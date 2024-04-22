«Даллас» – главный фаворит, но Кучеров пободается, а у Овечкина скоро отпуск. Топ-блогеры Трибуны раздают Кубок Стэнли

Пост мнений и прогнозов.

Главные голоса хоккейной Трибуны врываются в плей-офф НХЛ так же резко, как Александр Овечкин. Топовые блогеры спрогнозировали обладателя Кубка Стэнли перед самым стартом первого раунда – они любезно расписали и полуфиналы, чтобы вам было с чем поспорить. Читайте, выбирайте, чей вариант вам больше по душе, и предлагайте свой расклад в комментариях.

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С «Далласом» связано одно из первых моих воспоминаний о хоккее. В конце 90-х, когда НХЛ еще показывали по федеральным каналам, мне в память врезался финал Кубка Стэнли между «Далласом» и «Нью-Джерси». Я очень переживал за парней с зеленой звездой на груди и сильно расстроился, когда титул взяла команда со страшным названием «Девилс».

В этом году есть основания полагать, что «Даллас» удержит меня перед экраном до самого конца плей-офф.

У «Старс» отличный баланс опыта и молодости: есть 39-летние Сутер и Павелски, которые в хоккее уже видели все, кроме Кубка Стэнли, с другой стороны – дерзкие Джонстон (20 лет, центр, 32+33 в этом сезоне) и Харли (22 года, защитник, 15+32), чей азарт понадобится в решающих играх.

По ходу регулярки у команды были проблемы. После трех подряд классных сезонов захандрил вратарь Джейк Эттинджер: был нестабилен и много ошибался – «Даллас» не добрал как минимум несколько очков. Но в конце сезона 25-летний голкипер набрал форму и подходит к плей-офф в полной боевой готовности.

У техасцев есть три полноценных звена, играющих в хоккей – сразу 9 человек набрали 50 и более очков в регулярке. Это лучший результат в НХЛ. У «Вашингтона», для сравнения, таких трое. Выстрелить может кто угодно, глубина состава прекрасная.

В прошлом году «Старс» проиграли будущему чемпиону в финале конференции. С тех пор они не стали слабее, подтянули несколько молодых талантов к основе и готовы рвать и метать в плей-офф.

Для тех, кто любит поболеть за россиян, тоже есть хорошая новость: Евгений Дадонов восстановился после травмы нижней части тела и готов выйти на лед спустя два месяца лечения. Карьера у Жени более чем достойная – и Кубок Стэнли должен ее увенчать.

Начнем с Атлантического дивизиона. Как бы ни хотелось верить в «Тампу», но шансы «Флориды» я оцениваю выше – с прошлого финала Кубка Стэнли «пантеры», на мой взгляд, стали только сильнее. У нынешних «молний» не хватит аргументов для победы над соседями. За выход в полуфинал с «пантерами» поборется «Бостон»: у «Торонто» просто гораздо больше проблем, а «мишки» куда более сбалансированы и должны побеждать в этой серии. В гипотетическом противостоянии лидеров дивизиона я отдаю предпочтение «Флориде»: не верю, что у команды Джима Монтгомери получится отомстить южанам за прошлогодний апсет – после летних потерь «Бостон» стал только слабее.

В Столичном дивизионе в первом раунде все очевидно. Для «Вашингтона» сам факт попадания в плей-офф – уже успех, реальных факторов для победы столичной команды в серии с победителями регулярки не вижу. То, что «Айлендерс» покусают «Каролину», не сомневаюсь, но не верю, что «ураганы» споткнутся о команду Патрика Руа – это уже не тот неприятный оборонительный коллектив, что был при Барри Троце, да и состав ощутимо слабее, чем у «Харрикейнс». Плюс ужасные спецбригады – худшее меньшинство во всей лиге. Потенциальный финал дивизиона расцениваю по шансам практически как 50 на 50, но отдаю предпочтение команде из Роли – уж очень сбалансированно выглядит «Каролина», да и игра Фредерика Андерсена после травмы внушает доверие.

В Центральном дивизионе верю в реванш «Далласа» против «Вегаса», умудрившегося бездарно слить «Анахайму» под конец регулярки. После дедлайна я был в неприятном шоке и склонялся отдать кубок «рыцарям», но по игре команда Кэссиди вообще не убедила. «Старс» же будут максимально заряжены и более голодны после прошлого года.

Параллельная серия «Джетс» с «Эвс» – тоже одно из украшений первого раунда, и в ней я отдаю предпочтение канадцам только из-за вратарского фактора: к сожалению, Александр Георгиев выглядит очень неуверенно. У «Колорадо» гораздо более яркие лидеры и чемпионский опыт, но у «Виннипега» крайне надежная оборона при отсутствии слабых мест – что для меня перевешивает все преимущества денверцев. С «Джетс» «звездам» также будет очень непросто, но я все же хочу верить в более играющий коллектив. Да и сезонная серия говорит о том, что техасцы в состоянии справляться с обороной канадского коллектива. Тренерские способности Дебура я тоже котирую выше, чем Боунесса.

Тихоокеанский дивизион. «Нэшвилл» весной очень впечатлил, но возвращение Демко автоматически восстанавливает «косаток» в статусе фаворита серии, хотя здесь вполне может быть семь матчей. В откровенно приевшейся серии «нефтяников» с «королями», полагаю, исход будет идентичным двум прошлым годам – дальше пройдет «Эдмонтон», мощно игравший в 2024 году, пока «Лос-Анджелес» колбасило (весь сезон). Да и слабых мест у последних ощутимо больше. В канадском противостоянии в четвертьфинале тоже отдам предпочтение МакДи и компании – у «Кэнакс» слишком мало опыта в играх на вылет.

При таких раскладах в 1/2 окажутся трое из четырех прошлогодних полуфиналистов (все, кроме победителя). «Каролина» у меня уже традиционно останавливается в финале конференции, а Коннор Макдэвид вновь пролетает мимо финалов. Но готов поручиться за минимум шесть игр в сериях и максимальный накал. В гипотетическом финале предпочтение отдаю «звездам» – «пантеры» второй год подряд остановятся в шаге от заветного трофея.

Объясню, почему «Даллас».

Во-первых, с прошлого года он стал ощутимо сильнее: оборона уже не кажется слабым местом, ведь раскрылся Харли и взяли Танева, а в атаке теперь по-настоящему мощно выглядят все четыре звена, а не только топ-6 (раскрылся Джонстон, прибавил Марчмент, пришли Дюшен и Смит, на подстраховке талантливый Станковен и крепкий Делландреа).

Во-вторых, очень верю в то, что Эттинджер будет играть если не на уровне плей-офф-2022, то как минимум на уровне прошлой регулярки.

В-третьих, верю в Питера ДеБура и то, что он все же возьмет свой кубок. Несмотря на провал двухлетней давности с «Вегасом», он все равно один из лучших в НХЛ – и способен как подстроиться под любого соперника, так и навязать свою игру. Короче говоря, верю в этот сочетание молодости и опыта и второй Кубок Стэнли для Техаса. Болеть, конечно же, буду за «Лайтнинг»!

Прогнозировать Кубок Стэнли – дело максимально неблагодарное: тут любой, кроме «Вашингтона», может обыграть любого. Я собирался отправить «Ванкувер» на вылет во втором раунде, но все сломали «Голден Читерс» из Лас-Вегаса: не только снова нахимичили с потолком (где пресловутое УЗИ растравмированной селезенки Стоуна?), так еще и целенаправленно ушли в последний день сезона от встречи с «Эдмонтоном» в первом раунде.

Поехали на Восток. В Атлантическом дивизионе «Флориде» не поздоровится против «Тампы». «Пантерс» с первых позиций попробовали укрепиться на дедлайне и слегка сломали работавшее. Кроме того, не очень верю в Бобровского как контендера, а вот от Василевского жду выхода на прежний уровень. Думаю, «Флорида» выйдет на эту серию со страхом – и Кучеров с партнерами накажут. А потом пройдут еще один раунд, так что не особо важно, кто победит в противостоянии убежавшего от «Тампы» «Бостона» с «Торонто». Но как истинный болельщик «Ванкувера» предположу, что «Лифс» переломят неудачную статистику, а потом попадут под реванш от «Лайтнинг».

В Столичном дивизионе «Рейнджерс» свипнет «Вашингтон». Ну, может быть, «Кэпс» смогут зацепить один матч, но не очень понимаю, за счет чего. «Каролине» против «Айлендерс» будет посложнее, но «островитяне» уже не те, а ведь и «те» так ничего и не добились. Но если первого соперника «Харрикейнс» в стиле Бринд’Амора переедут, то против Панарина и Ко это не сработает. Серия за дивизион будет сложной и мучительной для обеих команд, но победителем из нее выйдут ньюйоркцы.

Победа окажется пирровой, и на набравшую тонус «Тампу» сил у «Рейнджерс» не хватит. «Лайтнинг» поведут 3-1, после чего закончат все дома в шестой игре.

На Западе в тихоокеанской пульке в серии «Ванкувера» с «Нэшвиллом» дал бы своим от 55% до 60%. Примерно так же считают и букмекеры. «Предс» были очень хороши весной, шли получше «Кэнакс». Им и нужнее было, а на результатах «косаток» сказывались травмы – но сейчас все здоровы. Подробнее – в отдельном превью серии в блоге, уточню только, что в противостоянии похожих по стилю команд чаще побеждает та, что посильнее. «Эдмонтон» за счет своих главных звезд и большинства переломит капканы «Кингс» третий год подряд. Когда-то «Лос-Анджелес» обыграет «Ойлерс», но не в этот раз. Планировал отдать «Вегасу» второй раунд против «Ванкувера», а вот написать, что «косатки» уступят дорогу в финал конференции «Эдмонтону», не поднимается рука.

В Центральном дивизионе будет жара. И в этой мясорубке образцовый и глубокий «Даллас» вполне может сгореть «Вегасу». Вообще там будет либо победа «Старс» в четырех-пяти встречах, либо семиматчевый триллер в пользу «Голден Найтс». Поставлю на второе. «Виннипег» недавно разнес «Колорадо» со счетом 7:0 и заработал против него преимущество своей площадки, но все это не будет иметь ключевого значения. «Эвеланш» сильнее – и докажет это в плей-офф, убрав по очереди и первого, и второго соперника. Да и в полуфинале скажется опыт и класс команды из Денвера. Она сильнее тех, кто представлен в тихоокеанской части плей-офф.

В финале мы посмотрим на еще один реванш. Окно «Тампы» закрывается, но для полноценного династического ореола даже в эпоху потолка нужен третий титул. «Лавина» выглядит, конечно, посильнее, но не так, чтобы без проблем забирать финал. Ну и на «Харт» Маккиннона Кучеров ответит «Конн Смайтом».

Почему победить должен «Даллас»? Первая причина – это карма или вселенская справедливость. Джо Павелски должен получить еще один шанс на кубок. Его главные товарищи по «Сан-Хосе» – Патрик Марло и Джо Торнтон – несмотря на великую карьеру, так и остались без главного трофея. Павелски уже дважды оказывался в финале и оба раза проигрывал. Бог любит троицу – и если в этот раз «Даллас» попадет в финал, судьба должна улыбнуться американцу.

Вторая причина: сочетание молодости и опыта. «Даллас» собрал очень сильную молодежь. В конце сезона заиграли Логана Станковена – и он с ходу показал свои способности, набрав 14 очков. Уайтт Джонстон – просто умница, его выбрали под общим 23-м номером на драфте-2021, но играет так, будто он первый. Миро Хейсканен постарше и тоже силен и горяч.

Опытные игроки в отличной форме. Мэтт Дюшен – как признак отличной менеджерской работы. «Даллас» платит ему всего 3 млн, а игру он показывает на гораздо большие деньги. Сегин и Бенн – многолетние старожилы команды. Да, они уже не те, но плей-офф – это время, когда решает опыт, так что настрой будет особый.

Третья причина: нет видимых слабых мест. Вратарь надежный и по возрасту выходит на свой пик. Оборона с приходом Криса Танева великолепна. Нападение тоже замечательное.

Почему должен победить «Торонто»? В этом сезоне на новый уровень вышел Остон Мэттьюс – и нет, разговор не только о голах (тут все понятно, лучший снайпер современности). Речь прежде всего об игре в обороне и блокированных бросках – их стало больше. Марнер держит планку, он также неплох в обороне, стоит напомнить, что в прошлом году он претендовал на «Селки Трофи» (приз лучшему нападающему оборонительного плана). А еще есть Вильям Нюландер, который бьет собственные рекорды результативности.

