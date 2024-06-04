Мбаппе сделает «Мадрид» сильнее?

Мысли Вадима Лукомского.

Главная трансферная сага эры Фабрицио Романо подошла к завершению. Килиан Мбаппе – новичок «Реала».

Сначала база: «Реал» – в топ-3 лучших команд мира (возможно, лучшая), а Мбаппе – в топ-3 индивидуально сильнейших игроков мира (возможно, лучший). У такого союза по определению огромный потенциал.

Нет цели это оспорить. Цель: детальнее изучить задачу, которая теперь стоит перед Карло Анчелотти. В этом материале мы сформулируем интриги вокруг внедрения Килиана и прикинем, как все-таки может выглядеть новая версия «Мадрида».

Два больших сомнения

1. У Мбаппе и Винисиуса – одна любимая зона

«В футбол можно играть по-разному. Нет единой победной формулы. Думаю, лучшая система – это та, где все футболисты располагаются там, где им комфортно», – ключевой принцип Карло Анчелотти.

У Винисиуса и Мбаппе одинаковая зона футбольного комфорта. Речь не про номинальную позицию, а реальные точки получения мяча. Если бы речь шла только о позиции, это как раз было бы легко сбалансировать в рамках методологии Карло. Но тут речь именно о зоне получения мяча и типе открываний.

В этом отношении Винисиус и Мбаппе похожи. Оба предпочитают получать мяч в широкой позиции на фланге, если пас идет в ноги. Оба предпочитают открываться между крайним и центральным защитником соперника, если пас выполняется на ход в пространство. Они значительно отличаются в действиях после получения мяча, но зоны и типология открываний пугающе похожи.

Тьерри Анри в эфире CBS обращал внимание на эту особенность: «Это роскошная проблема, но все же проблема. Сегодня после финала Анчелотти говорил о необходимости балансировать команду при контратаках соперника. С Килианом достичь этого баланса еще труднее. Я не говорю, что невозможно. Лишь что появляется еще одна проблема на пути к балансу. У «ПСЖ» в свое время было три монстра в атаке, но они так и не смогли их сбалансировать.

Думаю, если спросите сейчас у Анчелотти, кто будет играть левее, кто ближе к центру, он сам не сможет ответить. Винисиус и Мбаппе при прочих равных предпочитают стартовать с левого фланга. Думаю, им придется найти новую систему под них».

Так выглядела тепловая карта Винисиуса в этом сезоне – часто он формально стартовал нападающим, но на практике получал мяч на фланге:

А вот тепловая карта Мбаппе – он играл с левого фланга или центрального нападающего, но использовал схожие зоны:

Кормить мячом с такой интенсивностью двух игроков в одной и той же зоне практически невозможно.

Напрашивается вопрос: неужели это сильно отличается от текущей конфигурации «Реала», где два игрока – Винисиус и Родриго – тоже в первую очередь любят левый фланг? Да, очень сильно. Тепловая карта Родриго выглядит так:

У него нет радикального перекоса в сторону левого фланга. Он вариативнее в открываниях, не отбирает у Вини любимые стартовые точки и готов значительно реже получать мяч. Это сверхважная для командного баланса работа.

Может ли Анчелотти попросить Мбаппе действовать похожим образом? Пожалуй, это было бы оптимальным для всех вариантом. С точки зрения футбольных навыков француз точно способен играть форварда или даже на правом фланге (на этой позиции он выигрывал ЧМ-2018). При переводе на эти позиции его результативность не падает существенным образом.

Для команды сочетание 100-процентный Винисиус и 90-процентный Мбаппе – это супер. Но есть опасение, что Килиану слишком важно чувствовать все 100% комфорта. По крайней мере так было в «ПСЖ».

2. У Мбаппе – большое эго

Мы в пугающих деталях знаем тактические предпочтения Мбаппе: он любит стартовать на левом фланге и играть в одной команде с нападающим-ориентиром, который отвлекает внимание защитников и хорошо играет в стеночки (Оливье Жиру, если коротко).

А помните, откуда мы знаем это на уровне деталей? Мбаппе сам все рассказал во время сезона с Месси и Неймаром. Более того, речь не об одной случайной фразе, а о целой кампании публичных жалоб. Сначала он в соцсетях указал на нехватку «нападающего-ориентира» в «ПСЖ».

Потом после матча Франции рассказал больше деталей, сравнивая свои роли в клубе и сборной: «В клубе от меня требуют выполнять другие функции. В сборной у меня больше свободы. Тренер просит девятку – например, Оли – брать на себя центральных защитников соперника, а я могу искать удобное пространство. В «ПСЖ» все иначе. У меня нет этой свободы. Меня самого просят играть в центре атаки».

