Останется ли СКА на «СКА-Арене»? После ночного пожара – все больше сомнений

Есть вариант с «Ледовым».

В ночь с 8 на 9 июня на «СКА-Арене» произошло возгорание. Сначала обрывки информации о деталях и последствиях публиковались в СМИ, но позже их подтвердила пресс-служба стадиона: «Повредило незначительную часть теплоизоляционного покрытия ледовой арены, часть трибуны и хоккейный борт (частично)». Пожар продлился около 30 минут, а оценки ущерба пока идут.

Зато уже названа причина: загорелась рекламная поверхность. Кажется, инцидентов серьезнее в жизни арены еще не наблюдалось. Ее стоимость оценивается в 60 миллиардов рублей. Первое мероприятие прошло в декабре 2023-го – тогда состоялся Матч звезд КХЛ. Позже на «СКА-Арену» переехал СКА. Клуб уже отыграл там февральские матчи регулярки КХЛ и два раунда плей-офф.

Повлияет ли пожар на перспективы игры СКА на «СКА-Арене» в сезоне-2024/25? Сложности были и без него.

Удивительный факт: СКА вроде бы уже переехал на новый стадион, а теперь почему-то сомневается

Важно опять проговорить ключевой факт: в название «СКА-Арены» включена отсылка к клубу, но сам СКА с ней по документам не связан. Эксплуатацией стадиона занимается ООО «СКА-Арена», а клуб выступает лишь основным арендатором. СКА не участвовал в строительстве – лишь перед самым переездом продумывал детали оформления и устройства вместе с работниками стадиона.

Сроки сдачи стадиона регулярно сдвигались, поэтому в итоге на нем так и не состоялось никаких международных соревнований (даже Кубок Первого канала – в «Ледовом»). В КХЛ выступление СКА на «СКА-Арене» возможно по договоренности. В текущих реалиях она вроде бы задумана для комфорта СКА (пусть и в статусе арендатора), но так ли необходима клубу проблемная арена?

«Газпром» считает, что необходима. Под влиянием Алексея Миллера команда и переехала туда в сжатые сроки в сезоне-2023/24. Возможно, мнение изменилось.

Сомнения по перспективам появились весной. После вылета из Кубка Гагарина председатель совета директоров СКА Александр Медведев говорил: «Не хотелось бы сваливать неудачу в Кубке Гагарина на переезд, хотя переезжать посреди сезона не принято. Тем не менее мы сделали все, чтобы переехать, и тут надо пенять на себя. По будущему будут вестись переговоры ».

Пожар в такой ситуации лишь добавляет проблем и отдаляет успешный итог.

Сложности в тех самых переговорах Медведев называл коммерческой тайной. Других комментариев не мелькало, но после нового инцидента СКА отреагировал . В заявлении клуба выделяются два момента. Первый – его начало: «После завершения игр плей-офф и в настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал» .

Второй отсылает к проблеме безопасности, которая снова становится актуальной. Главный тренер СКА Роман Ротенберг даже после успешного проведения Матча звезд считал вопрос безопасности основным. Он никак не помешал переезду СКА из «Ледового» в сезоне-2023/24, но самого Ротенберга явно смущал. Теперь разговоры об этом наверняка выйдут на новый уровень.

Предсезонка СКА в любом случае не включала в себя матчи на «СКА-Арене». Дальше у клуба запланированы тренировочные сборы в Новогорске и Сочи. Затем – турнир имени Пучкова. Отдельно подчеркивалось, что ежегодное соревнование состоится в «Ледовом». Если СКА в ближайшее время и вернется на «СКА-Арену», то произойдет это только в официальных матчах.

Интересно, что игры на «СКА-Арене» помогли Ротенбергу в публичных оценках хоккейного сезона. Он постоянно отсылает к рекордной посещаемости СКА – с этим как раз и помог переезд на вместительный стадион (подробно – тут ). Вот только в оценках выступления Ротенберг называл переезд на «СКА-Арену» в числе причин вылета СКА. Это стало одним из его ярких оправданий .

Восприятие «СКА-Арены» постоянно меняется – в ее оценках уже можно запутаться

Посмотрим на последовательность событий:

1. В декабре 2023-го Роман Ротенберг сомневался, что переезд на «СКА-Арену» поможет команде. Что подкупало в «Ледовом»: отлаженное взаимодействие с аудиторией, комфортные условия для игроков, знакомое всем место. Ротенберг публично продвигал мнение, что в его понимании для клуба в сезоне-2023/24 ничего не изменится. Хотел, чтобы СКА отыграл плей-офф в «Ледовом».

2. Через месяц риторика изменилась. Ротенберг уже показывал стадион Владимиру Путину и Александру Лукашенко. От него пошли сравнения «СКА-Арены» и «Камп Ноу», восхищение рекордами по числу болельщиков и слова о лучшей арене в мире. Он выделял «СКА-Арену» на фоне стадиона в Монреале: «В Санкт-Петербурге я испытываю еще более сильные ощущения».

3. СКА вылетел от «Автомобилиста» (1-4) во втором раунде плей-офф-2023/24. Сразу и пошло мнение о том, что переезд – это не самое лучшее решение: «Место отличное, мы установили тут много рекордов. Но родной дом – это родной дом». Родным домом СКА по-прежнему считает «Ледовый», где весной 2024-го проводили матчи плей-офф «СКА-Нева» (ВХЛ) и «СКА-1946» (МХЛ).

4. Сейчас «СКА-Арена» рискует вообще остаться без хоккея. Выступая на ПМЭФ, Ротенберг рассуждал о самоокупаемости клубов. Приводил в пример возможности СКА, которые появились у клуба в сезоне-2023/24. Что за возможности? Да, тот самый стадион на 20+ тысяч зрителей. Видимо, в мыслях клубного руководства привычный «Ледовый» недалеко ушел от «СКА-Арены».

Летом 2024-го расклад такой: «СКА-Арена» полностью готова к проведению матчей КХЛ, но отдельные детали все еще требуют доработок. Даже оформление стадиона дополнялось прямо во время хоккейного сезона. За лето есть хорошая возможность подправить все недостатки на «СКА-Арене», если СКА все-таки там останется. Весь вопрос – в оценке последствий пожара.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил : «СКА-Арена» – лучший хоккейный стадион на планете Земля». Сможет ли лучший стадион существовать без хоккейной команды, если СКА ни о чем не договорится? У клуба всегда будет возможность вернуться в «Ледовый». Обстоятельства все больше настраивают, что СКА склоняется именно к такому варианту.

Фото: РИА Новости /Александр Гальперин, Алексей Даничев, Михаил Киреев