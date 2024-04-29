Обещает исправить прикус без брекетов.

Считается, что форма челюсти в большей степени зависит от генетики и лишь отчасти – от факторов окружающей среды. Можно генетически иметь правильный прикус, но испортить его в детстве из-за неудачного падения. Навредить может даже то, что ребенок слишком долго сосет пустышку или палец.

Исправить неправильный прикус, особенно взрослым, достаточно сложно, долго и дорого. В 2024 году средняя цена ортодонтического лечения в Москве составляет более 160 000 рублей.

В интернете то и дело появляются методики, которые обещают легко, а главное практически бесплатно, исправить прикус. Один из таких методов – мьюинг. В статье разбираемся, что это такое и как он может помочь здоровью.

Что такое мьюинг

Мьюинг – популярная техника, обещающая изменить овал лица и прикус с помощью комплекса упражнений, при которых человеку нужно правильно прижимать язык к нёбу. Метод назван в честь английского врача-ортодонта Джона Мью и его сына Майкла, который продолжил дело отца.

За годы практики Джон Мью разработал собственную концепцию правильного прикуса – ортотропию. Он утверждает , что на прикус современного человека негативно повлиял изменившийся характер питания.

Наши предки питались преимущественно жесткой и грубой пищей, поэтому постоянно тренировали жевательные мышцы и не имели проблем с прикусом. Современный человек ест в основном продукты высокой переработки, которые пережевываются без усилий. В результате размеры нижней челюсти уменьшаются из поколения в поколение, а зубам не хватает места во рту. По мнению Джона Мью, из-за этого возникают нарушения прикуса и кривые зубы.

Джон Мью начал свою практику еще в 1970 годах. Тогда же он разработал собственную концепцию правильного прикуса, справедливость которой отстаивает даже сейчас, в возрасте 96 лет.

Мью считает , что исправить эволюционную несправедливость может умение правильно держать язык во рту – если плотно прижать к нёбу корень, спинку и кончик языка, активируются мышцы подбородка и шеи. Если практиковать такое регулярно, это позволит сделать овал лица более подтянутым, линию подбородка очерченной, а прикус – правильным. У мьюинга есть и другие бонусы – он обещает избавить от храпа по ночам и нормализовать носовое дыхание.

Чтобы делать мьюинг правильно, нужно прижать к нёбу корень, спинку и кончик языка

Заниматься мьюингом нужно ежедневно, уделяя упражнениям 10–15 минут в день. Именно постоянная практика, как утверждает доктор Мью, приведет к устойчивому результату.

На официальном сайте доктора Мью сотни примеров эффективности методики

На первый взгляд может показаться, что методика мьюинга распространяется бесплатно, а Джон и Майкл Мью изо всех сил стараются помочь людям. Достаточно посмотреть технику выполнения на официальном сайте доктора Мью или открыть одно из сотен видео в интернете. Но это не так. В описании каждого упражнения говорится, что неправильная техника может сделать только хуже. Чтобы научиться прижимать язык к нёбу как следует, нужно обратиться к сертифицированным специалистам или приобрести «профессиональный курс», но, разумеется, уже за деньги. На официальном сайте месячный доступ к урокам на английском стоит около $20 (2 000 рублей), специалисты по мьюингу в России берут в среднем 8 000 рублей за курс с доступом на 3 месяца. Кроме того, можно записаться на онлайн-консультацию к Майклу Мью, она обойдется в ￡450, то есть почти в 53 000 рублей.

Работает ли мьюинг на самом деле

Многие люди восприняли идею мьюинга на ура. Ведь если он и правда работает, то отпадает необходимость прибегать к длительному и дорогостоящему ортодонтическому лечению. Да еще и на косметологе можно сэкономить.

Видео Джона и Майкла Мью на их ютуб-канале набирают миллионы просмотров. Их идеи пропагандируют множество блогеров, демонстрируя фотографии с эффектом «до» и «после». Но фотографиями нельзя доказать, что эффект достигнут именно за счет мьюинга. К тому же некоторые фото вызывают много вопросов: когда на фотографии виден только нос, вряд ли можно утверждать, что он принадлежит одному и тому же человеку.

Доктор Мью придумал свой метод еще в 1970 году. С тех пор не появилось ни одного достоверного исследования, которое бы доказало эффективность метода. Научное сообщество не признает идеи Джона и Майкла Мью, их статьи не принимает ни один авторитетный медицинский журнал. Эффективность упражнений доказана только в книгах, которые Мью издают сами.

В 2017 году по решению Генерального стоматологического совета Великобритании Джон Мью был лишен стоматологической лицензии, а в 2018 году Майкла Мью исключили из Британского стоматологического сообщества за то, что методами альтернативной медицины он вводил людей в заблуждение относительно их здоровья.

Восстановить репутацию отцу и сыну будет нелегко – крупных рандомизированных исследований, подтверждающих эффективность мьюинга, нет, а значит, быть признанным в научном мире этот метод не может. Наоборот, существуют исследования , доказывающие, что подобные упражнения не работают и могут быть даже вредны. Так, мьюинг может обернуться теми же проблемами, которые призван вылечить: неправильным прикусом, нарушениями работы челюстных суставов, проблемами с носовым дыханием.

Альтернативы мьюинга с доказанной эффективностью

Исправить прикус помогут врачи-ортодонты и стоматологи-ортопеды. Для этого они используют ортодонтические скобы, брекет-системы, элайнеры, капы и множество других приспособлений. Вид устройства подбирается индивидуально.

При серьезных аномалиях развития челюсти нужно прибегать к хирургическим методам коррекции, так называемым ортогнатическим операциям. Цель таких операций – исправить положение челюстей, нарушения прикуса, а также улучшить внешний вид лица.

Чтобы избавиться от храпа, используют назальные спреи, аппараты, которые подают воздух под давлением в нос во время сна, или специальные мундштуки. В некоторых случаях требуется операция.

Почему человек храпит и что с этим делать

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Мьюинг можно попробовать, если очень хочется. Однако важно помнить, что за красивой рекламой скрывается сомнительный метод без доказанной эффективности.

Если беспокоят проблемы с зубами и прикусом, лучше обратиться к врачу-ортодонту, который посоветует проверенное лечение, польза которого действительно доказана.

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Фото: unsplash.com /Andrey Zvyagintsev; mewing.coach