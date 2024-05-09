Что это, если не проклятие Кейна? Первый сезон «Баварии» за 12 лет вообще без трофеев!
Самый грустный человек на планете этим вечером выглядел так.
Картинка, которая объяснит боль Харри лучше всяких слов.
Вы уже догадались, какой шлейф идет за этим форвардом.
Финалов Кубка лиги: 2
Финалов Лиги чемпионов: 1
Финалов Евро: 1
Трофеев: 0
Безусловно, проблемы «Баварии» не вина Кейна
Да, Кейна на большом пути преследует катастрофическое невезение, так вышло, что проблемы «Тоттенхэма» и «Баварии» стали его проблемами. Но индивидуально Харри провел волшебный сезон, об это нужно помнить. 44 матча, 44 мяча! И 8 голевых. Так что, несмотря ни на что, он заслужил аплодисменты!
Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein
Можно винить кого угодно, но не его.
Если бы он остался на поле, всё было бы хорошо.
В 1999 Бавария доминировала весь матч и была близка ко второму голу, но ближе к 90-й случилось то, что случилось.
В 2012 аналогичная аномалия, Челси забили с первого углового, хотя Бавария попадала 20, и моментов создала больше раза в 3-4.
Сегодня же весь второй тайм был жуткий автобус, который держался только на Нойере, но такая стратегия не могла сохраняться вечно. Ещё Нойер вытащил тяжёлый мяч в первом тайме после штанги Родриго. Без его вклада Бавария могла вообще не дожить до конца матча. В совокупности проход Реала справедливый.
А вон оно че , Михалыч
во-вторых, это очень тонкий и спорный момент влияния одного игрока на результаты команды. Роналду вон тоже много забивал и в Юве, и в МЮ, но победы куда-то испарились с его приходом. в Юве не сразу, там инерции еще ненадолго хватило
значит ли это, что Кейн виноват один? разумеется, нет
значит ли это, что он не виноват? разумеется, виноват
хороший игрок, даже очень. я бы сказал, топовый
но спорить с тем, что он никогда ничего не выигрывал, и что хорошая, даже очень хорошая (я бы сказал, топовая) команда, которая десять лет подряд чемпион и берет в среднем две чашки за сезон, после его трансфера выиграла ничего, как-то глупо. это железный неоспоримый факт
возражать на основе даже не одного матча, а 80 минут - просто несерьезно
В этом сезоне Кейн забил достаточно и не думаю, что разлагал как-то своим влиянием раздевалку - ну не похож он подобного нарцисса или смутьяна. Ну, не выиграла Бавария, да, часть вины - одна двадцать пятая (примерно, по числу футболистов в обойме) на нём. Но не то что пришёл Кейн и стёр все надежды, развалил клуб изнутри, а до этого разваливал шпоры. Совсем не так, да и вообще не так.:)
В матче с тем Челси из этих 3-х шансы Баварии изначально были наибольшими, но ошибки те же самые, может быть, в меньшем количестве.
Ну вот я когда о влиянии на команду в раздевалке и нарциссизм написал, именно Рона времен Юве и позднего МЮ подспудно вытащил) Кейн не похож на такого чувака. Не тянет одеяло на себя выше нужного для цф и бомбардира (хотя бывало с пенальти, но всё таки он нап и голы - его хлеб).
Да и по Юве с Роном тоже есть вопросы. Всё-таки, задача наконечника, коим стал Рон в конце карьеры и был и есть Кейн, - это забивать. У них, у габаритных форвардов нет другой цели. Оттягиваться в защиту и прессинговать с ростом под 190 и соответствующим весом... проблематичненько:)