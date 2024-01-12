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Круговой в ЦСКА с лета. «Зенит» зол: сослали во Вторую лигу

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«На двух стульях за «Зенит» не играют».

Данил Круговой перейдет из «Зенита» в ЦСКА летом, это подтвердили оба клуба. Бесплатно, по окончании контракта.

На полгода петербуржцы отцепили его от основы, защитник доиграет сезон за «Зенит-2» во Второй лиге.

Похоже, «Зенит» зол на Кругового. В ЦСКА он закроет проблемную позицию

Сразу после объявления о трансфере, который обсуждали пару недель, высказался генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Клуб в официальном сообщении заявил, что Круговой будет играть за вторую команду, а руководитель пояснил «Р-Спорту»:

«На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют. Круговой переведен во вторую [команду] для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени».

Звучит так, будто решение подписать контракт с ЦСКА прямо сейчас разозлило «Зенит». И теперь в основном составе не хотят использовать футболиста, которому осталось отыграть полгода. Данила ждут соперники типа «Зоркого», «Твери» и сразу нескольких «Динамо» – кировского, петербургского, вологодского. При посещаемости около 500 человек.

За «Зенит-2», кстати, Круговой выступал в ФНЛ почти шесть лет назад, во втором дивизионе играл осенью 2018-го за «Уфу-2». После этого «Уфа» продала его зенитовцам за два миллиона евро, но он остался в аренде и получал практику в РПЛ. Круговой наиграл более сотни матчей за «Зенит» и выиграл семь трофеев – три раза чемпионат, четыре – Суперкубок. Немного зацепил Лигу чемпионов, дебютировал в сборной России.

В ноябре 2023-го Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по контракту. Почему? «Конфиденциальная информация», – ответил футболист. Позже говорил: «У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться». Уже в январе 2024-го Медведев ответил о возможном трансфере Кругового одним словом: «Неправда». Через четыре дня состоялся переход.

К перемещению в Москву Круговому исполнится 26 лет, в ЦСКА он усилит проблемную позицию. По сути, профильный левый защитник один – 18-летний Михаил Рядно, на этой позиции используют Милана Гайича, чье основное место – правый фланг, а туда отправляет Хелвена.

Контракт ЦСКА с Круговым рассчитан до конца сезона-2027/28 и начнет действовать 4 июня. В договоре есть опцию продления и на пятый сезон.

«Зенит» потерял еще одного россиянина. Круговой не был основным, но выходил регулярно

В этом сезоне за «Зенит» Данил сыграл 12 матчей в РПЛ – из россиян больше только у Ивана Сергеева, Михаила Кержакова и Александра Ерохина (по минутам Круговой выше Ерохина, но ниже Вячеслава Караваева).

Россиян у «Зенита» стало еще меньше. По нынешним правилам в заявке должно быть не менее 12 доморощенных футболистов (четверо – воспитанники клуба, еще восемь – российского футбола в целом) и не больше 13 легионеров.

При этом важно помнить, что понятие «лимит» существует только применительно к составу на поле: там одновременно может быть максимум восемь иностранцев. В «Зените» из россиян к доморощенным (важно для заявки) не относится Александр Ерохин, но на поле под лимит не попадают Марио Фернандес и Нуралы Алип – казахстанцу помогает соглашение между странами ЕАЭС.

Российский паспорт Клаудиньо не сказывается ни на количестве доморощенных, ни на обходе лимита на поле.

В конкуренции за место в составе на левом фланге у «Зенита» Дуглас Сантос – очевидно, один из самых надежных во всей команде, эфективный и в обороне, в подключениях к атаке. Выиграть у него конкуренцию сейчас крайне трудно. Но, по сути, петербуржцы остались без альтернативы на этой позиции. Справа, например, у них есть Марио Фернандес и Вячеслав Караваев – другой край выглядит намного крепче.

Приплюсуем отданного только в аренду «Сочи» Дмитрия Чистякова, центрального защитника – русский костяк «Зенита» тает. И хоть результат делают другие, в клубе не могут не видеть этой проблемы. 

Вероятно, по принципу цепной реакции стоит ждать ходов «Зенита» в этом направлении. Потому что на вход из россиян пока только Ильзат Ахметов, а также новая группа бразильцев: защитник Нино и Артур с Педро в атаку.

«Денежные знаки – серьезный мотиватор». От ЦСКА были колкости, когда Круговой выбрал «Зенит»

«Зенит» приобрел Кругового, клубного воспитанника, летом 2019-го, но тогда попытку предпринял и ЦСКА. Высокое значение имел личный звонок от Медведева: «Было важно, что он мне позвонил, что Семак и тренерский штаб заинтересованы. Поэтому и выбрал то предложение», – объяснял игрок.

Хотя до этого в интервью «Спорту день за днем» говорил: «Куда бы хотел перейти? В ЦСКА. Знаю, что если меня туда возьмут, я не буду сидеть на скамейке. А если переходить в «Зенит»… Хорошо вернуться в родной город, но я знаю, что мне как молодому футболисту не дадут играть.

Надо, чтобы в «Зените» были свои воспитанники. Если мне не удалось… Со мной и Обляковым была другая ситуация, не буду про нее рассказывать. В «Зените» другая политика – нужно, чтобы был результат. Они будут покупать и покупать этих иностранцев, но не дадут своим молодым играть».

Позже – несколько важных цитат из интервью Sports.ru, в котором он все объяснил:

Почему передумал в пользу «Зенита»? «Помню, что как-то говорил в интервью, что между «Зенитом» и ЦСКА выбрал бы ЦСКА, потому что в «Зените» не дадут играть, а в ЦСКА – наоборот. Но потом ситуация поменялась. Я поверил в себя, я знаю, что смогу доказать и буду играть. Все говорят, что пойду по арендам. На всю критику могу ответить только игрой».

Как относится к статусу воспитанника? «Пришел к тому, что вспомнил слова отца, которого сейчас нет. Эти слова: «Моя мечта, чтобы ты играл в футболке «Зенита» в своем городе». И мама мне их повторяла: «Ты же не просто так прошел всю структуру, чтобы не вернуться в родной город».

Почему ЦСКА и «Зенит» в карьере невозможны (как он думал тогда)? «Если бы я перешел в ЦСКА, я бы не вернулся в «Зенит». Где-то я слышал, что между ними договоренность: клубы не имеют права друг у друга забирать игроков. ЦСКА предлагал два миллиона рублей в месяц, а «Зенит» – три? Не понимаю, откуда вообще эта информация. «Зенит» и ЦСКА предлагали одинаковые условия, и там не такие цифры».

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев тогда так прокомментировал трансфер: «Такое происходит не в первый раз. Все-таки денежные знаки – один из самых серьезных мотиваторов. Пока лучше ничего не придумали. Могу ошибаться, и буду рад, если так – но мне кажется, что Круговой не будет играть за «Зенит».

В декабре 2023-го на вопрос о том возможном переходе в ЦСКА вместо «Зенита» Круговой ответил: «Я ни о чем не жалею». И едва ли стоило бы, учитывая количество трофеев. Теперь предстоит новый вызов в карьере.

Кстати, напрямую из «Зенита» в ЦСКА игроки не уходили с 1990-х.

Такой трансфер – первый за 27 лет. Прошлый раз переходили Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков в 1997-м. Тогда ЦСКА финишировал пятым, «Зенит» – десятым. До рождения Кругового тогда оставалось еще полтора года. А из ЦСКА в «Зенит» последним был переход Предрага Ранджеловича – в 2002-м (транфер Марио все же был настолько особенным, что его учитывать сложно), о нем четырехлетний на тот момент мальчик Данил из Гатчины наверняка узнал намного позже.

У «Зенита» с ЦСКА был пакт о ненападении – похоже, он себя изжил

Севикян ушел в «Ференцварош» – не самый выгодный вариант. Часть суммы покроет его отец

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф, Дмитрий Мухаметкулов

Вы – Данил Круговой. Как бы поступили?
6219 голосов
Как он – лучше полгода переждать и потом играть в ЦСКА
54%
Данил Круговой
Остался бы в «Зените»: из-за денег и трофеев
15%
Зенит
Искал бы варианты вне РПЛ – раз тут уже все выиграл
31%
лига 1 Франция
235 комментариев
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Забавно видеть в списке русских игроков Зенита Фернандеса и Клаудиньо
+259
-9
+250
А что зениту не нравится? Им достался бывший игрок ЦСКА Ахметов, у них бегает воспитанник ЦСКА Караваев, они подрезали Фернандеса, да и Кругового тогда подрезали, хотя он им был нафиг не нужен.
А как игрок ушёл свободным, как у них бомбануло.
+252
-39
+213
Вообще не понимаю всех этих эмоций.

Мотивация Кругового понятна - в Зените перспектив немного. Сантосу сейчас будет 30, еще пару лет он вполне сможет поиграть. Сам Круговой не портит, но и ничего выдающегося не показывает. Вряд ли он мог бы стать однозначно основным после ухода Дуги. Пошел в команду послабее, но все еще сильную, к хорошему тренеру - нормальное решение.

Мотивация Зенита тоже понятна - изначально не самый надежный игрок, который не был слишком важен для команды, пусть и регулярно выходил против слабых команд и на подмену, теперь получает минус к мотивации. Зачем его держать? Он не настолько важен для команды. Разумно сунуть его в дубль и забыть о его существовании. Левый фланг может Караваев прикрыть в случае чего. Тоже нормальное решение.

Зачем столько истерик от "предал воспитанник" до "хахаха, обиделись"? Бред.
+172
-44
+128
Ответ Rudenzik
Забавно видеть в списке русских игроков Зенита Фернандеса и Клаудиньо
коренные петербуржцы, почётные граждане
+125
-18
+107
Как же Зенит хорошо всегда прощается со своими игроками! Достойно!
+105
-38
+67
Был бы Зенит умнее, то договорился бы о переходе зимой за небольшую компенсацию.
Но так как это денежный мешок с безграничным бюджетом от Газпрома, то могут "наказать".
+76
-29
+47
А могли на Новую Землю с медвежатами играть отправить
+49
-5
+44
Ответ Сергей Хрищанович
Ещё не поздно. Азмуна же отдали в Байер за 4 млн зимой, хотя он уже подписал контракт с лета. Другой вопрос: Захочет ли ЦСКА платить и забирать игрока сейчас?
за символические полляма почему бы и нет?
Только зенит же не коммерческий клуб. им деньги не важны. Им важнее нагадить
+67
-26
+41
Ответ FNT
Вообще не понимаю всех этих эмоций. Мотивация Кругового понятна - в Зените перспектив немного. Сантосу сейчас будет 30, еще пару лет он вполне сможет поиграть. Сам Круговой не портит, но и ничего выдающегося не показывает. Вряд ли он мог бы стать однозначно основным после ухода Дуги. Пошел в команду послабее, но все еще сильную, к хорошему тренеру - нормальное решение. Мотивация Зенита тоже понятна - изначально не самый надежный игрок, который не был слишком важен для команды, пусть и регулярно выходил против слабых команд и на подмену, теперь получает минус к мотивации. Зачем его держать? Он не настолько важен для команды. Разумно сунуть его в дубль и забыть о его существовании. Левый фланг может Караваев прикрыть в случае чего. Тоже нормальное решение. Зачем столько истерик от "предал воспитанник" до "хахаха, обиделись"? Бред.
вполне очевидно, зачем держать: чтобы "выходил против слабых команд". как будто там на скамейку есть варианты лучше.
про потерю мотивации - это забавно (мягко говоря). то есть, у Кругового нет мотивации выиграть РПЛ с Зенитом в этом году, потому что он в следующем будет играть в ЦСКА.
это классический жест обиженки.
+36
-7
+29
Ответ nmnackjbxkasbk
А могли на Новую Землю с медвежатами играть отправить
Этим то как раз ЦСКА (правда хоккейный) славится
+33
-6
+27
Ответ AERN
Круговой - сачок и паспортист. Если бы захотел играть - поехал бы в европу.
Его кто то звал туда?
+31
-8
+23
что сидеть на скамейке в 25? Если тренер смотрит только на бразильский паспорт
+36
-15
+21
Молодец Круговой, все правильно сделал. надо играть, а не сидеть на банке. а то накупили иностранцев, а скамейка русская. обидно, когда некогда славящаяся своими воспитанниками команда ни во что их не ставит в итоге, в игровом плане. как жителю Санкт-Петербурга - мне обидно за этих парней, уж лучше бы они играли, чем куча новоприбывших
+29
-12
+17
Русские игроки…