Кроме того, у «кленовых» наконец появились «яйца». Раньше «Лифс» представлялись мне каким-то субтильными, нежными. В прошлых плей-офф игроки были похожи на городских мажоров, которые пошли драться с деревенским парнем. Мажор может знать тысячи приемов из роликов на ютуб, но как только деревенский вмажет – мажор сразу сдастся после увиденной крови. Сейчас это не так. Бертуцци, Доми и, конечно Райан Ривс – ребята, которые держат удар.

У «Торонто» есть очевидные слабые места. Это оборона и вратарь, но, надеюсь, атака нивелирует.

57 лет «Торонто» не становился обладателем Кубка Стэнли. За это время их земляки – «Рэпторс» – выиграли НБА. Пора бы и Кубок Стэнли взять, все таки Торонто – хоккейный город, а не баскетбольный.

Кто же победит? Как болельщик «Торонто», я бы хотел увидеть как Мэттьюс, Марнер и Райлли поднимают над головой Кубок Стэнли, но если абстрагироваться от симпатий, то выберу победу «Далласа». И скажу, что «Конн Смайт Трофи» получит Роопе Хинтц. У него будет ударный плей-офф.

Восточная конференция. «Рейнджеры» производят впечатление цельной команды. Нравятся все их линии – в составе есть необходимый баланс. Единственная позиция, в которой я сомневаюсь – правый форвард первого звена. Это Джек Рословик, чье появление перед дедлайном мне показалось странным. Я ожидал, что Крис Друри выменяет игрока посильнее.

Очень коротко по другим командам: «Бостон» сделал шаг назад по сравнению с прошлым сезоном, уже не чувствуется той солидности. Никита Кучеров не может так тащить «Тампу» постоянно, в плей-офф его рано или поздно закроют. «Торонто» не производит впечатления команды, которая готова выиграть Кубок Стэнли, а особенно с такой вратарской бригадой. Кто-то может привести пример с «Вегасом», которому хватило Эдина Хилла для завоевания трофея, но система игры «рыцарей» в целом и в обороне в частности была на очень высоком уровне.

В «Айлендерс» я просто не верю – команда не настолько сильна в защите в этом сезоне, чтобы компенсировать малое количество заброшенных шайб. Для «Вашингтона» попадание в плей-офф – уже большое достижение, Карбери выжал максимум из команды. Мощные «Флорида» и «Каролина» (мотивированный на новый контракт Генцел пока полностью оправдывает обмен) мне нравятся, и они вполне могут оказаться в финале от Востока, но нужно выбрать только одну команду из конференции.

Западная конференция. «Даллас» я и в прошлом году в своих статьях называл своим главным фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли, но не срослось – «Звезды» в итоге уступили будущему победителю турнира. У Питера Дебура сбалансированная команда – сразу 3 звена способны забивать голы, а это очень важно для плей-офф, где могут наглухо закрыть ударную тройку, как бы она ни отжигала в регулярке. Также хочу отметить прогресс в игре Уайтта Джонстона и Томаса Харли – на игру этих молодых игроков приятно смотреть. Особенно запомнились голевые рейды Харли к чужим воротам в овертаймах. Единственной слабостью техасцев считаю игру Джейка Эттинджера, который в этом сезоне играет хуже, чем в предыдущем.

По другим командам: «Вегас» добавил Томаша Гертла, а также получит весьма кстати восстановившегося после разрыва селезенки Марка Стоуна, но не думаю, что снаряд попадет в одну воронку второй год подряд. А вообще их противостояние с «Далласом» должно стать одним из украшений первого раунда. «Ванкувер» без Тэтчера Демко смазал концовку сезона, да и переход Элиаса Линдхольма не дал команде того буста, которого ожидали – но команда Токкета сильна и даже может победить.

Никто из пары «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес» даже в случае удачного старта не в состоянии одолеть «Даллас» или «Вегас» в полуфинале Кубка Стэнли. Сложности «Эдмонтона» повторяются из года в год, но мне понравилось их усиление перед дедлайном в лице Хенрика и даже Кэррика, поэтому все же ожидаю увидеть «нефтяников» в 1/2.

«Нэшвиллу» пока тупо не хватает мастерства для далеких походов. «Виннипегу» всегда симпатизирую, а сейчас еще есть и 8-матчевая победная серия, но, как обычно, что-то может пойти не так – на бумаге состав очень приличный. Как будто что-то мешает склеить воедино этот боеспособный коллектив.

