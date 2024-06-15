Как остановить трех десяток Германии? Интереснейший ребус от Нагельсманна

Разбор Вадима Лукомского.

Германия уничтожила Шотландию в стартовом матче Евро-2024 (5:1). Отличительная черта немцев – качество позиционных атак. Прямо редчайшее для уровня сборных. Хозяева турнира разрывали соперника именно в терпеливых подготовленных розыгрышах.

Юлиан Нагельсманн предложил сопернику свой вариант нерешаемой задачи трех тел – они располагались в чужой опорной, непредсказуемо менялись позициями и элегантно комбинировали.

Структура Германии в атаке выглядела так:

Можно записать как 3-1-5-1. Этот вариант Нагельсманн наигрывал во всех товарищеских матчах после возвращения Тони Крооса. Ключевые особенности – главный по продвижению Кроос опускается в любимую зону слева (откуда управляет игрой), а в чужой опорной ищут пространство сразу три десятки.

Так роли Илкая Гюндогана, Джамала Мусиала и Флориана Виртца описывают даже внутри команды. Об этом в интервью The Athletic упоминал Мусиала: «Думаю, в нашей схеме сейчас можно насчитать три десятки. На этих позициях могу играть я, Виртц, Гюндоган и Сане – мы занимаем три атакующие позиции – иногда по центру, иногда кто-то ближе к флангу».

По схеме Мусиала стартовал правее, Виртц – левее, а Гюндо – в центре. На практике все оказывались в разных позициях – находились в постоянном поиске пространства.

Иногда частью их перестроений становился Кай Хавертц. Все четверо умеют комбинировать перед чужой штрафной:

В то же время они хороши не только между линиями, но и в открываниях через рывки за спину. Это делает Германию менее предсказуемой, а сопернику не позволяет закрыть пространство, просто подняв линию защиты.

Троица сыграла ключевую роль в разносе Шотландии. Первый тип угрозы – комбинации и прямые обострения. В таких атаках они ждут мяч между линий от Крооса, а потом наказывают. Пример – второй гол. Атака буквально прошла сквозь центр. Тони продвинул на Гюндо, которому создали варианты впереди:

Второй тип угрозы – откат под удар от латераля. Если центр изначально закрыт, а атака пошла на край, то латераль ищет возможность вернуть мяч десяткам. Двое создают зону, а один – открывается под удар:

Похожий момент уже с левого фланга случился на 24-й – когда судья сначала назначил пенальти, а потом передумал. Тогда Миттельштадт вывел на пространство перед штрафной Мусиалу.

Третий тип угрозы – индивидуальное мастерство. Виртц и Мусиала блестяще владеют диагональным дриблингом. Могут собирать оппонентов и вовремя избавляться от мяча:

В общем, сдержать 3 (или даже 3,5, учитывая опускания Хавертца) тонких креативных игрока, которые вариативно двигаются и обладают высочайшим индивидуальным мастерством – почти нерешаемая задача. Нагельсманн придумал, как гармонично разместить их вместе.

Показательная деталь – по ходу первого тайма Шотландия сменила схему. Начинали в традиционных 5-4-1:

Перестроились 5-3-1-1, чтобы максимально насытить центр – Райан Кристи ушел играть десятку, встречали соперника ромбом в этой зоне:

Ход не спас Шотландию от дальнейших проблем, но был акцентированной попыткой отреагировать на беспредел, который немецкой трио творило в опорной.

Любой команде, которая хочет сдержать Германию, нужно будет отвечать на вопрос о нейтрализации десяток. Одна из потенциальных уязвимостей – категорически атакующая структура, которая используется для их размещения.

В стадии розыгрыша Германии использует сочетание 3+1 – более открытое, чем у большинства клубных команд. В случае частых потерь за линией мяча всегда будет оставаться мало игроков. Возможно, более сильные контратакующие команды сыграют на этом.

Возможно, это вынудит Нагельсманна реагировать – опустить глубже Гюндогана (тогда останется только две десятки) или крайних защитников (тогда тройке под нападающим придется активнее заполнять фланги и располагаться дальше друг от друга).

У Шотландии не нашлось нужных инструментов. Трио Виртц, Гюндоган, Мусиала при поддержке Крооса выглядело неудержимым.

Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ!

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein