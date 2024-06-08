15 фактов о Макдэвиде: одевался хуже всех, чуть не потерял глаз, дружил с игроком «Флориды»

Почти никакой статистики.

Впервые с 2006 года «Эдмонтон» дошел до финала Кубка Стэнли. «Флорида» смотрится там номинальным фаворитом, хотя у «Ойлерз» есть в составе один уникальный игрок. Коннор Макдэвид наконец-то добрался с клубом до решающей серии плей-офф. Он провел очередной мощный сезон, но за статистическими достижениями скрыто много интересного.

Что же сформировало Макдэвида?

1. The Athletic расписывал , что фактически Коннор выбирал из двух путей. Мама занималась лыжами, отец обожал хоккей (сам играл и тренировал). В детстве они с братом катались по склонам – все нравилось, но хоккейное увлечение пересилило. Мама увидела горящие глаза Коннора, поэтому его поддержала.

Она нарисовала для него лестницу с матчами и целями на весь сезон, а потом закрепила листок на холодильнике. После каждой игры Макдэвид приходил домой и делал там пометки. Семья думала, что это помогает его прогрессу. С хоккеем действительно сработало, а вот в других играх у Коннора все до сих пор получается намного хуже. Это отмечали и его партнеры по «Эдмонтону».

2. Коннор всегда адекватно оценивал собственные способности. Все восхищались его действиями с шайбой, а он максимально спокойно относился к голам и передачам. Кроме одного момента, о котором сам Макдэвид говорил в 2014-м: «Единственный раз, когда меня что-то удивило, эпизод с голом «Плимуту» в прошлом году. Честно говоря, я не думал, что смогу обойти его [защитника].

Сколько подобных шайб потом было у Коннора в НХЛ?

В OHL Макдэвиду почему-то часто удавались как раз матчи с «Плимутом». В них он набирал по несколько очков, а бывший вратарь команды Алекс Неделькович потом еще долго вспоминал эти игры. Когда сам Неделькович попал в НХЛ, то неожиданно рассказал интересное: на одном из турниров они с Коннором играли за одну команду. Тогда он совсем не думал, что этот парень станет звездой.

3. Несчастный случай чуть не лишил Макдэвида мощной карьеры. В пять лет Коннор просто играл с братом Кэмом в хоккей с мячом. Тот махнул клюшкой – она прилетела прямо в лицо Макдэвиду. Позже Коннор рассказывал: «Мой глаз опух и закрылся. Мама сходила с ума». Все обошлось, хотя Макдэвид реально мог потерять левый глаз.

В материале TSN Коннор вспоминал, что подобных детских травм после таких игр у него было много. Когда-то даже накладывали швы. Отец участвовал в играх вместе с сыновьями, а еще тренировал Коннора в детской команде. И никогда не ставил капитаном, чтобы никто не увидел в этом предвзятость.

4. Его старший брат Кэмерон давно отошел от спорта – нашел себя в бизнесе. С него маленький Коннор брал пример: приходил на хоккейные тренировки старших парней, развивал бросок. Сейчас семья приезжает на матчи Макдэвида в НХЛ, но Коннор видится с братом на концертах и горнолыжных курортах. Эти увлечения по-прежнему собирают семью вместе.

Зато болельщики часто путают взрослых Коннора и Кэма. Вы их различаете?

5. Макдэвид давно знаком с Аароном Экбладом – соперником из «Флориды» по финалу Кубка Стэнли. Их история пересечений началась задолго до НХЛ. Раньше они дружили, хотя позже Коннор сильнее сблизился с Диланом Строумом (играет за «Вашингтон»).

В лиге OHL у Макдэвида был специальный статус: еще в 2012-м он получил возможность играть там в 15-летнем возрасте. До него подобное делали для Джона Тавареса (2005) и того же Экблада (2011). Затем Аарон вышел на драфт НХЛ в 2014 году – попал во «Флориду» под первым номером. Годом позже Макдэвид с той же строчки оказался в «Эдмонтоне». Их соревнование перешло на новый уровень.

В тот момент Экблад и Макдэвид воспринимали все намного проще. Аарон называл себя одним из друзей Коннора, а вот Макдэвид прямо ставил его себе в пример. Публично рассказывал о фотографиях и сообщениях, которыми они регулярно обмениваются. Перед собственным драфтом объяснял : «Я бы сказал, что Эк дает мне чувство надежды, ощущение возможностей».

Заиграв в НХЛ, Коннор однажды позвал Экблада на ужин (заплатил сам). Вот только на льду у Коннора Макдэвида обычно нет друзей – Аарон точно прочувствовал это на себе.

6. Место рождения Коннора Макдэвида – город Ричмонд-Хилл (провинция Онтарио). Макдэвид провел все детство в Торонто, поэтому переживал за местный клуб. Отец сделал ему форму «Торонто» с фамилией и 97-м номером. Если бы сбылась детская мечта Коннора, то в будущем в «Торонто» наверняка сформировалась бы связка Макдэвида и Мэттьюса. Конечно, этого не произошло.

Шансов на попадание в «Торонто» у Макдэвида практически не было. «Лифс» в итоге получили четвертый выбор на драфте НХЛ-2015, а Коннор котировался там первым номером. В итоге в «Торонто» уехал Митч Марнер, Макдэвид же оказался в «Эдмонтоне». Позже он опровергал все новости по поводу недовольства положением: «Мне нравится играть в хоккей в этой команде».

