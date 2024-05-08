Проникновенное счастье «Дортмунда». Эти работяги в финале ЛЧ!

Так выглядит счастье на фоне разочарования.

«Дортмунд» прошел «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов, и это праздник команды, в которую мало кто верил.

Или вот лично тренера Эдина Терзича, в которого мало кто верил.

Нико Шлоттербек создал победу в первом матче , помог отыграть на ноль второй – и теперь эмоции поверх вместимости.

Ну а вот Марко Ройс. Наш (и ваш?) любимый Марко Ройс!

С этой бандой, которая только что забронировала себе билеты из Парижа в Лондон.

Ну как не восторгаться тем, чего они добились кропотливым трудом в двух матчах против более мощного по именам «ПСЖ»? В хорошем, нет – даже прекрасном смысле этого слова работяги добились финала!

А это Ройс уже у желтого гостевого островка на трибуне. Чтобы он вообще был, болельщикам пришлось многое преодолеть.

«ПСЖ» делал максимум, чтобы снизить поддержку «Дортмунда». По информации местного издания Ruhr Nachrichten, вместо положенной квоты в 5% от вместимости стадиона фанаты «Боруссии» получили только 4% – то есть на арену пробрались меньше двух тысяч дортмундцев. Парижане объяснили это мерами безопасности, но многие фанаты «Боруссии» поехали в Париж даже без билетов на матч.

Фанаты «Боруссии» пытались организовать официальный марш к стадиону – в Дортмунде такой был, в том числе и от парижских болельщиков. Но власти города отказали, пришлось собираться неофициально у Эйфелевой башни. «Боруссия» хотела организовать специальные поезда из Дортмунда в Париж, чтобы помочь фанатам добраться – но правительство Франции было против этой идеи.

Тем ценнее для тех, кто все-таки пробился на арену, эти мгновения.

Герои!

С победной нежностью.

И невероятным счастьем большой победы.

Возможно, через три недели будет еще больше?

«Дортмунд» в финале ЛЧ! Вынесли «ПСЖ» двумя победами в двух матчах

«Боруссия» – вся жизнь Терзича и все его мечты. И вот он вывел ее в финал ЛЧ

Разыгрываем футболку Ройса в телеграме! В честь выхода «Дортмунда» в финал ЛЧ 🏆

Фото: Gettyimages.ru /Matthias Hangst