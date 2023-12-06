Ларионов питается по книге «Парадокс растений», и игроки берут пример. Но это опасно для здоровья!

Объясняем, что это за диета.

«Торпедо» – главная сенсация последних двух сезонов КХЛ. С момента назначения легендарного Игоря Ларионова главным тренером команда стала играть в яркий атакующий хоккей, который приносит результат, игроки не боятся ошибаться и творят на льду красоту, а сам «Профессор» продолжает повторять, что в первую очередь все делается для зрителя.

Одна из особенностей тренировочного процесса Ларионова – строгие требования к питанию спортсменов. Например, он против потребления сахара: «Мы вывели из рациона сахар. У нас только натуральное, апельсины, бананы, яблоки», – рассказывает Ларионов, проводя экскурсию по тренировочной базе.

Лидеру «Торпедо» Алексею Кручинину после прихода в команду порекомендовали книгу «Парадокс растений» Стивена Гандри, которой вдохновлен Ларионов: «Мне сразу посоветовали книжку, по которой Игорь Николаевич сам питается. Летом я ее прочитал. Не скажу, что раньше плохо питался. Мне повезло, я не сладкоежка, и отказаться от сахара не было большой проблемой. Овощи я и так летом любил есть. Но все равно какие-то вещи я добавил, какие-то убрал».

Что это за диета, которой вдохновлен Ларионов? Полезна ли она для спортсменов, читающих книгу вслед за тренером? Мы решили разобраться в рекомендациях из «Парадокса растений» с точки зрения доказательной медицины. К нашему удивлению в тексте обнаружилось много недостоверной информации и вредных для здоровья советов. Рассказываем о главных проблемах этой диеты.

Лектины – причина всех проблем со здоровьем, утверждает Гандри

Основная идея книги состоит в том, что практически все болезни возникают из-за лектинов – растительных белков, способных соединяться с углеводами. Автор раскрывает идею о том, что лектины выступают своего рода «ядом» и служат естественной защитой растений от съедения.

Согласно книге, лектины способны проникать через стенку кишечника и вмешиваться в работу иммунной системы. В результате в ЖКТ формируются хронические очаги воспаления, что и вызывает проблемы со здоровьем.

По заявлениям автора, лектины соединяются с мембранными маркерами клеток кишечника и меняют их, вызывая так называемый синдром дырявого кишечника (которого, к слову, нет в международной классификации болезней, и многие врачи скептичны касательно этой патологии). Это якобы повышает проницаемость клеток кишечника, что позволяет лектинам попасть в кровоток и далее изменять клеточные маркеры остальных органов и систем, нарушая их «узнаваемость» организмом. Стивен Гандри утверждает, что именно по такому механизму возникает большинство болезней и проблем с самочувствием: от избыточной утомляемости до рака.

Автор предлагает читателям перейти на диету, сводящую к минимуму потребление лектинов. Человек должен исключить целый ряд продуктов, включая злаки, бобы, пасленовые растения, например картофель и баклажаны. Предпочтение следует отдавать крестоцветным овощам, например брокколи и брюссельской капусте, листовой зелени, растительным маслам и орехам (но не более ½ стакана в день), потому что в них очень мало лектинов или совсем их нет.

Количество белка на диете Гандри в 8 раз меньше нормы

Одна из вреднейших рекомендаций книги – потреблять малое количество белка. В шестой главе автор утверждает, что для жизни человеку достаточно потреблять 0,37 г белка на килограмм веса. Так, при весе в 70 килограмм необходимо потреблять 26 г белка в день. Это катастрофически мало!

Согласно рекомендациям ряда международных организаций, например Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и Министерства здравоохранения США, суточный рацион здорового взрослого в среднем должен содержать 1,0–1,2 г белка на килограмм веса. При этом Международное общество спортивного питания отмечает, что в период интенсивных тренировок или активного наращивания мышечной массы спортсменам рекомендуется повысить количество белка до 1,4–2,0 г на килограмм в день.

Другими словами, автор «Парадокса растений» в рамках своей диеты предлагает потреблять в 3–4 раза меньше белка, чем требуется организму (согласно данным крупных исследований и международных рекомендаций).

