yadoo’s House (Дом бабушки) – очаровательный ресторан, где люди собираются вместе, чтобы поесть в истинно эмиратском стиле.

В меню много традиционных блюд, таких как макбуз – легко приправленное блюдо из риса, напоминающее плов, которое часто подается с курицей, и вкуснейшая кюфта (фрикадельки), а любителям сладкого стоит оставить место для кунафы – традиционного ближневосточного десерта из тонкого лапшеобразного теста или манки, пропитанного сахарным сиропом и прослоенного сыром и орехами.

Расположенный в самом сердце острова Яс, Art Market представляет собой уникальное пространство, объединяющее еду, искусство и музыку, а также парикмахерскую. Art Market открыт для завтраков и ужинов.

Это популярное заведение, номинированное на премию Time Out Abu Dhabi 2023 в категории «Лучший ресторан», где посетители во время еды могут погрузиться в окружающие их произведения искусства местного производства, насладиться живой музыкой... А после, при желании, подстричься.

Ресторан Rangoli отеля Yas Island Rotana – шикарное заведение, оформленное в земляных тонах, которые придают помещению теплую и гостеприимную атмосферу.

Популярный и стильный ресторан северо- и южноиндийской кухни, в котором свежеприготовленные тикка и кебабы из настоящей печи-тандура соседствуют с ароматными карри и бирьяни, а также с тщательно подобранной и обширной винной картой.

Где остановиться

Несомненно, лучшим местом для проживания во время гонки является остров Яс, что обеспечивает непосредственную близость к трассе и полное погружение в атмосферу ярких вечеринок, которая ее окружает.

Среди множества отелей можно выбрать один из стандартных известных, расположенных в нескольких минутах ходьбы от трассы, или остановиться в отеле W Hotel, который занимает завидное положение, являясь неотъемлемой частью 5,2-километровой трассы и сопутствующей ей атмосферы вечеринки, благодаря крутым барам и ресторанам.

Для более спокойного отдыха и возможности познакомиться с сердцем настоящего Абу-Даби отправляйтесь через мост в центр города, где вы найдете множество вариантов размещения всего в нескольких минутах езды от места событий.

Где смотреть гонку

Если вы не можете насладиться видом на трассу из номера в отеле W Hotel и у вас нет друга с яхтой в Yas Marina, то лучше всего занять место на Западной трибуне, откуда вы сможете наблюдать за всем происходящим в шестом повороте.

Также можно окунуться в общую атмосферу и насладиться зрелищной пиротехникой, заняв место на Главной трибуне вдоль стартово-финишной прямой, но при этом постарайтесь занять место повыше, чтобы избежать яркого солнца Абу-Даби.

Что стоит знать еще

На острове Яс нет недостатка в развлечениях, а для любителей острых ощущений и адреналина здесь находится парк Ferrari World. В этом тематическом парке мирового класса, расположенном рядом с трассой «Формулы-1», находятся самые быстрые в мире американские горки Formula Rossa, на которых вы разгонитесь до максимальной скорости 240 км/ч всего за 4,9 секунды.

Здесь также находится самая высокая в мире петля, самая высокая из когда-либо построенных космических рам и более 40 рекордных аттракционов. Это идеальное место для безостановочного, головокружительного веселья, расположенное в двух шагах от трассы, что делает его идеальным местом для отдыха между сеансами.

Лувр в Абу-Даби – архитектурный шедевр, объединяющий различные культуры и позволяющий по-новому взглянуть на общие истории человечества, – сочетает в себе стремление ОАЭ к смелому культурному прогрессу и опыт Франции в области музейного дела и искусства.

С момента открытия в 2017 году музей быстро стал одной из главных достопримечательностей города как для жителей, так и для гостей. Впечатляющая коллекция произведений искусства, в которой представлены работы Леонардо да Винчи и Анри Матисса, а также более современные произведения Джексона Поллока и Энди Уорхола, соседствует с сокровищницей древностей, таких как древнеегипетские гробницы и прекрасные ближневосточные артефакты.

Если коллекции внутри музея не впечатляют, то одна только великолепная архитектура здания стоит того, чтобы его посетить. Спроектированное известным французским архитектором Жаном Нувелем, который также отвечал за создание потрясающего Национального музея Катара, здание представляет собой симфонию бетона, воды и отраженного света. Дизайн вдохновлен уникальным расположением музея в точке, где арабское небо встречается с песками острова Саадият и теплыми водами Аравийского моря.

