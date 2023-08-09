Справедливый ли штамп?

Во вторник «Спартак» сыграл шоу-матч с «Пари НН» в Кубке России – выиграл 5:4. Для футбола это аномалия, а такие счета футбольная аудитория привыкла называть «хоккейными».

И не только болельщики. Например, вратарь «Нижнего» Виталий Ботнарь, пропустивший все пять, после игры на «Матч ТВ» сказал: «Болельщикам наверно понравилось хоккейный счет посмотреть».

А насколько этот счет вообще хоккейный? И часто ли в хоккее забрасывают по девять шайб за матч?

3:2 – самый популярный счет в КХЛ, а 5:4 было 21 раз за сезон

В сезоне-2022/23 каждая команда КХЛ провела рекордные для себя 68 матчей в регулярке (это будет и дальше). Потом прошел длинный плей-офф с серией из семи игр в финале.

Чаще всего в регулярке и розыгрыше Кубка Гагарина случались 3:2 (137 раз) и 2:1 (120). В топе по популярности в России неожиданно выделяются – 4:3 (70 раз), 3:1 (64) и 4:1 (47).

• Средняя результативность в российском хоккее сильно уступает шоу футбольного «Спартака». Счет 3:2 – самый популярный на любых стадиях. Даже в финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА дважды выиграл у «Ак Барса» с таким счетом. Так завершилась и решающая седьмая игра, когда ЦСКА забрал титул.

• Менее 3% матчей КХЛ заканчивались со счетом 5:4 . СКА и «Торпедо» показали в плей-офф, что в таком обмене голами забить девять можно и за два периода: 18 марта они забросили три шайбы в первом, еще шесть – во втором. И потом голов больше не было. Торпедовцы Игоря Ларионова, кстати, до этого выигрывали 5:4 сами – у «Динамо», но в овертайме.

• Бывают и уникальные счета. Например, СКА выиграл у «Трактора» 9:3 в январе 2023-го. ЦСКА разгромил «Торпедо» 8:3, когда пропустил два на последней минуте. Еще были, например, 8:5 и 7:0. Причем такая мощная сухая победа «Нефтехимика» над «Куньлунем» в последнем матче регулярки помогла команде попасть в плей-офф.

• Как раз в плей-офф КХЛ результативность традиционно падает. Поэтому на первом месте в истории исход 2:1. В Кубке Гагарина-2022/23 – 14 раз. Любопытно, что чемпионский ЦСКА проигрывал так «Локомотиву», СКА и «Ак Барсу». Тому же «Локо» уступали и 0:1 – суммарно за плей-офф матчей с таким счетом (футбольным!) было пять.

• Раз в несколько лет в КХЛ рисуют красивые сюжеты. В сезоне-2021/22 «Сочи» и «Северсталь» устроили нечто: сочинцы к 27-й минуте проигрывали 0:4, но перевернули, успели забросить трижды после 52-й минуты, сравняли и вырвали победу в овертайме 5:4.

• В 2009-м «Барыс» и «Витязь» сыграли самый результативный матч в истории КХЛ – в первом сезоне лиги. 11:6! Девять шайб – счет 7:2 – успели забросить уже к 24-й минуте. На старте третьего периода «Барыс» вообще выигрывал 10:2, а три игрока казахстанцев в итоге набрали по четыре очка.

• Даже в самых результативных матчах КХЛ все голы обычно распределяются на три периода. Сложно представить девять шайб 20 минут, но такое недавно случилось в МХЛ – молодежной лиге. 8 апреля 2021-го «Локо» победил «Ирбис» в овертайме – 7:6. А конкретно второй период «Ирбис» тогда выиграл 6:3. А матч проиграл.

НХЛ сильно результативнее КХЛ. Но и здесь выделяется счет 3:2

КХЛ по средней результативности в регулярках уступает всем топ-лигам мира.

Смотрим на сезон-2022/23: у нас забивали всего 5,12 шайбы за игру. В Швейцарии, Германии, Швеции и Финляндии матчи ярче. НХЛ лидирует в этом рейтинге – 6,29 шайбы. Статус НХЛ подтверждается и в плей-офф (6,20), но на решающих стадиях КХЛ (5,13) проигрывает только североамериканцам и Германии.

• Общая картина напоминает КХЛ: в сезоне-2022/23 166 раз (16 – в плей-офф) мы видели счет 3:2. Различия дальше: 4:3 (143 раза), 5:2 (117), 4:1 (103). Те самые 5:4 встретились 83 раза, только пять из них – в Кубке Стэнли. И всего один из пяти матчей плей-офф закончился так в основное время («Эдмонтон» – «Лос-Анджелес»).

• Результативность НХЛ хорошо подчеркивают исторические сравнения. 14% матчей за все время в КХЛ завершались со счетом 2:1. В НХЛ такое бывало только в 7,6% случаев, но чуть чаще в играх забивали шесть шайб (4:2 – 7,7%). Ощутима и разница между НХЛ и КХЛ в счетах с девятью голами и больше. По регулярке: 18,4% – 7,6%. По матчам плей-офф: 21,6% – 9,2%.

• 30 ноября 2022-го – исторический день в НХЛ. «Сиэтл» победил «Лос-Анджелес» в овертайме со счетом 9:8 . До того в лиге никогда не забрасывали больше 16 шайб в матчах с дополнительным временем. Нужно учитывать, что с 1942-го по 1983-й в НХЛ овертаймы не проводили. В те годы несколько раз бывала ныне невозможная ничья 8:8.

• В Кубке Стэнли матчи получаются непредсказуемыми, но есть крен в сторону большего количества голов. Плей-офф-2022/23 выделяется по исходам 4:3, 5:1 и 2:1. Счета 2:1 бывали в разных парах, а 5:1 повторялось у определенных команд. «Эдмонтон» так разгромно проигрывал «Вегасу», но уже через пару дней отвечал симметричной победой.

• Девять шайб за матч от одной команды – тенденция в НХЛ. В сезоне-2022/23 игры заканчивались 9:2, 9:3, 9:4 и 9:5. 14 июня 2023-го розыгрыш Кубка Стэнли вообще завершился разгромом «Флориды» от «Вегаса» – 9:3, когда «Голден Найтс» забрали первый в истории трофей. В регулярке подобного мы не видели.

• Из игр с девятью голами и больше в НХЛ в сезоне-2022/23 выделяются другие популярные расклады – 6:3 (43 раза), 6:5 (25) и 6:4 (20). Зато футбольный счет 1:0 зафиксирован всего в 13 случаях – и только один из них в Кубке Стэнли. Так сыграли «Флорида» и «Каролина». В России такой итог бывал в два раза чаще (26 раз, пять – в плей-офф).

• Самый результативный матч в истории НХЛ – из 1985-го. Тогда «Эдмонтон» победил «Чикаго» со счетом 12:9. «Чикаго» вел 6:0, но соперник дважды сокращал разницу до двух голов. Уэйн Гретцки ни разу не забросил – зато сразу семь раз ассистировал. До появления красной линии в 1920-м похожее уже случалось: «Монреаль» – «Торонто» – 14:7.

Фото: РИА Новости/ТАСС/POOL; East News/AP Photo/Mark J. Terrill