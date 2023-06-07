8 комментариев

У нас мало команд, которые играют в атаку.

НХЛ – главная лига мира, и спорить по этому поводу бессмысленно. Ее негласный, но очевидный статус связан не только с лучшими игроками и тренерами планеты – лига еще и здорово работает над тем, чтобы улучшить хоккей как игру, сделать ее более популярной.

Именно поэтому глобальные изменения в правила приходят из Северной Америки: их тестируют в НХЛ или АХЛ, утверждают, и потом они постепенно просачиваются в остальные лиги. Так было с овертаймами в формате 3-на-3, гибридным пробросом, с просмотрами на офсайд, с увеличением зоны атаки, с более суровым подходом к судейству и со многим другим. Хотя что-то – например, уменьшение экипировки вратарей – так и осталось чисто североамериканской фишкой.

Один из главных мотивов большинства изменений – чтобы голов в матчах стало больше!

Вот только не всегда другим лигам удается удачно копировать наработки НХЛ. В Европе стали судить жестче, но это все равно не дотягивает до стандартов Северной Америки. К примеру, в среднем за матч Кубка Стэнли одна команда собирает 13,5 штрафных минут, а в Кубке Гагарина эта цифра – 10,1.

А если брать самую главную статистику – результативность – то в КХЛ на фоне главной лиги мира вообще все плохо. Причем даже в других европейских чемпионатах забивают больше.

Но это в регулярках. В плей-офф же результативность должна проседать повсеместно – и ценность ошибок возрастает, и конкуренция гораздо выше. Все это можно заметить по статистике турниров в Европе.

Но при этом в Кубке Стэнли средний показатель НХЛ снизился совсем немного, а в КХЛ он вообще остался на том же уровне. Немного парадоксально, но в целом подтверждает тот тезис, что прошедший Кубок Гагарина был одним из самых интересных в истории лиги.

Что делают для увеличения результативности в России?

В КХЛ внимательно следят за хоккейной модой: несколько лет назад пошли в сторону уменьшения площадок, потом появилась трапеция за воротами, которая ограничивает выходы вратарей – все, что уже давно есть в НХЛ. При этом в России и сами меняют игру: вспомните, еще 5-7 лет назад почти любой гол с присутствием хоккеиста в площади ворот не засчитывался, а сам участок с синей краской рассматривали в трехмерной модели и считали каким-то святым местом – теперь же все наоборот.

Есть и совсем новые штуки, которых прежде мы не видели: в МХЛ в этом сезоне штрафовали за то, что игрок вставал за своими воротами и ждал, пока партнеры раскатятся. Теперь это правило появится и в КХЛ – ждать смены или раската напарников можно будет не дольше трех секунд. Вице-президент КХЛ Виталий Каменский проанонсировал, что лига готовит и другие потенциальные новшества, хотя всех деталей пока не раскрыл.

В целом КХЛ действительно проделала приличный объем работы с точки зрения изменений в правилах. В прошлом сезоне наказывали двухминутным штрафом за задержку игры, если хоккеист прижимал шайбу коньком к борту. А атакующая команда выбирала, в каком круге будет производиться вбрасывание в чужой зоне – с приличным центрфорвардом, у которого есть любимый фланг, это сразу дает преимущество в атаке.

Так что в России не только берут новинки из НХЛ, но и внедряют свое. Проблема лишь в том, что этого пока недостаточно – взгляните еще раз на первую таблицу.

Есть несколько моментов, которые теоретически могли бы помочь лиге с голами. Самый простой путь и в то же время самый спорный – давать еще больше штрафов. Но важно соблюдать грань, чтобы это не превращалось в цирк и чтобы судьи не давали удаления ради удалений – иначе разговоры об этом затмят саму игру, и на выходе будет только негатив.

Было бы круто увидеть в КХЛ уменьшенную экипировку у вратарей. На самом деле в лиге полно голкиперов, которые при не самых больших габаритах выглядят как трансформеры – из-за объемных нагрудников. И такого быть точно не должно – в НХЛ форму вратарей резко уменьшили еще пять лет назад (защита локтей – минус 3 см, на предплечьях и бицепсах – минус 4, щитки на ключице выступают над плечом не больше, чем на 5 см). Это изменение только кажется незначительным, но пару сантиметров там, пару сантиметров тут – и уже вратари не такие огромные, и забивать им будет легче. Среди самих киперов те, кто хорош и сейчас, все еще будут лучшими, а вот игроки среднего уровня все равно просядут.

Но что самое важное – нашей лиге нужны более атакующие команды и менее душные тренеры. Это не очень хорошо, когда команда выходит на матч с задачей не пропустить. Конечно, в этом желании нет ничего зазорного, но оно не должно быть главным. Хоккей – это игра, и в нее надо играть. От хоккея нужно получать удовольствием самим и давать его зрителям. А не наоборот.

В той же НХЛ 21 из 32 команд забивает в среднем 3 и более гола за игру, в КХЛ похожие цифры всего у 3 из 22 команд. Катастрофически мало.

В итоге болельщики остаются в ситуации, когда вроде бы происходят какие-то процессы, которые должны решить проблемы, а глобально ничего не меняется. Но лига не может взять и запретить скучный хоккей – это ни в одном регламенте не пропишешь. Такое желание должно идти от тех, кто тренирует и кто в него играет.

В Европе свои методы – вводят новшества, которые в будущем могут прижиться

Кажется, следующий розыгрыш хоккейной Лиги чемпионов (не забыли, что есть такая?) будет максимально экспериментальным – а голов должно стать в разы больше. Инсайдами о нововведениях поделился в твиттере комментатор TSN Горд Миллер, и все они тесно связаны друг с другом:

• команда, играющая в меньшинстве, продолжит оставаться в неполном составе, даже если соперник забьет в большинстве;

• если команда реализовала отложенный штраф, то игрок, который нарушил правила, все равно будет удален, а его команда сыграет в меньшинстве. А дальше уже возможны варианты – например, смотрите первое и третье правило;

• если команда забивает в меньшинстве, то у соперника заканчивается большинство и игра продолжается в равных составах.

Звучит очень необычно, и главное, что все направлено на одну цель – увеличение результативности. На общем фоне немного выделяется третий пункт, но тут все логично: у каждой команды есть мотивация забивать. Забила команда, играющая в большинстве – она сохраняет численное преимущество. Забили в меньшинстве – твое меньшинство заканчивается.

Правда, не очень понятно, как это все будет работать в формате 5-на-3 – возможно, речь только про игру 5-на-4. В любом случае – интересные идеи и идеальная площадка для экспериментов: внутренние чемпионаты не страдают, а в Лиге чемпионов можно развлекаться, как угодно. И если все сложится, то ИИХФ наверняка возьмет идеи в работу – и что-то подобное однажды перейдет на турниры сборных.

Хоккей не настолько консервативный вид спорта, как футбол – любые изменения в правилах здесь принимаются более охотно. Игра не стоит на месте, и нужны самые разные инициативы, чтобы она продолжала быть интересной и привлекала новых зрителей.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Павел Бедняков; globallookpress.com/Kalle Parkkinen/Newspix24