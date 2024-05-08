Zavidovo SUP Challenge: рассказываем все о старте. Как проходят гонки на сапах? Сколько стоит участие?

Регистрация до 10 мая, гонка – 18 мая.

Информация о событии:

Дата проведения: 18 мая 2024 года

Место проведения: Конаково, Тверская область

Дистанции: 7 км, 15 км, 30 км на сапах

Официальный сайт: zavidovosupchallenge.ru

Вконтакте: vk.com/zavidovosupchallenge

Telegram-канал организаторов: t.me/zSUPch

Контакты для связи: koshkina@SUP-club.ru

Фестиваль Zavidovo SUP challenge в 2024 году пройдет в 10-й, юбилейный раз. Его придумали сотрудники магазина «САПКЛАБ» – люди, влюбленные в сапы и сами участвующие в сап-походах и соревнованиях. Посмотрев на то, как в других регионах проводят гонки на сапах, ребята захотели сделать такое событие сами. Нашли локацию недалеко от Москвы – пляж на берегу Волги в Тверской области, на границе с заповедником Завидово. Договорились с партнерами, нашли призы для участников, выучились на судей и позвали участников со всей страны – любителей и серферов-профессионалов.

Впервые старт прошел в сентябре 2018-го и собрал 35 участников. Несколько лет он проводился дважды в год: в мае и сентябре. Через 5 лет число участников выросло до 300 человек, а в 2023 году старт собрал уже 450 участников.

Один из стартов в мае 2020-го прошел онлайн из-за коронавирусных ограничений. Даже в нем поучаствовало больше 200 человек со всей России. Участники проходили дистанцию самостоятельно в своем регионе и присылали треки организаторам.

С 2022 года старт проводится только в мае, так как организаторы поняли, что качественно проводить два старта в год не успевают. Поэтому они решили сосредоточиться только на майской гонке, тем более, что она пользовалась наибольшей популярностью у сапсерферов.

Как проходит гонка

Участники приезжают в отель «Конаково Ривер Клаб» 18 мая, получают стартовые пакеты, крепят номера участников на грудь и на сап. Слушают брифинг, где объясняется, как именно проходят маршруты на воде, на что нужно ориентироваться, чтобы правильно пройти дистанцию. Надевают спасательные жилеты и чипы для регистрации времени и собираются на пляже к моменту старта своей дистанции.

Всего есть 4 дистанции, от 6 до 30 км. Они стартуют последовательно, с разницей в 10 минут. Старт – массовый, с пляжа. То есть участники держат в руках весла и доски, прикрепленные к щиколоткам с помощью лишей (для безопасности на воде), а когда раздается сигнал к старту, бегут в воду. Там они запрыгивают на сап и начинают грести.

На дистанции есть поворотные буи – большие надувные поплавки, которые нужно проходить с определенной стороны. Как именно – объясняется на брифинге. Также есть судоходные зоны, куда участникам заплывать запрещено, так как это небезопасно. Для этого на воде находятся судьи на катерах и спасатели. Лидеров ведет отдельный катер, чтобы они не заблудились, остальные участники растягиваются и видят, куда следовать.

На финише участники выбегают прямо на пляж, где их встречают волонтеры с медалями, а система тайминга отсчитывает по чипу итоговое время.

После финиша всех ждет горячее питание, традиционно это вкуснейший плов. Потом проходит награждение победителей и призеров, а для тех, кто останется до конца – лотерея. На ней подарки разыгрываются среди всех финишировавших участников, независимо от места на финише, так что выиграть приз может каждый. В самом конце вечера – вечеринка с концертом, в этом году на ней выступит кавер-группа OneMast.

Маршрут и дистанции 2024 года

Маршруты всех дистанций проходят по Волге. Участники коротких дистанций будут оплывать Плывучие острова недалеко от места старта. На самом длинном маршруте (30 км) гребцы почти дойдут до Иваньковского водохранилища и развернутся после острова Грабиловка.

Доступны следующие дистанции:

«лайт» на 6 км – для всех желающих старше 12 лет;

«короткая» на 15 км – для всех старше 16 лет;

«ПРО» на 18 км – для профессиональных райдеров, бесплатное участие;

«длинная» на 30 км – для всех старше 18 лет.