У «Колорадо» (даже с учетом его мощной атаки) меня очень смущает игра Александра Георгиева. Не понимаю, почему Крис Макфарланд так и не приобрел перед дедлайном опытного бэкапа. Юстус Аннунен неплохо себя зарекомендовал, но то было против слабых соперников (вспомним два «сухаря» в матчах с «Чикаго»), а плей-офф – это совсем другая история. «Лос-Анджелес» – еще одна организация, пожалевшая активы на усиление вратарской позиции и надеющаяся на свою схему 1-3-1, которая вряд ли позволит им победить «Эдмонтон» и «Ванкувер».

Финал у меня получился «Рейнджерс» – «Даллас»: это две равные команды, но так как я болельщик «Сан-Хосе», то в этой гипотетической серии буду переживать за команду Джо Павелски.

А вы что, ждали на этом месте «Каролину», «Даллас» или, не приведи господь, «Вегас»? Не спешите проматывать эту часть вниз! «Джетс» вполне способны выдать серию из шести поражений подряд, за которой последуют восемь побед над сильными соперниками. Мне очень хочется верить, что в плей-офф будет играть именно вторая версия команды. Даже если не брать в расчет результаты личных встреч с «Колорадо» в регулярном чемпионате (3-0 в пользу «Виннипега»), команда Рика Боунесса может пройти первый раунд за счет глубины нападения и преимущества во вратарской линии.

Как я ни старался, но так и не смог найти ни одного рационального объяснения, почему «Виннипег» должен победить в серии с «Далласом». Единственный шанс, что «звезды» настолько устанут против «Вегаса», что у «Джетс» появится шанс повторить свое лучшее достижение в истории и выйти в финал конференции. Если же в первом раунде победит «Вегас», то в проходе «Виннипега» дальше я даже не сомневаюсь, потому что в хороших сказках, что я читал в детстве, добро всегда побеждает зло с третьего раза. А то, что «рыцари» сейчас представляют главное зло НХЛ, не нужно доказывать никому из сторонних болельщиков.

Во второй половине сетки Запада я не вижу явных претендентов на Кубок, но среди всей четверки самой злой, мотивированной и крепкой командой выглядит «Эдмонтон». Коннор Макдэвид, оставшийся в этом сезоне без индивидуальных наград, в первых двух сериях напомнит всем, кто является лучшим полевым игроком мира. А потом столкнется в финале конференции с лучшим вратарем НХЛ последних лет.

На Востоке я болею за самую интересную историю – больше драмы и повышение потолка зарплат за счет увеличения хоккейных доходов лиги. А что может быть лучше, чем финал конференции между самыми дорогими франчайзами из самых больших рынков в Канаде и США? Голы в плей-офф в погоне за Гретцки не считаются, поэтому «Вашингтон» быстро отправится на каникулы, а «Каролине» не хватит стабильности в воротах, чтобы на равных противостоять «Рейнджерс». «Торонто» начнет упражнение по изгнанию своих внутренних демонов, отыгравшись со счета 1:4 в третьем периоде седьмого матча серии против «Бостона» и победной шайбой Остона Мэттьюса в овертайме. Той самой, что ему не хватило до 70 в регулярке – думаю, он будет не против. Повторение прошлогоднего второго раунда должно закончиться в пользу «кленовых листьев» просто потому, что я не могу представить Пола Мориса, выигрывающего свой Кубок Стэнли раньше «Виннипега».

Финал «Лифс» против «Джетс» – отличный пример противостояния «аристократов» и «провинциалов». Будет интересно наблюдать за тем, как вся Канада – за исключением одного города – поддерживает «Виннипег» и изо всех сил переживает о том, чтобы самый долгоиграющий хоккейный мем о невозможности «Торонто» выиграть Кубок Стэнли оставался актуальным. «Виннипег» – обладатель Кубка Стэнли. Звучит странно, не правда ли? Но еще совсем недавно так же странно выглядели многие другие утверждения. «Виннипег» классно играет в обороне. «Виннипег» пропускает меньше всех в лиге. У «Виннипега» один из самых глубоких составов в НХЛ. «Виннипег» способен делать грамотные обмены в дедлайн. У «Виннипега» есть структура игры, позволяющая играть с любым соперником. «Виннипег» – обладатель Кубка Стэнли. Привыкайте.

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А теперь ждем ваши версии – налегайте в комментариях!