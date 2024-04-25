Какая скука в дерби и какой беспросветный «Спартак»

Чернявский сдался.

Это был отличный шанс для Слишковича: снести ЦСКА сразу после разгрома «Ростова» и зацепиться за возможность стать главным.

Это был отличный шанс для Медины: зажечь во втором матче подряд и внезапно превратиться в лидера.

Это был отличный шанс для Угальде: наконец забить в чемпионате, когда у соперника просто катастрофа с кадрами в центре обороны.

Это был отличный шанс для всего «Спартака» ощутить себя чуть иначе и реально воспрять после тупика Абаскаля.

Ничего, абсолютно ничего из этого не получилось: Слишкович как тренер не предложил вообще ничего, а ошибок в духе Песьякова и Мелехина не дождался. Медина откатился к той версии, к которой мы привыкли. Угальде так и не оказался в позиции для голевого удара.

А «Спартак» был ровно таким же, как и при позднем Абаскале: безыдейным, прямолинейным и не способным усложнить жизнь сопернику.

Нет, я не говорю, что с «Зенитом» в Кубке или с «Ростовом» в чемпионате от этого далеко ушли, но там хотя бы чувствовалась легкость. Какое-то ощущение, что началась новая жизнь, в которой пробуют быть лучше.

С ЦСКА лучше никто быть не планировал. Провести две трети дерби без моментов и ударов в створ – даже сложно как-то комментировать.

Конечно, нельзя не учитывать перформанс великолепного Василия Казарцева , который не дал «Спартаку» очевидный пенальти за игру рукой Чалова. Возможно, тогда все сложилось бы иначе, игра бы раскрылась, Медина зажег как с «Ростовом», а мы бы качали Слишковича и все больше сравнивали его с Каррерой.

Но меньше всего хочется все сводить к Казарцеву. Во-первых, мне с ним все давно понятно (кроме того, как он до сих пор вообще получает какие-то назначения). Во-вторых, «Спартак» был действительно плох: да, потенциальная победа точно придала бы другое настроение, но никуда бы не дела общее ощущение инертности, которого давно исходит от «Спартака».

К сожалению, с помощью увольнения Абаскаля взбодриться не удалось. Таким матчем «Спартак» точно резюмирует неудачные итоги чемпионата.

Сомневаюсь, что еще глобально что-то изменится, что клуб зацепится за тройку или Кубок. Надо просто ждать лета и решений по тренеру – тогда уже будет смысл обсуждать «Спартак».

А сейчас команда уже просто доигрывает провальный сезон.

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Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков