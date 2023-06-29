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Комбинация Ферстаппена и «Ред Булл» RB19 оставалась непобедимой на протяжении большей части сезона – и только его товарищ по команде Серхио Перес смог выиграть помимо него. Вот и на домашнем Гран-при Нидерландов Макс вновь выиграл – не помешали две фазы дождя, хаос на пит-стопах, мощная подрезка напарника, аварии и красные флаги. 9-я победа подряд – повторение великого рекорда доминирования от Себастьяна Феттеля.

Это классический случай, когда объединяются лучший гонщик и лучшая машина. Но это далеко не первый случай в истории «Ф-1», когда такая пара выигрывает гонку за гонкой. Вот еще шесть блистательных примеров.

Найджел Мэнселл и «Уильямс» FW14B (1992)

В 1991 году Найджел Мэнселл хорошо провел сезон на «Уильямсе» FW14, но чемпионат мира не выиграл, а его сильно подгонял напарник по команде Риккардо Патрезе. Однако в 1992 году на «Уильямсе» FW14B с активной подвеской он уничтожил всех, включая напарника.

С точки зрения чистой скорости это самая доминирующая комбинация автомобиля и гонщика в истории «Формулы-1». Мэнселл выиграл квалификацию 14 из 16 гоночных уик-эндов: за исключением Венгрии, где Патрезе опередил его и взял поул, а также Канады, где лучшим оказался Сенна. В среднем машина «Уильямса» была на 1,5% быстрее, чем машина «Макларена», занявшая второе место, что составляет 1,2 секунды на теоретическом 80-секундном круге.

Мэнселл всегда был потрясающе быстрым гонщиком, с молниеносной реакцией, но его часто недооценивали. Сам он мог выиграть несколько титулов и до 1992 года, но лучше всего он показал себя на «Уильямсе» FW14B.

Это была явно самая быстрая машина благодаря аэродинамике Эдриана Ньюи, мощному двигателю «Рено» V10 и гению Патрика Хэда. Но у британца было умение извлекать из инструментария максимум пользы. Активная подвеска требовала от гонщика полной отдачи при входе в поворот, несмотря на отсутствие чувства машины до момента, когда электроника среагирует. Патрезе не хватало уверенности, чтобы делать это постоянно, но Мэнселл справлялся.

Результатом стали 9 побед из 16, титул за пять гонок до конца чемпионата и один из самых доминирующих сезонов за все время.

Себастьян Феттель и «Ред Булл» RB9 (2013)

Если мысленно вернуться на десятилетие назад, то вместо Ферстаппена и «Ред Булл» были Себастьян Феттель и «Ред Булл». В 2013 году, четвертом подряд сезоне лидирования австрийской команды, Феттель и «Ред Булл» выглядели неудержимыми. Или стали ими после относительно медленного старта сезона.

«Мерседес» демонстрировал угрожающую скорость в первой половине года, когда Феттель выиграл «только» 4 из первых 10 гонок, так что пара Себа и его машины достигла пика во второй половине года. Феттель выиграл все девять гонок после августовского перерыва – только в конце этого месяца Ферстаппен побил этот рекорд, победив на Гран-при Нидерландов.

Феттель сыграл решающую роль в раскрытии потенциала машины. Технология выдувного диффузора «Ред Булл» безжалостно использовалась Феттелем, который превосходно адаптировал под нее пилотажный стиль. Машина, которая могла уверенно поворачивать, и техника использования педали газа давали машине сцепление в повороте, давали огромное количество прижимной силы позади и превратили Себа в неудержимого.

В 2013 году Феттель побеждал в гонках по-разному: иногда доминировал, иногда давал мастер-классы по контролю за шинами, проводил супер-спринты и прорывался сквозь трафик как, например, в Индии.

Это был пик гоночной формы Феттеля, который не только выиграл благодаря быстрой машине, но и сделал ее лучше своим пилотажем.

Джим Кларк и «Лотус» 33 (1965)

В 1965-м Кларк прекрасно сочетал гоночный стиль с «Лотусом» 33. Плавное, рациональное вождение на машине с 1,5-литровым двигателем Climax было еще и пугающе быстрым. Если бы не проблемы с надежностью и пропуск Гран-при Монако из-за «Инди-500», Кларк мог бы выиграть все 10 гонок чемпионата мира того года.

Двумя годами ранее он уже наслаждался доминирующим сезоном, выиграв чемпионат мира на «Лотусе» 25 и достигнув 70% побед в сезоне – третий результат в истории. «Лотус» 33 стал стал жестче, легче и пополнился улучшенной подвеской.

