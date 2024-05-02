Желтое безумие. Эти фанаты заслужили победу «Дортмунда» в полуфинале ЛЧ
Просто лучшие!
Матч «Боруссии» и «ПСЖ» в Германии был очень ярким не только на поле – немецкие болельщики создали на «Вестфаленштадионе» атмосферу, достойную полуфинала Лиги чемпионов.
Днем улицы Дортмунда заполонили десятки или даже сотни тысяч людей в желтом.
Маршем они прошли на стадион. Судя по фото, тут были фанаты не только «Боруссии» но и, например, «Брондбю».
Ярко и громко!
У стадиона толпа в желтом встречала автобус с командой.
Как же они болеют на «Вестфаленштадионе» – масштабных баннеров на этот раз не заготовили, но фанаты на знаменитой «Желтой стене» запаслись флагами.
Весь стадион в желтом.
Трибуны спели You’ll Never Walk Alone – песню любят не только в Ливерпуле.
Заводящие разогревали трибуны дополнительно – хотя стадион и так был готов гудеть все 90 минут.
Этот кадр – сразу в топ самых красивых спортивных фотографий года.
«Желтая стена» вообще не останавливалась.
И на 36-й минуте Никлас Фюллькруг сделал их счастливыми!
Найдите на трибунах человека не в желто-черном!
На «Желтой стене» шизил и Джейми Каррагер, который поехал в Дортмунд как журналист CBS.
Экс-защитник «Ливерпуля» прекрасно провел время, а после матча признался: «Я выпил пинту на «Желтой стене» и завел много новых друзей, практически семью. Одно из самых ярких впечатлений в моей жизни».
После финального свистка команда первым делом пошла к трибунам.
Мадс Хуммельс и Марко Ройс были тут 11 лет назад, когда «Боруссия» Юргена Клоппа выносила «Реал» в полуфинале ЛЧ. И тогда тоже праздновали перед «Желтой стеной».
Футболисты просто наслаждались.
Возможно, именно магия дортмундского стадиона не пустила мяч в ворота, когда «ПСЖ» бил по штангам или выше. А как это еще можно объяснить?
Да, впереди ответный матч в Париже, там будет сложно. Но первомайской ночью страстные желтые трибуны «Вестфаленштадиона» заслужили эту победу.
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Фото: IMAGO, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/FRANCK FIFE / AFP; Gettyimages.ru/Alex Grimm; instagram.com/bvb09