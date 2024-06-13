Почему капитан «Флориды» Александр Барков играет за Финляндию, а не за Россию

Сделал выбор в 15 лет.

«Флорида» выигрывает у «Эдмонтона» (2-0) в финальной серии Кубка Стэнли, но чемпион еще не определен. Перед третьим матчем всех волнует состояние Александра Баркова . До этого капитан «Флориды» травмировался, а игрок «Эдмонтона» Леон Драйзайтль избежал дисквалификации за удар в голову. Барков все-таки уже тренируется – кажется, обошлось.

Этот игрок важен для «Флориды» больше чем кажется. Он представляет команду с сезона-2013/14. В регулярке-2023/24 выбил 79 очков за 73 матча, а в плей-офф добавил еще 19. Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказывал : «Это идеальный человек на роль капитана». В НХЛ Барков постоянно собирает награды для лучших нападающих оборонительного плана.

Сейчас Баркову 28 лет. Так сложилось, что из-за манеры игры его всегда считали недооцененным. Умения Баркова наконец-то массово признали после серьезных клубных успехов «Флориды». В «Пантерс» рядом с ним выступают Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко. Удивительно, но Барков легко мог бы оказаться в команде еще одним хоккеистом из России.

Вместо этого Александр представляет Финляндию. Одна из причин – такая же недооценка.

Как Барков попал в сборную Финляндии: поехал в специальный лагерь, а в России о нем поздно вспомнили

Это Александр Барков-старший вместе с сыном:

Сам он родился и вырос в Новосибирске, несколько лет прожил в Москве. Барков-старший выступал в чемпионате СССР, играл за Россию на чемпионатах мира, а затем перешел на тренерскую роль. В КХЛ он уже отработал на разных должностях в «Металлурге», «Ак Барсе», «Амуре» и «Ладе». Прямо сейчас Барков-старший тренирует молодежку московского «Спартака».

Его игровая карьера завершилась в финской «Таппаре», куда тот уехал аж на десять лет. Там же у него и родился младший сын, который позже стал хоккеистом по примеру отца. Александр Барков действительно вырос в Финляндии, но имел формальный выбор между двумя сборными. В форме России он так никогда и не мелькнул, хотя до сих пор относится к ней по-особенному.

Скаут Алексей Дементьев приводил ключевую позицию отца Баркова: тот не увидел от сборной России вообще никакого интереса к сыну. Финны банально подсуетились в нужный момент – пригласили подростка Баркова на сбор. Барков-старший объяснял: в Финляндии обычно собирают талантливых хоккеистов в специальный лагерь, а затем как раз и комплектуют из них сборную.

Чем же Барков отличался от других? Хотя бы таким креативом:

Подтверждение от самого Александра Баркова: «Наверное, у меня были шансы играть в сборной России, у меня есть российский паспорт. Но в 15 лет я попал в лагерь сборной Финляндии, выбрал Финляндию и горжусь этим». В 2015-м Барков называл себя русскоязычным финном и говорил, что не жалеет о таком решении. Взросление в Финляндии оказалось важнее других факторов.

Возвращался к теме и Барков-старший. Вот две цитаты из его давнего интервью. О Финляндии: «Так вышло. Его отобрали. Взяли в сборную. Он поехал за нее играть. Финны пригласили, Россия – нет ». И другие примеры: «У нас вообще много случаев, когда сыновья известных в прошлом хоккеистов выступают за другие страны. Те же Гальченюк, Яшкин, Старков, Быков, Мальгин».

В России совсем забыли про Баркова? Это не совсем так. Александр хорошо помнит молодежный чемпионат мира в Уфе, куда приехал со сборной Финляндии. Там к нему впервые подошли и заявили об интересе со стороны российской сборной. Естественно, что было уже поздно. В тот момент шансов заиграть в России у Баркова уже не оставалось. Да и он такого явно не хотел.

В юности Барков уже выделялся на уровне других подростков. Все вокруг отмечали у него главное качество – игровой интеллект. Две явные проблемы на льду Барков находил сам у себя: объяснял, что предстоит серьезная работа над катанием и игрой в обороне. Когда же потом его предметно просматривали скауты клубов НХЛ, они заносили эти направления в достоинства.

