Как «Реал» укротил «Боруссию» после такого проблемного первого тайма?

Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» снова выиграл Лигу чемпионов. На этот раз обыграв в финале «Боруссию» со счетом 2:0.

В этой встрече прекрасный стартовый план Эдина Терзича соседствовал с неотвратимостью мадридского триумфа. Он стал возможен не только из-за волшебной ауры клуба в ЛЧ, но из-за тонких адаптации Карло Анчелотти в перерыве.

Исход финала вполне предсказуемый, но путь к этому счету многих удивил – давайте разберемся в деталях.

1. Команды обошлись вообще без сюрпризов при выборе составов.

У «Дортмунда» вышло классическое сочетание этой ЛЧ – оба полуфинала против «ПСЖ» они начинали в такой же конфигурации.

У «Реала» – состав, который Карло Анчелотти использовал против «Бетиса» в финальном туре Ла Лиги. Испанские медиа преподносили ту встречу как репетицию, в которой практику должны получить именно те, кто сыграет на «Уэмбли».

Чуть дольше интрига держалась вокруг вратарской позиции, но в неделю финала Андрей Лунин простудился. Это сбило его подготовку к матчу. Даже в Лондон он прилетел на день позже остальных. В воротах стартовал Тибо Куртуа.

Большая потеря «Мадрида» – Орельен Тчуамени. Но об этом было известно заранее. Карло предсказуемо выпустил Крооса и Камавингу в центре – им всегда готов был помочь Вальверде.

2. «Честно говоря, «Боруссия» играла лучше нас в первом тайме – они создали свои шансы. Во втором мы прибавили, в нашей игре появилось больше баланса», – вердикт Карло Анчелотти.

Действительно мы наблюдали очень разные таймы. Пожалуй, еще более точным будет деление встречи на три этапа:

Первый тайм – «Боруссия» создает моменты, вариативно вскрывает пространство и просто лучше играет.

Начало второго тайма – «Мадрид» адаптировался, лишил соперника пространства, создает угрозу через стандарты.

Отрезок после первого гола – «Боруссия» поплыла, уже нет сил и идей для реакции, «Реал» забил еще один, а мог добавить и больше.

3. «В первом тайме соперник был лучше. Они играли именно так, как хотели, а именно – надежно оборонялись и вскрывали пространство», – еще одно наблюдение Анчелотти.

Именно таким был рецепт «Боруссии». Разберем его составляющие. Важный нюанс – «Дортмунд» вскрывал пространство разными методами:

● выманивания в прессинг, сближение и дальше пас;

● прямой пас за спину от центрального защитника, если прессинга нет;

● контратаки большим количеством игроков;

«Боруссия» старалась провоцировать эпизоды игры на пространстве и четко понимала, как действовать. Например, в первой стадии немцы разыгрывали коротко и буквально провоцировали сближение (часто рискуя в процессе).

Шлоттербек провоцирует прессинг – продвигается с мячом, изображает ложные передачи, пока на него не двинется Родриго:

После выдвижения провоцируется максимальное сближение:

Дальше «Боруссия» пытается использовать высокое расположение соперника через дальние передачи – там есть Фюллькруг, два быстрых вингера и вездесущий Забитцер:

В случае удачной скидки линия защиты «Мадрида» оставалась против четырех соперников без поддержки остальной команды. Также нужно держать в уме отсутствие Тчуамени – без него «Реал» не так хорош в подборах в опорной зоне.

4. Второй сценарий: если, вопреки всем усилиям, «Реал» не шел в прессинг, «Боруссия» пыталась вскрывать пространство за счет уникальных передач защитников. Хуммельс и Шлоттербек умеют наказать за высокую линию без давления.

Самый яркий пример – выход Адейеми в первом тайме. Матсу дали продвинуться (только в последний момент попытались надавить) – он вырезал грандиозный пас за спину с левой:

Похожие действия были и от Шлоттербека. Качество паса защитников – важнейший элемент, но эпизоды носили более системный характер. Всегда были варианты и нужный тип открывания.

5. Еще один источник угрозы – контратаки «Боруссии».

Связующим звеном выступал Брандт, у которого всегда было минимум два скоростных союзника на флангах:

С позиции «Реала» такие эпизоды характеризовались провалами в опорной – Камавинга слишком активно бросал пространство и агрессивно выбрасывался, его отрезали, а Кроосу не хватало скорости. Снова приходится вспоминать о факторе Тчуамени.

Также нужно отметить скорость, с которой «Дортмунд» насыщал быстрые атаки. Самый выдающийся эпизод такого типа случился после углового «Мадрида», но пытались и в других выпадах:

6. В первом тайме «Реал» вел атаки на левый фланг. Большую значимость приобрела дуэль Рюэрсона против Винисиуса. До перерыва бразилец сделал 9 попыток обводок – никто другой не собрал больше 5 за всю встречу.

«Мадрид» кормил мячом лидера, он время от времени переигрывал оппонента, но трансформировать это в угрозу не удавалось. «Боруссия» очень здорово страховала эту дуэль с двух сторон. Правому защитнику помогали Хуммельс и Санчо. Первый – гуру чтения игры. Второй выступил в роли магистра работоспособности.

Не у всех Санчо ассоциируется именно с этим качеством. Но вчера просто невозможно было проигнорировать скорость, с которой он возникал рядом с Рюэрсоном для создания двойного барьера:

Давление в любимую точку не дало «Мадриду» результата.

7. «Мне не нужно было кричать в перерыве. Нужно было просто прояснить ситуацию. Мы хорошо понимали, что пытается сделать «Дортмунд». Они очень хорошо реализовали свой замысел. Нам нужно было стать более сбалансированными, чтобы сдерживать их», – резюмировал Анчелотти.

В перерыве Анчелотти преобразовал принципы обороны «Мадрида». Как мы уже разобрались, все приемы «Боруссии» в первом тайме касались игры на пространстве. Мудрый Карло лишил их пространства. Во втором тайме «Реал» стал играть пассивнее без мяча – опустил линию защиты и почти не шел в прессинг.

Результатом стало преобразование рисунка владения. В первом тайме: 65% на 35% в пользу «Мадрида». Во втором – 51% на 49% в пользу «Боруссии». В матче стало меньше переходных эпизодов, которые «Реал» не контролирует. Ходы Карло лишили соперника постоянных источников угрозы.

8. В рамках нового плана Родриго и Винисиус больше не действовали как пара форвардов. Как минимум один из них отрабатывал по флангу. Обоих можно было застукать в роли вспомогательных крайних защитников по эпизоду:

Как правило, один из бразильцев оставался в атаке (для контратакующей угрозы). К нему при необходимости выдвигался Вальверде или Беллингем. Иногда никто не выдвигался – в таком случае еще более закрытой оставалась центральная зона.

А в некоторых эпизодах Вальверде и Беллингем становились дирижерами давления – на них оставалась вся центральная зона атаки. Их решения определяли, сколько у команды будет форвардов, а сколько полузащитников:

В первом тайме у «Реала» было намерение прессинговать и бразильская пара, которая начинала давление. Во втором тайме бразильцы больше работали по флангам, а давление начиналось, только когда дирижеры Феде и Джуд уверены, что ситуация оптимальна. Если не находили момент, то плотно закрывали центр.

Эти преобразования потушили все пожары в обороне «Реала».

9. Феде Вальверде – скрытый претендент на звание игрока матча. Он выступил в любимой роли тактического инструмента Анчелотти.

Его роль в схеме при позиционной обороне и прессинге описана выше. Часто именно его решения – выдвигаться или закрывать центр – определяли схему команды. За счет грамотности уругваец давал двойной объем работы.