Сейчас для Макдэвида уже важнее клуб, за который он выступает.

7. «Ойлерз» впечатлили Макдэвида одним решением. Во время церемонии драфта они не просто подготовили форму с фамилией, а сразу нанесли туда его любимый номер. Почему для Коннора так важен именно 97-й? История пошла из детства: Макдэвид играл со старшими ребятами, а таким номером подчеркивал год рождения. По карьере цифры на форме он уже не менял.

8. Коннор Макдэвид постоянно тренируется. Это не преувеличение – его работоспособностью восхищаются все, кто виделся с Коннором. Бывший защитник «Вашингтона» Брукс Орпик вспоминал лето 2017 года: «Макдэвид подписал контракт на 100 миллионов долларов. Затем первым же рейсом вылетел обратно в Торонто, чтобы не пропустить утреннюю тренировку».

Дома у Коннора есть большой тренажерный зал. В «Эдмонтоне» он выходит даже на те тренировки, которые может пропустить для отдыха и восстановления.

9. Гольф – другая страсть Коннора. Он играет при любом удобном случае, подкалывает партнеров по команде (особенно достается Хайману). Буквально в июне профессиональный гольфист Уил Бейтман увидел болельщика в форме Макдэвида. Он забрал игровой свитер, натянул на себя и взял клюшку. Возможно, когда-нибудь и сам Коннор сменит вид спорта. Гарету Бэйлу же удалось .

10. Как Макдэвид вообще расслабляется? Например, пересматривает сериал «Друзья». Вот его впечатления из прошлого: «Мы с братом видели каждую серию по три-четыре раза. Если бы вы сыграли с нами в викторину по сериалу, то вряд ли у вас был бы какой-то шанс победить». В 2024 году ничего не изменилось. Коннор считает, что «Друзья» будут популярны еще очень долго.

На реддите сохранился вот такой кадр. Узнали в нем переделанную часть заставки «Друзей»? Коннор Макдэвид – на первом плане. На самом деле есть и другие подобные фотографии. Их показывала у себя в соцсетях Лорен Кайл – девушка Коннора Макдэвида.

11. Макдэвид регулярно общается с легендарным Уэйном Гретцки. Из их взаимодействия Коннор взял важный урок: «Я просто стараюсь брать пример с того, как Уэйн ведет себя с фанатами и СМИ». Сам Коннор в этом плане всегда испытывал сложности. Он долго привыкал к всеобщему вниманию, тяжело подбирал ответы на вопросы. Мешал скромный характер, но все получилось.

12. На Макдэвида сильно повлияли еще два человека. Бывший хоккеист НХЛ Гэри Робертс долго работал над его физической подготовкой перед переходом на взрослый уровень – сопровождал и потом. С августа 2023-го сотрудником «Эдмонтона» стал Джефф Джексон. Он пришел в клуб на место директора по хоккейным операциям. До этого Джексон представлял Коннора в качестве агента.

Робертс следит в том числе и за питанием Макдэвида. Джексон теперь важен для всего «Эдмонтона»: расширяет аналитический отдел, следит за технологиями, заботится о комфорте игроков. Одна из его задач – создание условий, чтобы Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль играли в «Эдмонтоне» как можно дольше. Пока уходить никто не собирается, а Коннор публично восхищается Джеффом.

13. В апреле 2019-го Макдэвид получил тяжелую травму в матче с «Калгари». Так он ее описывал: «Сидел на льду и думал, что нога раскололась на две части». Коннор пропустил пять месяцев, хотя при операции восстанавливался бы больше года. Один из врачей предложил вместо этого пройти сложную программу реабилитации. Макдэвид делал упражнения по 10 часов в день – сработало.

14. Та травма стала тяжелейшим игровым моментом для Макдэвида в НХЛ. В моральном плане ему было хуже из-за ситуации с шестилетним болельщиком «Эдмонтона» Беном Стелтером. Тот умер от рака, но ранее сблизился с Коннором. Макдэвид приглашал его в гости, звал на тренировки и во всем поддерживал. Сейчас он жертвует деньги в фонд, созданный после смерти мальчика.

15. В плей-офф-2023/24 разлетелись фотографии Коннора: на три победных матча с «Далласом» он приезжал в одном и том же костюме. Стиль Макдэвида – отдельная часть его жизни. Когда Коннор только попал в НХЛ, над ним даже посмеивались партнеры по «Эдмонтону». Макдэвид учился у них формированию правильного образа, хотя буквально год назад его видели в дырявых носках .

И все-таки прогресс есть: «Когда спрашивают о том, кто у нас в команде хуже всех одевается, мое имя больше не упоминается» .

Бонус. Коннор Макдэвид редко проявляет эмоции – кажется удивительно сосредоточенным в любой момент матча. Этот розыгрыш Кубка Стэнли уже стал исключением. После завершения серии второго раунда с «Ванкувером» (4-3) Макдэвид вышел на интервью с сорванным голосом. Расслышим ли мы от него хоть что-то, если «Эдмонтон» все-таки заберет долгожданный трофей?

Никогда не списывайте Бобровского. В 35 он снова идет за Кубком Стэнли!

«Эдмонтон» выглядит уязвимым. Но из этой позиции так удобно атаковать

Фото: AP /JASON FRANSON, Alan Diaz