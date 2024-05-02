Желтое безумие. Эти фанаты заслужили победу «Дортмунда» в полуфинале ЛЧ

Просто лучшие!

Матч «Боруссии» и «ПСЖ» в Германии был очень ярким не только на поле – немецкие болельщики создали на «Вестфаленштадионе» атмосферу, достойную полуфинала Лиги чемпионов.

Днем улицы Дортмунда заполонили десятки или даже сотни тысяч людей в желтом.

Маршем они прошли на стадион. Судя по фото, тут были фанаты не только «Боруссии» но и, например, «Брондбю».

Ярко и громко!

У стадиона толпа в желтом встречала автобус с командой.

Как же они болеют на «Вестфаленштадионе» – масштабных баннеров на этот раз не заготовили, но фанаты на знаменитой «Желтой стене» запаслись флагами.

Весь стадион в желтом.

Трибуны спели You’ll Never Walk Alone – песню любят не только в Ливерпуле.

Заводящие разогревали трибуны дополнительно – хотя стадион и так был готов гудеть все 90 минут.

Этот кадр – сразу в топ самых красивых спортивных фотографий года.

«Желтая стена» вообще не останавливалась.

И на 36-й минуте Никлас Фюллькруг сделал их счастливыми!

Найдите на трибунах человека не в желто-черном!

На «Желтой стене» шизил и Джейми Каррагер , который поехал в Дортмунд как журналист CBS.

Экс-защитник «Ливерпуля» прекрасно провел время, а после матча признался: «Я выпил пинту на «Желтой стене» и завел много новых друзей, практически семью. Одно из самых ярких впечатлений в моей жизни».

После финального свистка команда первым делом пошла к трибунам.

Мадс Хуммельс и Марко Ройс были тут 11 лет назад, когда «Боруссия» Юргена Клоппа выносила «Реал» в полуфинале ЛЧ. И тогда тоже праздновали перед «Желтой стеной».

Футболисты просто наслаждались.

Возможно, именно магия дортмундского стадиона не пустила мяч в ворота, когда «ПСЖ» бил по штангам или выше. А как это еще можно объяснить?

Да, впереди ответный матч в Париже, там будет сложно. Но первомайской ночью страстные желтые трибуны «Вестфаленштадиона» заслужили эту победу.

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Фото: IMAGO, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /FRANCK FIFE / AFP; Gettyimages.ru /Alex Grimm; instagram.com/bvb09