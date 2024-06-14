Шипачев уехал в минское «Динамо». Зачем «Ак Барс» так странно избавился от лидера?

Важный трансфер в КХЛ.

Одна из ключевых новостей лета в КХЛ: нападающий Вадим Шипачев перешел из «Ак Барса» в минское «Динамо». Он подписал двухлетний контракт. Минск получил Шипачева за денежную компенсацию (кажется, за 1000 рублей ). «Ак Барс» расчистил платежку – Вадим зарабатывал 75 миллионов в год. Больше него в сезоне-2023/24 в клубе было лишь у Радулова (90) и Яшкина (80).

Почему Шипачев попал именно в минское «Динамо»?

В истории минского «Динамо» игроков такого уровня еще не было. Слухи ходили давно, поэтому болельщики ждали прихода Шипачева. Клуб устроил из объявления о его подписании отдельное представление: позвал людей к торговому центру – новость об этом появилась на медиа-фасаде. Несколько десятков людей увидели ее на площади и отметили скандированиями в честь клуба.

Шипачев уже обратился к минчанам и сказал привычные банальные вещи – рад оказаться в команде. Лично для Вадима переход формально выглядит понижением. Буквально год назад Шипачев играл с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина. Теперь он попадает в клуб, который обычно борется за выход в плей-офф на Западе. Минск регулярно вылетает в первом раунде.

С Шипачевым в составе «Динамо» может перейти на уровень выше. Напоминаем: регламент КХЛ не предусматривает для иностранных клубов лимит на легионеров. Поэтому Минск подписывает сильных иностранцев, а рядом с ними играет белорусская молодежь. В сезоне-2023/24 там раскрылись 22-летний Виталий Пинчук (22 очка в регулярке) и 20-летний Даниил Сотишвили (11).

«Динамо» создаст вокруг Шипачева ведущее звено и бригаду большинства, поэтому он идет туда на привычную лидерскую роль. Одной из задач Шипачева как раз станет и влияние на талантов. Подписание Шипачева поможет Минску во всех смыслах, но главное – удовлетворит тренерские амбиции Дмитрия Квартальнова. Ему ограниченные командные перспективы явно надоели.

На итоговой пресс-конференции после завершения сезона-2023/24 Квартальнов не радовался клубным результатам: «Мы не должны, поверьте, топтаться на одном месте. Меня это бесит. Я не могу так. Мы должны идти вперед. Но все вместе идти, помогать». Сейчас у него появляется игрок, способный изменить текущее положение. Ожидаемые сомнения – возраст и зарплата.

Инсайдеры указывают, что Шипачев пошел на понижение оклада. В «Динамо» он заработает 50 миллионов рублей за сезон. Даже такая сумма для привыкшего быть лидером 37-летнего игрока – отталкивающий фактор. Поэтому на Вадима не смотрели топ-клубы. Места в первых звеньях у многих уже расписаны, а «Локомотив» закрыл свободный слот большим контрактом Радулова .

Из-за чего «Ак Барс» пошел на такую сделку?

Первым из топ-игроков «Ак Барс» покинул Дмитрий Кагарлицкий. Ему сразу нашлось место в «Торпедо». Кагарлицкий мечтал, чтобы их связка с Вадимом заиграла и в новом клубе: «Вот бы и Шипачев в «Торпедо» перешел! Я бы с радостью взял его с собой!» Из реальных вариантов у Шипачева возникало предложение из Хабаровска, но ехать на Дальний Восток он не хотел сам.

Казань полностью перестраивается. Зинэтула Билялетдинов ушел с поста главного тренера, а после этого «Ак Барс» объявил о желании расстаться с лидерами. С Радуловым вышло проще – у него завершилось соглашение с клубом. Шипачев имел действующий контракт с «Ак Барсом» на ближайший сезон, но это его не уберегло. Все знали, что Вадим в команде точно не останется.

Шипачева обижали комментарии, что он не подходит «Ак Барсу» по скорости. В интервью «Матч ТВ» Шипачев поделился: «Моя чрезмерная быстрота вряд ли пошла бы на пользу моей игре. У меня другие функции, меня брали за другие навыки. И я считаю, что со своей работой справился неплохо. Скорость какая-то? Это понятно, но есть статистика, а она – вещь упрямая».

Теперь Шипачев не просто так обращает внимание на личную статистику. В регулярке-2023/24 он набрал 44 (13+31) очка и стал лучшим бомбардиром «Ак Барса». Казань слабо выглядела в регулярке, а в первом раунде плей-офф вылетела от «Автомобилиста» (1-4). Там за пять матчей у Шипачева было всего 2 (1+1) очка при показателе полезности -2. Все это «Ак Барс» не убедило.

Вадим прямо объяснил, что его уход – позиция руководства и нового главного тренера. Анвар Гатиятуллин не включил Шипачева в командные планы, а генменеджер «Ак Барса» встал на сторону тренера. Если бы Шипачеву не нашли клуб, то следующей стадией стал бы драфт отказов. Вадим недоволен общей ситуацией и считает ее запутанной, но радуется – все разрешилось.

Номинально «Ак Барс» выполнил цель на межсезонье: скинул тяжелый контракт Шипачева и освободил место в ведущих звеньях для перспективных игроков. Это точно не последний уход бывшего лидера из команды: Казань убирает защитника Вячеслава Войнова – для него все еще ищут подходящий клуб. Расторгнуть соглашение мешает прописанная высокая компенсация.

Чего ждать от Шипачева в новой команде?

Три важных момента:

● Шипачев в последние сезоны переживал игровые спады. Так, он неудачно провел регулярку-2022/23, но в плей-офф с финалом Кубка Гагарина потом привычно тащил «Ак Барс». В минском «Динамо» на него надеются именно по стабильной регулярке. «Динамо» важно финишировать выше, чтобы избежать встречи в первом раунде с топ-командами Запада. Иначе – привычное.

● Квартальнов уже определился с построением коллектива вокруг Шипачева. В личном разговоре он пообещал Вадиму подбор качественных партнеров. Чем-то это напоминает положение Шипачева в московском «Динамо», где результат во многом держался на его звене. В регулярке-2021/22 Вадим выбил 67 очков всего за 48 матчей, но в «Ак Барсе» так ярко себя не показывал.

● Главное: совсем скоро Вадим Шипачев станет рекордсменом КХЛ по набранным очкам. Сейчас у него их 920 в общей сложности за всю карьеру – до Сергея Мозякина (928) осталось всего 8. В первые месяцы регулярки Шипачев доберется и до тысячного матча в лиге (пока 987). Двухлетний контракт в Минске настраивает, что Шипачев перепишет в Минске и другие рекорды.

7 быстрых мыслей о переходе Радулова в «Локомотив»

Фото: vk.com/hcakbars ; Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press ; РИА Новости /Сергей Гунеев