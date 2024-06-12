Тедеско провел ребрендинг Бельгии. Что нового?

Вадим Лукомский – о мини-революции.

За последнее десятилетие сборная Бельгии стала брендом. Ключевые слова: золотое поколение, схема с тройкой защитников (которым в сумме больше 100 лет), максимально смелые латерали, перекос в сторону атаки, Эден Азар в отличной форме, играющий с травмой КДБ (и все равно лучше здоровых партнеров) и, конечно, бесконечные споры о масштабе достижений – реализовали себя или нет.

Перед каждым турниром мы весьма четко понимали, чего нам ожидать – детали и фон могли отличаться, но базовый набор всегда оставался. После ЧМ-2022 Роберто Мартинеса сменил Доменико Тедеско – и все это разрушил. Или, как минимум, ускорил процесс распада.

Это необязательно плохо. Скорее, даже хорошо – особенно если сравнивать новую версию не с позолоченной командой лучших образцов, а с траекторией, по которой она двигалась. В любом случае это абсолютно новая Бельгия. Давайте знакомиться через основные отличия.

1. Больше никакого «золотого поколения»

Кевин Де Брюйне залечивал травму и почти не играл за сборную в отборе. Вот его ощущения: «Меня не было почти год – я приехал и увидел совсем новую команду. Появляются молодые парни. В сборной Бельгии мы очень явно ощущаем это, из-за чего чувствуем себя старыми. К счастью, Ромелу Лукаку, Ян Вертонген и Аксель Витцель еще с нами».

Из заявки на Евро-2020 (который игрался в 2021-м) осталось только 10 человек. Из классического костяка «золотого поколения» всего четверо – Вертонген, Витцель, Де Брюйне, Лукаку. И только КДБ выглядит совсем безальтернативным для стартового состава.

Тедеско понимает необратимость процесса и даже раздает рекомендации, за кем следить: «Мы понимаем, что сборная потеряла качественных игроков в последнее время – Азар, Алдервейрелд, Миньоле. Но это происходит параллельно с внедрением молодых игроков с большим потенциалом, назову несколько из разных линий: Жереми Доку, Зено Дебаст, Артюр Теате».

Кроме сокращения количества знакомых имен в заявке, есть два косвенных следствия смены поколений.

Первое – отсутствие статуса предтурнирного фаворита. «Мы подходим к Евро с другими ощущениями. С 2016-го мы всегда стартовали в качестве фаворита. Сейчас такого статуса нет», – подчеркнул Лукаку.

КДБ считает, что это может помочь: «Мы не фавориты, но не думаю, что соперники будут рады с нами играть. У нас абсолютно новый стиль. Им не понравится играть против нас. Дело не только в стиле, но и в молодых ребятах, которых не все знают. Мы подходим к турниру в более расслабленном состоянии».

Второе следствие – изменение динамики «тренер/команда». У Мартинеса была репутация мягкого тренера. Это не совсем справедливо – в интервью футболисты регулярно опровергали миф. Но у Роберто точно сформировалась особая связь с костяком. Он слишком верил в опытных игроков – и, возможно, был необъективен по этой причине. То есть искусственно ограничивал опции, опираясь на знакомые варианты.

Тедеско дал новый взгляд и установил более холодные отношения с лидерами. «Доменико очень четко дает инструкции. Если ты что-то делаешь неверно, сразу ощущаешь, что он немец. Он очень прямолинеен и строг в такие моменты», – описывал Лукаку.

Де Брюйне считает, что Тедеско требовательнее Гвардиолы: «В «Сити» не уделяется такого внимания мелочам. Если тренировка назначена на 11:00, то в 11 с большой вероятностью ребята будут еще играть с мячиком в раздевалке, можно прийти на десять минут позже и не опоздать. В сборной все иначе».

Эту принципиальность оценили не все, что подводит нас ко второму важному изменению – отсутствие Тибо Куртуа.

