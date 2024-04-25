Какая скука в дерби и какой беспросветный «Спартак»
Чернявский сдался.
Это был отличный шанс для Слишковича: снести ЦСКА сразу после разгрома «Ростова» и зацепиться за возможность стать главным.
Это был отличный шанс для Медины: зажечь во втором матче подряд и внезапно превратиться в лидера.
Это был отличный шанс для Угальде: наконец забить в чемпионате, когда у соперника просто катастрофа с кадрами в центре обороны.
Это был отличный шанс для всего «Спартака» ощутить себя чуть иначе и реально воспрять после тупика Абаскаля.
Ничего, абсолютно ничего из этого не получилось: Слишкович как тренер не предложил вообще ничего, а ошибок в духе Песьякова и Мелехина не дождался. Медина откатился к той версии, к которой мы привыкли. Угальде так и не оказался в позиции для голевого удара.
А «Спартак» был ровно таким же, как и при позднем Абаскале: безыдейным, прямолинейным и не способным усложнить жизнь сопернику.
Нет, я не говорю, что с «Зенитом» в Кубке или с «Ростовом» в чемпионате от этого далеко ушли, но там хотя бы чувствовалась легкость. Какое-то ощущение, что началась новая жизнь, в которой пробуют быть лучше.
С ЦСКА лучше никто быть не планировал. Провести две трети дерби без моментов и ударов в створ – даже сложно как-то комментировать.
Конечно, нельзя не учитывать перформанс великолепного Василия Казарцева, который не дал «Спартаку» очевидный пенальти за игру рукой Чалова. Возможно, тогда все сложилось бы иначе, игра бы раскрылась, Медина зажег как с «Ростовом», а мы бы качали Слишковича и все больше сравнивали его с Каррерой.
Но меньше всего хочется все сводить к Казарцеву. Во-первых, мне с ним все давно понятно (кроме того, как он до сих пор вообще получает какие-то назначения). Во-вторых, «Спартак» был действительно плох: да, потенциальная победа точно придала бы другое настроение, но никуда бы не дела общее ощущение инертности, которого давно исходит от «Спартака».
К сожалению, с помощью увольнения Абаскаля взбодриться не удалось. Таким матчем «Спартак» точно резюмирует неудачные итоги чемпионата.
Сомневаюсь, что еще глобально что-то изменится, что клуб зацепится за тройку или Кубок. Надо просто ждать лета и решений по тренеру – тогда уже будет смысл обсуждать «Спартак».
А сейчас команда уже просто доигрывает провальный сезон.
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Что ждет «Спартак» при Карпине? А при Ивиче и Черчесове?
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Завтра уже будут требовать сменить состав (окажется Хлусевичи и Медины на герои) и найти норм тренера🤣
даже с Ростовом 1-5 игра яркой не была, это вам не тогда с Севильей, где было реально круто, а в Ростове и Пися дарил, и прочие косяки использовали.
а с коняхами так не будет, тем более с Федотовым. тут игра была у обеих команд в ожидании ошибок противника. да, они были, но не критические.
а если и были критические, Казарцев и компания решили, что не очень. вот вам и ноль-ноль.
Негоже!
Текст не подкачал, как и всегда на уровне - х**** (очень плохо)