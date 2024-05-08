Проникновенное счастье «Дортмунда». Эти работяги в финале ЛЧ!
Так выглядит счастье на фоне разочарования.
«Дортмунд» прошел «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов, и это праздник команды, в которую мало кто верил.
Или вот лично тренера Эдина Терзича, в которого мало кто верил.
Нико Шлоттербек создал победу в первом матче, помог отыграть на ноль второй – и теперь эмоции поверх вместимости.
Ну а вот Марко Ройс. Наш (и ваш?) любимый Марко Ройс!
С этой бандой, которая только что забронировала себе билеты из Парижа в Лондон.
Ну как не восторгаться тем, чего они добились кропотливым трудом в двух матчах против более мощного по именам «ПСЖ»? В хорошем, нет – даже прекрасном смысле этого слова работяги добились финала!
А это Ройс уже у желтого гостевого островка на трибуне. Чтобы он вообще был, болельщикам пришлось многое преодолеть.
«ПСЖ» делал максимум, чтобы снизить поддержку «Дортмунда». По информации местного издания Ruhr Nachrichten, вместо положенной квоты в 5% от вместимости стадиона фанаты «Боруссии» получили только 4% – то есть на арену пробрались меньше двух тысяч дортмундцев. Парижане объяснили это мерами безопасности, но многие фанаты «Боруссии» поехали в Париж даже без билетов на матч.
Фанаты «Боруссии» пытались организовать официальный марш к стадиону – в Дортмунде такой был, в том числе и от парижских болельщиков. Но власти города отказали, пришлось собираться неофициально у Эйфелевой башни. «Боруссия» хотела организовать специальные поезда из Дортмунда в Париж, чтобы помочь фанатам добраться – но правительство Франции было против этой идеи.
Тем ценнее для тех, кто все-таки пробился на арену, эти мгновения.
Герои!
С победной нежностью.
И невероятным счастьем большой победы.
Возможно, через три недели будет еще больше?
«Дортмунд» в финале ЛЧ! Вынесли «ПСЖ» двумя победами в двух матчах
«Боруссия» – вся жизнь Терзича и все его мечты. И вот он вывел ее в финал ЛЧ
Разыгрываем футболку Ройса в телеграме! В честь выхода «Дортмунда» в финал ЛЧ 🏆
Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst