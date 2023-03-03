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Как выглядели бы пилоты «Формулы-1» на картинах Леонардо да Винчи? Спросили у нейросети

Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер Шарль Леклер
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Серхио Перес Серхио Перес
Пьер Гасли Пьер Гасли
Ландо Норрис Ландо Норрис
Валттери Боттас Валттери Боттас
Формула-1 Формула-1
Эстебан Окон Эстебан Окон
Оскар Пиастри Оскар Пиастри
Александр Албон Александр Албон
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Юки Цунода Юки Цунода
Ник де Врис Ник де Врис
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Логан Сарджент
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Ланс Стролл Ланс Стролл
Джордж Расселл Джордж Расселл
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Авто Авто

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Привет! Вы в пользовательском блоге о «Формуле-1» F1 Passion. Здесь визуализируют современную «Ф-1» всеми мыслимыми и не очень способами. Поддержите автора плюсами и подписками, тогда таких увлекательных постов будет больше!

Кто из нас в детстве не участвовал в бессмысленных дружеских спорах на темы вроде «а вот если бы у одной из древних цивилизаций было современное оружие, они бы всех победили?», «а как бы выглядели скейтборды в Древнем Египте?» и так далее.

Пофантазируем сегодня на схожую тему. А как бы выглядели и чем занимались пилоты «Формулы-1», родись они на 500-600 лет раньше?Поможет нам в этом, разумеется, нейросеть, которая лезет в наши жизни отовсюду.

Искусственный интеллект (Midjourney – подробнее о технических деталях в конце поста) помог нарисовать портреты пилотов такими, как если бы они вышли из-под кисти одного из величайших творцов в истории человечества – Леонардо да Винчи. Почему именно он? Все просто: 15 апреля отмечалась 571-я годовщина со дня рождения знаменитого итальянца.

Sports.ru искусствоведческий.

Макс Ферстаппен

Аккуратный внешний вид, коротко стриженные усы и элегантная шляпа. Настоящий джентльмен свеж – к интеллекту всегда липнет кэш. Тетушка каждую весну предлагает господину Ферстаппену построить теплицу и начать выращивать тюльпаны. Слишком мелочное занятие, отвечает ей Макс. Разве когда-нибудь в ближайшие тысячи лет луковицы тюльпана могут стоить дороже пары ненужных гульденов? То-то и оно.

Чеко Перес

Живет в свое удовольствие недалеко от Теночтитлана. Ест много цитрусовых, любит охоту, увлекается астрологией. Помогает дяде вести календарь будущего. Пока дошел только до 2012-го, но ничего, времени у него достаточно. Успеет еще.

Да и кому это вообще может понадобиться?

Фернандо Алонсо

Доблестный воин на службе у короля Испании. Тяжелые рыцарские латы и огромный меч не его выбор – делает ставку на легкость, ловкость и скорость. Дамский угодник, каждое Рождество встречает в кругу новой возлюбленной.

– Ты собираешься драться вот с этим?! – Я собираюсь это убить. Все ради Марго.

Ланс Стролл

Вельможа среднего пошиба в герцогстве Уэльсском. Обожает грибные супы любимой матушки Мэри. Завсегдатай мужских клубов выходного дня, ничем не выделяется из толпы сверстников, хотя все детство мечтал стать ведущим конным рыцарем графства.

В общем, он как «Тоттенхэм».

Льюис Хэмилтон

Воин британской армии. Дисциплина – это, конечно, замечательно, но яркую индивидуальность не скрыть никакими уставами: сережка в левом ухе на месте, а значит, обсуждение нарядов сэра Льюиса на балу обеспечено.

Альтернативная версия. Обстоятельства, столетие и прочие условия жизни могут меняться, но мода всегда при Хэмилтоне. Чем же занимается этот пылкий мужчина? Ювелир? Возможно. Профессор университета? Догадка не лишена смысла. Но я бы сделал ставку на тайного фаворита королевы.

Джордж Расселл

Разбойник, вор, отличается особенной жестокостью к своим жертвам. Однажды прямо на ходу свалил повозку скандинавского торговца с Квантокских холмов, и все ради каких-то десяти золотых. С тех пор объявлен в розыск и вынужден инкогнито передвигаться между деревнями королевства, а то и вовсе укрываться от посторонних глаз в чаще темного леса.

Шарль Леклер

Аристократ, работает сыном богатых родителей. Трудности жизни миновали его, но и избалованным человеком назвать язык не повернется. Славится изысканным туалетом и фокусом «бокал через железо».

Сглазили. Короли снова что-то не поделили, пришлось отправиться на войну против Франции на стороне Венецианской лиги. Та битва при Форново навсегда отпечаталась украшением лица настоящего мужчины и стала причиной долгих бессонных ночей..

Карлос Сайнс

Когда-то был обычным церковнослужащим, благодаря своей прилежности и исполнительности даже добрался до сана коадъютора в одном из храмов близ Сарагосы. Поступило предложение стать тайным агентом инквизиции, отказываться не стал: репутация органа власти его смущала, но ненависть к еретикам перевесила.

Слыхали про «Аист»? Карлос один из авторов его прототипа.

Ландо Норрис

Студент в новеньком университете в городе Глазго. Очень хотел поступить в Оксфорд или Кембридж, но провалил экзамены по литературе. Увы, вдохновленного мотивационного письма и вовремя отпущенных реплик, рассмешивших всю аудиторию, не хватило.

Выучиться у именитого профессора Л.Х. не вышло.