Дистанция 6 км

Дистанция 15 км

Дистанция 18 км (для профессиональных спортсменов)

Дистанция 30 км

Отзывы участников о прошлых стартах

В 2023 году на старте была плохая погода: пасмурно, боковой ветер, очень большие волны. Поэтому участники прошлого года в отзывах рассказывают в основном о борьбе со стихией.

Ксения Синельник, участница на дистанции 30 км : «Я попала в замес. В голове было: «Только не упасть! Только не упасть!» Потому что с дистанции уходить не хотелось, а насквозь мокрой грести около 20 км – не вариант. От падения меня спасло чудо. И, когда после поворота направление ветра стало попутным, я выдохнула: по таймингу я укладывалась, и к тому же появилась возможность немного отдыхать, ловя волну. Каждый гребок приближал к финишу, от этого все внутри начинало трепетать: я сделала это! Я сделала вызов себе! И из этой гонки выхожу победителем себя, своих страхов и сомнений».

Иван Шувалов, участник из Норильска : «Локация живописная, чистейший воздух, благоприятная атмосфера, разных уровней спортсмены. Это не просто веслом грести, это была заруба, битва. Каждый впереди идущий райдер – как цель, преодолев которую получаешь результат тренировок, так и наоборот – импульс для дальнейшего развития».

В 2022 году было солнечно, участники наслаждались атмосферой, но все равно боролись с волной.

Екатерина Коцюбенко, финишировала 11-й из 57 участников на дистанции «Лайт» : «Для меня Zavidovo SUP challenge – это совсем не соревнования, для меня это праздник, приключения, встреча с друзьями и мини-отпуск. Очень приятно встречаться с людьми, которых видишь по ту сторону соцсетей. Обычно они там, а я дома. Но 21 мая все были в одном месте. Все яркие, классные, на одной волне. Можно подойти к чемпионке мира по SUP Елене Прохоровой и задать вопросы. На дистанции тебе дает совет классный PRO-райдер Наталья Новицкая и в тебя это вселяет такую уверенность, что гребя на «надувасте» 10’6, ты будто мчишь на ракете».

Георгий Провоторов, участник дистанции 30 км, стартовавший на новой для себя доске – узкой 14x23» : «Пляжный старт, его даже не успел отработать, поэтому деликатно пропустив ретивых парней вперед, поднявших приличный чоп, запрыгнул на доску по старинке, и поднялся с колен, оторвавшись от берега. Парни ушли вперед, а нам пришлось отрабатывать волнишку, поднятую соперниками. Пару раз чуть не шмякнулся, поэтому сбавил темп и аккуратно ушел за поворотный буй, начиная привыкать вновь к доске.

Дальше был злополучный судовой ход, который нельзя пересекать по диагонали и буи вдоль левого берега, один из которых спрятался за мысом. Кто-то ломанулся мимо, за что был дисквалифицирован. А у меня другая забота, все ресурсы брошены на баланс, и на то, чтобы догнать уходящих вдаль лидеров гонки. Проходящие мимо катера с судьями и фотографами окончательно сбивают темп, грязно выругавшись, давлю на весло и волну, чтобы не упасть, и ползу как черепаха, в это время вокруг меня пролетают другие участники.

Поймал свой ритм для дальней дистанции, вышел на рабочий пульс, перебираю все, что помню о технике, пытаясь увеличить скорость, пульс шкалит, сбавляю темп, ноги напряжены, отключаю их контроль, становится легче, захожу в охотничьи угодья острова Низовка, слышу за спиной всплески весла, пролетают один за другим участники короткой дистанции, сбивая с ритма своей волной.

Костяк длинной дистанции растворился где-то вдали, а множество участников с короткой дистанции то и дело раскачивают доску. В какой-то момент во всей этой массе среди короткой дистанции мы пролетаем поворот на длинную дистанцию, никто этого не заметил, как и мы. Вдруг вижу основное русло Волги и понимаю: что-то не то. Включаю навигатор – мы пролетели поворот. Съедаю гель, сажусь на волну и иду навстречу участникам короткой дистанции, они начинают нервничать и сомневаться, правильно ли идут. А я уже вижу желтый буй и понимаю, что вернулся на правильный курс.