2. Куртуа в топ-форме, но вне заявки

Тедеско разругался с Куртуа – подробнее о ссоре можно прочитать в отдельном материале .

Повод – капитанская повязка в матчах против Австрии и Эстонии. Основной капитан Де Брюйне их пропускал. Тедеско решил, что в первом матче капитанить будет Лукаку, а во втором – Куртуа. Немец не учел важный нюанс: игра против Австрии была 100-й для Тибо – выйти на него с повязкой ему было особенно важно. Вполне разумное требование, учитывая, что КДБ нет, а вице-капитанов в команде двое.

Куртуа выступил публично. Он не говорил про 100-й матч и повязку, но разнес идею с двумя вице-капитанами без четкой иерархии и добавил: «У меня больше нет ощущения, что федерация меня ценит. Вместе с решением тренера это привело к тому, что внутри меня что-то взорвалось».

Далее Тедеско сказал, что Куртуа отказался играть и уехал из сборной после матча с Австрией. Тибо ответил претензиями, что тренер не в первый раз публично пересказывает детали частных бесед с игроками, также указал, что у него на самом деле травма, о чем известно медштабу клуба и сборной, которые совместно приняли решение по отъезду Тибо.

Последний акт случился в марте этого года – Тедеско на пресс-конференции сказал, что сделал все возможное, чтобы убедить Куртуа вернуться в сборную. Куртуа ответил на эту цитату в твиттере – запостил три эмодзи с длинным носом.

С тех пор Куртуа залечил травму и триумфально вернулся – отыграл на ноль во всех матчах, включая мощный перформанс в финале Лиги чемпионов. В заявке его все равно не оказалось.

Игроки неохотно комментируют конфликт, но скорее поддерживают Тедеско. Лукаку упоминал, что говорил с «двумя сторонами» и «понимает обе». Карраско сказал, что игроки были разочарованы реакцией Куртуа. Жестче всех выступил Тома Менье: «Тут все предельно просто. Тибо просто нужно извиниться за свое поведение».

В игровом плане отсутствие Куртуа – огромная потеря. Его заменит Кун Кастельс.

Последние 9 лет он провел в «Вольфсбурге», где периодически выдавал мощные сезоны. При Мартинесе он публично жаловался на недооценку его талантов в сборной: «Думаю, дело в том, что в Бельгии Бундеслига получает меньше внимания, чем АПЛ или Ла Лига. Мартинес тоже больше сфокусирован на этих турнирах».

Отчасти это правда. Конечно, реальных шансов обойти Куртуа в чисто футбольной конкуренции у него не было, но в удачные сезоны он был среди лучших киперов Германии. Последние годы в эту категории занести, увы, не получится. Еще у Кастельса репутация мощного спеца по пенальти – соперники реализует всего 46% попыток против него.

3. Тедеско отказался от тройки защитников (нет, не опечатка)

Бельгия годами ставила на тройку защитников. Для Тедеско схемы с тройкой тоже в топе любимых. Возможно, его способность продолжать эту линию даже учитывалась при назначении. На практике получилось иначе. Тедеско использует интересную схему-трансформер, которая точно отличается от классики.

У Доменико есть план на каждую стадию. Без мяча в среднем блоке 4-3-3 или 4-4-2 (4-4-1-1). Без КДБ предпочитали 4-3-3, а после его возвращения скорее 4-4-2, где он ближе к нападающему:

Обычно именно в таком виде команду изображают в предматчевой графике. Раньше была тройка. Изменения очевидны.

