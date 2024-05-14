Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Расписание трансляций

Спортс представляет календарь седьмого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Эмилии-Романьи.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Имоле покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола

17-19 мая 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 ☀️

2-я практика: 18:00 ☀️

Суббота

3-я практика: 13:30 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌤️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:55

Практика «Ф-2»: 12:05

Квалификация «Ф-3»: 16:05

Квалификация «Ф-2»: 17:00

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:05

1-я гонка «Ф-2»: 15:15

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:30

2-я гонка «Ф-2»: 11:00

время московское

📰 Главные новости перед Гран-при: «Феррари» опробовала новые колесные арки «Ф-1» и заменила гоночного инженера Леклера, Ферстаппен против системы суперлицензий, Мартин выиграл во Франции

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram