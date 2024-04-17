«Спартак» все еще так себе. Но Слишкович подарил другое настроение

Стало чуть бодрее.

Тупик Абаскаля, конечно, сказывался на эмоциях: и игроков, и болельщиков, и всех-всех-всех. Потому что никак не избавишься от ощущения, что испанец вот-вот уедет, а все эти матчи сейчас – просто трата времени.

В этом плане появление на бровке Слишковича – спасение. Было дико интересно, что изменит тренер, какую схему выберет, как будет использовать правоногих и левоногих на флангах.

Казалось, Слишкович может идти ва-банк и пробовать даже Георгия Джикию в старте. Ну а что? Команда и так разобрана, вряд ли один игрок способен ее разобрать еще сильнее. Зато какой сильный ментальный ход: вернуть капитана, которого команда все еще котирует (понятно, что уже меньше прежнего, но все же). И, кажется, когда Александр Соболев передал Джикии капитанскую повязку, мы получили этому подтверждение.

Слишкович оказался все-таки не таким отчаянным парнем и не рискнул ставить Джикию в основу – в центре обороны вышли правоногие Алексис Дуарте и Никита Чернов. Кстати, напомните, а когда мы начали обращать внимание на ногу центрального защитника? Играли же Игнашевич с Березуцким годами, оба правоногие, никого не беспокоило и вопросов не вызывало.

Ладно, вернемся к составу Слишковича. Он ведь очень аккуратный! Один нападающий, на фланге полузащиты Хлусевич (воспринимаем уже как защитника), два опорника, Игнатов на десятке. Большое отличие от Абаскаля, который всегда действовал куда агрессивнее. И задним умом можно сказать, что решение Слишковича работало: да, «Зенит» создал два топ-момента, но доминации-доминации ведь не было. Обычный матч с небольшим преимуществом питерцев, где «Спартак» в теории мог зацепить победу и все свести к пенальти.

Теперь пора отметить главную звезду – Александра Максименко. Вратарь «Спартака» вообще проводит неплохой сезон, выцарапал место в старте, почти не ошибается, много спасает и исправляет слабые стороны вроде игры на выходах и ногами.

Впрочем, с «Зенитом» он тащил в своей стихии: реагировал на инстинктах в упор. Первый удар, конечно, должен брать любой вратарь, а вот роскошный хоккейный сэйв ногой – просто добавляем в избранное. Такое способен отбить далеко не каждый, такие сэйвы – эксклюзивные скиллы Максименко. Просто браво!

А немного сумасшедшая идея с Джикией на поле к Слишковичу все-таки пришла. И в неожиданном формате: Георгий вышел на место левого защитника в четверке!

Да-да, никаких трех центральных не было, Джикия играл левого крайнего. Нельзя сказать, что принес много пользы, но тем не менее Слишкович показал нам опцию, в которой Джикия еще сможет поиграть за «Спартак». И это тоже любопытно.

«Зенит», похоже, отправляется за трофеем, а «Спартак» заново искать себя. Не знаю, есть ли шансы чего-то найти, но поиск стал точно пободрее и повеселее – видим хоть что-то новенькое и свежее.

Слишкович, ждем новые идеи!

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Все тупики «Спартака» – от Старкова до Абаскаля

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев