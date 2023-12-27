Аналитика Глебчика
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У «Зенита» с ЦСКА был пакт о ненападении – похоже, он себя изжил

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Подтверждают переходы Марио и Кругового.

Вокруг Данила Кругового неожиданный сюжет: летом он покинет «Зенит» и перейдет в ЦСКА свободным агентом. Важный нюанс: весеннюю часть сезона защитник проведет в «Зените-2».

Это первый случай за 27 лет, когда футболист будет играть за ЦСКА сразу после «Зенита». Прошлый раз так было в 1997-м: тогда из Петербурга в Москву поехали Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков.

Последний трансфер из ЦСКА в «Зенит» состоялся в 2002-м: это Предраг Ранджелович.

Что за пакт о ненападении и когда его заключили?

Точная дата неизвестна, но впервые о нем рассказал Евгений Гинер в интервью «Спорт-Экспрессу» в 2010-м. 

– К сожалению, бывают случаи, когда несколько российских клубов пытаются заполучить одного и того же футболиста на внешнем трансферном рынке. Дело в том, что нередко клубы просто пытаются насолить друг другу. Покупают футболистов назло конкурентам. А затем нередко эти исполнители оказываются в запасе.

– Пытались ли другие российские клубы приобрести Тошича?

– Да.

– «Зенит» покупает футболистов у конкурентов. Почему никто из игроков ЦСКА не оказался в Питере? Сине-бело-голубые к вам по этому вопросу обращались?

– Обращались. Но мы обсудили эту ситуацию с руководством «Зенита» и пришли к компромиссу. Есть клубы-вампиры, а есть клубы-доноры. ЦСКА и «Зенит» относятся к первой группе. Между нами заключено джентльменское соглашение. Решение о трансферах наших футболистов принимается только на уровне Гинер-Дюков.

Очевидно, именно Дюков и Гинер заключили этот пакт в конце в нулевых. С тех пор договор не нарушался, хотя разговоры о возможных прямых переходах были. 

Например, в 2014-м обсуждали переход Романа Широкова в ЦСКА сразу после того, как у него закончится контракт с «Зенитом». Но Роман Бабаев опроверг слухи, сославшись как раз на пакт о ненападении. «Между клубами достигнуто джентльменское соглашение не перекупать футболистов друг у друга в сложных ситуациях», – так это звучала формулировка.

В итоге Широков действительно не перешел в ЦСКА и поехал в «Краснодар».

Кто-то пытался обойти джентльменское сообщение? Да, еще при первой попытке «Зенита» взять Марио Фернандеса

В 2016-м о пакте сообщили и со стороны «Зенита», когда пошли разговоры о переезде Леонида Слуцкого в Санкт-Петербург. 

«Слуцкий в «Зените»? Это невозможно, поскольку у нас есть договоренность с ЦСКА, – сказал Алекандр Дюков, который тогда был президентом «Зенита». – Могу, конечно, позвонить Евгению Гинеру и попросить его дать добро на переход Слуцкого в «Зенит». Но не думаю, что Евгений его отпустит».

Пакт снова всплыл в 2019-м, когда обсуждался трансфер Марио Фернандеса в «Зенит». Спикером был уже Нобель Арустамян.

«Слухи о Марио Фернандесе не беспочвенны, но провернуть этот трансфер будет очень сложно. Дешевле 20-25 миллионов ЦСКА Фернандеса не отпустит, причем это цена для европейских клубов. Для внутреннего рынка, как правило, выше на 30-40%. Я знаю, что у ЦСКА и «Зенита» еще со времен президентства Александра Дюкова был «пакт о ненападении» – клубы договорились, что не будут покупать игроков друг у друга», – слова Нобеля тогда.

При этом Роман Бабаев в том же году был не так категоричен. В интервью Чемпионату он допускал более гибкие сценарии. 

– У Марио Фернандеса действительно был вариант с «Зенитом»? Ведь были разговоры о том, что ЦСКА и «Зенит» не переманивают друг у друга футболистов.

– Не переманивать и вести переговоры – разные вещи. Речь шла о том, что не пытаемся при непростой ситуации у футболиста и клуба повлиять на игрока, переманить и так далее. Об этом была договоренность. А вести переговоры никто не запрещал. Было очень достойное предложение. Но я могу только еще раз восхититься Марио. Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА, что никакие финансовые аспекты его не интересуют. Хотя понятно, что если бы трансфер в «Зенит» состоялся, его зарплата существенно бы увеличилась. При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, он готов подчиниться решению руководства. Я с таким еще не сталкивался.

Теперь пакт рухнул? Похоже, да

Сам Данил Круговой при переходе в «Зенит» в 2019-м тоже говорил о договоренности между клубами.

«Если бы я перешел в ЦСКА, я бы не вернулся в «Зенит». Где-то я слышал, что между ними договоренность: клубы не имеют права друг у друга забирать игроков». 

Кажется, пакт постепенно себя изжил. Об этом можно судить по происходящему в последнее время.

1. В 2014-м Бабаев просто уточнял о «сложных ситуациях» и говорил о договоренности категорично, а через пять лет четко акцентировал, что соглашение работает только сложных ситуациях. Сейчас ситуации сложные перманентно – и это обыденность. А боссы клубов, которые договаривались о пакте, давно в других статусах.

2. Марио Фернандес в «Зените». Он переходил в «Интернасьонал» и расторгал контракт с ЦСКА при джентльменском соглашении, что играть в России будет только за армейцев. Мы видим, насколько эта договоренность в итоге сработала.