Дальше француз добавлял все больше деталей, отвечая на вопросы журналистов по мотивам стартовых выпадов. Все это в клубе, который назначил знакомого Мбаппе спортдира и негласно переименовался «Килиан Сен-Жермен». Мбаппе выиграл эту битву. Кристоф Гальтье стал чаще использовать его в любимой роли, а «ПСЖ» провел вторую половину сезона значительно слабее первой.

Пожалуй, эта история самая показательная – здесь и тактические запросы, и публичное давление, и эгоистичность целей, и вред команде. Но это не единичный случай. Регулярно появлялись инсайды о недовольстве Килианом со стороны менее звездных партнеров (в том числе от авторитетного L’Équipe).

Нынешний «Мадрид» – команда альтруистичных суперзвезд . Именно это делает ее такой крутой и приятной. Давиде Анчелотти подробно раскрывал этот ракурс:

«Наши звезды вообще лишены эго. Винисиус, Беллингем, Родриго, Вальверде – все они командные игроки. Они ставят команду на первое место. Ветераны не токсичны – они пример для подражания. Тони Кроос – скрытый тренер. Он может не хуже меня объяснить план на «Сити». Нашему штабу вообще нетрудно управлять такими ветеранами. Но их влияние еще шире: Лука Модрич держит потрясающий для своего возраста уровень. Когда молодые игроки приходят в команду, они это видят. Они смотрят на Луку, Тони, Карвахаля, Васкеса и Начо – на их профессионализм на тренировках».

Мбаппе и Винисиус пересекаются по любимой зоне. Мбаппе неохотно идет на компромиссы ради команды. Чисто на бумаге – идеальная почва для внутренних конфликтов. Но есть и другие сценарии. Мбаппе оказывается в новой команде – в той, которая выиграла все без него. Возможно, он станет частью дружной раздевалки, а не ее определяющим элементом.

Эго Мбаппе в «ПСЖ» определялось не только его характером, но и средой. Клуб позволял ему ставить себя выше команды, а Килиан не рассматривал «ПСЖ» в качестве клуба-мечты. «Реал» – другой случай. Здесь другие внутренние стандарты, другая мотивация у Мбаппе, другие соотношения в уравнении зависимости игрок/клуб. Возможно, эта сторона Килиана не проявится так сильно.

Какие есть варианты интеграции Мбаппе?

Пройдемся по основным тактическим вариантам «Реала» с Мбаппе в составе.

Путь первый: максимально держаться за схему этого сезона. Она представляла собой нечто среднее между 4-4-2 ромб и 4-4-2. Здесь две потенциальные позиции для Мбаппе, но нужно жертвовать либо Винисиусом, либо Родриго.

С одной стороны, команда этого сезона прекрасна и заслуживает продолжения. С другой, Мбаппе тут стартует в не самой удобной позиции (пускай со свободой в атаке), а «Реал» теряет важного балансирующего игрока. Велика вероятность, что даже в этой формации команда станет другой.

В таком случае держаться за схему нет смысла. По информации испанских источников, так считает и Карло. Тренеру «Реала» приписывают план с переходом на 4-3-3 с Мбаппе в центре атаки – будет выглядеть примерно так:

Эта схема – хорошая возможность разместить почти всех лидеров, но есть и опасения.

В этой концепции значительно меняется роль Беллингема. Джуд будет скорее похож на свой дортмундский образ: основная работа – продвижение мяча и созидание, а рывки до штрафной – лишь бонус. В таком сценарии яркости этого сезона от англичанина ждать не стоит.

Позиция Мбаппе – центральный нападающий. Неидеальный вариант, если опираться на описание эталонной роли француза. Но Анчелотти может с ним договориться, качества для игры в центре атаки у француза точно есть.

Очень похожий вариант в эфире TNT предложил Жозе Моуринью: «Беллингем будет меньше забивать. Система изменится. Они будут играть с тройкой Винисиус, Мбаппе, Родриго. Позиция Беллингема поменяется. Думаю, они выберут вариант с двумя полузащитниками и Джудом под тройкой нападения».

Ключевое отличие – позиция Беллингема. Он ближе к форвардам. Плюс в том, что это может дать Мбаппе больше свободы, возможность активнее уходить с номинальной позиции с пониманием, что ее заполнит Джуд. Минус – могут возникнуть проблемы с продвижением и балансом без мяча.