Победа шотландца в открывающем сезон Гран-при ЮАР была доминирующей: он лидировал на каждом круге и задал тон всего 1965 года. После побед во внезачетных заездов в Сиракузах и в Гудвуде он выиграл пять гонок подряд, а с ними и чемпионат мира.

И какие это были победы! На Гран-при Франции и Германии оформлены «Большими шлемами» – то есть он лидировал на каждом круге после старта с поула. И это несмотря на то, что ему пришлось пересесть на запасную машину «Лотус» 25 во Франции после того, как 32-клапанный двигатель Climax на его «Лотуес» 33 вышел из строя. Он также одержал легендарную победу в дождливую погоду в «Спа» и чудесным образом выиграл на финише 3,2 секунды у гонщика «БРМ» Грэма Хилла на «Сильверстоуне», несмотря на проблему с двигателем на последних 18 кругах.

Хотя он не финишировал ни в одной из трех последних гонок, этот поразительный сезон в 1965 году – один из величайших в истории.

Михаэль Шумахер и «Феррари» F2004 (2004)

Шумахер выиграл рекордные 13 гонок из 18-ти в 2004 году за рулем «Феррари», которая считалась самой быстрой машиной «Ф-1» в истории, пока в 2017 году ее не потеснили более широкие машины с высокой прижимной силой.

Шумахер по-настоящему проиграл только один раз в очной схватке в 2004 году Кими Райкконену на Гран-при Бельгии, а остальные поражения сводились к другим причинам.

У «Феррари» F2004 была самая большая прижимная сила, самый мощный двигатель и резина «Бриджстоун», оптимизированная и под машину, и под предпочтения Шумахера. Даже в «Феррари» были потрясены тем, насколько быстрой была F2004, которая превзошла прогнозы скорости на несколько секунд.

Победа на Гран-при Франции – самая знаменитая для F2004. Она стала результатом того, что шины «Мишлен» на «Рено» Фернандо Алонсо обеспечивали отличное сцепление на квалификационном круге и в начале длинного отрезка, но были медленнее, чем «Бриджстоун» на гоночной дистанции. Решение «Феррари» состояло в том, чтобы перейти от стратегии с тремя остановками к четырем пит-стопам, чтобы Михаэль ехал в «чистом воздухе», необходимом для высокого темпа и победы.

Альберто Аскари и «Феррари» 500 (1952-1953)

В 1952 и 1953 годах чемпионат мира проводился с использованием машин «Формулы-2», и Альберто Аскари был доминирующей силой на неуязвимой «Феррари» 500.

За исключением гонки «Инди-500», которая тогда еще включалась в зачет чемпионата мира, Аскари выиграл 11 раз в 14 стартах в 1952 и 1953 годах.

Даже несмотря на уровень болида, для максимальной отдачи от него требовался гонщик со скоростью и точностью Аскари. Он лидировал 763 круга из возможных 921 (83%) на пути к двум доминирующим титулам подряд. Ни один другой пилот не выигрывал больше одного Гран-при в тех двух сезонах.

Льюис Хэмилтон и «Mерседес» W11 (2020)

Комбинация Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса» W11 выиграла 11 из 17 гонок в 2020 году, несмотря пропуск Гран-при Сахира из-за Covid-19 и неполного восстановления к финалу в Абу-Даби. В том сезоне Льюис доминировал, несмотря на упущенную победу на «Сильверстоуне» из-за прокола и проблем в Монце.

«Мерседес» W11 с ее концепцией маленького угла наклона болида от носовой части к хвосту имела большое преимущество на протяжении основной части сезона. С прорывной системой DAS (двухосевое рулевое управление) для прогрева шин и продвинутой конфигурацией задней подвески, увеличивавшей прижимную силу, «Мерседес» W11 получил последнее значительное обновление в седьмой гонке сезона, и команда сразу перекинула силы на проект 2021 года.

Хэмилтон и «Мерседес» безжалостно уничтожали соперников, и с самого начала сезона было ясно, что британцу суждено выиграть чемпионат.

Это перевод статьи Эда Стро с сайта formula1.com от 10 августа 2023.

Фото: Gettyimages.ru/Pascal Rondeau / Staff, Victor Blackman / Freier Fotograf, Mark Thompson / Staff, Hulton Archive / Freier Fotograf, Peter Fox / Freier Fotograf

Про Гран-При Франции 2004

Найджел Мэнселл и FW14B

Про Альберто Аскари

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