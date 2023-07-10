Дримтим из тех, кому за 30.

Я не был готов произнести это вслух, но сомнений в том, что Карлссон перейдет в «Питтсбург» у меня не было – думаю, их не было ни у одного из болельщиков «Торонто».

За несколько последних лет Кайл Дубас убедил нас в том, что если речь заходит о том, чтобы сделать свою команду сильнее на бумаге – этот парень творит чудеса.

Он сохранил для «Лифс» и Марнера, и Нюландера, и Мэттьюса – и сверху приправил этот салатик соусом «Таварес». На последнем дедлайне он раздобыл Райна О’Райлли – применив схему, за которую наша налоговая наверняка им заинтересовалась бы.

Кайл – гений в области распихать хвосты большого обмена по кармашкам. Поэтому – Эрик Карлссон в «Питтсбурге»? С 11-миллионым кэп-хитом?

Невозможно? Да не смешите.

Ну, и это произошло: Карлссон едет в Питтсбург, добивать последние (не праймово последние, а просто последние) годы Малкина и Кросби в хоккее; помогать им взять четвертый кубок и оставить Кучерова с Василевским перед задачей успеть взять еще два, чтобы хотя бы с ними сравняться.

Детали и последствия трейда ниже, прочий контекст – в телеграме.

Детали обмена: задействованы 3 клуба и 9 хоккеистов

Задачка обмена такого зарплатного жирдяя, каким является Эрик Карлссон, требовала о-о-очень сложных схем – швед занимал в платежной ведомости «Сан-Хосе» 11,5 млн долларов, и клубу, который претендовал на его обмен, нужно было как следует почиститься, а после этого уговорить «Шаркс» сохранить у себя какую-то часть зарплаты защитника.

Дубас превзошел сам себя и сотворил обмен-эпопею. В нем задействованы три клуба («Пингвинс», «Шаркс» и «Канадиенс»), 9 хоккеистов и 3 драфт-пика.

Схема там настолько многогранная, что ее лучше рассматривать на картинке – собственно, вот она.

Отмечу главное. Эрик едет в «Питтсбург» (ну это вы поняли).

Карлссон станет партнером Малкина и Кросби по большинству (просто проговорил вслух – надо же как-то привыкнуть).

Сам «Питтсбург» расстался с Гранлундом, Руттой (уехали в «Сан-Хосе), Джеффом Петри, который вернулся в «Монреаль», из которого его и вытаскивал предыдущий генменеджер «пингвинов» (как там его зовут, кто-то вообще помнит?) и с Кейси ДеСмитом, вторым вратарем, который тоже едет в Монреаль.

Кроме Гранлунда и Рууты «Сан-Хосе» получает Майка Хоффмана; кроме того, «акулы» хранят под потолком 1,5 млн зарплаты Карлссона. Адекватная, надо отметить, сумма – самим «Шаркс» она в ближайшие годы вряд ли будет принциальна, а Дубасу в его условиях заметно облегчает жизнь.

«Питтсбург» идет ва-банк, «Сан-Хосе» идет навстречу легенде

Что получили стороны и зачем это им?

Ну, давайте по порядку. Первый ключевой момент этого обмена – слегка маниакальное желание «Питтсбурга» и Кайла Дубаса заполучить одного из самых заметных защитников лиги, который на своем предыдущем месте как-то шатко сидел.

О Карлссоне наверняка задумывались многие, но ни у кого на это не хватило духу и места под потолком (а я бы добавил – ни одна другая команда лиги, кроме «Питтсбурга», не считает себя находящейся в таких экстремальных обстоятельствах).

Второй ключевой момент – доступность самого Карлссона. Лучший защитник сезона (правда, есть большие сомнения, какой смысл сама НХЛ вкладывает в «Норрис Трофи») и один из лучших его бомбардиров (не среди защитников, а вообще), слегка подзастрял в команде, которая в ближайшие годы будет заниматься перестройкой и вряд ли станет претендовать даже не выход в плей-офф.

А Карлссон, при всем величии, даже до финала КС за свою карьеру не добирался (неплохой шанс был в 2017-м – но его «Оттаву» остановил как раз «Питтсбург»). При этом Карлссону уже 34 года.

Он хотел обмена, и у клуба в принципе не было аргументов, чтобы защитник оставался; конечно, в идеальной ситуации «Сан-Хосе» бы Эрика никуда не отдавал.

Но – ситуация была далеко не идеальная.

«Я открыто говорил, что хочу попытаться победить, а «Сан-Хосе» открыто говорил, что там этого не произойдет, – признавался швед. – У нас хорошие отношения, и мы понимаем друг друга, даже несмотря на то, что это не очень приятная ситуация».

То есть: «Питтсбург» получает мечту, «Сан-Хосе» за умеренное вознаграждение отпускает свою (ну, в каком-то смысле) легенду попытать кубкового счастья в каком-то более жирном месте.

«Монреаль» просто воспользовался ситуацией и чуть-чуть перенастроил состав – вернув одного из самых надежных своих защитников последних лет (Петри играл за «Канадиенс» семь сезонов, прежде чем перейти в «Питтсбург» прошлым летом).

Таким образом, с точки зрения будущего этот обмен интересен только тем, как Карлссон впишется в группу легенд.

Насколько Карлссон увеличил шансы «Питтсбурга» на кубок?

Я думаю, что говорить об этом слишком рано. В ситуации со стремительно стареющими легендами важна скорость этого старения – и судьба «Питтсбурга» в сезоне-2023/24 по-прежнему очень зависит от Малкина с Кросби и их формы.

Но вот о чем я думаю, глядя на этот обмен. Дубас верен себе еще и в том смысле, что ставит на имена. На мастерство. На количество звезд, которые его тренер сможет выпускать на последних минутах матча.

В «Торонто» он держал четверку звезд с 2018-го – те на своем мастерстве сообразили всего одну победу в серии плей-офф.

Кросби, Малкин и Летанг очевидно более проверенная компания – и их личную готовность организовать славный кубковый поход тоже можно представить.

Но дело генменеджера им помочь – и предшественника Дубаса обвиняли как раз в том, что тот сделал недостаточно.

Дубас помогает компании замедляющихся суперзвездных ветеранов тем, что прибавляет к ним еще одного такого же. И технический вопрос со скоростью в его картине мира очевидно должны решить сыгранность (чуть не написал капслоком) и понимание, которые Карлссон обнаружит с Кросби.

Я смотрю на пример «Торонто» – и не верю в этот проект.

Я смотрю на пример «Сан-Хосе», который, при всей фантасмагоричности обмена Карлссона в защитный состав, где уже играл Брент Бернс, в первом же «акульем» сезоне Эрика выбрался в финал конференции – и мне очень интересно.

Да, есть ощущение, что это не поможет. Есть ощущение, что это закончится грандиозным, страшным провалом – как часто бывает с такими проектами во всех сферах жизни.

Но, черт побери, как же интересно это будет – и в первые две недели сезона «Питтсбурга», но особенно, в последние две недели.

Фото: East News/Frank Gunn/The Canadian Press via AP, AP Photo/John Froschauer, AP Photo/Gene J. Puskar