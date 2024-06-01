Этот «Реал» – золотое сечение футбола

Колонка Вадима Лукомского.

На днях Карло Анчелотти идеально описал свою философию: «Я сильно верю в креативность игроков, когда мы владеем мячом. Мне не нравится навязывать им заранее заготовленные схемы – я передаю им инициативу. Конечно, без мяча мы должны работать как единая команда – проявлять самоотдачу и не терять концентрацию. В этой стадии есть тактические элементы, на которых я настаиваю. Но главное – это креативность, особенно с игроками, которые обладают огромным талантом».

Футбол Анчелотти – это сделка с игроками. В атаке футболисты получают столько свободы, сколько могут переварить. Взамен при обороне они должны строго выполнять инструкцию – как правило, в этой стадии Анчелотти требует держать компактность в схеме 4-4-2. Он многократно называл эту формацию оптимальной с точки зрения игры без мяча.

Лучше всего такой подход работает, когда футболисты достаточно хороши, чтобы использовать свободу. Карло их направляет, улучшает сочетаемость и подсвечивает сильные стороны. Он всегда выжимал максимум из команд такого типа, но этот «Реал» абсолютно уникален.

Никогда ранее в распоряжении у Карло не было настолько альтруистичных суперзвезд. До этого сезона вообще можно было предположить, что «альтруистичные суперзвезды» (во множественном числе и в одной команде) – это оксюморон. «Мы выиграли Ла Лигу, потому что у нас команде вообще нет игроков с большим эго», – гордо провозгласил Карло.

В апреле его сын и помощник Давиде подробно раскрывал эту мысль: «Наши звезды вообще лишены эго. Винисиус, Беллингем, Родриго, Вальверде – все они командные игроки. Они ставят команду на первое место. Ветераны не токсичны – они пример для подражания. Тони Кроос – скрытый тренер. Он может не хуже меня объяснить план на «Сити». Нашему штабу вообще нетрудно управлять такими ветеранами. Но их влияние еще шире – Лука Модрич держит потрясающий для своего возраста уровень. Когда молодые игроки приходят в команду, они это видят. Они смотрят на Луку, Тони, Карвахаля, Васкеса и Начо – на их профессионализм на тренировках».

Взаимные комплименты в «Реале» возведены в культ. Например, в первом полуфинале ЛЧ Кроос и Винисиус сочинили прекрасный гол в ворота «Баварии», а после передавали друг другу заслуги. «Заслуга принадлежит Вини. Он открыл пространство. Мой пас был просто хорошим, а не очень хорошим», – Тони. «С Тони легко играть в футбол. Он подарил мне этот гол», – Вини.

Или вот диалог Винисиуса с Джудом на чемпионском параде:

– Я очень доволен. Доволен, что стою рядом с лучшим футболистом мира.

– Нет, вот лучший футболист мира (Вини показывает на Беллингема).

– Нет, нет, нет.

Таких эпизодов по ходу сезона было очень много. «Реал» – дружная семья гениев. Такое вообще возможно? Кажется, да, если ее возглавляет Анчелотти: «Думаю, они видят во мне своего рода доброго дедушку. Они называют меня «дон Карло» или «маэстро». Должен сказать, мне это очень, очень нравится».

Футбольный результат такого симбиоза – оба элемента формулы Карло возводятся в квадрат. С мячом дарованная им свобода выражается в импровизации, но в рамках командной игры. С такой свободой в команде нет незаменимых. А без мяча абсолютно все максимально отдаются. Это делает команду надежнее, а тренеру дает максимум опций – и автобус, и прессинг, и компактность в среднем блоке.

Формула Карло может работать и с более эгоистичными футболистами, но это возведение в квадрат означает максимизацию вариантов применения, а не выбор одного удобного варианта для ключевых персонажей. Гибкость – суперсила этой команды. «Игра всегда в одном стиле ограничивает команду», – объяснял Карло.