Оскар Пиастри

Потомственный рыбак из деревушки Риомаджоре. Прожил тяжелую жизнь, в одиночку вырастил единственного сына Джорджо и смог устроить его моряком в торговое судно генуэзского флота. Корабль с Джорджо попал в шторм и отбился от эскадры где-то в районе нового порта Джакарта. Быть может, он нашел пристанище где-то в неизведанных землях неподалеку?

Пьер Гасли

Последовал по стопам отца и стал музыкантом при городской ратуше Каркассона. Свое музыкальное произведение придумает вряд ли, но исполнительностью и безупречным музыкальным слухом Господь не обделил. Предлагал свои услуги Карлу VIII: хотел организовать военный оркестр и отправиться на войну с проклятыми макаронниками, но недальновидный ставленник Бога идею не оценил.

Эстебан Окон

Торгует дешевым вином в Нормандии. Публика в этих местах непритязательная, обычный крестьянский люд да солдаты, вынужденные здесь квартироваться из-за угрозы новых конфликтов с соседней Великобританией. Большой патриот родного Руана, в зимний сезон любит спуститься по Сене до самого Парижа и встречать Рождество в лучших булочных XVIII округа.

Нико Хюлькенберг

 Офицер Тевтонского ордена в отставке, служил под командованием самого Альбрехта Бранденбургского. Храбрый вояка, искусно владеет всеми видами оружия – не совладал только с госпожой Фортуной. То стрелой его ранят, то знамя обзор закроет в самый неподходящий момент. В общем, без ранения поле боя не покинул ни разу.

Кевин Магнуссен

Настоящий волк-одиночка. Выкрал коня у своего господина и ускакал глубоко в лес, не останавливаясь до тех пор, пока не набрел на заброшенную егерскую лачужку. Там и обосновался. Кормит себя тем, что поймал, греет свое тело тем, что собрал. Ну а душу его после той истории в Лиссабоне уже ничего не согреет.

Валттери Боттас

Проживает где-то на севере Европы, барон, есть свое прибыльное хозяйство. Верует и все еще ждет начала десятого крестового похода. Суровая внешность обманчива, добрые глаза выдают хорошего человека и озорника.

Чжоу Гуанью

Самый талантливый ученик при дворе Чжу Цзяньшэня. В детстве чуть не стал жертвой ужасного происшествия: кибитка, в которой он сидел, потеряла управление и несколько раз перевернулась, на мальчике же не было ни царапины. С тех пор правление императора Чжу и стали называть Небесной Благосклонностью, а самого Гуанью носителем Доспехов Бога.

Ник Де Врис

С отличием окончил юридический факультет университета Роттердама и стал судьей в родном Леувардене. Самый честный блюститель закона своего поколения, ни разу не был замечен в коррупционных скандалах. В определенных кругах даже появилась присказка: твой судья Де Врис – молись и крепись.

Юки Цунода

Остался сиротой в возрасте трех лет, всему виной небрежные синоби, по ошибке устранившие родителей Юки вместо лидеров клана Имагава. Настоящая цель атаки пожалела мальчика и приютила в своем доме – с них не убудет, еды и кровли хватает, да и их маленькому Юдзуру будет веселее.

Логан Сарджент

Ремесленник в манчестерском захолустье, мастер на все руки. Чинит обувь и одежду (берет, кстати, недорого), занимается отделкой кожи. Хотел еще выучиться на стеклодува, но до дрожи в коленках боится огня, последствия детской травмы. По будням пропадает на работе, по выходным не вылезает из кабаков. Романтика.

Алекс Албон

Долгое время работал гувернером при представительстве Великобритании в Юго-Восточной Азии. В управлении домохозяйством немного неряшлив, но зато обожает возиться с детьми и преподавать им точные науки. В преклонном возрасте оказался не востребован, проедает накопленные средства и балует уличную шпану разного рода небылицами.

Технические детали.

Изображения созданы при помощи Midjourney в несколько итераций.

Шаг 1 – простейший запрос по типу «Fernando Alonso drawn by Leonardo da Vinci»

Шаг 2 – усложнение запроса, добавление опции «random background» и подбор интересных вариантов профессий и внешнего вида (возраст, наличие растительности, одежда)

Шаг 3 – доработка, выставление различных весов словам в запросе и параметров размера, выбор нескольких интересных вариантов

Пример запрос на Шаге 3:

Интересно продолжение? Есть похожие идеи? Ставьте плюсы, пишите комментарии.

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5 комментариев

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Флэшбеки Алонсо
Было бы злорово увидеть весь пелотон с названием нейросети и стилем промта - тогда попробуем вынести в раздел:)
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Paninaro
Алонсо похож. Остальных без подписи сложно узнать.
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Нагрузки Сборной
Автор
Ответ Флэшбеки Алонсо
Было бы злорово увидеть весь пелотон с названием нейросети и стилем промта - тогда попробуем вынести в раздел:)
Добавил остальных пилотов и описание процесса создания! Спасибо!
0
0
0
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Флэшбеки Алонсо
Ответ Нагрузки Сборной
Добавил остальных пилотов и описание процесса создания! Спасибо!
Супер! Взяли на оформление. Спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Флэшбеки Алонсо
Ответ Нагрузки Сборной
Добавил остальных пилотов и описание процесса создания! Спасибо!
Осмелились поменять родной город де Врису. Все-таки его фамилия слишком упорно намекает на Фрисландию:)
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