Более того, автор приводит следующую фразу: «…Мы каждый день заново используем примерно 20 граммов собственного белка… [поэтому] можете смело делить и без того скромную рекомендованную дозу белка еще наполовину». В результате читателю предлагается потреблять уже не 0,37, а 0,185 г белка на кг веса в сутки, что в 6–8 раз ниже научно обоснованной нормы (отметим, что рекомендации международных сообществ составлены с учетом способности организма заново использовать аминокислоты и продукты распада белков).

Следовать таким сомнительным рекомендациям Гандри может быть опасно для здоровья. Потребление столь низкого количества белка со временем приведет к его дефициту, организму будет попросту неоткуда брать строительный материал и он «посыпется»: ногти начнут ломаться, волосы выпадать, кожа сохнуть, человек будет ощущать слабость, станет чаще болеть. Дефицит белка у атлетов приведет к снижению спортивных показателей и эффективности тренировок.

Выраженный дефицит белка может стать причиной тяжелого заболевания, которое называется квашиоркор. Обычно оно возникает у детей в странах с низким уровнем жизни, однако встречается и у взрослых. При квашиоркоре могут возникнуть асцит (скопление жидкости в брюшной полости), жировая болезнь и цирроз печени, также нарушается работа поджелудочной железы, почек и щитовидной железы.

Крупы есть нельзя, а фрукты можно только в сезон

Еще одна серьезная проблема диеты Стивена Гандри заключается в том, что он запрещает есть целые группы продуктов. Так, согласно книге, не разрешается есть практически все крупы, включая гречку, овсянку, рис. Объясняется это все теми же лектинами, а значит, по мнению автора, потребление круп повышает риск всевозможных заболеваний.

Несколько крупных мета-анализов, самых достоверных видов научных исследований, показали обратное – регулярное потребление круп снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, депрессии, и даже рака. Доводы Стивена Гандри обоснованы лишь его личными рассуждениями и отдельными научными работами низкого качества.

Ограничение некоторых круп, например ячменя и пшеницы, обосновано при целиакии – генетически обусловленной непереносимости глютена. Это заболевание возникает в среднем у 1 из 100 человек. В остальных случаях отказ от круп не принесет пользы.

Согласно «Парадоксу растений», фрукты разрешено потреблять только в сезон, а также выращенные только местными фермерами. Автор объясняет это тем, что в массовом производстве продукты выращиваются с применением генных модификаций и обрабатываются пестицидами на основе глифосата.

Современные данные показывают, что ГМО-продукты ничем не отличаются по составу и полезным эффектам от обычных растений. Глифосат вызывает опасения у ряда исследователей из-за негативного воздействия на здоровье фермеров, работающих с ним. Вред для здоровья людей, потребляющих фрукты, обработанные пестицидами на основе глифосата, не доказан. Существует также ряд исследований, опровергающих связь пестицидов на основе глифосата с не онкологическими заболеваниями. Поэтому пока утверждать, что глифосат вреден для здоровья, преждевременно и необоснованно.

Потребление фруктов только в сезон и только от местных фермеров означает, что людям, проживающим в северных широтах (в том числе в России), придется полностью исключить фрукты из рациона на время поздней осени, зимы и весны. Хотя эксперты согласны, что следует учитывать сезонность фруктов, полностью отказываться от импортных продуктов не стоит. В привезенных фруктах может быть меньше витаминов, но количество клетчатки в них не меняется. При этом именно клетчатка отвечает за множество положительных эффектов фруктов, включая снижение риска болезней сердца, сахарного диабета, депрессии и нескольких видов рака.

Дефицит калорий на грани голодания

В последней главе книги автор приводит планы питания, которым предлагается следовать читателю. Программа рассчитана на три фазы: трехдневная «чистка», шесть недель избавления от лектинов и далее пожизненная диета по списку разрешенных продуктов. При этом Стивен Гандри утверждает, что вторую фазу можно продолжать дольше положенного и даже оставаться на ней все время.

Самое сомнительное в них то, что эти планы питания одинаковы для всех и не учитывают индивидуальные параметры. Стивен Гандри не объясняет, как рассчитывать рацион и нужно ли это делать вообще, при этом предлагает читателям слепо следовать готовым наборам рецептов.

