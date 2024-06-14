Шипачев об «Ак Барсе»: «Менеджер сообщил: «У нас выстраивается суперскоростная команда». Ветер станет дуть, когда мимо пробегут. Не считаю, что я один провалил сезон»

Теги Ак Барс Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Дмитрий Яшкин Коннор Макдэвид Матч ТВ Хоккей

Вадим Шипачев поделился мыслями относительно трансфера из «Ак Барса».

Нападающий перешел в минское «Динамо» в результате обмена.

– Когда вы узнали, что с вами хочет расстаться «Ак Барс»?

– Сразу же после сезона. Прошла буквально пара недель, и пошла эта информация, что меня обменяют, продадут, расторгнут. Началось все это.

– Вам сказали самому искать варианты, куда перейти?

– Со мной вообще об этом не разговаривали. Видимо, это сказали агенту, и то прошло месяца два.

Потом я увиделся с менеджером, и он мне сообщил: «Новый тренер решил, что ты не подходишь под нашу тактику. У нас выстраивается суперскоростная команда». Прям ветер станет дуть, когда они мимо будут пробегать.

Ну и все. Я спрашиваю: «Какие варианты?» – «Если не найдешь команду, мы выставим тебя на драфт отказов, и тебя там кто-то заберет, либо потом мы тебя расторгнем».

– Эта ситуация вас унижала? Большая звезда КХЛ, и вы стали лучшим бомбардиром «Ак Барса» в прошлом сезоне.

– Это неприятная ситуация. Не понимаю вообще, в чем подвох был.

Не считаю, что я один провалил этот сезон. Как они говорят, что несколько человек очень плохо сыграло. Но это их мнение. Я с ним не согласен.

– Были вопросы к вашей средней скорости, по которой вы стали предпоследним в команде.

– Хоккей – командный вид спорта. И что нужно по площадке бегать сломя голову, а я предпоследний по скорости, и последний там Яшкин…

Только что-то Дима остался, а меня выгнали. Представляете прикол? Логики здесь не вижу.

А вообще роль центрального форварда, как мне еще мой первый тренер говорил – это связать защиту и нападение. Я должен в защите поработать, в средней зоне тоже и пасиками снабжать партнеров в атаке.

Не вижу, что все центрфорварды бегают как угорелые. Наверное, только Коннор Макдэвид. Но он в другой лиге выступает, его из какой-то компьютерной игры сгенерировали.

А так моя чрезмерная быстрота вряд ли пошла бы на пользу моей игре. У меня другие функции, меня брали за другие навыки.

И я считаю, что со своей работой справился неплохо. Скорость какая-то? Это понятно, но есть статистика, а она – вещь упрямая.

Можно зайти в цифры и посмотреть, кто где на какой позиции находится по очкам и другим важным показателям, – сказал Вадим Шипачев.

6 комментариев
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Так ведь менеджер мажор и дурак, он еще не такое скажет.
Шипачев точно не был худшим, удачи ему в Минске!
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Валиуллин со сверх скоростью готовит себе увольнение. Жду с нетерпением. Как пришел ни одного удачного решения. Подвел Квадрата с трансферами. Потом набрал звезд типо вот вот. Если бы не Веселый Билл, то все слетело бы тогда, но чудо. Это потом Билл стал хмурым. Сейчас со звездами обращается как с балластом, хотя костяка команды нет
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Посмотрим ,как новые "конькобежцы "набранные в Ак Барс будут голы забивать , а то может будут пролетать со свистом на скоростях мимо чужих ворот !
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