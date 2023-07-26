И это не так много для лидера клуба.

Владимир Ткачев подписал новый контракт с «Авангардом» и останется в КХЛ на ближайшие три сезона. «Матч ТВ» пишет, что в каждом из них он заработает по 100 миллионов рублей. «СЭ» уточняет: контракт включает 101 млн оклада и бонусы за достижения. Это в любом случае делает Ткачева самым высокооплачиваемым игроком КХЛ.

Сделка по Ткачеву состоялась после объявления о расторжении контракта Корбана Найта. Он получал на уровне Рида Буше (95 млн), но летом захотел уйти из «Авангарда» и выкупил контракт. Это не означает, что продление Ткачева зависело от развития ситуации с Найтом. «Авангард» искал на его место другого легионера в первое звено. Им стал Райан Спунер из минского «Динамо».

В прошлом сезоне он получал всего 35 млн рублей и был самым высокооплачиваемым игроком клуба. В Омске его зарплата вырастет вдвое – 70 млн, а с бонусами сумма может достичь 105 млн, утверждают инсайдеры.

Как понимать зарплату Ткачева в «Авангарде»: там он заработает больше, чем получил бы в НХЛ

Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов рублей, девятую часть этих денег «Авангард» потратит на Ткачева. Это совершенно нормальная доля для лидера команды. В НХЛ, например, примерно такая же у защитника Дарнелла Нерса в «Эдмонтоне» (9,5 млн в год при потолке 83,5 млн), при этом «Ойлерс» еще и Макдэвиду платят 12,5 млн.

«Матч ТВ» и «СЭ» писали о деталях по контрактным бонусам. Если Владимир наберет в регулярке 55 очков, ему дополнительно полагаются 50 млн. При попадании в топ-3 снайперов или бомбардиров – еще столько же.

То есть в сезоне-2023/24 Ткачев может заработать в России около 200 миллионов рублей. Судя по прошлом сезону, условия по бонусам хоть и жесткие, но выглядят выполнимыми – там Владимир стал вторым бомбардиром и набрал больше 55 очков.

Переговоры Ткачева и «Авангарда» начались еще весной. Основной вопрос заключался в желании игрока снова попробовать себя в НХЛ. Ткачев туда уже ездил: сыграл четыре матча за «Лос-Анджелес», но большую часть сезона провел в АХЛ. После этого он вернулся в Россию, а текущее межсезонье считал последним шансом на отъезд в Америку. Отсюда и задержка по контракту с «Авангардом».

Агент Шуми Бабаев рассказывал, что переговоры шли с разными клубами НХЛ. Инсайдер Шевченко разъяснял: основным претендентом на Ткачева считался «Нэшвилл», предлагавший контракт на 1,1 млн. «Сан-Хосе» давал 0,9 млн. В итоге Ткачев ни с кем из них не договорился.

По текущему курсу 1,1 млн долларов – это фактически тот же 101 миллион рублей, который Ткачеву выписал «Авангард». Но с учетом бонусов Владимир может заработать в два раза больше, чем в НХЛ, не говоря уж о разнице налогов.

Шуми Бабаев говорил за сутки до закрытия сделки с «Авангардом»: переговоры идут с разными клубами, но в них есть смущающие моменты. Можно предположить, что они заключались в роли Ткачева. Владимир не хотел повторения истории с «Лос-Анджелесом», когда так и не получил нормального шанса в основной команде.

Ткачев получил в «Авангарде» роль главной звезды – в НХЛ у него на это не было шансов

Год назад Ткачев в подробностях рассуждал о времени в НХЛ в интервью Sport24: «Если ты поехал туда на сезон, надо контракт отработать от начала до конца. Я сторонник такого подхода, а не так, чтобы если не пошло – сразу бежать обратно». С тех пор он поменял подход к восприятию карьеры в Америке: проговаривал, что больше не готов к целому году в АХЛ.

Владимир учитывал опыт игры в этой лиге, но летом 2023-го уже настраивался на несколько иной статус. Но в НХЛ ему никаких гарантий по-прежнему не давали. Случаи Гусева и Шипачева доказывают: статус звезды в России мало что значит для НХЛ.

В КХЛ у Ткачева были и другие предложения. Например, «Трактор» выходил на него еще весной – так в команде могли оказаться сразу двое Владимиров Ткачевых. Но агенты отвергали все возможные переговоры – и из уважения к «Авангарду», и потому что работали над вариантами в НХЛ.

В межсезонье «Авангард» стал номинально слабее и полностью заменил второе звено. Грицюк и Толчинский теперь играют за СКА – по ним клуб так и нашел взаимопонимания с агентом Шуми Бабаевым. Алекс Бродхерст параллельно уехал в «Амур» на зарплату 65 млн рублей – в Хабаровске сейчас создают команду под борьбу за победу в Кубке Гагарина в 2026 году.

«Авангард» нашел ушедшим хоккеистам номинальную подмену (Панюков, Пьянов и Гераськин), но теперь еще больше смотрит на активы из клубной вертикали. Поэтому уже в межсезонье к матчам регулярно привлекаются игроки из молодежки. Рейнгардт, Мурылев, Трикозов – те, кто в будущем получат шансы на уровне КХЛ. С текущим подбором игроков у них больше вариантов.

В итоге по составу у «Авангарда» прослеживается явная ставка на первое звено. Ткачев – Спунер – Буше будут выходить в большинстве и отвечать за все ключевые моменты. А вокруг Владимира на ближайшие годы выстроится весь «Авангард» – руководство клуба это прямо проговаривает.

Фото: vk.com/hc_avangardomsk