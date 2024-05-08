Ноотропы: чудо-таблетки для мозга или фуфломицины?

Ноотропы с доказанной эффективностью все-таки существуют.

Ноотропы – это препараты, которые оказывают позитивное влияние на высшие интегративные функции мозга. Простыми словами, они улучшают мышление, память, способность к обучению и делают мозг более устойчивым к действию повреждающих факторов, включая кислородное голодание и экстремальные нагрузки.

Вокруг ноотропов не прекращаются дискуссии: одни приписывают им едва ли не чудодейственные свойства и пьют в надежде стать умнее, другие считают фуфломицинами с недоказанной клинической эффективностью. Где же истина? Искать ее будет врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

История появления ноотропов

«Отцом» ноотропов считается румынский психолог и химик Корнелиу Э. Джурджа – именно он совместно с коллегой-фармакологом синтезировал в 1964 году первый в истории препарат из этой группы, пирацетам. В ходе изучения нового вещества Джурджа заметил, что оно улучшает умственную деятельность так же, как некоторые психотропные препараты, но при этом не имеет присущих психотропам побочных действий.

Спустя 8 лет румынский ученый предложил для обозначения пирацетама и подобных ему препаратов специальный термин «ноотропы» (от греческих слов νους – мышление и τροπή – стремление). И сформировал список характеристик, которым такие препараты должны отвечать.

Характеристики ноотропов по К.Э.Джурджа :

улучшают память и способность к обучению;

повышают устойчивость мозга к повреждающим факторам (дефициту кислорода, электрическому воздействию);

повышают эффективность механизмов контроля коры головного мозга;

не токсичны и не имеют побочных действий, характерных для психотропов.

Впрочем, далеко не все препараты, которые в наши дни называют ноотропами, соответствуют этим характеристикам, да и четкого, научного и принятого во всем мире определения этой группы нет, из-за чего и возникла ситуация, когда к ноотропам относят огромный список более или менее эффективных лекарств, БАДов и витаминов, порой приписывая им совершенно чудодейственные свойства. Тем не менее вещества, которые стимулируют работу мозга, действительно существуют.

Виды ноотропов

Все ноотропные препараты можно разделить на две основные группы:

истинные ноотропы – препараты, для которых влияние на когнитивные функции – это основной эффект;

ноотропы смешанного действия, или нейропротекторы – препараты, которые имеют и другие эффекты. Это могут быть препараты против судорог, гипоксии и других нарушений.

По особенностям ноотропного эффекта выделяют препараты:

с первичным ноотропным эффектом – они воздействуют непосредственно на клетки мозга;

с вторичным (опосредованным) эффектом – препараты, которые стимулируют деятельность мозга через улучшение периферического кровообращения, в результате чего нейроны лучше снабжаются кислородом, или стимулируя обмен веществ в клетках, например, улучшая процесс поглощения и переработки глюкозы.

Также врачи классифицируют ноотропы по химическому строению и происхождению. На сегодняшний день к перечню ноотропов принято относить огромное количество веществ, которые так или иначе, хотя бы минимально влияют на нейроны головного мозга. Полной и общепринятой классификации ноотропов нет, потому что их не везде считают лекарствами.

Как работают ноотропы

Ученые считают, что в основе механизма действия ноотропов лежит регуляция энергетических и обменных процессов в нервных клетках, а также взаимодействие с нейромедиаторными системами мозга.

Нейромедиаторы – биологически активные вещества, которые участвуют в передаче сигналов от одной нервной клетки к другой. Ноотропы помогают гармонизировать работу нейромедиаторов – дофамина, норадреналина, серотонина и ацетилхолина.

Ноотропы влияют на головной мозг следующим образом :

повышают проницаемость гематоэнцефалического барьера, который в норме защищает клетки головного мозга от повреждающих факторов;

стимулируют энергетический обмен в головном мозге – поглощение и переработку глюкозы, выработку АТФ – соединения, которое обеспечивает энергией многие процессы в клетках;

гармонизируют окислительно-восстановительные процессы – защищают мембраны клеток головного мозга от повреждения свободными радикалами;

ускоряют передачу импульсов в клетках нервной системы;

повышают устойчивость клеток мозга к действию неблагоприятных факторов – дефицита кислорода, токсинов, электротравмы;

стимулируют процессы восстановления клеток;

улучшают микроциркуляцию крови в сосудах головного мозга.

На практике эти эффекты приводят к улучшению восприятия, памяти, мышления, концентрации внимания, интеллектуальных функций и повышению способности к обучению. Помимо этого, ноотропы могут благоприятно влиять на психическое состояние – уменьшать раздражительность, снижать апатию, вялость, повышать скорость реакции.

Конечно, далеко не все ноотропные препараты оказывают весь спектр перечисленных эффектов – чаще встречаются вещества более узкого действия, например, те, которые преимущественно стимулируют память, помогают лучше концентрировать внимание или улучшают кровоснабжение головного мозга.

Ноотропы мягко стимулируют психическую деятельность, не приводя к двигательному и речевому возбуждению, не истощая организм и не вызывая привыкания. При этом препараты и БАДы с ноотропным действием хорошо сочетаются с другими лекарствами, практически не дают побочных эффектов, не токсичны. Эффект от приема ноотропов нарастает медленно, поэтому большинство препаратов принимают длительными курсами. Пить таблетки накануне собеседования или экзамена бессмысленно.

Кому действительно нужны ноотропы

Изначально ноотропы применялись у пожилых людей и у пациентов с последствиями травм, инфекционными заболеваниями для улучшения мышления, памяти и концентрации внимания. Позднее сфера применения ноотропов расширилась – их ввели в практику психиатры, наркологи, детские неврологи и педиатры.

Основные показания к применению ноотропов:

болезни центральной нервной системы, которые сопровождаются нарушениями памяти и снижением интеллекта;

головокружение;

нарушение концентрации внимания;

лечение последствий инсульта;

деменция при нарушении кровообращения в сосудах мозга;

болезнь Альцгеймера;

травмы мозга или тяжелые интоксикации;

алкоголизм и наркомания – для снятия абстиненции («ломки»), а также для лечения делирия («белой горячки»);

неврозы.

Кроме того, ноотропы применяются в составе комплексного лечения при проблемах с обучаемостью у детей, судорожном синдроме, эпилепсии.

Однако в наши дни ноотропы – это не только лекарства для лечения заболеваний мозга: разнообразные БАДы с ноотропным действием популярны у людей, сталкивающихся с умственными перегрузками на работе, страдающих дефицитом сна, у загруженных учебой школьников и студентов, особенно во время экзаменов. Если почитать инструкции к таким БАДам, может показаться, что они помогут быстрее соображать, лучше учиться и запоминать информацию, легче справляться с высокими нагрузками и стрессом. Однако на деле с доказательствами эффективности у них все сложно.

Эффективны ли ноотропы на самом деле

Вопрос эффективности ноотропов – причина бурных дискуссий врачей и ученых на протяжении многих лет. Однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор. Дело в том, что исследований, которые бы соответствовали принципам доказательной медицины, по ноотропам нет. А те, которые есть, недостаточно масштабны. Связано это и с тем, что многие ноотропы не рассматривают как лекарства, а значит и не исследуют досконально.

Один из самых известных и популярных ноотропов – кофеин . Он действительно бодрит, помогает повысить концентрацию внимания, именно поэтому многие люди предпочитают начинать свой день с чашки кофе. При этом у кофеина есть и недостатки, например, он повышает частоту сердечных сокращений, из-за чего противопоказан людям с заболеваниями сердца, да и тем, кто здоров, следует употреблять его с осторожностью.

Среди эффективных ноотропов стоит упомянуть полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 – они благотворно влияют на кровообращение в периферических сосудах, в том числе головного мозга, оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие. В тканях мозга Омега-3 тормозят процессы разрушения клеток, которые приводят к деменции, таким образом препятствуют возрастному снижению памяти и внимания, благотворно влияют на формирование логических цепочек и словесную память, способствуют повышению способности к обучению у детей и взрослых с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Известно об антидепрессивном эффекте Омега-3, причем, в отличие от многих других ноотропов, Омега может применяться у беременных. Но важно помнить: все написанное выше касается препаратов с Омега-3, стандартизированных по разным жирным кислотам. БАДы с рыбьим жиром неизвестного происхождения могут быть неэффективны и даже опасны.

Перспективное для изучения направление – ноотропное действие лекарственных растений. На сегодняшний день известно, что его в большей или меньшей степени проявляют женьшень, лимонник китайский, центелла азиатская, бакопа монье, аир, гинкго билоба, элеутерококк. Этот список с каждым годом только пополняется.