На середине прямого участка начинаю встречать соперников с длинной дистанции, которые уже возвращаются с КП и идут на Низовку на финальную прямую с даунвиндом. Поднажал, какой-то бешеный катер крутится рядом, поднимая волну, сбивая с ног. Встретил его на КП, спросил, оказалось – спасатели. На КП отмечаюсь, отказываюсь от чего-то там поесть, и иду обратно к Низовке, прыгая на очередную волну от катера, но в этот раз оседлав ее.

С Волги заходит какая-то огромная зыбь, она валит направо, ловлю балансы, гребу, пытаюсь изо всех сил нагнать своих соперников, пытаюсь поймать баланс на открытом участке Волги. Дальше немного серфа на косой волне от катеров, еле держусь, ноги требуют размяться, хожу по доске, уже все равно, упаду в воду или нет, главное – нагнать потерянное время. В какой-то момент понимаю, что к доске совсем привык. Появляется легкость и задор, так лечу остаток маршрута. Вхожу в гавань, катера идут на полном ходу мимо, норовя смыть меня с доки, еще рывок, поворотный буй и вот он, финиш. Отстегиваю лиш, доску и весло – в охапку, бегу в створ финиша. Ноги еще работают, держат, земля, радость, друзья встречают, стоим с медалями, довольные».

Оборудование и условия допуска

Соревнования проводятся в формате open race, то есть на любых SUP-досках. Единственное ограничение – на дистанции «лайт», там ширина доски должна быть более 74 см (от 29,13 дюймов) и длиной до 14 футов включительно. Обычно гоночные доски довольно узкие, 60-70 см, а самые популярные, туринговые и универсальные доски имеют ширину 75-90 см и длину 10,6–10,8”. Но на юниоров (дети от 12 до 15 лет, 2009-2012 годов рождения) ограничение не распространяется – они могут выступать на любых досках.

Также можно взять доску в прокат – ее подготовят организаторы и выдадут прямо на месте старта.

Регистрация и стоимость участия

Регистрация проходит онлайн на сайте zavidovosupchallenge.ru и закроется 10 мая в 23:55 .

Стоимость слота на дистанции «длинная» (30 км), «короткая» (15 км) и «лайт» (6 км) одинаковая, она составляет 6 000 рублей. Для участников до 15 лет, регистрирующихся на дистанцию «лайт» (6 км), есть скидка 50% – с ней слот будет стоить 3 000 рублей.

К дистанции «ПРО» (18 км) участники допускаются бесплатно, но для этого нужно быть спортсменом – иметь разряд не ниже третьего, подать заявку на имя Федерации Серфинга РФ до 10 мая, пройти углубленное медицинское обследование и предоставить его результаты также до 10 мая. Полностью условия можно прочитать в положении о старте .

Билет болельщика стоит 2 000 рублей и включает в себя питание в течение всего дня.

Прокат сапа от организаторов стоит 2 000 рублей. Для бронирования нужно при регистрации отметить «да» в пункте «Хотите арендовать доску?», после этого стоимость заявки автоматически увеличится на стоимость аренды.

Получение стартовых пакетов

Для получения стартового пакета обязательно нужны:

спортивная страховка – в ней должен быть указан вид спорта «сапсерфинг»;

медицинская справка, где указано отсутствие противопоказаний для занятий физкультурой и спортом; подойдет справка по новому стандарту из приказа Минздрава № 1144н , справка по форме 083/5-89;

удостоверение личности;

для участников от 12 до 18 лет – подписанное родителями согласие на участие в соревнованиях.

В стартовом пакете участники получат нагрудные номера, которые нужно будет вернуть после финиша, и наклейки на доску с номером. Также перед стартом участники получат чипы – устройства на мягком ремешке, которые надеваются на щиколотку. Они нужны для фиксации времени каждого участника.

