Италия сошла с ума по Леклеру: первый подиум «Феррари» в Имоле со времен Шумахера!
Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле не зовется «итальянским» (только Гран-при «сделано в Италии»), но именно он считается «домом «Феррари» – ведь проводится на автодроме имени Энцо и Дино Феррари, а до базы Скудерии в Маранелло здесь меньше 90 км на машине.
Потому именно здесь традиционно – самые атмосферные и волшебные праздники «Ферраримании», когда «Ф-1» все-таки приезжает в Имолу. А в XXI веке Гран-при в регион перестал наведываться так уж часто из-за устаревания автодромов и расширения присутствия на весь мир: Италия уже не выдерживает стабильные вложения для оплаты нескольких заездов. Оттого гонку не проводили здесь с 2006-го – когда ее брендировали еще как «Гран-при Сан-Марино» – а вернулся этап лишь в ковидный 2020-й в качестве пожарного варианта без зрителей.
Далее Имолу ждал контракт благодаря госвложениям по программе «Сделано в Италии», и мир вновь увидел всю страсть местных тифози – настоящих «ядерных» фанатов «Феррари». Они просто сходили с ума по Скудерии и Леклеру и раньше, но в этом году безумие достигло апофеоза – ведь главный итальянский бренд не мелькал на домашнем подиуме с того самого Гран-при Сан-Марино 2006-го – легендарной победы Михаэля Шумахера над Фернандо Алонсо после многокругового напряженного преследования – а новый болид «Феррари» как раз перед домашней гонкой мощной обновили под перспективу битв за самые высокие места.
И тифози заранее подготовились – наделали и нанесли множество флагов и банеров, и задымили весь трек алыми флайерами еще до старта!
Но, к сожалению, «Феррари» остановилась в паре десятых секунд от поула, а в гонке Шарль Леклер продемонстрировал равный гоночный темп с «Маклареном» и «Ред Булл», но из-за чуть менее продуманной стратегии остался только третьим. Тем не менее, оформил первый домашний подиум Скудерии с 2006-го – и свел с ума толпу: только послушайте песни и скандирования на его интервью перед награждением!
«Конечно, я счастлив на 100% только после победы. Но я рад оказаться на подиуме здесь, в Имоле, и порадовать итальянских болельщиков». И пара слов на итальянском о том, как Шарль рад подарить-таки долгожданный подиум тифози!
Выход после финиша к фанатам – тоже сущее безумие:
Хотя в этот день каждый – фанат «Феррари». Особенно босс «Макларена» (и обладатель широкой коллекции спорткаров марки) Зак Браун:
Главный герой уик-энда отрабатывал мельницей как мог:
Ведь Леклер там без шуток в статусе короля – особенно теперь:
Или даже святого:
Или ингридиета в составе будущего блюда-шедевра босса Скудерии Фреда Вассера:
Дева Шарлотта, Папа Маранелльский и будущий черный Иисус – на всех итальянских банерах в 2025-м:
Да, ведь тифози параллельно празднуют еще и переход семикратного чемпиона!
Оттого после финиша – еще больше дыма от файеров!
Алые трибуны и знамена – повсюду. Если фанаты других команд в Имолу и попали, вы вряд ли их заметите:
Даже все окрестные дома увешаны банерами Скудерии – поверьте, десяток есть в кладовке у кадого во всем регионе Эмилия-Романья.
И болеют здесь всем городом. Всеми окрестными городами.
Кстати, входы на крыши тоже продаются (но только в моменте при личном появлении, через соцсети).
А это – зона особенного атмосферного свободного размещения на пути пилотов к треку. Такой коридор ждал Шарля до и после заезда и вообще каждый день.
Встречи как у рок-звезд – в любой день!
И, конечно, признания в вечной любви останутся навсегда:
Ну не безумие ли? Покруче японских или китайских фанатов?
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Фото: AFP/JAKUB PORZYCKI; HOCH ZWEI/Global Look Press