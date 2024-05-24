Хави все-таки убрали! Лапорта не простил критику финансов «Барсы»

Через месяц после решения остаться!

Хави и «Барселона» все же расходятся. Спустя месяц после объявления, что тренер переиграл решение уйти и останется на сезон-2024/25.

Воскресный матч против «Севильи» станет последним для Хави. Президент клуба Жоан Лапорта не простил слова о проблемном положении «Барсы».

Почти наверняка Хави заменит победитель ЛЧ-2020 Ханс-Дитер Флик.

Что устроила «Барселона»? Хави то уходил, то оставался – и теперь точно уйдет

Американские горки.

● В январе Хави заявил, что покинет клуб после этого сезона . Тренер отбивался от уговоров Лапорты и настаивал: это окончательное решение .

● Параллельно «Барса» не могла найти нового тренера: несколько кандидатов сорвались, заговорили даже о возможном повышении Рафаэля Маркеса из дубля.

И вот резкий поворот: Лапорта и Хави провели решающую встречу и договорились о продолжении. О чем объявили на пресс-конференции 25 апреля . Президент тогда даже прослезился.

● Однако милость сменилась на гнев уже совсем скоро: после поражения от «Жироны» 4 мая (2:4) под угрозой оказалось второе место в лиге – последняя возможность для каталонцев попасть в Суперкубок Испании на следующий сезон. Снова поползли слухи об уходе Хави, но теперь принудительном – в случае финиша третьими и ниже.

● Вспыхнуло уже в середине мая: Лапорта разозлился из-за слов Хави перед матчем с «Альмерией» про финансовые трудности «Барселоны» .

Тренер был откровенен: «Фанаты должны понять, что ситуация очень сложная. Особенно на экономическом уровне. Раньше тренер приходил и говорил: «Я хочу вот этого, вот этого и вот этого». Сейчас это, конечно, не так.

Сейчас мы не находимся в тех же условиях, что и команды с хорошей финансовой ситуацией: «Реал» и другие. Как тренер, я поднимал такой вопрос с президентом и Деку, спортивным директором. Мы в сложной ситуации. Приспособимся.

Это не значит, что не пытаемся достичь наших целей. Это не значит, что мы не хотим конкурировать и не хотим борьбы за титулы. Нет, но такова ситуация «Барсы». Нам нужна стабильность и время, но мы будем стараться и улучшать ситуацию, чтобы конкурировать с лучшими. То, что переживает клуб в экономическом плане, похоже на футбольные результаты».

● Лапорта не оценил: по информации COPE, Жоан не принял, как Хави легко признал отставание от «Реала» . Сказывался и игнор дорогого зимнего новичка Витора Роке, которого Хави зачехлил в запасе.

● «Барса» завершит сезон на втором месте, но и это не спасло Хави.

В Испании не впервые увольняют за слова. Были летающие свиньи над «Бернабеу», советы мэру Марбельи и понимание, что «Барсу» не обыграть

Увольнение Хави – не первое в испанском футболе, мотивированное высказываниями тренера.

● В 1999-м Джон Тошак во второй раз зашел в «Реал» после увольнения Гуса Хиддинка и поднял команду с шестого места на пятое. На следующий сезон валлиец остался в Мадриде, но сразу же не задалось: «Реал» барахлил и к середине ноября рухнул на восьмое место.

Тошак публично раскритиковал некоторых игроков команды, в частности вратаря Альбано Бисарри. Руководство потребовало поумерить пыл. На что тренер ответил: «Скорее над «Бернабеу» будут летать свиньи, чем я заберу свои слова обратно».

Президент Лоренсо Санс убрал тренера на следующее же утро. А Marca обыграла ситуацию обложкой.

● В феврале 1995-го «Атлетико» возглавил Альфио Басиле, гремевший со сборной Аргентины: взял два Кубка Америки в 1991-м и 1993-м.

Но «Атлетико» увяз в середине таблицы, и пошли слухи о возможной отставке. Еще в мае Басиле был спокоен: «Я не позволю, чтобы клуб нанял другого тренера, пока я работаю. Если они это сделают, я наплюю на контракт, поставлю финальную подпись и уйду. У меня есть нормы приличия, я бы так никогда не поступил с другим».

Через месяц случилась публичная перепалка с президентом Хесусом Хилем. Хиль был недоволен: «Я не разговаривал с этим сеньором два месяца. Я звонил ему раз двадцать. Наши расписания не совпадают: когда я встаю, он ложится. Так что пускай не достает меня. Если он хочет ссоры, она будет у него здесь и в Аргентине».

Когда «Атлетико» Басиле влетел «Компостеле», Хиль раскритиковал игру команды. Тренер в ответ взорвался: «Некоторые люди говорят о футболе, но не разбираются в нем. Это как я бы рассказывал, что должен делать мэр Марбельи (с 1991-го по 2002-й Хиль занимал должность мэра Марбельи).

Я имею полное право отвечать ему и не быть объектом нападок со стороны кого-либо. Деньги мне не важны, повторяю, я готов наплевать на контракт. Он ничего не знает и высказывается, для этого нужно быть тренером. Он не знает, на кого напал. Я никогда не позволю топтаться на мне».

Это была последняя пресс-конференция аргентинца во главе «Атлетико».

● Еще один пример отставки за слова – увольнение Бернда Шустера из «Реала» в 2008-м.

Немец привел мадридцев к золоту Ла Лиги-2007/08, но не развил успех: «Реал» шел пятым и подходил к первому класико против лидировавшей «Барселоны» в неважном состоянии. Ко всему прочему еще и вылетел в Кубке Испании от «Реал Униона» из третьей лиги.

На пресс-конференции перед класико от Шустера веяло безнадегой: «Обыграть «Барсу» на «Камп Ноу» в эту субботу невозможно. Это ее год, она сносит все на своем пути. Мы постараемся сыграть хорошо».

После этих слов тренера заменили на Хуанде Рамоса. Победить это не помогло – 0:2 после голов Это’О и Месси.

Фото: East News /LLUIS GENE / AFP; Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press