Перечисленные лекарственные растения содержат биологически-активные вещества, способные оказывать благотворное влияние на когнитивные функции. В последние годы проводится все больше исследований для оценки ноотропных свойств лекарственных растений, есть сведения об их успешном применении при болезни Альцгеймера, хотя ученым предстоит еще много работы, чтобы разработать стандартизированные лекарства на растительной основе. Кроме того, их не применяют изолированно, а назначают в составе комплексной терапии. Поэтому понять, что именно «сработало» достаточно сложно.

Работают ли «классические», проверенные временем лекарства с ноотропным действием? Исследования показывают разные результаты. Например, винпоцетин – препарат, улучшающий кровообращение в головном мозге, вполне успешно применяется для лечения последствий инсульта, особенно в раннем периоде. При этом исследования показали его неэффективность для терапии болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Пирацетам, предположительно (механизм действия препарата до сих пор не изучен ), повышает обмен веществ в тканях головного мозга, стимулирует потребление кислорода и глюкозы нервными клетками, при этом повышает их устойчивость к действию повреждающих факторов. Благодаря своим свойствам, пирацетам применяется в лечении когнитивных нарушений у пациентов, перенесших инсульт или травму головного мозга, а также у пожилых . Есть сведения об успешном применении препарата у детей с дислексией. При этом у пациентов с минимальными когнитивными нарушениями пирацетам явной эффективности не показал .

Проблема оценки эффективности ноотропов в том, что нет единых параметров для такой оценки. У кого ноотропы применяются и, соответственно, эффективны они или неэффективны? У здоровых людей или у людей с заболеваниями головного мозга? Какие это заболевания? Каков возраст людей, принимающих препараты?

Оценка когнитивных способностей самим пациентом нередко бывает достаточно субъективной, да и эффект плацебо не редкость. Более того, головной мозг – уникальная структура, к которой вообще очень сложно применить единую систему оценки: часты ситуации, когда у одного человека препарат показывает высокую эффективность, а у другого с такой же патологией – низкую. Препарат может хорошо работать у человека с заболеваниями мозга и при этом быть бесполезным у здоровых людей, которые хотят простимулировать умственную деятельность перед важным совещанием.

Поэтому говорить о том, что ноотропы – чудо таблетки, которые могут «прокачать» работу мозга до максимума – некорректно. Равно как некорректно клеймить все ноотропные препараты «фуфломицинами». Большинство претензий к неэффективности ноотропов, в том числе у американского агентства FDA, связаны с их некорректным применением – например, когда обычные БАДы заявляются производителями как препараты для лечения болезни Альцгеймера. В этом случае ни о какой эффективности речи быть не может.

Если говорить о приеме ноотропов в надежде улучшить успеваемость в школе или вузе, на этот счет у врачей нет единого мнения. Клинические данные о безопасности и эффективности приема БАДов с женьшенем или таблеток глицина у здоровых взрослых людей отсутствуют .

Для улучшения памяти и внимания большее значение имеет здоровый образ жизни, достаточный сон, правильное питание и физическая активность. Если студент спит по 3 часа в сутки и ест от случая к случаю, то во время сессии ему вряд ли помогут литры кофе и таблетки с гинкго билоба. Даже если благодаря им он не заснет на экзамене, соображать лучше все равно не получится. Возможности мозга, лишенного отдыха, сильно ограничены.

Ноотропы для детей, взрослых и пожилых

Благодаря своей низкой токсичности, ноотропы практически не имеют границ для назначений и широко применяются в любом возрасте – от терапии поражений мозга у новорожденных до лечения старческого слабоумия у возрастных пациентов. Но нужно помнить, что лекарства из группы ноотропов должны назначаться только врачом, по показаниям . БАДы с ноотропным действием можно применять самостоятельно, но перед началом приема все равно лучше проконсультироваться с врачом, особенно если принимать добавку будет ребенок или пожилой человек.

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Волшебной таблетки «для ума» не существует. Если вы здоровы, но хотите повысить свою умственную производительность, начните со здорового образа жизни и вы быстро убедитесь, что когда высыпаешься, вовремя отдыхаешь и правильно питаешься, голова тоже начинает работать значительно эффективнее.

Если это не помогает, сконцентрироваться все равно не получается, а память подводит, лучше как можно скорее запишитесь на прием к врачу, который разберется в причинах нарушений и подберет подходящее лечение.

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Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com, g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press ; unsplash.com /Milad Fakurian, Bret Kavanaugh, Swanky Fella, Vlad Sargu, Vitaly Gariev, BRUNO CERVERA