В Бразилии ужас: затоплен даже стадион «Гремио». Родриго поддержал районы бедствия в полуфинале ЛЧ

Сотни жертв.

Родриго после упущенного момента в начале полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» показал майку с надписью.

Pray for RS – значит «Молимся за Риу-Гранди-ду-Сул».

RS – сокращение от названия штата.

Там природная катастрофа, стихийное бедствие.

Из-за аномальных дождей началось разрушительное наводнение.

Это юг Бразилии. Жертвами уже стали не менее 90 человек, более 130 пропали без вести, более 150 тысяч лишились жилья.

На прошлой неделе началось затопление как раз штата Риу-Гранди-ду-Сул, это произошло из-за сильнейших дождей, которые привели к оползням, размытию дорог, обрушению плотин и мостов.

5 мая уровень воды в реке Гуайба поднялся на 5,33 м. В некоторых районах меньше чем за неделю выпало более 300 мм осадков. В муниципалитете Бенту-Гонсалвис – вообще 543 мм.

Затопленным оказался главный аэропорт Порту-Алегри – теперь он не будет работать минимум до конца мая.

Затоплен и стадион «Гремио Арена», вмещающий 55 тысяч человек.

Выглядит апокалиптично.

К сожалению, сверху больше похоже на теннисный грунтовый корт.

Сейчас власти пытаются эвакуировать тысячи людей – в прогнозах погоды новые мощные ливни.

По словам президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силва, это наводнение стало одним из самых сильных в истории страны. В спасательных операциях задействовано более двух тысяч человек, 900 солдат, а еще – девять армейских самолетов.

Спасти удалось примерно восемь тысяч человек.

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Фото: Gettyimages.ru /Jefferson Bernardes, Ramiro Sanchez; eastnews.ru /Manu Fernandez