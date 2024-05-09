Что это, если не проклятие Кейна? Первый сезон «Баварии» за 12 лет вообще без трофеев!

Самый грустный человек на планете этим вечером выглядел так.

Картинка, которая объяснит боль Харри лучше всяких слов.

Вы уже догадались, какой шлейф идет за этим форвардом.

Финалов Кубка лиги: 2

Финалов Лиги чемпионов: 1

Финалов Евро: 1

Трофеев: 0

Безусловно, проблемы «Баварии» не вина Кейна

Да, Кейна на большом пути преследует катастрофическое невезение, так вышло, что проблемы «Тоттенхэма» и «Баварии» стали его проблемами. Но индивидуально Харри провел волшебный сезон, об это нужно помнить. 44 матча, 44 мяча! И 8 голевых. Так что, несмотря ни на что, он заслужил аплодисменты!

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein