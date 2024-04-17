«Спартак» все еще так себе. Но Слишкович подарил другое настроение
Стало чуть бодрее.
Тупик Абаскаля, конечно, сказывался на эмоциях: и игроков, и болельщиков, и всех-всех-всех. Потому что никак не избавишься от ощущения, что испанец вот-вот уедет, а все эти матчи сейчас – просто трата времени.
В этом плане появление на бровке Слишковича – спасение. Было дико интересно, что изменит тренер, какую схему выберет, как будет использовать правоногих и левоногих на флангах.
Казалось, Слишкович может идти ва-банк и пробовать даже Георгия Джикию в старте. Ну а что? Команда и так разобрана, вряд ли один игрок способен ее разобрать еще сильнее. Зато какой сильный ментальный ход: вернуть капитана, которого команда все еще котирует (понятно, что уже меньше прежнего, но все же). И, кажется, когда Александр Соболев передал Джикии капитанскую повязку, мы получили этому подтверждение.
Слишкович оказался все-таки не таким отчаянным парнем и не рискнул ставить Джикию в основу – в центре обороны вышли правоногие Алексис Дуарте и Никита Чернов. Кстати, напомните, а когда мы начали обращать внимание на ногу центрального защитника? Играли же Игнашевич с Березуцким годами, оба правоногие, никого не беспокоило и вопросов не вызывало.
Ладно, вернемся к составу Слишковича. Он ведь очень аккуратный! Один нападающий, на фланге полузащиты Хлусевич (воспринимаем уже как защитника), два опорника, Игнатов на десятке. Большое отличие от Абаскаля, который всегда действовал куда агрессивнее. И задним умом можно сказать, что решение Слишковича работало: да, «Зенит» создал два топ-момента, но доминации-доминации ведь не было. Обычный матч с небольшим преимуществом питерцев, где «Спартак» в теории мог зацепить победу и все свести к пенальти.
Теперь пора отметить главную звезду – Александра Максименко. Вратарь «Спартака» вообще проводит неплохой сезон, выцарапал место в старте, почти не ошибается, много спасает и исправляет слабые стороны вроде игры на выходах и ногами.
Впрочем, с «Зенитом» он тащил в своей стихии: реагировал на инстинктах в упор. Первый удар, конечно, должен брать любой вратарь, а вот роскошный хоккейный сэйв ногой – просто добавляем в избранное. Такое способен отбить далеко не каждый, такие сэйвы – эксклюзивные скиллы Максименко. Просто браво!
А немного сумасшедшая идея с Джикией на поле к Слишковичу все-таки пришла. И в неожиданном формате: Георгий вышел на место левого защитника в четверке!
Да-да, никаких трех центральных не было, Джикия играл левого крайнего. Нельзя сказать, что принес много пользы, но тем не менее Слишкович показал нам опцию, в которой Джикия еще сможет поиграть за «Спартак». И это тоже любопытно.
«Зенит», похоже, отправляется за трофеем, а «Спартак» заново искать себя. Не знаю, есть ли шансы чего-то найти, но поиск стал точно пободрее и повеселее – видим хоть что-то новенькое и свежее.
Слишкович, ждем новые идеи!
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Все тупики «Спартака» – от Старкова до Абаскаля
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Склонность к истерикам, приверженность "циклам", "чемпионство после трёх туров" и вот это вот всё.
Если честно, мне даже стыдно, что это главный человек, который пишет о моём любимом клубе на спортсе.
Джикию только за позорную прессуху и движуху с "Гей Геби" можно отпарвлять в медиалигу на совсем.
схема просто оборонительная, сдвоенные фланги Товареш+Зиньковский и Денисов+Хлусевич, с глубоким опусканием крайних полузащитников в оборону и сменой флангов. По сути роль Игнатова ничем не отличалась от той что он играл и прежде второй форвард или 10 - по сути одно и тоже.
Единственное команда менее активно шла в прессинг.
Второе, в таком составе (без Бабича) на стандартах у своих ворот на втором этаже просто ужас, один Дуарте хотя бы борется, остальные только рожи корчат и не прыгают.
Один в один Спартаковцы медленне, их регулярно обыгрывают 1в1, нападение Спартака ни разу не обыграло игрока Зенита 1в1. А учитывая, что Зенит такие ситуации даёт редко, то вообще без шансов.
Центр поля Спартака не идёт ни в какое сравнение с Зенитовским, паса обостряюшего просто нет, точность и удобность передачь тоже низкая, в движении проигрывают, в борьбе проигрывают и это лучшая пара из возможных... По сути Литвинов не выжигает опорку в обороне, в контроле мяча тоже без обострения, Пруцев бегает прессингует, но толку если обострить не может, обвести или протащить мяч не может, в обороне тоже не выжигает.
Да по ситу автобусом и откровенно отличной игрой Максименко удалось не проиграть в Питере, но никакого облегчения и улучшений нет.
В атаке просто смертная тоска, нет передач, не скорости, нет хорошего движения, борьба почти вся проигрывается. Соболев всегда был деревянным в приеме мяча, но сейчас он ещё и ужасно медленный просто как Дзюба, не могу избавиться от этого фантомной аналогии. Зиньковский труп, Медина ноль, Бонгонда все же под игру в контра атаку на пространстве, Угальде бегает старается и борется, но все передачи ему в борьбу, соперники постоянно встречают вдвоем, за 6 матчей ему "создали" 2 полумомента это ужас. Один Игнатов, что-то пытается в атаке делать, хоть какой-то креатив и напор, да в ограничен своим уровнем и игрой партнёров.
Выход Джикии вообще смех, 20 минут пешком походил на фланге и уже красный как рак и язык на плече, проиграл верховое единоборство в штрафной, даёт навешивать, просто глупейши проигранная борьба Караваеву и по честному пенальти - привоз. Совершенно не удивительно, что его не выпускал Абаскаль. Джикия якобы хочет и может играть, а по факту ужасен, даже на фоне не идеальных Бабича и Дуарте. На фланге он не вытянет играть больше 30 минут.
Из позитивного по игре, это стартовый состав Спартака)) Понравилось, что в таком матче, было столько наших парней))