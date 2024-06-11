7 быстрых мыслей про новый календарь КХЛ

Переносимся в следующий сезон.

КХЛ опубликовала полный календарь сезона-2024/25. Регулярный чемпионат стартует 3 сентября, а его расписание доступно почти за три месяца до старта. Следующий сезон будет уникальным хотя бы из-за продолжительности. Он завершится в мае 2025-го – на месяц позже обычного. Поэтому и март становится игровым месяцем в регулярке, хотя обычно там проходит плей-офф.

Продление сезона повлияло и на более равномерное распределение матчей по игровым дням. В расписании предусмотрены паузы на Кубок Первого канала (9-16 декабря), новогодний перерыв (31 декабря – 2 января) и Матч звезд (7-10 февраля).

Отсюда и рекордное количество тех самых дней – 187. Интересно, что всего в одни сутки КХЛ проведет девять матчей. Такая ситуация произойдет 4 февраля 2025 года, когда состоятся сразу три топ-встречи: «Локомотив» – «Спартак», ЦСКА – «Авангард», СКА – «Ак Барс». Всего каждая команда отыграет в регулярке уже привычные 68 матчей, но хотя бы снизится общая нагрузка.

Что еще мы заметили в день публикации календаря? Там хватает интересного и странного.

1. Все привыкли, что Кубок Открытия обычно разыгрывается 1 сентября матчем финалистов предыдущего сезона. Игра «Металлурга» и «Локомотива» пройдет на пару дней позже, но начало регулярки интересно не только одной вывеской. КХЛ поставила туда целый набор из дерби и матчей, где есть интриги с явными пересечениями. Они уместились всего в двое суток.

Оцените всю мощь наполнения:

● 4 сентября, «Авангард» – «Сибирь» . Сибирское дерби, которое украшено очередным возвращением нападающего Валентина Пьянова в Омск. Вот только теперь уже в статусе игрока «Сибири». Этой весной «Авангард» расторг контракт с Пьяновым – отправил его туда, где тот проживал лучшее время в карьере. «Сибирь» выписала Валентину двухлетнее соглашение.

● 4 сентября, «Торпедо» – «Северсталь». В сезоне-2023/24 внимание к такому матчу привлекало соперничество тренеров Игоря Ларионова («Торпедо») и Андрея Козырева («Северсталь»). Сейчас появляется дополнительная интрига: Алексей Кручинин в межсезонье как раз сменил «Торпедо» на «Северсталь». Удивительно, но во время сезона Кручинин любые договоренности опровергал.

● 5 сентября, «Салават Юлаев» – «Ак Барс». Летом 2024-го Уфа и Казань синхронно отпускают лидеров. «Салават» отдал нападающего первого звена Дроздова в ЦСКА, «Ак Барс» параллельно избавляется от Радулова и Шипачева. Кажется, к новому «Зеленому дерби» команды подойдут в максимально непривычном виде. Проверять результаты обновления им придется друг с другом.

● 5 сентября, «Спартак» – ЦСКА. Не обойдется без дерби и в Москве. Оно выглядит интересным из-за нового облика ЦСКА. В клубе начинается эпоха Ильи Воробьева – перестройка уже набирает обороты. Если разрешится история с международным трансферным баном, то у ЦСКА ожидается приезд нескольких новичков из АХЛ. Планируется возвращение хоккеистов в русским паспортом.

Вместе с ними 4 сентября сыграют «Автомобилист» и «Трактор». Вспоминая плей-офф-2023/24, мы бы охарактеризовали игру битвой братьев Заварухиных. Вот только челябинский Заварухин больше в клубе не работает. 5 сентября еще и «Металлург» примет СКА в Магнитогорске. В прошлом сезоне обе команды какое-то время боролись за лидерство во всей регулярке.

Такой старт нам нужен!

