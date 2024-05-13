Почему перед летом нужно почистить кондиционер и можно ли сделать это самостоятельно

В фильтрах скапливается пыль, плесень и грибки.

С кондиционером связано много мифов, якобы он провоцирует болезни, загрязняет воздух, требует дорогостоящего обслуживания и в принципе от него слишком много проблем. Может даже казаться, что проще открыть форточку, чем тратиться на систему охлаждения воздуха. Однако проще не значит полезнее.

Ученые из Кореи выяснили , что люди, у которых дома или на работе был кондиционер, во время аномальной жары реже страдали от перегрева, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, риск летального исхода у них также был значительно ниже, чем у тех, у кого кондиционера не было.

Если правильно обслуживать кондиционер, польза от него перевешивает вред. Он лучше всего защищает от теплового удара, обезвоживания и других опасных последствий перегрева. Причем для этого не требуются крупные финансовые вложения, достаточно регулярно чистить фильтры и другие части кондиционера, так как в них скапливаются бактерии, пыль, плесень, грибки и аллергены. В статье разберемся, правда ли грязный кондиционер может стать причиной болезни и как почистить его так, чтобы ничего не сломать.

Чем опасен кондиционер

Грибки

В кондиционере скапливается влага, в которой хорошо растут патогенные грибки и плесень, такие как Aspergillus niger – возбудитель мукормикоза. Если дышать ими регулярно, может развиться аллергия или грибковое поражение легких.

Обычно такие микроорганизмы скапливаются в коврах, но в кондиционерах их в пять раз больше. В целом грибковое загрязнение воздуха в помещениях с кондиционером в два раза выше , чем в помещениях без него.

Чаще грибки и плесень растут в тех кондиционерах, которые работают постоянно, такие стоят в крупных офисных зданиях или торговых центрах.

Бактерии

Кондиционер способен загрязнять воздух в помещении как минимум десятью разными бактериями, такими как синегнойная палочка, золотистый стафилококк, стрептококк. В системах охлаждения они образуются из-за влажности и попадания органических частиц.

Наиболее распространенный страх, связанный с использованием кондиционеров, касается заражения легионеллезом – опасным заболеванием, при котором у человека развивается тяжелая пневмония. Легионеллы действительно могут расти внутри кондиционеров, однако пока описано лишь несколько случаев болезни, которые были спровоцированы крупными системами охлаждения воздуха, установленными в отелях, торговых центрах, больницах.

Домашний или офисный кондиционер, скорее всего, не может спровоцировать легионеллез. Вода в таких системах имеет слишком низкую температуру, чтобы в ней успели завестись и размножиться легионеллы.

Аллергены

Кондиционер прогоняет через себя воздух из помещения, вместе с воздухом в него попадают пыль, перхоть домашних животных, пыльца, бактерии. Затем такой коктейль снова распыляется по комнате. Если у человека есть склонность к аллергии, то, подышав этой смесью, он столкнется с неприятными симптомами: заложенным носом, слезотечением, кашлем.

Так как кондиционер снижает влажность воздуха, из-за этого пересушивается слизистая оболочка носа, рта, глаз, ухудшается ее защитная функция. Как правило, именно в слизи застревают аллергены и другие инородные частицы. Если слизистая пересушена, они легко проникают в организм.

Головная боль

Кондиционер обычно включают при закрытых окнах, а значит свежий воздух во время его работы в комнату не поступает. В таких условиях содержание кислорода в помещении снижается, в результате у человека может разболеться голова.

Также холодный и сухой воздух из кондиционера может вызвать головную боль у людей, чувствительных к резким изменениям температуры.

Невралгия тройничного нерва

Невралгия – это поражение периферических нервов, характеризующееся приступами боли в зоне, за которую отвечает определенный нерв. Невралгия тройничного нерва проявляется приступами интенсивной, стреляющей, жгучей боли в области крыльев носа, челюсти, реже – глаз и лба.

Кондиционер не может стать причиной невралгии, но может быть триггером, который спровоцирует новый болезненный приступ у людей, которые уже страдают болезнью.

Бронхиальная астма

Исследования сообщают о связи между бронхиальной астмой и грибковым заражением систем кондиционирования воздуха. Загрязненная сплит-система распространяет по помещению аллергены и может усугубить симптомы астмы. Негативно на астматиков может повлиять и то, что кондиционер сушит воздух.

Кондиционер не может стать причиной ОРВИ, потому что такие инфекции вызывают вирусные частицы, которые передаются от больных людей здоровым. Поэтому если после включения кондиционера у человека возникли симптомы простуды, то винить во всем кондиционер нельзя. Вероятнее всего, частые простуды в период использования кондиционеров связаны с тем, что в это время люди закрывают окна и находятся в плохо проветриваемых помещениях, где вирусам распространяться проще.

