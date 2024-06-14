Джонатан Маршессо: «В «Коламбусе» Бобровский впечатлил меня больше всего – по работе на льду и вне его. Был бы рад, если бы он тоже получил «Конн Смайт»

Джонатан Маршессо рассказал, в чем его впечатлил Сергей Бобровский.

Российский голкипер выступает за «Флориду», а ранее играл в «Коламбусе».

«Будучи молодым хоккеистом, я приезжал на несколько тренировочных лагерей в «Коламбус», и был там. Мне также вызывали в «Блю Джекетс» на несколько матчей.

Сергей – тот парень, который впечатлил меня больше всего с точки зрения работы на льду и вне его. Он настолько точен в своих движениях и технике.

Я не знаю его лично, но я думаю, что он отличный парень и хороший профессионал.

И я определенно был бы рад, если бы он тоже получил награду «Конн Смайт Трофи». Он играет невероятно», – сказал нападающий «Вегаса» .

В сезоне-2012/13 Маршессо провел два матча за « ».

Маршессо отдал бы Баркову «Конн Смайт»: «Было бы заслуженно. Невероятный лидер. Он один из особенных хоккеистов в НХЛ, делающий лучше всех вокруг себя»