2. СКА под руководством Романа Ротенберга начинает сезон выездом из трех встреч. Первая игра дома – 12 сентября против «Трактора». Болельщики СКА обращают внимание, что клуб до сих пор не указывает конкретное место проведения матчей в Санкт-Петербурге. Напоминаем: на «СКА-Арене» недавно возник пожар (есть повреждения). Возможно, в итоге СКА вернется в «Ледовый».

Год назад Ротенберг жаловался на календарь: «У нас очень тяжелый сентябрь. Четыре матча на выезде подряд – это вносит большие коррективы в график команд». КХЛ явно прислушалась к критике. Выездные серии у многих клубов стали короче. Так, у того же СКА не возникнет выезда длиннее трех встреч. Зато в декабре-январе СКА Ротенберга сыграет дома 12 из 18 матчей.

3. В этом плане неожиданно выделился «Спартак». Вот часть рубрики с интересными фактами от самого клуба: «С 28 ноября по 13 января «Спартаку» предстоит продолжительная выездная серия из 13 матчей в гостях – в том числе, против «Куньлуня» и дважды в гостях у ЦСКА и «Витязя».

Болельщики «Спартака» почти полтора месяца не увидят команду дома, но для них есть и небольшая компенсация. Осенью у «Спартака» запланированы две продолжительные домашние серии по шесть матчей. У них место не поменялось – «Мегаспорт».

4. Веселое наблюдение: «Металлург» и «Нефтехимик» сыграют за сезон-2024/25 четыре раза, но трижды – уже в первый месяц. 8 сентября пройдет игра в Магнитогорске, 12 сентября – в Нижнекамске. 21 сентября команды опять встретятся в Магнитогорске, а вот заключительная встреча соперников в регулярке запланирована аж на 20 января. Получается странный разброс.

«Металлург» в этом плане такой не один: «Локомотив» и «Лада» обе встречи друг с другом тоже сыграют 5 и 17 сентября.

Клубы создали веселье и в соцсетях. «Авангард», «Ак Барс» и «Локомотив» будто бы отреагировали на публикацию календаря веселее всего. Видео из Казани вышло еще и познавательным.

5. Октябрь – самый насыщенный месяц в КХЛ (125 матчей). Веселее остальных его проведет ЦСКА. И ладно бы это была лишь встреча с бывшим клубом Ильи Воробьева! Вот последовательно все соперники ЦСКА за октябрь: «Динамо Москва», «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Динамо Минск», СКА, «Сочи», «Амур», «Куньлунь», «Торпедо».

Сила команд КХЛ постепенно выравнивается. Поэтому после действительно сложного начала месяца ЦСКА все равно не отдохнет.

6. Омский «Авангард» еще недавно ждал постройку новой арены в родном городе – это время клуб провел в Балашихе. В сезоне-2024/25 ждать появления команды в Москве или рядом с ней придется аж до февраля. 4 февраля команда приедет к ЦСКА, а вот в марте – раздолье: «Спартак», «Динамо», «Витязь», «Куньлунь». Омский клуб завершит регулярку именно матчем в Мытищах.

7. КХЛ поработала на перспективы «Амура» и «Адмирала»: спаренных домашних матчей с одинаковыми соперниками у этих команд стало меньше. Вот только для остальных из-за этого возникают проблемы и расходы. «Авангард», «Автомобилист», «Сибирь», «Барыс» и «Трактор» получили по два выезда Хабаровск – Владивосток. Это заметили в телеграм-канале «АренаБреда».

А вот для «Салавата Юлаева» не поменялось ничего! Клуб сыграет две встречи с «Адмиралом» (дома, октябрь), затем – с «Амуром» (дома, декабрь). А в феврале-марте спокойно поедет на привычный четырехматчевый выезд во Владивосток и Хабаровск. При этом «Салават Юлаев» – соперник «Адмирала» и «Амура» по дивизиону Чернышева. Кажется, это не учитывалось.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Владимир Федоренко, Владимир Астапкович