Кроме этого, он сыграл ключевую роль в убийстве контратак «Боруссии». Позиция Феде при владении поменялась. В первом тайме рядом с Кроосом играл Камавинга, а Феде открывался в полуфланге или в последней линии:

Во втором тайме Вальверде при владении действовал в более осторожной позиции, а вперед шел Камавинга:

Феде располагался либо рядом с Кроосом, либо около правого фланга (почти как правый защитник). Наибольшую роль это оказало на сдерживание контратак. Вальверде блестяще реагирует на такие эпизоды.

10. «Реал» потушил атакующие порывы «Боруссии», но не штамповал моменты через собственные комбинации в атаке. В таком рисунке на первый план вышли стандарты.

Тони Кроос отметился двумя отличными ударами со штрафных и прекрасными угловыми. Один из них привел к победному голу. Адресатом на ближней штанге выступил Дани Карвахаль, которого упустил Иан Матсен. «Мадрид» реализовал именно тот розыгрыш, который регулярно пытался исполнить. Очень похожий момент у Карвахаля был в начале первого тайма.

11. С игры при 0:0 «Мадрид» создал не очень много, но одна постоянная задумка все-таки была близка к реализации.

Винисиус вместо попыток пройти барьер из Рюэрсона и Санчо навешивает в штрафную, где открываются Беллингем и Родриго:

Так родился момент, в котором в штрафной забыли Карвахаля, и отличный шанс у самого Беллингема.

12. Пропустив, «Боруссия» не смогла достойно отреагировать. На этом этапе «Мадрид» мог забивать еще.

Немцам не хватало сил и организованности, чтобы цельно прессинговать. Такие эпизоды не просто не приносили отборов, но и вели к провалам и моментам «Мадрида». У «Боруссии» был разбитый полупрессинг.

В позиционной атаке у них ничего не получилось и в первой части второго тайма, а Терзич в качестве хода со скамейки предложил выход второго форварда (и максимального количества атакующих игроков). В концовке за опорную зону отвечали Ройс и Забитцер – настолько открытым был состав «Боруссии».

А вот четких идей не было. Была просто надежда, что кто-то из свежих атакующих игроков выстрелит.

13. Идеальный прощальный финал для Крооса. 97% точности передач и наибольшая вовлеченность в игру.

Еще – самый большой xThreat (модельная оценка каждого паса через вероятность приближения или отдаления гола) – 1,02. Второй результат в матче – 0,22. Солидную пропорцию Кроос выбил со стандартов, но он лидер и без их учета. В общем, немец традиционно доминировал во всем, что касается передач и их качества.

В трудный момент именно оружие, за которое отвечает Тони, вытащило команду, а сам он отметился голевым пасом.

14. Карвахаля признали игроком матча. Он – однозначно герой ключевых эпизодов. Главный по угрозе внутри штрафной «Боруссии» плюс остановил Адейеми, после того, как тот обыграл Куртуа.

Мне нравится Дани – отдельный восторг вызывает форма и роль этого сезона. В то же время его перфоманс показался мне нестабильным и едва ли достойным приза. В первом тайме он не успевал в обороне – даже то самое героическое спасение родилось после того, как он упустил Адейеми (не стал ловить в офсайд, чтобы получить фору при забеге, а потом проиграл старт).

С другой стороны, есть нечто правильное в том, что Карвахаля поощрили за яркость. Новая более атакующая версия Дани – важнейший элемент структуры «Мадрида». В финале этот фактор тоже сыграл.

15. Недавно Юрген Клопп вспоминал свой последний финал против «Мадрида»: «В финале ЛЧ-2021/22 против «Реала» у этого гребаного Куртуа было 12 рук! Мы били по их воротам каждые три минуты, но он отбил все наши удары, а потом они забили нам единственный гол».

Вчерашний Куртуа не наиграл на 12 рук, но 6 у него точно было. Тибо выручал в кризисные для «Мадрида» отрезки. Иногда прямо (после явных моментов у Адейеми и Фюллькруга), иногда косвенно (умно помешал Адейеми при выходе), иногда просто делал свою работу (мощный дальний выстрел от Забитцера).

Круто, учитывая контекст. Возвращение Куртуа в этом сезоне не было данностью. Сохранение топ-уровня после камбэка тоже вызывало сомнения. А на практике он вернулся и вообще не пропустил голов в пяти матчах, где сыграл. В каждом выручал.

16. Скажите, у вас было чувство неотвратимости победы «Мадрида» даже в момент максимального перевеса «Боруссии»? Ведь было? Это не означает, что преимущество «Боруссии» было мнимым или что «Реал» планировал именно такой первый тайм. Это означает, что мы максимально верим в психологическую устойчивость и тактическую гибкость «Реала». Верим, разумеется, не просто так.

Такие встречи можно разбирать как футбольный матч двух команд, а можно как матч с участием «Реала». Выводы будут разными. Идя вторым путем, мы не отказываемся от самой сути анализа – просто используем в нем дополнительные знания, основанные на опыте других игр. Да, это двойные стандарты, но «Мадрид» их заслужил.

Выкручиваться из ситуации явного преимущества соперника – максимально небанальный навык. Всем командам трудно, но «Мадрид» делает это лучше остальных. Это годами проверенный рецепт, который отлично вписывается в их сильные стороны (нет привязанности к одному стилю, много влияния у игроков, умные и опытные ветераны).

В выводах по матчу важно найти правильный баланс между крайними позициями: 1) «просто отскочили – «Дортмунд» должен был уходить в отрыв» и 2) «контролировали с первой до последней минуты – это же «Реал».

«Мадрид» мог пропускать в первом тайме и был хуже соперника. Однозначный перевес «Боруссии» на этом отрезке признал даже Анчелотти. Не пропустить к перерыву – солидный бонус. В то же время было очевидно, что весь матч не может быть таким. «Реал» закономерно прибавил. И свой отрезок преимущества использовал лучше соперника, пускай он не был настолько же явным.

«Кажется, у «Мадрида» сегодня был тот тип удачи, который сопутствовал нам в других матчах Лиги чемпионов. А нам ее не хватало. Мы создали четыре явных момента – один из них должен был залетать», – вердикт Хуммельса.

«Мы очень многое сделали правильно, но они были хладнокровны в нужные моменты. Нам, напротив, не хватило этого качества», – оценка Терзича.

Хладнокровие и удача – хорошие объяснения в концепции анализа одного изолированного матча. В концепции анализа матча как матча «Реала» мы должны говорить о чем-то другом – об ауре неуязвимости? Для победы надо сначала переиграть «Реал» в подготовке, а потом еще обыграть эту ауру неуязвимости «Реала». «Боруссия» справилась с первой задачей, но не справилась со второй.

На дистанции сезона «Мадрид» был разным, но, как правило, доминантным и великолепным. В большинстве матчей они побеждали при яркой игре. В этот раз победили иначе, но показали те же ингредиенты успеха. Просто обычно гибкость и вариативность используется, чтобы дожимать неуступчивого оппонента. Вчера так выровняли игру. Разные сценарии, но один и тот же источник успеха – об этом отдельно сказал Анчи:

«В этом сезоне у нас возникали проблемы, но мы компенсировали все за счет самоотдачи и коллективной готовности жертвовать собой. Сегодня это тоже помогло победить. Только одного элемента было бы недостаточно. Я горжусь командой, потому что они никогда не сдаются и полностью выкладываются. В перерыве в раздевалке царило спокойствие. Мы вместе обсудили изменения в структуре игры – я не принимал решения в одиночку».

Это спокойствие – величайший дар «Реала» и причина, по которой Лига чемпионов принадлежит им. В финале оно сыграло большую роль, чем перегрузы на левом фланге или позиция Беллингема при обороне.

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Знаете, из-за кого не сразу начался финал ЛЧ? Да-да, опять этот стример

Фото: East News /Glyn KIRK / AFP, INA FASSBENDER / AFP, Adrian DENNIS / AFP; IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel, Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press