Программа гонки

7:30–9:30 – регистрация, выдача стартовых пакетов;

9:30 – брифинг;

10:00 – старт участников дистанции «ПРО»;

10:10 – старт дистанции «лайт» для юниоров с 12 до 15 лет;

10:20 – старт дистанции «длинная»;

10:30 – старт дистанций «короткая» и «короткая 50+»;

10:40 – старт дистанции «лайт»;

13:30 – 18:30 – награждение участников разных категорий;

15:00 – 17:00 – питание для участников;

11:00 – 17:00 – бесплатные тесты досок, спортивные игры на пляже для зрителей;

18:00 – лотерея (проводится среди финишировавших и не дисквалифицированных участников);

19:00 – вечеринка с концертом в атриуме отеля.

Как добраться

На гонку можно приехать одним днем на машине или на электричках.

Напрямую до Конаково, где проходят соревнования, идет несколько электричек в день. Но участникам соревнований подходит только самая ранняя «Ласточка», которая выезжает из Москвы в 5:14 и прибывает в Конаково в 7:59 (станция Конаково ГРЭС). Так как получение стартовых пакетов идет до 9:30, останется еще полтора часа после приезда, чтобы все успеть. Другие электрички не подойдут, так как прибывают после 10 утра.

Если есть возможность выехать накануне в пятницу, то подойдет больше электричек. Четыре из них отправляются в конце дня: в 17:07, 18:22, 19:25, 21:07.

Есть еще одна железнодорожная ветка Москва – Тверь, по ней электрички идут чаще . Выходить нужно на станции Завидово (город Новозавидовский), а оттуда ехать около 45 минут на такси до места старта в Конаково. Если ехать утром в субботу, подойдут три электрички: в 5:04, 5:13, 7:02. Поезда также отправляются с Ленинградского вокзала.

Участникам из Санкт-Петербурга придется ехать с пересадкой либо в Москве (далее – напрямую до Конаково), либо в Твери и добираться от Завидово на такси.

Поездка из Москвы на автомобиле утром в субботу займет 2 часа, если ехать по платной дороге (165 км), и 2,5-3 часа по обычным дорогам (около 150 км). Если выезжать вечером в пятницу, время в пути увеличится на 30-40 минут.

Парковка на территории отеля «Конаково Ривер Клаб», где проходят соревнования, у центрального корпуса и у коттеджей – платная, стоимость 100 рублей/час (доступно 25 парковочных мест). Парковка у КПП на территории отеля (150 парковочных мест) – бесплатная. Также бесплатно припарковаться можно на въезде перед шлагбаумом до КПП (50 мест).

Где жить

Соревнования проходят на пляже отеля «Конаково Ривер Клаб », поэтому организаторы советуют селиться именно там. Для участников есть промокод supch – он дает скидку 15% на проживание. Если ввести промокод, то для бронирования будут доступны номера не только на две ночи (с пятницы по воскресенье), но и на одну ночь – цены начинаются от 11 900 рублей.

В 600 метрах от места старта есть недорогая гостиница «Вейк », но номера в ней уже полностью забронированы. На следующий раз стоит знать, что при прямом бронировании по телефону есть скидка 10%.

Также в поселке Конаково есть отель Villa Volga , отель «Ольгино » (номер на сутки – от 3 250 руб.) и двухзвездочный отель «Конаково » (от 3 420 руб. за сутки). От поселка до места старта – 7 км, 12 минут на машине.

Что посмотреть и чем заняться болельщикам

Для детей в отеле работает специальный детский клуб. Там проводят творческие и кулинарные мастер-классы, игры и эстафеты, квесты по территории отеля, настольные развивающие игры. Клуб работает бесплатно – нужно только заранее написать менеджеру в WhatsApp по номеру +7 (906) 027-89-30, он добавит ребенка в список. В день старта клуб будет работать с 9:30.

Для болельщиков на пляже, где располагается стартовый городок, с 10 до 17 будут проходить бесплатные тесты досок, спортивные игры.

Также в поселке можно посетить завод «Конаковский фаянс». Он был основан в 1809 году, это одно из старейших в России производств, занимающихся тонкой керамикой. Можно посетить экскурсию по действующему производству или пройти мастер-класс по лепке и росписи посуды. Записываться нужно заранее через сайт – даты в открытом доступе не публикуются, группы набираются по заявкам.

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Регистрация на гонку идет на сайте Zavidovo SUP challenge до пятницы 10 мая. Она закроется в 23:55.

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Фото: Zavidovo SUP challenge ; Meduza Prod. ; Конаковский фаянс