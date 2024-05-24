Стиль Лапорты – эмоциональный подросток

Колонка Вадима Лукомского.

У меня ощущение, что «Барселоной» управляет эмоционально нестабильный подросток, у которого нет плана – просто сел поиграться.

Вечно ищет, как наколдовать финансы чит-кодами – ✔

Покупает все модное, а не нужное (играть веселее, когда имена знакомые) – ✔

Считает, что все знает лучше всех, а на конструктивную критику реагирует истерикой – ✔

Имя 61-летнего тинейджера – Жоан Лапорта.

Несколько показательных историй:

● После возвращения Лапорты у «Барсы» был добротный управленческий отрезок с командой Йорди Кройфф, Матеу Алемани и Хави. Они не были безупречны, но точно были единомышленниками с глубоким пониманием футбола и видением пути. Победа в Ла Лиге – их промежуточный успех.

Лапорта постепенно маргинализировал их влияние, чтобы привести Деку. Экс-звезду без опыта управленческой работы, зато с агентским бэкграундом.

● Олицетворение трансферных приоритетов Лапорты – прошлое лето. Взять Жоау Феликса без оглядки на нужды команды и наличие его позиции в системе Хави – без проблем. Удовлетворить реальную просьбу тренера, потратив основной ресурс на замену Серджи Бускетса – зачем? Разве Ориоль Ромеу не справится? В крайнем случае Андреаса Кристенсена переучишь. Не единственная история, но крайне показательная.

● «Антверпен». Последний тур ЛЧ. «Барса» прошла дальше. Хави хочет дать футболистам отдых и даже не брать лидеров на выездной матч. Лапорта вмешивается из-за призовых, положенных за каждую победу в ЛЧ. «Барса» едет в Бельгию основой, проигрывает, а авторитет Хави в глазах футболистов сильно подрывается.

● В конце января Хави объявляет об уходе летом. Он чувствует, что его работу не ценят, не хочет больше страдать, но готов отказаться от зарплаты за последний год контракта. После серии удачных результатов и параллельных попыток прощупать тренерский рынок со стороны боссов «Барсы» начинаются уговоры остаться. Хави согласился.

● Перед матчем с «Альмерией» Хави выступил с максимально адекватным спичем о состоянии клуба:

«Мы постараемся быть конкурентоспособными. Болельщики должны понять, что текущее финансовое положение клуба не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Ситуация сложная и запутанная. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас все не так.

Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, «Реал» и другие европейские команды. Болельщики должны это понимать. Это не значит, что мы не хотим и не будем бороться за титулы».

Во-первых, это чистейшая правда. Во-вторых, такие оценки – путь к более реалистичным ожиданиям. Проблема завышенных ожиданий была среди причин изначального решения Хави. Попытка даже не искусственно их сбить, а просто привести в соответствие с реальностью абсолютно понятна. Всем, кроме Лапорты.

Президент обиделся на эти слова и запустил процесс увольнения. Теперь Хави не уходит по собственному желанию, а выбрасывается с формулировкой уволен. Выкидывать легенд занятие небесплатное – будет компенсация (пишут про 15 млн евро).

Лапорта превратил руководство в игру. И это даже не Football Manager (где нужен определенный уровень адекватности и стратегическое мышление), а FIFA. Только там (на уровне новичка) такая дичь может проходить у парня с ловкими пальцами.

Жаль, что за развлечения Лапорты «Барселона» платит своим будущим.

Хави все-таки убрали! Лапорта не простил критику финансов «Барсы»

Фото: Gettyimages /David Ramos; East News /LLUIS GENE / AFP