Фернандес, Клаудиньо, Ахмедов…

Может стоит написать «российские»?!
+22
-6
+16
Ответ Гусеконь
Был бы Зенит умнее, то договорился бы о переходе зимой за небольшую компенсацию. Но так как это денежный мешок с безграничным бюджетом от Газпрома, то могут "наказать".
Ещё не поздно. Азмуна же отдали в Байер за 4 млн зимой, хотя он уже подписал контракт с лета. Другой вопрос: Захочет ли ЦСКА платить и забирать игрока сейчас?
+15
-1
+14
Придется побегать парню пол года. Не получилось и в ЦСКА успеть и на лавке в Зените посидеть.
+19
-6
+13
Какая же Семак амеба, вообще слова в клубе не имеет, у него руководство игрока во вторую лигу ссылает, а этот и слова поперек сказать не в состоянии
+18
-5
+13
Сутормину тоже надо уходить а то так и будет сидеть на диване
+11
0
+11
Ответ Mihmesh35
как он может быть легионером, имея российский паспорт? Автор прав
Показали свою недалекость. Изучите, кто в РПЛ считается легионером, а кто нет. Для вашего сведения, Алип - не легионер, а какой у него паспорт?
+10
0
+10
Ответ Gans_hi
Ну такое насчёт зол, был бы зол, отстранили вообще бы от команды и тренировок. А тут у игрока будет игровая практика и возможность тренироваться
Отстранять от тренировок и команды запрещено. Это лишение права на труд.
Мог бы расторгнуть контракт прям сейчас.
+14
-4
+10
Ответ AERN
Да уж нашел бы варианты. Кузяев нашел же.
смысл ехать не пойми куда и главное зачем? Чтобы в комментариях оценили?
+13
-3
+10
Ответ Себастьян Перейра негоциант
Комментарий скрыт
Слишком много требований к игроку. То, что он воспитанник, не делает его обязанным клубу по гроб жизни. Выходил, старался, отдавал свой максимум? Да, да и да. Все, спасибо за работу, пока.
+12
-3
+9
Ответ Mihmesh35
признал бы хоть свою ошибку
"Смена спортивного гражданства Клаудиньо не требует обращения в Палату по статусу футболистов ФИФА, так как он не принимал участие в официальных матчах за сборную под эгидой организации.

При этом приобретение права играть за сборную, согласно регламентам ФИФА, может быть получено не раньше 2026 года, то есть по истечении 5-летнего срока проживания в России и при условии отсутствия игр за сборную Бразилии в этот период», – так выглядит разъяснение службы коммуникаций РФС. "

На спортсе есть статья на эту тему, это комментарий из РФС. Статус легионера снимается, когда игрок получает возможность выступать за сборную России.
гений
+9
0
+9
Ответ МТБ
А что зениту не нравится? Им достался бывший игрок ЦСКА Ахметов, у них бегает воспитанник ЦСКА Караваев, они подрезали Фернандеса, да и Кругового тогда подрезали, хотя он им был нафиг не нужен. А как игрок ушёл свободным, как у них бомбануло.
А ещё был перехвачен в свое время у ЦСКА Шатов. А ещё был подписан Жирков. Может кого-то забыл.
+24
-15
+9
Ответ AERN
Да уж нашел бы варианты. Кузяев нашел же.
Кузяев... Боже, как тебе в голову пришло привести Далера в пример? С каких пор он на одном уровне с Круговым? Один - игрок основного состава сильнейшей команды последних пяти лет, другой - лавочник.
+8
0
+8
Ответ Mihmesh35
признал бы хоть свою ошибку
35 в нике - это айкью? Тогда все вопросы снимаются
+8
0
+8
Ответ Mihmesh35
😂😂😂 тупишь конкретно, дружище. Причём тут Алип, который казах тем более, а казахи не считаются легионерами. Любой футболист с паспортом РФ — не легионер, читай регламент
Футболисты, заигранные за другие сборные, получившие паспорт РФ тоже не легионеры? ну-ну
+9
-1
+8
Ответ vulturecrow
вполне очевидно, зачем держать: чтобы "выходил против слабых команд". как будто там на скамейку есть варианты лучше. про потерю мотивации - это забавно (мягко говоря). то есть, у Кругового нет мотивации выиграть РПЛ с Зенитом в этом году, потому что он в следующем будет играть в ЦСКА. это классический жест обиженки.
Классика обиженки это Медведев, который его в дубль отправил. Я такое помню с Ману Фернандешем и Смородской. Глушака вроде ещё в Спартаке посылали, но это не точно. Аяза Гулиева, но там был конкретный косяк.
+7
0
+7
Ответ Илья Савчук
Комментарий скрыт
Какое соглашение когда вся РПЛ знала о ситуации Марио и ЦСКА, а клуб с Питера в крысу увел игрока у армейцев? После такого я бы в последнюю очередь соблюдал какие либо соглашения с Зенитом
+10
-3
+7
Да ну что тут разводят) Ну ушел игрок, который не вывозит конкуренцию, и ладно
Какая разница сколько ему предложили, чувак просто признал что ему куда легче прийти на конкуренцию с одним профильным игроком, которой по позиции не играет, чем пытаться стать лучше Сантоса
Удачи ему, но плакать никто не будет
+8
-2
+6
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