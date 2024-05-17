Скудетто в «Лацио», ЛЧ в «Интере», матч против «Спартака»: главные фото Станковича

Деян Станкович возглавил московский «Спартак»! Это знаменитый в прошлом футболист и уже титулованный тренер. Почти 30 лет в футболе – какими они были для Станковича?

В далеком 1995-м начинал в «Црвене Звезде»: в 16 лет дебютировал и выиграл югославский чемпионат вместе с Дарко Ковачевичем. На тот момент был самым молодым игроком и самый молодым автором гола в клубе.

В Югославии Станкович играл до лета 1998-го, потом уехал на чемпионат мира, где дошел с командой до 1/8 финала. Она вылетела от голландцев Гуса Хиддинка только из-за гола Эдгара Давидса на последних минутах основного времени (1:2).

Переход в «Лацио» состоялся тогда же – летом-1998. Transfermarkt перевел сумму трансфера в евро: получилось 12,39 млн (валюта появилась позже). На тот момент – очень серьезные деньги.

В «Лацио» застал исторический момент: сыграл 56 минут в последнем финале Кубка Кубков. Вышло 2:1 над «Мальоркой» в Бирмингеме. Через несколько месяцев выиграл и Суперкубок УЕФА, обыграв «МЮ».

Следующий сезон – незабываемый: скудетто в «Лацио»! Второе и последнее для клуба на данный момент.

В том сезоне был четвертьфинал Лиги чемпионов, за ним – и четвертьфинал чемпионата Европы. Станкович с Югославией выбрались из группы с веселой разницей мячей 7:7, а потом внезапно получили 1:6 от голландцев.

В «Лацио» Станкович отыграл 5,5 сезонов и более двухсот матчей. Клуб уже не забирался выше шестого места, и тогда серб перебрался в «Интер» всего за 4 млн евро.

C «Лацио» он выиграл семь трофеев в пяти разных турнирах. В «Интере» тоже было пять турниров, но титулов – сразу 15!

В 2006-м он снова стал чемпионом, но после коррупционного скандала в итальянском футболе, когда были наказаны «Ювентус» и «Милан».

Тем летом Станкович провел неудачный для Сербии и Черногории чемпионат мира: команда проиграла все три матча в группе и снова получила шесть голов, теперь от Аргентины и юных Лионеля Месси и Карлоса Тевеса. А от голландцев только один, от Арьена Роббена.

Осенью Станкович сыграл против команды, которую возглавит через 17,5 лет – «Интер» встретился в Лиге чемпионов со «Спартаком». Итальянцы выиграли 2:1 и 1:0.

А еще в октябре-2006 Станкович забил очень красивый гол «Милану» из-за штрафной по дуге в девятку. Главному сопернику «Интера» он вообще любил забивать – сразу шесть мячей (два за «Лацио», четыре – за «Интер»). А однажды вообще закрутил в ворота прямого с углового.

Матчи выигрывались, трофеи копились, а потом пришел Жозе Моуринью и сделал «Интер» еще успешнее. Это могло произойти и без Станковича – ходили слухи о переходе серба в «Ювентус».

Но Станкович остался и в 2009-м приехал в Казань, чтобы забить «Рубину» в ЛЧ.

А следующей весной была долгожданная победа «Интера» в ЛЧ. Конечно, при участии Станковича!

Тем летом он еще и съездил на чемпионат мира, где обыграл с Сербией Германию. Но из группы команда не вышла.

Лигочемпионский титул защитить не удалось, к тому же были домашние 2:5 от «Шальке». Но многие помнят игру не только из-за счета, а из-за легендарного гола Мануэлю Нойеру с центра поля. Похоже, это самый памятный гол Станковича .

В 2013-м Станкович завершил карьеру в «Интере», проведя в нем 326 матчей. У него больше сотни голов за карьеру! Мощно для центрального полузащитника.

После завершения карьеры Станкович работал ассистентом у Андреа Страмаччони в «Удинезе», потом – координатором в «Интере» и советником президента УЕФА.

В «Црвене Звезде» как тренер Станкович выиграл даже больше титулов, чем футболистов – пять. Три из них – чемпионские, еще два – кубки.

Кстати, Станкович возвращался и на «Сан-Сиро»: его «Црвена Звезда» играла против «Милана» в 2021 году в плей-офф Лиги Европы. И вылетела только по правилу выездного гола.

Уже есть тренерский опыт в Серии А: в прошлом сезоне Станкович возглавил проблемную «Сампдорию». Но там вообще ничего не получилось – всего четыре победы и вылет в Серию Б.

Следующая работа – в «Ференцвароше», куда Станкович пришел через полтора месяца после увольнения Станислава Черчесова. И выиграл чемпионат.

А Кубок не покорился – в финале «Ференцварош» уступил «Пакшу». Теперь предстоит работа в «Спартаке» – в чемпионате и Кубке России, но без европейских приключений.

Фото: crvenazvezdafk.com ; Gettyimages.ru /Clive Brunskill/Allsport, Valerio Pennicino, Dino Panato, Simone Arveda, Claudio Villa /Allsport, Alexander Hassenstein/Bongarts, Clive Mason, Predrag Milosavljevic/XinHua, imago-images.de, x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press ; East News /PASCAL GUYOT / AFP, PACO SERINELLI / AFP, GIUSEPPE CACACE / AFP, DENIS SINYAKOV / AFP, PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP; РИА Новости /Антон Денисов; instagram.com/ftcofficial

Деян Станкович – тренер «Спартака». Зайдет летом, назначили в полной тишине, работал после Черчесова в «Ференцвароше»

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