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Кто из нас в детстве не участвовал в бессмысленных дружеских спорах на темы вроде «а вот если бы у одной из древних цивилизаций было современное оружие, они бы всех победили?», «а как бы выглядели скейтборды в Древнем Египте?» и так далее.

Пофантазируем сегодня на схожую тему. А как бы выглядели и чем занимались пилоты «Формулы-1», родись они на 500-600 лет раньше? Поможет нам в этом, разумеется, нейросеть, которая лезет в наши жизни отовсюду.

Искусственный интеллект (Midjourney – подробнее о технических деталях в конце поста) помог нарисовать портреты пилотов такими, как если бы они вышли из-под кисти одного из величайших творцов в истории человечества – Леонардо да Винчи. Почему именно он? Все просто: 15 апреля отмечалась 571-я годовщина со дня рождения знаменитого итальянца.

Sports.ru искусствоведческий.

Макс Ферстаппен

Аккуратный внешний вид, коротко стриженные усы и элегантная шляпа. Настоящий джентльмен свеж – к интеллекту всегда липнет кэш. Тетушка каждую весну предлагает господину Ферстаппену построить теплицу и начать выращивать тюльпаны. Слишком мелочное занятие, отвечает ей Макс. Разве когда-нибудь в ближайшие тысячи лет луковицы тюльпана могут стоить дороже пары ненужных гульденов? То-то и оно.

Чеко Перес

Живет в свое удовольствие недалеко от Теночтитлана. Ест много цитрусовых, любит охоту, увлекается астрологией. Помогает дяде вести календарь будущего. Пока дошел только до 2012-го, но ничего, времени у него достаточно. Успеет еще.

Да и кому это вообще может понадобиться?

Фернандо Алонсо

Доблестный воин на службе у короля Испании. Тяжелые рыцарские латы и огромный меч не его выбор – делает ставку на легкость, ловкость и скорость. Дамский угодник, каждое Рождество встречает в кругу новой возлюбленной.

– Ты собираешься драться вот с этим?! – Я собираюсь это убить. Все ради Марго.

Ланс Стролл

Вельможа среднего пошиба в герцогстве Уэльсском. Обожает грибные супы любимой матушки Мэри. Завсегдатай мужских клубов выходного дня, ничем не выделяется из толпы сверстников, хотя все детство мечтал стать ведущим конным рыцарем графства.

В общем, он как «Тоттенхэм».

Льюис Хэмилтон

Воин британской армии. Дисциплина – это, конечно, замечательно, но яркую индивидуальность не скрыть никакими уставами: сережка в левом ухе на месте, а значит, обсуждение нарядов сэра Льюиса на балу обеспечено.

Альтернативная версия. Обстоятельства, столетие и прочие условия жизни могут меняться, но мода всегда при Хэмилтоне. Чем же занимается этот пылкий мужчина? Ювелир? Возможно. Профессор университета? Догадка не лишена смысла. Но я бы сделал ставку на тайного фаворита королевы.

Джордж Расселл

Разбойник, вор, отличается особенной жестокостью к своим жертвам. Однажды прямо на ходу свалил повозку скандинавского торговца с Квантокских холмов, и все ради каких-то десяти золотых. С тех пор объявлен в розыск и вынужден инкогнито передвигаться между деревнями королевства, а то и вовсе укрываться от посторонних глаз в чаще темного леса.

Шарль Леклер

Аристократ, работает сыном богатых родителей. Трудности жизни миновали его, но и избалованным человеком назвать язык не повернется. Славится изысканным туалетом и фокусом «бокал через железо».

Сглазили. Короли снова что-то не поделили, пришлось отправиться на войну против Франции на стороне Венецианской лиги. Та битва при Форново навсегда отпечаталась украшением лица настоящего мужчины и стала причиной долгих бессонных ночей..

Карлос Сайнс

Когда-то был обычным церковнослужащим, благодаря своей прилежности и исполнительности даже добрался до сана коадъютора в одном из храмов близ Сарагосы. Поступило предложение стать тайным агентом инквизиции, отказываться не стал: репутация органа власти его смущала, но ненависть к еретикам перевесила.

Слыхали про «Аист»? Карлос один из авторов его прототипа.

Ландо Норрис

Студент в новеньком университете в городе Глазго. Очень хотел поступить в Оксфорд или Кембридж, но провалил экзамены по литературе. Увы, вдохновленного мотивационного письма и вовремя отпущенных реплик, рассмешивших всю аудиторию, не хватило.

Выучиться у именитого профессора Л.Х. не вышло.

Оскар Пиастри

Потомственный рыбак из деревушки Риомаджоре. Прожил тяжелую жизнь, в одиночку вырастил единственного сына Джорджо и смог устроить его моряком в торговое судно генуэзского флота. Корабль с Джорджо попал в шторм и отбился от эскадры где-то в районе нового порта Джакарта. Быть может, он нашел пристанище где-то в неизведанных землях неподалеку?

Пьер Гасли

Последовал по стопам отца и стал музыкантом при городской ратуше Каркассона. Свое музыкальное произведение придумает вряд ли, но исполнительностью и безупречным музыкальным слухом Господь не обделил. Предлагал свои услуги Карлу VIII: хотел организовать военный оркестр и отправиться на войну с проклятыми макаронниками, но недальновидный ставленник Бога идею не оценил.

Эстебан Окон

Торгует дешевым вином в Нормандии. Публика в этих местах непритязательная, обычный крестьянский люд да солдаты, вынужденные здесь квартироваться из-за угрозы новых конфликтов с соседней Великобританией. Большой патриот родного Руана, в зимний сезон любит спуститься по Сене до самого Парижа и встречать Рождество в лучших булочных XVIII округа.

Нико Хюлькенберг

Офицер Тевтонского ордена в отставке, служил под командованием самого Альбрехта Бранденбургского. Храбрый вояка, искусно владеет всеми видами оружия – не совладал только с госпожой Фортуной. То стрелой его ранят, то знамя обзор закроет в самый неподходящий момент. В общем, без ранения поле боя не покинул ни разу.

Кевин Магнуссен

Настоящий волк-одиночка. Выкрал коня у своего господина и ускакал глубоко в лес, не останавливаясь до тех пор, пока не набрел на заброшенную егерскую лачужку. Там и обосновался. Кормит себя тем, что поймал, греет свое тело тем, что собрал. Ну а душу его после той истории в Лиссабоне уже ничего не согреет.

Валттери Боттас

Проживает где-то на севере Европы, барон, есть свое прибыльное хозяйство. Верует и все еще ждет начала десятого крестового похода. Суровая внешность обманчива, добрые глаза выдают хорошего человека и озорника.

Чжоу Гуанью

Самый талантливый ученик при дворе Чжу Цзяньшэня. В детстве чуть не стал жертвой ужасного происшествия: кибитка, в которой он сидел, потеряла управление и несколько раз перевернулась, на мальчике же не было ни царапины. С тех пор правление императора Чжу и стали называть Небесной Благосклонностью, а самого Гуанью носителем Доспехов Бога.

Ник Де Врис

С отличием окончил юридический факультет университета Роттердама и стал судьей в родном Леувардене. Самый честный блюститель закона своего поколения, ни разу не был замечен в коррупционных скандалах. В определенных кругах даже появилась присказка: твой судья Де Врис – молись и крепись.

Юки Цунода

Остался сиротой в возрасте трех лет, всему виной небрежные синоби, по ошибке устранившие родителей Юки вместо лидеров клана Имагава. Настоящая цель атаки пожалела мальчика и приютила в своем доме – с них не убудет, еды и кровли хватает, да и их маленькому Юдзуру будет веселее.

Логан Сарджент

Ремесленник в манчестерском захолустье, мастер на все руки. Чинит обувь и одежду (берет, кстати, недорого), занимается отделкой кожи. Хотел еще выучиться на стеклодува, но до дрожи в коленках боится огня, последствия детской травмы. По будням пропадает на работе, по выходным не вылезает из кабаков. Романтика.

Алекс Албон

Долгое время работал гувернером при представительстве Великобритании в Юго-Восточной Азии. В управлении домохозяйством немного неряшлив, но зато обожает возиться с детьми и преподавать им точные науки. В преклонном возрасте оказался не востребован, проедает накопленные средства и балует уличную шпану разного рода небылицами.

Технические детали.

Изображения созданы при помощи Midjourney в несколько итераций.

Шаг 1 – простейший запрос по типу «Fernando Alonso drawn by Leonardo da Vinci»

Шаг 2 – усложнение запроса, добавление опции «random background» и подбор интересных вариантов профессий и внешнего вида (возраст, наличие растительности, одежда)

Шаг 3 – доработка, выставление различных весов словам в запросе и параметров размера, выбор нескольких интересных вариантов

Пример запрос на Шаге 3:

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