3. Переход Кругового в ЦСКА при еще действующем контракте – кажется, лучшее свидетельство. Договоренность Гинера и Дюкова осталась в прошлом.

Круговой в ЦСКА с лета. «Зенит» зол: сослали во Вторую лигу

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Антон Денисов; Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

100 комментариев
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Не понял: даем еще шанс Абаскалю или нет?
+137
-7
+130
Не проведен анализ про пару Дюков-Гинер - кто Молотов, а кто Риббентроп?
+117
-9
+108
Ответ Домоседов
Комментарий скрыт
Справедливости ради, ЦСКА Круга не покупает, он перейдёт как СА
+106
-9
+97
Ответ Rundatgame
У Марио был КОНТРАКТ с Интернационалом, а не аренда. Неграмотно набросил Глебчик.
...и обязательство вернуться в ЦСКА. Правда так же документально не оформленное, а держащееся на честном слове и репутации, как и пакт о ненападении.
+79
-8
+71
Как хорошо было в 2011 году, клубы-вампиры были
+43
-1
+42
У Марио был КОНТРАКТ с Интернационалом, а не аренда. Неграмотно набросил Глебчик.
+63
-39
+24
договоренность была Гинер-Дюков, а второго в Зените сейчас нет, ну или есть чисто формально. по сути эта договоренность перестала иметь силу когда Дюков в 2017 году перестал быть президентом Зенита
+19
-1
+18
Зенит точно не вампир,у него 11 блэйдов в составе играют
+18
-3
+15
Да фикция все это для прессы. Еще давно были новости о попытках зенита заполучить Игнашевича. В прошлом году активно переманивали Дивеева.
+14
-2
+12
Ответ Severfan
понятия не имею что такой Щелковское шоссе и в каком состоянии там асфальт. честно говоря, абсолютно ##### (всё равно) ;)
Ну так загугли, в интернетах же сидишь, про горячую встречу друзей из ЦСКА и Зенита
+12
-1
+11
Ответ mr.merfi
Не понял: даем еще шанс Абаскалю или нет?
Ржу!
+14
-4
+10
Получается, первым пакт нарушил Зенит
+13
-3
+10
"Договор вампиров" - это хорошо. Хотя бы честно ))
+8
0
+8
Ответ Заборостроитель
Как хорошо было в 2011 году, клубы-вампиры были
Сейчас только зомби остались...
+7
0
+7
Ответ Severfan
ну, дружба покрепче, чем у спартаковцев с головой) https://youtu.be/i4ylGVtZ1R8
Настолько же крепкая как асфальт на Щелковском шоссе?
+8
-2
+6
Ответ tverd1
Да фикция все это для прессы. Еще давно были новости о попытках зенита заполучить Игнашевича. В прошлом году активно переманивали Дивеева.
Новости о попытках заполучить Игнашевича - не фикция. Факт, что между клубами 27 лет не было переходов - фикция. Хорошо, что есть пользователь tverd1, распутавший этот конспирологический клубок
+7
-2
+5
Ответ Заборостроитель
Как хорошо было в 2011 году, клубы-вампиры были
Ага, чисто сумерки: клубы-вампиры, клубы-андердоги и клубы-бревна!
+5
0
+5
столько шума из-за одного Кругового? кони как будто Вендела переманили.
+9
-6
+3
Ответ Severfan
спартаковский писака пытается столкнуть лбами ЦСКА и Зенит, видимо глаза застелила очередная пелена истовой надежды «ну уж теперь-то мы точно обойдём заклятых», ахаха)
Да, надеюсь это не помешает крепкой дружбе между фанатами ЦСКА и Зенита
+11
-8
+3
Ответ TheSportNik
Комментарий скрыт
Как Федотов не умеет работать с латералями, ты у Макарчука, Терехова и Заики спроси, которые от Первой Лиги доросли до сборной России. В принципе, сюда можешь и Сутормина добавить. Да и ударно проведший осень Гайич, причем на неродной позиции, тоже подтвердит.
+3
0
+3
Ответ Михон Мясной
Комментарий скрыт
До романцевского ОПГ обоим клубам далеко.
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Ответ Fatty Toni
Справедливости ради, вы там МФ в Иуды записали, когда он с пляжей Копакабаны в Питер отправился. Кто тогда Круг, делающий прямой рейс СПб--->МСК?
круг сейчас тоже на пляже, вы что, фото с Бабаевым не видели?)
+3
-1
+2
иуда Марио потешил эго Медведева. теперь свербит у Медведева
+5
-3
+2
Не удивительно, что фк газпром первый начал крысятничать с Фернандесом
+9
-7
+2
специальная трансферная операция
+3
-1
+2
Ответ Иван-крестьянский сын
Зенит и ЦСКА сейчас в разных весовых категориях: Зенит - вампир, ЦСКА - донор! Какие могут быть договорённости?!!!
У вампира обычно — жертва, а у донора — реципиент. А так получается вампир-пацифист, питающийся на станции переливания крови.
+2
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+2
Ответ luu
Комментарий скрыт
А какая связь между трансферами в 90х и пактом заключенным в 00-х?)
+1
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Ответ Михон Мясной
Комментарий скрыт
.... - сказал болельщик "святого Спартака" )))
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Миллер наверное Медведева вызвал на ковёр и делает с ним то, что показывал недавно жестами Медведев.
+2
-1
+1
Хватит подменять футбол закулисными "новостями".
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