При прессинге Бельгия выстраивается в 4-1-3-2 – можно записать как 4-4-2 с ромбом. В центре остается только один опорник, второй выдвигается к вингерам, которые в свою очередь изначально кроют центр, но готовы давить на фланге, когда мяч окажется там:

И все же команда порой перестраивается на тройку, но ситуативно. Когда по эпизоду один из крайних защитников поднимается выше (и оказывается на одной линии с вингером с противоположного фланга), оставшиеся в линии защиты создают тройку – получается что-то вроде 3-4-3:

При розыгрышах Бельгия тоже использует тройку. Один из крайних защитников идет в атаку, а второй остается рядом с центральными:

В общем, Тедеско революционным образом преобразовал все механизмы и стиль Бельгии без мяча. А вот с мячом сменились лишь акценты – по-другому приходят в знакомую схему, изменились задачи у фланговых игроков.

4. Вернулся прессинг

«При таком составе нужно играть в доминантный футбол – много действовать с мячом. Когда у нас нет мяча, мы стараемся отбирать его максимально быстро», – рассказал Тедеско. Это азы для многих современных топ-команд. Их успешность определяется деталями, а намерение формулируют почти все.

До Тедеско Бельгия умышленно отказывалась от прессинга. На фоне старения «золотого поколения» Мартинес все чаще остерегался высокого давления. Когда в линии защиты исключительно ветераны, команда слишком зависит от успешности первой волны давления. В противном случае соперник проникает в дыру между первой волной прессинга и линией защиты, которая стартует недостаточно высоко.

Сильнее всего Тедеско перестроил игру в этой стадии. Теперь Бельгия готова начинать давление высоко, а линия защиты его поддерживает. Там порой все еще можно рассмотреть Вертонгена, но теперь такой типаж защитника – исключение, а не норма. Ян страхует агрессивные выдвижения Ваута Фаса.

Защитник «Лестера» стал любимчиком Тедеско именно из-за способности склеивать прессинг своевременными выдвижениями:

5. Ждем очень много дриблинга

При новой схеме Тедеско у Бельгии появились акцентированные вингеры. Ранее ширину на флангах давали латерали. В атаке они действовали очень смело – почти как вингеры, но детали ролей отличаются.

Латерали у Мартинеса: стартуют из глубины и смело подключаются вперед (смело, но постепенно, а не сразу), открываются на скорости, создают угрозу на дальней штанге при подачах.

Вингеры у Тедеско: изначально располагаются высоко (как правило, левша – справа; правша – слева), получают мяч в ноги под фланговые обводки, часто под них создают ситуацию 1-в-1 с оппонентом.

Как правило, у Тедеско асимметрия в атаке – на одном краю вингер-дриблер, а на другом вингер иногда уходит в центр и делит полномочия с атакующим крайним защитником. Главное: у Доменико всегда есть прямо акцентированный фланговый дриблер. Иногда – сразу два.

Тедеско называет это созданием «качественных преимуществ». Тренер подчеркивает, что в первую очередь команда стремится комбинировать и создавать перегрузы в выбранной зоне, но если не получается, всегда есть опция дриблинга.

Лучшие исполнители роли – Жереми Доку и Йохан Бакайоко. Оба входят в топ-10 самых успешных дриблеров Европы (даже без пересчета на 90 минут). Еще есть Доди Лукебакио.

Раньше в матчах Бельгии тоже был дриблинг, но в другом разрезе. Обводки были продолжением искусства Азара (или, например, Троссарда), а не поставленным на поток инструментом в конкретной зоне.

Соперникам со слабым фланговым защитником стоит опасаться – Тедеско не только использует дриблинг вингеров как инструмент, но и может выбрать исполнителя именно под проблемный край соперника.

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Тедеско поменял почти весь декор бельгийской команды, но на одну догму не покушается даже он. Главный игрок и лицо команды – все еще представитель «золотого поколения» Кевин де Брюйне. Доменико блестяще суммировал его важность: «Кевин один из лучших в мире. Он будет зеркалом команды. Если Де Брюйне играет хорошо, вся команда будет в порядке».

Превью бельгийской группы E на Евро. Какие у них шансы?

Фото: Gettyimages /Charles McQuillan / Stringer, Stuart Franklin / Staff, Lars Baron / Staff, Alexander Hassenstein / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff