Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Расписание трансляций
Спортс представляет календарь седьмого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Эмилии-Романьи.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Имоле покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
17-19 мая 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 14:30 ☀️
2-я практика: 18:00 ☀️
Суббота
3-я практика: 13:30 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌤️
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 10:55
Практика «Ф-2»: 12:05
Квалификация «Ф-3»: 16:05
Квалификация «Ф-2»: 17:00
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 11:05
1-я гонка «Ф-2»: 15:15
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:30
2-я гонка «Ф-2»: 11:00
время московское
📰 Главные новости перед Гран-при: «Феррари» опробовала новые колесные арки «Ф-1» и заменила гоночного инженера Леклера, Ферстаппен против системы суперлицензий, Мартин выиграл во Франции
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram