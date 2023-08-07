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От редакции: Привет! Вы в новом блоге про «Формулу-1» «Оранжевое видение». Перед Гран-при Нидерландов автор рассказывает историю трассы в Зандворте. Поддержите блог плюсами и подписками, тогда таких постов будет больше!

Приятная пора летних отпусков в мире «Формулы-1» подходит к концу. Гонщики, руководители команд, простые механики провели три недели с семьями, съездили к бабушкам на огород, отгуляли путевки на море. Настало время расчехлить рабочие комбинезоны и вновь окунуться в мир двигателей, запаха шин и соперничества.

Открытие второй половины сезона пройдет в нидерландском Зандворте. Небольшой городок в 25 километрах от Амстердама является одним из крупнейших пляжных курортов страны. Интересно, что город основан еще в 1100 году и изначально носил название Sandevoerde – «песчаный брод». Зандворт расположен на побережье Северного моря и имеет песчаный пляж вдоль всей территории. К северу от города расположен национальный заповедник Зейд-Кеннемерланд площадью 38 км², который ежегодно посещают около 2 миллионов человек. К главным достопримечательностям парка относятся песчаные дюны, среди которых можно увидеть оленей, зайцев и шотландских зубров. Для любители старинной архитектуры в юго-восточной части парка прячется замок Дейнлюст, созданный еще в XIX веке.

Городок в 1930 году (сверху, pxhere.com) и пейзажи национального заповедника «Зейд-Кеннемерланд» (снизу, planetofdream.com)

Желание голландских властей развить туризм и окунуться в мир автоспорта привело к проекту постоянной гоночной трассы на дюнах Зандворта. В 1948-м под руководством победителя «24 часов Ле-Мана» Сэмми Дэвиса был построен короткий 4,2-километровый автодром, вписанный в местный ландшафт и дороги общего пользования. Трек понравился гонщикам быстрыми затяжными поворотами и возможностью выбирать в них разные траектории для обгона. Самым известным местом трассы стал первый поворот – Tarzanbocht (теперь «Тарзан»). По легенде, его назвали в честь местного жителя, который предоставил землю для строительства, а взамен пожелал быть увековеченным в конфигурации автодрома.

Знакомство «Зандворта» с «Формулой-1» началось в 1952 году, когда первую гонку в рамках чемпионата мира выиграл Альберто Аскари. В последующие годы трек то вновь появлялся в календаре чемпионата, то пропадал из-за финансовых проблем. Стабильность пришла лишь спустя 6 лет. В течение полутора десятилетий трасса ежегодно принимала Гран-при. Но, как и многие исторические автодромы, «Зандворт» на своем пути столкнулся с проблемами с безопасностью. Этап 1972 года был бойкотирован пилотами – они заявили, что проведение этапа в текущих условиях опасно для жизни.

Джим Кларк лидирует на Гран-при Нидерландов 1967 года (www.drive2.ru)

На следующий год гоночный центр изменили: установили барьеры, улучшили зоны вылета, возвели новые боксы и замедлили трассу новой шиканой. Во время уик-энда 1973 года царила радостная атмосфера возвращения в автоспортивную семью, но гонка обернулась трагедией. Из-за аварии на 8-м круге загорелась машина британца Роджера Уильямсона. Его соотечественник Дэвид Перли остановился на трассе, чтобы помочь товарищу. На подмогу Перли никто не пришел – маршалы опасались подойти к горящему болиду из-за угрозы взрыва бензобака. Остальные пилоты считали, что Дэвид пытается потушить свою машину, при этом он сам в безопасности. Гонка не была остановлена, и пожарная машина вынуждена была объезжать трассу, чтобы пробиться к месту аварии. За это время Уильямсон погиб от удушья. Финиш зафиксировал победу Джеки Стюарта, но праздник в Зандворте стал трауром.

Несмотря на это событие, в течение следующих 12 лет «Формула-1» не покидала «Зандворт». Это время запомнилось первой победой Джеймса Ханта на «Хескете», последними победами в карьерах Марио Андретти и Ники Лауды, столкновением претендентов на титул Проста и Пике в 1983-м.

Ники Лауда, Гран-при Нидерландов-1985. Последняя победа австрийца в «Формуле-1» (autosport.com.ru)

В 1985 году для «Зандворта» настала пора перемен. За время проведения этапа «Формулы-1» прибрежный город разросся, и перед владельцами автодрома встали вопросы об ограничении шума и модернизации трассы. План перестройки был уже утвержден, но компания, которая занималась управлением трассой, прекратила деятельность. Комплекс оказался под угрозой закрытия, и городские власти сформировали новую группу для его спасения. «Зандворту» снесли южную часть кольца и вписали новую поворотную секцию внутрь старого проекта. На обновленный трек стали приезжать гонки DTM и A1GP, а также региональные «Формулы».

Этап серии DTM в Зандворте в 2016 году (autoreview.ru)

Поворотным моментом для «Зандворта» стало появление в «Формуле-1» Макса Ферстаппена. Нетривиальные выступления молодого пилота «Ред Булл» произвели впечатление и на власти Нидерландов, и на руководство серии. Стороны прикинули возможную выгоду от проведения этапа и заключили контракт с 2020 года.

Первый блин вышел не комом, а не вышел вообще. Пандемия короновируса диктовала свои условия, а проводить этап при пустых трибунах «Зандворт» отказался. Зато уже в 2021-м эффект от уик-энда превзошел самые смелые ожидания. Поклонники Макса заполняли трибуны до отказа ежедневно, начиная с четверга. Крики болельщиков заглушали даже шум двигателей, а дым от оранжевых фаеров оттенял солнечный свет. Ферстаппен не остался в долгу и уверенно выиграл первую гонку в новейшей истории автодрома. Годом позже ситуация повторилась, и договоренности с «Зандвортом» продлили до сезона-2025 включительно.

Оранжевое море и главная звезда Нидерландов (redbull.com)

Но за эйфорией от триумфов местного любимца скрываются достаточно безликие гонки. Современные шестиметровые автобусы слабо приспособлены к узкому треку. Единственным местом для обгона стала стартовая прямая, на которой эффективно реализуется преимущество от DRS. Вся магия профилированных поворотов и динамичных виражей средь дюн упирается в банальный недостаток места для длинных и широких машин.

Профилированный третий поворот (motorsport.com)

Вряд ли что-то изменится и в этом сезоне. Преимущество «Ред Булл» с чемпионом мира за рулем стало еще больше, и конкуренты могут надеяться только на технические проблемы лидера чемпионата. Обгонять в 2023-м легче не стало, так что главная трибуна вновь увидит торжество системы DRS, а все остальные зрители узнают о сменах позиций по большим экранам. Но этап в Нидерландах все равно ждет повышенный интерес – за месяц без «Формулы-1» и гонщики, и болельщики нагуляли аппетит.