Вы сможете увидеть уникальную перспективу с воды, совершив прогулку на каяке по внешнему периметру музея, и узнать все о культурных ценностях, находящихся внутри, а также полюбоваться культовой архитектурой на восходе солнца и во время полнолуния.

Большая мечеть шейха Зайда с ее ослепительно белым мраморным фасадом, огромными мозаичными полотнами и позолоченными люстрами Сваровски, несомненно является жемчужиной в культурной и архитектурной короне Абу-Даби и обязательна к посещению.

Эта действующая мечеть, ежедневно принимающая до 50 тысяч верующих, также придерживается политики открытых дверей и принимает посетителей со всего мира, которые приезжают полюбоваться ее величественной красотой и величием, а также получить более глубокое представление об исламской культуре.

Бесплатная экскурсия по мраморным залам, украшенным колоннами с вкраплениями аметиста и яшмы, с опытным гидом, который обратит ваше внимание на мелкие детали, которые вы могли пропустить, например, на обширную каллиграфию золотыми листами, украшающую полые 82 купола мечети.

Каждый вечер мечеть открыта для посещения до 22:00, поэтому обязательно посетите ее с заходом солнца, чтобы увидеть, как фасад озаряется теплым золотистым светом, который затем отражается в многочисленных бассейнах, предназначенных для спокойного созерцания.

В качестве альтернативы можно испытать адреналиновое веселье на просторах пустыни и прокатиться по дюнам! Проедьте по золотистым песчаным долинам на полноприводном автомобиле и познакомьтесь с пустыней, добавив к этому острые ощущения, а может быть, попробуйте заняться сэндбордингом в живописных дюнах, а затем совместите поездку с прогулкой на верблюдах или соколиной охотой, чтобы получить полное приключение в Аравийской пустыне.

Многие туроператоры предлагают дополнительные услуги, так что у вас будет большой выбор, чтобы максимально насладиться потрясающими пейзажами.

Город-оазис Аль-Айн в ОАЭ, где пальм больше, чем домов, – чудо природы, расположенное примерно в полутора часах езды от Абу-Даби, и его стоит посетить, чтобы почувствовать вкус настоящей эмиратской жизни. Этот город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой удивительное сочетание исторических крепостей, шумных базаров и верблюжьих рынков, а древние водные пути питают этот пустынный оазис.

Благодаря относительно короткому перелету из Европы, гарантированно теплой зимней погоде в сочетании с атмосферой конца года, Абу-Даби является отличным выбором для поклонников «Формулы-1», желающих стильно завершить сезон, с дополнительной возможностью продлить поездку, чтобы максимально использовать пляжные отели, богатую культуру и приятный климат.

Забавный факт

Шейх Хамад бин Хамдан аль-Нахайян из правящей королевской семьи ОАЭ, прозванный «радужным шейхом» из-за любви к цветам, является убежденным фанатом автомобилей и собрал коллекцию редких и причудливых творений автотехники, некоторые из которых являются мировыми рекордсменами. Она размещена в четырех музеях в ОАЭ и Марокко.

Отдавая предпочтение крупногабаритным репликам и внедорожникам суперкарам, шейх является мировым рекордсменом по самой большой коллекции полноприводных автомобилей, насчитывающей 718 машин, многие из которых выставлены в Национальном автомобильном музее Эмиратов в форме пирамиды.

Он также построил специальный музей для самых сумасшедших автомобильных творений, которые были спроектированы и построены самим шейхом, включая гигантский караван-глобус, который содержит поразительные девять комнат для гостей и девять ванных комнат.

В коллекции, включающей самые большие в мире внедорожники и пикапы, главным экспонатом является гигантская копия джипа «Уиллис» времен Второй мировой войны, который при высоте шесть метров и весе в четыре тонны признан самым большим в мире автомобилем в 2010 году.

А почему шейх получил такое необычное прозвище? В 1990-х он обратился к компании «Мерседес» с просьбой построить для него целый парк автомобилей S-класса всех цветов радуги в качестве свадебного подарка.

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Всем спасибо. Заходите, буду радовать еще!

Источник: Formula-1.

Фото: Facebook; visitabudhabi.ae; en.wikipedia.org; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Tom Dulat; unsplash.com/Ajit Sandhu