Результат детской работы – выбор на драфте НХЛ-2013, где финн Барков ушел во «Флориду» под вторым номером. Перед этим он провел два полноценных сезона все в той же «Таппаре». Если в первом выбил 16 очков, то во втором было уже 48 (21+27) только за регулярку (и 0+5 в плей-офф). Прогрессировать в «Таппаре» Баркову помогали даже партнеры. Один из них играл и с его отцом.

Финн Вилле Ниеминен провел такую долгую карьеру, что зацепил в клубе обоих Барковых. Об Александре он много рассуждал в 2013 году: «В первый день, когда мы с Сашей вышли на лед в прошлом сезоне, я сказал: «Я уже играл с этим парнем раньше». Он играет точно так же, как его отец». В итоге они с Барковым выходили в одном звене в «Таппаре» и вместе давали интервью .

Ниеминен взял Баркова под опеку и подготовил его к драфту НХЛ, когда отец Саши уже работал в России. Александр одно время характеризовал Ниеминена личным тренером и публично выделял его вклад в карьеру. Ранее одним из клубов в карьере Вилле был «Колорадо». О мечте играть там говорил и Барков, а «Эвеланш» устраивали для него дополнительные интервью. Не срослось.

Барков закрепился в НХЛ, хотя до драфта сомневался в себе: «Когда будет шанс, может быть, уеду в НХЛ. Если не смогу закрепиться, может быть, даже приеду в Россию. Ну, или в ту же «Таппару». Вариант с КХЛ он для себя не закрывал. В КХЛ тогда еще и проходил драфт юниоров, где Баркова забрал «Локомотив». Выше него СКА взял защитника Дениса Александрова (сейчас – в «Сибири»).

Естественно, что в КХЛ Барков не приехал и уже точно не собирается.

Барков любит Россию: детские поездки, восхищение Малкиным, игра на Олимпиаде

Если бы Барков определил для себя другую сборную, то мог бы назвать Олимпиаду-2014 домашним турниром. Соревнование в Сочи еще проходило с участием игроков НХЛ, а самым молодым хоккеистом стал именно Александр Барков. Жаль, что все как-то сразу пошло не по плану: Барков травмировался, отыграл в Сочи всего пару матчей и отметился ассистом.

Для впечатлений ему хватило и такого. Позже Барков много раз вспоминал именно эту Олимпиаду, а матчи против России традиционно выделял. Называл ее второй страной в собственной жизни – совсем не просто так. Барков побывал во многих российских городах, а уже во взрослой карьере открыл для себя Санкт-Петербург. Естественно – вместе со сборной.

В 2018 году Барков объяснял в интервью «СЭ»: «Я вырос в русской семье, поэтому дома на русском и говорим. Но это было в Финляндии, поэтому, когда выходил на улицу, становился финном, а домой заходил – опять русским». Там же вспоминал, что в детстве постоянно приезжал в Москву к родственникам. На взрослом уровне поездки прекратились – времени не находилось.

Другие слова: «Финляндия меня вырастила. Горжусь тем, что играю за сборную этой страны. Россия для меня очень много значит, все-таки я выходец из русской семьи. Но вообще не важно, за какую сборную я играю, люблю-то я обе страны одинаково». Поэтому Барков легко находил взаимопонимание с хоккеистами из России. Например, с Куликовым они очень давно дружат.

Барков свободно общается на финском, русском и английском. В детстве он занимался фигурным катанием и теннисом. Можно сделать вывод: Барков – разносторонняя личность. А еще он брал пример с Евгения Малкина: «Когда я был маленьким, он был одним из моих любимых игроков. Я следил за ним еще тогда, когда он играл в России – он мне очень нравился».

Чтобы приблизиться к достижениям Малкина, Баркову нужен хотя бы один Кубок Стэнли.

Фото: Gettyimages /Anna Sergeeva / Stringer, Martin Rose / Staff, Bruce Bennett / Staff; East News /AP Photo/Noah K. Murray; instagram.com/