Также стоит рассмотреть вариант с двойным левым флангом, который использовался против «Сити» и «Баварии» в ЛЧ. Чисто формально он мог бы стать идеальным для союза Вини с Мбаппе:

Именно в таком сочетании Анчелотти максимально подобрался к размещению двух левых вингеров в составе – именно к размещению их вместе без просьб к Родриго адаптироваться. У команды наблюдался перекос на левую сторону (даже больший, чем обычно), а справа для баланса располагался Феде Вальверде.

Этот вариант подходит только сценарию, в котором соперник забирает мяч и дает «Реалу» играть на пространстве. Вини и Родриго круто разбегались в одной зоне, а схема помогала находиться им в особенно острых позициях, но почти все эти эпизоды касались игры на пространстве.

Когда же пространства нет, а соперник сидит в обороне, проблема пересечения любимых зон левых вингеров будет возвращаться. Так может выглядеть гениальная адаптация на класико или важный матч ЛЧ, но не план на весь сезон.

Еще один вариант – чистая фантазия (или влажная мечта Мбаппе). Нам известны его предпочтения: получение мяча на левом фланге и нападающий-ориентир в составе. Следовательно, мы можем предложить вариант схемы, которая будет заточена на максимизацию его талантов вообще без оглядки на другие факторы:

Это схема текущего сезона, в которой Мбаппе обитает в зоне Винисиуса, но не конкурирует с ним за пространство. Мячом кормят в первую очередь его. Нападающим-ориентиром выступает Хоселу. У Килиана полная свобода действий после получения мяча.

Этот вариант – без Винисиуса и Родриго – кажется абсурдным и не кажется полезным для команды, но, раз Килиан детально рассказывал нам о любимой роли, мы решили привести его в качестве самого-самого последнего.

Промежуточный итог: нет варианта, который удовлетворял бы всем требованиям:

● все лидеры атаки (Мбаппе, Винисиус, Родриго, Беллингем) на поле и в комфортных условиях;

● Мбаппе и Винисиус не пересекаются по зонам;

● сохраняется командный баланс, который был так хорош в этом сезоне.

Это не означает, что все варианты плохие. Просто все варианты требуют компромиссов – благо «Мадрид» возглавляет лучший продавец компромиссов в мире. Выстроить страшную атаку с такими исполнителями точно можно, но, чтобы все работало на командном уровне, каждому (включая Килиана) придется периодически жертвовать индивидуальной яркостью.

Мбаппе сделает «Мадрид» сильнее?

В лучшую команду мира приходит большая звезда – это предполагает значимые изменения. Вообще значимые изменения в лучшей команде мира – часто плохая идея.

Давайте отбросим конкретные опасения и максимально упростим. Какие в принципе есть сценарии? Есть те, где «Реал» как команда теряет баланс в каком-то аспекте и становится хуже. Есть сценарии, где команда прибавляет за счет Мбаппе, но вряд ли сильно – ведь текущий уровень невероятно высок. И точно почти невозможно вообразить сценарий, в котором Мбаппе улучшает команду пропорционально своей финансовой значимости. Такой уровень вообще существует?

«Реал Мадрид» будет платить самую большую зарплату в команде за приятную тактическую головоломку для тренера, которая в лучшем случае сделает команду чуть лучше, но не выведет на новый уровень.

Проблема не в таланте Мбаппе, а в моменте его прихода – «Реал» сейчас чертовски хорош без него. Теперь же клуб сильно рискует нарушить баланс ради небольшого шага вперед (если его получится сделать). Это плохое соотношение рисков и потенциальных выгод.

То есть чисто в плане построения команды – это странный трансфер. Его нужно рассматривать под другим ракурсом. Это не усиление под сезон-2024/25, а имиджевый трансфер лучшего футбольного бренда планеты. «Реал» всегда хотел получить Килиана и активно пытался последние три года. В разных точках актуальность прихода Мбаппе и потребность в его качествах была разной. Сделку финализировали сейчас не потому что это оптимальный момент для его внедрения, а потому что наконец смогли.

В этой парадигме Мбаппе в первую очередь предназначено играть за «Реал» и только во вторую попробовать сделать команду лучше. Его точно ждет яркая индивидуальная карьера в «Мадриде» – возможно, на первых порах он сделает команду чуть более уязвимой относительно высочайших стандартов этого сезона. Но даже это не будет означать, что баланс не изменится в пользу француза через пару лет или что его личная статистика не будет топовой.

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Фото: IMAGO/Alberto Gardin, Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Justin Setterfield, David Ramos