Два года назад – вторая Бундеслига, теперь – гол в полуфинале ЛЧ. Мы смотрим сказку «Никлас Фюллькруг»

31-летний форвард по прозвищу «Щель».

На 36-й минуте полуфинала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» забила победный: Никлас Фюллькруг реализовал шикарный пас из глубины .

Потом и у него были другие моменты, да вообще обе команды могли забивать еще – но доиграли 1:0, поэтому Фюллькруг точно остался главным героем.

Один из редких сейчас классических немецких центрфорвардов сделал то, что умеет лучше всего. А потом еще поучаствовал в другом суперопасном эпизоде у ворот парижан: почеканил в штрафной и выдал пас на Марселя Забитцера – Джанлуиджи Доннарумма чудом потащил. Лучший момент «Дортмунда» во второй половине – тоже у Никласа, он пробил выше.

Форвард добрался до немецких грандов только к 30 годам – прошлым летом перешел в «Боруссию». Первый сезон проводит достойно: 12+8 в Бундеслиге и уже 3+3 в ЛЧ. И это вдобавок к другому полезному качеству: Фюллькруг выигрывает много верховых единоборств и помогает «Дортмунду» выходить из обороны.

Но в плей-офф Лиги чемпионов у него уже два важнейших и победных гола – в ворота «Атлетико» и «ПСЖ».

Звездный час Фюллькруга – ЧМ-2022. Тогда забил испанцам Луиса Энрике

А ведь Фюллькруг не впервые забивает команде Луиса Энрике. В 2022-м на чемпионате мира Никлас удачно вышел на замену против сборной Испании и сравнял счет.

Тогда еще нападающего «Вердера» вызвали в сборную благодаря всенародной поддержке – до ЧМ его вообще не приглашали в национальную команду. За вызов одного из лучших бомбардиров Бундеслиги в сборную выступали легенды немецкого футбола, партнеры по «Вердеру» и простые болельщики.

Главный пиар-агент Фюллькруга в Германии – Лотар Маттеус. Раз в пару недель он через медиа требовал пригласить Никласа в сборную: «Не думаю, что Ханси Флик слеп. Он прекрасно видит мощь Фюллькруга. Никлас – очевидный претендент на место в заявке».

Тони Кроос, на тот момент закончивший карьеру в сборной, поддержал идею в своем подкасте: «Тренерскому штабу нужно всерьез рассматривать Фюллькруга. В текущей форме он обязан играть на ЧМ».

Никласа взяли на ЧМ, там он стал одним из героев – забил Испании и Коста-Рике. При Юлиане Нагельсманне он стал уже базовым игроком сборной: сейчас у нападающего 11 голов в 15 матчах. Наверняка мы увидим Фюлле и на домашнем для немцев Евро-2024. Благодаря такой мощной Лиге чемпионов он наверняка будет претендентом на стартовый состав.

Фюллькругу мешали травмы. Но к 30 годам он стал одним из топ-форвардов Бундеслиги

Фюллькруг так долго шел на топ-уровень из-за постоянных травм – несколько раз были проблемы с хрящом в колене, из-за них Никлас пропустил много времени и не мог набрать форму. Ни в «Нюрнберге», ни в «Ганновере», ни в «Вердере».

Тренд переломился в сезоне-2021/22, когда бременцы вылетели во вторую Бундеслигу. Никлас образовал отличную связку с другим центрфорвардом Марвином Дюкшем – на двоих наколотили 39 мячей. Фюллькруг называет Дукша лучшим партнером, с которым когда-либо играл.

В Германии хватает больших форвардов, но почти все они блистают только во второй Бундеслиге, там спокойно забивают 15+ мячей за сезон, но не переносят результативность в элиту. Фюллькруг – редкий пример, у которого получилось в первой Бундеслиге. В следующем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии – хватило 16 голов.

Никлас много раз признавался в любви «Вердеру», продлялся на выгодных для клуба условиях и говорил о желании провести в Бремене всю оставшуюся карьеру. Но летом после мощного сезона не устоял перед предложением «Боруссии» – в самом конце лета отправился в Дортмунд за 16,5 млн евро (дороже бременцы продавали только Диего, Томаса Дилэйни и Месута Озила).

Да, в этом сезоне «Боруссия» не боролась за титул, но сам Фюллькруг начал мощно: не на уровне Кейна, но все же. Усадил Себастьяна Аллера в запас и доказал статус топ-форварда по меркам Бундеслиги. В дебютной Лиге чемпионов тоже порядок!

Прозвище Никласа – «Щель». Из-за очаровательной беззубой улыбки

Посмотрите, как очаровательно улыбался Никлас после гола «ПСЖ» – сложно игнорировать особенность этой улыбки.

В Германии Фюллькруга из-за такого необычного строения зубов называют Lucke – «Щель». Считается, что это придумал Марко Арнаутович. Сам Никлас не парится по поводу зубов: «Люди, которые меня знают, говорят, что это моя отличительная черта. С женой я знаком со школы, она полюбила меня таким, с щелью. Если ей нормально, и мне хорошо. Я носил брекеты, щель стала только шире. Там теперь есть место для импланта. Возможно, когда-нибудь я захочу исправить зубы. Возможно, прямо завтра, если на меня нападет вдохновение».

Еще одна очаровательная деталь образа Фюллькруга – искренняя любовь к футболу. Продление в «Вердере» с понижением зарплаты он объяснял это так: «Карьера футболиста длится около 15 лет. Я хочу получить максимум удовольствия за это время. Да, я пошел на понижение, но все еще зарабатываю много денег – их достаточно, мне хватает».

Фюлле вообще не видит себя за пределами футбола, даже после карьеры: «В тот день, когда перестану играть в профессиональный футбол, я начну играть в любительский футбол. Я всегда буду играть в футбол, потому что мне это нравится».

Но это потом. Пока что Фюллькруг должен затащить «Боруссию» в финал Лиги чемпионов.

«Боруссия» обыграла «ПСЖ» – одним пасом, чудесной дугой! Это шаг в финал ЛЧ?

Фото: East News /INA FASSBENDER / AFP; IMAGO/Joachim Sielski, Norbert SCHMIDT/imago sportfotodienst, IMAGO/ULMER, Sebastian El-Saqqa/firo Sportphoto/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein