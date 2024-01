У «Зенита» с ЦСКА был пакт о ненападении – похоже, он себя изжил

Подтверждают переходы Марио и Кругового.

Вокруг Данила Кругового неожиданный сюжет: летом он покинет «Зенит» и перейдет в ЦСКА свободным агентом. Важный нюанс: весеннюю часть сезона защитник проведет в «Зените-2».

Это первый случай за 27 лет, когда футболист будет играть за ЦСКА сразу после «Зенита». Прошлый раз так было в 1997-м: тогда из Петербурга в Москву поехали Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков.

Последний трансфер из ЦСКА в «Зенит» состоялся в 2002-м: это Предраг Ранджелович.

Что за пакт о ненападении и когда его заключили?

Точная дата неизвестна, но впервые о нем рассказал Евгений Гинер в интервью «Спорт-Экспрессу» в 2010-м.

– К сожалению, бывают случаи, когда несколько российских клубов пытаются заполучить одного и того же футболиста на внешнем трансферном рынке. Дело в том, что нередко клубы просто пытаются насолить друг другу. Покупают футболистов назло конкурентам. А затем нередко эти исполнители оказываются в запасе.

– Пытались ли другие российские клубы приобрести Тошича?

– Да.

– «Зенит» покупает футболистов у конкурентов. Почему никто из игроков ЦСКА не оказался в Питере? Сине-бело-голубые к вам по этому вопросу обращались?

– Обращались. Но мы обсудили эту ситуацию с руководством «Зенита» и пришли к компромиссу. Есть клубы-вампиры, а есть клубы-доноры. ЦСКА и «Зенит» относятся к первой группе. Между нами заключено джентльменское соглашение . Решение о трансферах наших футболистов принимается только на уровне Гинер-Дюков.

Очевидно, именно Дюков и Гинер заключили этот пакт в конце в нулевых. С тех пор договор не нарушался, хотя разговоры о возможных прямых переходах были.

Например, в 2014-м обсуждали переход Романа Широкова в ЦСКА сразу после того, как у него закончится контракт с «Зенитом». Но Роман Бабаев опроверг слухи, сославшись как раз на пакт о ненападении. «Между клубами достигнуто джентльменское соглашение не перекупать футболистов друг у друга в сложных ситуациях» , – так это звучала формулировка.

В итоге Широков действительно не перешел в ЦСКА и поехал в «Краснодар».

Кто-то пытался обойти джентльменское сообщение? Да, еще при первой попытке «Зенита» взять Марио Фернандеса

В 2016-м о пакте сообщили и со стороны «Зенита», когда пошли разговоры о переезде Леонида Слуцкого в Санкт-Петербург.

« Слуцкий в «Зените»? Это невозможно, поскольку у нас есть договоренность с ЦСКА, – сказал Алекандр Дюков , который тогда был президентом «Зенита». – Могу, конечно, позвонить Евгению Гинеру и попросить его дать добро на переход Слуцкого в «Зенит». Но не думаю, что Евгений его отпустит».

Пакт снова всплыл в 2019-м, когда обсуждался трансфер Марио Фернандеса в «Зенит». Спикером был уже Нобель Арустамян.

«Слухи о Марио Фернандесе не беспочвенны, но провернуть этот трансфер будет очень сложно. Дешевле 20-25 миллионов ЦСКА Фернандеса не отпустит, причем это цена для европейских клубов. Для внутреннего рынка, как правило, выше на 30-40%. Я знаю, что у ЦСКА и «Зенита» еще со времен президентства Александра Дюкова был «пакт о ненападении» – клубы договорились, что не будут покупать игроков друг у друга», – слова Нобеля тогда.

При этом Роман Бабаев в том же году был не так категоричен. В интервью Чемпионату он допускал более гибкие сценарии.

– У Марио Фернандеса действительно был вариант с «Зенитом»? Ведь были разговоры о том, что ЦСКА и «Зенит» не переманивают друг у друга футболистов.

– Не переманивать и вести переговоры – разные вещи. Речь шла о том, что не пытаемся при непростой ситуации у футболиста и клуба повлиять на игрока, переманить и так далее. Об этом была договоренность. А вести переговоры никто не запрещал . Было очень достойное предложение. Но я могу только еще раз восхититься Марио. Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА, что никакие финансовые аспекты его не интересуют. Хотя понятно, что если бы трансфер в «Зенит» состоялся, его зарплата существенно бы увеличилась. При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, он готов подчиниться решению руководства. Я с таким еще не сталкивался.

Теперь пакт рухнул? Похоже, да

Сам Данил Круговой при переходе в «Зенит» в 2019-м тоже говорил о договоренности между клубами.

«Если бы я перешел в ЦСКА, я бы не вернулся в «Зенит». Где-то я слышал, что между ними договоренность: клубы не имеют права друг у друга забирать игроков».

Кажется, пакт постепенно себя изжил. Об этом можно судить по происходящему в последнее время.

1. В 2014-м Бабаев просто уточнял о «сложных ситуациях» и говорил о договоренности категорично, а через пять лет четко акцентировал, что соглашение работает только сложных ситуациях. Сейчас ситуации сложные перманентно – и это обыденность. А боссы клубов, которые договаривались о пакте, давно в других статусах.

2. Марио Фернандес в «Зените». Он переходил в «Интернасьонал» и расторгал контракт с ЦСКА при джентльменском соглашении, что играть в России будет только за армейцев. Мы видим, насколько эта договоренность в итоге сработала.

3. Переход Кругового в ЦСКА при еще действующем контракте – кажется, лучшее свидетельство. Договоренность Гинера и Дюкова осталась в прошлом.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Антон Денисов; Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press