В недавнем интервью The Times итальянец подробно объяснил, что для него значит гибкость в широком контексте – в его команде она проявляется и внутри матчей, и при подготовке, и на дистанции сезона:

«Стиля Анчелотти не существует. Нет фирменного стиля, потому что я меняюсь. Стиль зависит от соперника и игроков. Против «Сити» мы сыграли низким блоком с упором на защиту. Так мы действуем 1-2 раза за сезон. Обычно играем в атаку. Но я увидел возможность сделать команду более конкурентоспособной таким образом.

Перед сезоном мы потеряли Бензема, но к нам пришел Беллингем. У нас было два фантастических атакующих игрока в лице Винисиуса и Родриго, но раньше они играли на флангах. Мы решили попробовать их нападающими, а Беллингема десяткой в схеме 4-4-2 ромб. Сначала все получалось, Беллингем много забивал, но в дерби против «Атлетико» мы пропустили три гола после навесов, как раз из-за того, что фланги были не прикрыты. После этого мы преобразовали схему и попросили Беллингема при обороне закрывать фланг.

Мы адаптируемся без создания дискомфорта для игроков. В начале сезона Винисиусу не нравилось играть ближе к центру – мы его не заставляли. Там он не проявлял лучшие качества, поэтому я дал ему свободу. Для организации обороны я много работаю с командой тактически. В атаке я даю немного информации, не перебарщиваю. Винисиус всегда был прекрасен 1-в-1, но я помог ему стать эффективнее в центральной зоне. Он быстр и талантлив, но на фланге ему нужно обыграть двоих, чтобы выйти на удар. В центре при правильном движении он может забить одним касанием».

Игроки готовы жертвовать собой ради команды и принимают наставления Карло, а итальянец адаптируется под них, реже – под соперников. Так и должна работать команда Анчелотти в идеальном сценарии. В этом сезоне сбоев почти не случается (даже когда за них никто не ругал бы – например, на фоне травм всех центральных защитников).

«Мадрид» подошел к финишу сезона, перепробовав четыре вариации схемы: 4-4-2 ромб, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Более того, команда может переключаться между ними с одним и тем же сочетанием исполнителей. Это показывает и предельную гибкость команды, и вторичность самого понятия схем для «Мадрида».

В этом «Реале» правда сочетается все:

● компактность при автобусе и коллективная работа при прессинге;

● индивидуальное мастерство и химия между игроками;

● импровизация и структура. На чужой трети царит свобода – как правило, она приводит игроков на левую сторону поля, где создается перегруз (иногда до 7-8 игроков). Этому предшествует продвижение: здесь больше структурности, часто команда выстраиваются 2-3-1-4, но это не аксиома – полевой тренер Кроос может подкорректировать расположение под соперника;

● мощь во всех стадиях и многоликость по ходу матчей;

● постоянные переключения между режимами – из-за этого возникают драматичные сюжеты.

(кстати, Карло заставили прокомментировать теорию, что он переключает режимы при помощи бровей: «А по-вашему эффективнее кричать? Нет. Чем больше вы кричите, тем меньше они слушают»)

Более подходящую команду для воплощения футбола Карло невозможно даже вообразить. Она идеальна и для нас – зрителей.

Этот «Мадрид» – золотое сечение футбола. В основе идея о гармонии тактики со свободой – именно в этом составе получились идеальные пропорции.

Анчелотти резюмировал: «Мы провели фантастический сезон, потому что игроки показывали образцовое отношение к делу и самоотдачу. Конечно, индивидуальные таланты у них тоже есть, но все они знают лучшую цитату Ди Стефано: «Ни один игрок не может быть лучше сочетания 11».

Точно не может, когда сочетанием 11 занимается Карло. У него лучшие игроки мира забывают, что они лучшие, наслаждаясь игрой за лучшую команду.

Фото: Gettyimages.ru /Burak Akbulut/Anadolu, Michael Regan – UEFA/UEFA, Alberto Gardin/Eurasia Sport Images; East News /Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP, LLUIS GENE / AFP