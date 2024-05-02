Фантастический Санчо и вопросы к «ПСЖ». Экспресс-разбор победы «Дортмунда» в полуфинале ЛЧ

Дортмундская «Боруссия» победила «ПСЖ» – 1:0 в первой полуфинальной игре.

Вот экспресс-разбор матча. Подробный анализ будет утром.

«ПСЖ» явно мог сыграть лучше, чем сыграл

Луис Энрике не удивил составом, но удивил схемой: вместо классических 4-3-3 выбрал 4-3-1-2 (ромб). Брэдли Барколя и Килиан Мбаппе на острие, Усман Дембеле под ними, Фабиан Руис, Витинья и Уоррен Заир-Эмери – тройка полузащитников слева направо.

Обычно «ПСЖ» с удовольствием прессингует – здесь же относительно высоко держались только Барколя, Мбаппе и Дембеле, остальные глубже. Возможно, «ПСЖ» ждал типичных для «Дортмунда» длинных забросов.

Но «Боруссия» часто переходила в атаку иначе: центральные защитники отдавали мяч правому защитнику Юлиану Рюэрсону, которого абсолютно никто не встречал. Рюэрсон спокойно двигал мяч на чужую половину.

Это напрягло Энрике.

На 21-й минуте в трансляцию попал разговор Энрике с Барколя (ближайший к Рюэрсону форвард) и Руисом (ближайший к Рюэрсону полузащитник): тренер что-то показал им на листке.

Почти уверен, что там подсказка по прессингу Рюэрсона. После этого Руис несколько раз выдвигался на него, но зачастую Юлиан располагался слишком глубоко, и Руис оставался в центре. Рюэрсон опять получал свободу.

Фиксируем: аккуратный план «ПСЖ» без мяча работал так себе .

К атаке тоже достаточно вопросов. Вот карта ударов «ПСЖ» в первом тайме – ноль попыток из штрафной. Печально.

Дембеле-десятка поначалу слишком редко оказывался на любимом правом фланге, где мог бы помогать Ашрафу Хакими взламывать зону Иана Матсена. Мбаппе часто выглядел изолированным. Барколя тоже редко получал мяч. Видно, что «ПСЖ» не планировал излишне рисковать, имея в виду ответный домашний матч, но ноль ударов из штрафной за целый тайм – слишком плохо.

Во втором тайме стало получше. «Дортмунд» пару раз терял концентрацию, и «ПСЖ» моментально трансформировал быстрые выпады в моменты (та самая атака с двумя штангами и момент Дембеле, где спас Грегор Кобель). Руис дважды вбегал в штрафную ситуативным форвардом под навесы Маркиньоса и Витиньи из глубины.

Но точно не было ощущения, что «ПСЖ» сминает «Дортмунд». «ПСЖ» мог отыграться, но мог и пропустить второй (об этом дальше).

Удивило, что Энрике почти не вмешивался в игру заменами: была вынужденная в первом тайме, во втором только Рандаль Коло-Муани сменил Барколя (вышел очень слабо). В запасе остались, например, центрфорвард Гонсалу Рамуш, недавно начавший забивать, и Ли Кан Ин, который порой улучшает игру со скамейки.

Итого: спорный выбор аккуратного стиля при игре без мяча, очень слабая атака в первом тайме, во втором тайме получше, но без восторгов. Ощущение, что Энрике изначально был готов забрать ничью и решать исход в Париже . В этом смысле и поражение 0:1 не кажется ужасным результатом, но «ПСЖ» точно мог выступить лучше.

А вот «Дортмунд» вряд ли мог сыграть лучше, чем сыграл

1. Гол «Дортмунда» – вообще не случайность . Центральные защитники Матс Хуммельс и Нико Шлоттербек постоянно ищут центрфорварда Никласа Фюллькруга длинными забросами. Обычно Фюллькруг открывается в недодачу, выигрывает верх и скидывает мяч партнерам (такое против «ПСЖ» тоже было несколько раз). В эпизоде с голом Фюллькруг открылся за спины, Шлоттербек исполнил идеальную длинную передачу . Дальше исполнительское мастерство – Никлас классно решил эпизод.

2. «Дортмунд» хорошо защищался . Пожалуй, внезапный главный герой – левый вингер Карим Адейеми. Он шикарно отрабатывал в обороне, помогая Матсену против Хакими и Дембеле. Забавно, что Адейеми запомнился в этой ЛЧ недоработкой , когда «Атлетико» забивал «Дортмунду». Но на самом деле тот эпизод – исключение, было много матчей, когда Карим здорово помогал именно в обороне. Например, в недавнем победном классикере (2:0) его перевод на фланг к Матсену явно положительно повлиял на оборону левого фланга.

Во втором тайме проскакивали моменты, где было видно: оборона «Дортмунда» сильно устала. То Эмре Джан уже не добежит до Дембеле в опорной, чего не было в первом тайме. То Хакими забежит за спины Матсену и Адейеми.

Но факт в том, что выложились на максимум. Отзащищаться лучше было сложно. Джан как мог контролировал Дембеле. Матсен не провалился против Хакими. Адейеми ему помог. Двужильный Марсель Забитцер – просто монстр .

И еще одна любопытная деталь. Может быть, вы помните, как «ПСЖ» уничтожал «Дортмунд» в их первой игре группового этапа. Контрпрессингом не давал пройти дальше середины поля. Так вот теперь «Дортмунд» презентовал свой контрконтрпрессинг: «ПСЖ» накрывал «Дортмунд» на чужой половине, но «Боруссия» после потери не вяло пятилась в штрафную, а инициировала ответный отбор. В первом тайме это здорово работало. Вероятно, и сильно устали к концу матча из-за такого стиля защиты: не инертный автобус 90 минут, а колючая оборона с желанием тоже овладевать мячом.

3. Джейдон Санчо фантастический . 12 успешных обводок. 12. Успешных. Обводок. У всего «ПСЖ» их тоже 12.

Так обидно, что остался без результативных действий. С его паса мог забивать, например, Фюллькруг, когда Санчо с места улетел от Нуну Мендеша и идеально прострелил. С его паса мог забивать Юлиан Брандт, когда Санчо шикарно разрезал оборону «ПСЖ».

Санчо реально хорош в ЛЧ. Его гол против ПСВ стал решающим в 1/8 финала. Его переход на левый фланг против «Атлетико» по ходу ответного матча помог уничтожить соперника. И теперь шикарная игра против «ПСЖ» в первом полуфинале.

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Фото: IMAGO, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /FRANCK FIFE / AFP