Так, в первый день второй фазы диеты «Парадокс растений» нужно съесть набор продуктов равный 1400 ккал. Но это идет вразрез с современными рекомендациями по здоровому питанию, ведь, например, девушке 25 лет ростом 170 см и весом 65 кг при среднем уровне активности требуется не менее 2000 ккал в сутки в рамках полноценного рациона. А профессиональному спортсмену-мужчине при таких же показателях роста и веса потребуется от 3000 ккал в сутки. Стивен Гандри же предлагает в обоих случаях потреблять 1400 ккал в день.

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Если человек стремится снизить вес, на первых порах столь низкое количество калорий может помочь в этом. Однако вскоре выраженный дефицит калорий негативно скажется на здоровье: человек будет уставать даже при минимальных нагрузках, у него могут появиться тошнота, диарея или запоры. Организм не сможет должным образом восстанавливаться после тренировок, что вызовет снижение спортивных показателей и повысит риск травм. Кроме того, диеты со значительным ограничением калорий повышают риск желчнокаменной болезни.

Низкокалорийные диеты, строго запрещающие потреблять определенные продукты, как в «Парадоксе растений», повышают риск формирования и обострения расстройств пищевого поведения. Сочетание строгих ограничений с потребностью поддерживать определенную физическую форму, например в фигурном катании или гимнастике, может привести к появлению спортивной анорексии у атлетов.

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Автор манипулирует фактами и откровенно лжет

Отдельно стоит отметить научную необоснованность книги. Автор строит концепцию вреда лектинов на протяжении всей книги, а в конце приводит список использованной литературы. Среди источников нет ни одного исследования, которое бы достоверно показало вред лектинов или механизм их действия на организм человека.

Большинство приведенных работ изучали строение растений или клеточных линий, но не влияние потребления продуктов на здоровье человека. Редкие исследования на людях из списка литературы являются небольшими работами с выборкой до 100 человек, и ни одно из них не связано напрямую с лектинами.

Во второй главе «Парадокса растений» автор приводит следующую фразу: «Избегание лектинов, как засвидетельствовано в историях болезни моих пациентов и в научной литературе, может вылечить аутоиммунные заболевания». Автор ссылается на свою же научную работу. Открыв ее, можно обнаружить, что это не научная статья в рецензируемом журнале, а только аннотация исследования. В научных журналах рецензенты проверяют только полнотекстовые статьи, но не аннотации. В результате, Стивен Гандри опубликовал аннотацию, которую другие ученые не проверяли на достоверность, и ссылается на нее как на научное доказательство своих слов.

Автор открыто манипулирует информацией из источников, на которые ссылается. Так, Стивен Гандри утверждает, что в отличие от орехов, арахис (семя бобового растения) повышает риск болезней сердца, ссылаясь на результаты мета-анализа. Если открыть текст первоисточника, то можно увидеть, что в нем ученые подчеркивают, что арахис снижает риск заболеваний сосудов наравне с другими орехами.

Иногда Гандри приводит и вовсе ложную информацию. Он утверждает: «Жирные кислоты омега-6 оказывают воспалительное действие». Источника этой информации в тексте нет, в то время как научные данные говорят об обратном – омега-6 сами снижают риск болезней сердца.

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Книга «Парадокс растений» Стивена Гандри основана на ложных и псевдонаучных фактах. Диета, которую автор предлагает читателям, не позволит покрыть суточную норму необходимых организму макронутриентов, витаминов, минералов. Дефицит белка и калорий в рационе спортсменов станет причиной слабости и быстрой утомляемости, замедлит восстановление после тренировок. Все это приведет к снижению спортивных показателей.

Слепое следование плану питания «Парадокса растений» может негативно сказаться на здоровье, стать причиной заболеваний кишечника, печени, желчных протоков, и даже вызвать редкое заболевание квашиоркор.

В основе здорового рациона должно лежать сбалансированное питание с учетом индивидуальных потребностей, особенно у профессиональных спортсменов. Возможно, рацион команды «Торпедо» так и составляется, из-за чего они добиваются значимых результатов. Хоккеисты не могут питаться строго по диете «Парадокс растений» и оставаться в отличной форме.

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Фото: РИА Новости/Григорий Соколов; pexels.com/Krisztina Papp, Lumn, Tanja Nikolic