Как снизить риски, связанные с кондиционером

Основная опасность кондиционеров связана с тем, что в них копятся опасные бактерии, аллергены и грибки. Если кондиционер не очищать, то он будет гонять их по комнате и провоцировать болезни. Чтобы этого не случилось, важно регулярно обслуживать кондиционер: чистить и менять фильтры, промывать и дезинфицировать другие элементы.

Есть и другие причины, по которым кондиционер нужно чистить:

Засоренные и грязные фильтры уменьшают поток воздуха, поступающего из кондиционера. То есть воздух в помещении с грязным кондиционером будет охлаждаться медленнее.

Загрязненный фильтр ограничивает поток воздуха в систему кондиционирования. Это заставляет сплит-систему работать усерднее, чтобы обеспечить нужную циркуляцию воздуха. Поэтому за электроэнергию придется платить больше.

Современный кондиционер при регулярном качественном уходе может прослужить до 20 лет. Без регулярной чистки и обслуживания кондиционер прослужит около 7 лет.

Как часто нужно чистить кондиционер

В большинстве регионов России чистку фильтров кондиционера следует проводить как минимум два раза в год: в апреле-мае, перед сезоном активной эксплуатации, и в сентябре-октябре, перед отключением или переходом на режим обогрева. Кроме того, производители кондиционеров рекомендуют проводить профессиональное обслуживание один раз в год.

Если кондиционер работает постоянно, то его рекомендуется чистить каждый сезон, то есть четыре раза в год.

Чистка может потребоваться чаще, если окна дома выходят на оживленную дорогу, неподалеку находится мусорный полигон, вредное производство или кондиционер установлен в помещении, где много пыли, шерсти животных. Например, в Москве районами с неблагоприятной экологической обстановкой признаны Бирюлево Западное, Лефортово, Алтуфьевский, Соколиная Гора, Восточное Дегунино, Даниловский, Капотня. А самыми экологически благоприятными названы Измайлово, Сокольники, Ивановское, Крылатское, Хорошево-Мневники, Митино, Строгино, Северный, Северное Бутово, Обручевский, Ясенево. То есть кондиционер в Алтуфьевском районе нужно чистить чаще, чем такое же оборудование в Северном Бутово.

Если в районе много тополей, берез, ольхи, орешника или других растений, которые активно распыляют пыльцу, то в период их цветения очищать кондиционер также придется чаще, в среднем каждые две недели. Особенно эта рекомендация актуальна для аллергиков.

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Как почистить кондиционер самостоятельно

Чтобы почистить кондиционер, понадобятся: маска или респиратор, пылесос, сухая чистая тряпка или полотенце, мыло, средство для очистки кондиционеров (опционально).

Перед чисткой важно отключить кондиционер от питания, чтобы не ударило током, а также заглянуть в инструкцию, там будет указано, какой тип фильтра установлен в кондиционере. Чистить можно только многоразовые сетчатые фильтры, одноразовые фильтры меняют, когда они загрязняются.

Перед очисткой многоразовых фильтров нужно защитить дыхательные пути маской или респиратором, потому что внутри прибора обычно много пыли, также там могут быть бактерии и грибки.

1. Протрите корпус кондиционера полотенцем, чтобы убрать пыль.

2. Откройте крышку кондиционера и вытащите фильтры грубой очистки.

3. Аккуратно пропылесосьте фильтры грубой очистки.

4. Если после пылесоса фильтр выглядит грязным, можно промыть его прохладной проточной водой или на полчаса замочить в воде с добавлением мыла или специального чистящего средства.

5. После замачивания тщательно промойте фильтры под прохладной проточной водой, промокните сухим полотенцем и положите высыхать. Нельзя сушить фильтры феном или на батарее, они могут деформироваться.

6. Пропылесосьте внутренний блок кондиционера и уберите остатки пыли сухой тряпкой.

7. Если у вас есть специальное средство для дезинфекции кондиционера, распылите его на те части внутреннего блока, которые не вынимаются для промывки, подождите 20-30 минут пока средство просохнет и удалите остатки тряпкой.

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8. Установите высохшие фильтры и закройте крышку кондиционера.

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Чистку кондиционера с многоразовыми фильтрами следует проводить как минимум два раза в год, профессиональное обслуживание требуется один раз в год.

О том, что кондиционер нуждается во внеплановом профессиональном обслуживании, скажет неприятный запах, который появляется при включении устройства, капающий на пол конденсат, необычное гудение и потрескивание, химический запах, а также увеличившийся расход электроэнергии и медленное охлаждение. В этих случаях самостоятельная очистка не поможет, нужно вызывать специалиста.

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Фото: eastnews.ru /Bartlomiej Magierowski; Ulrich Niehoff/Global Look Press