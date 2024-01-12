Круговой в ЦСКА с лета. «Зенит» зол: сослали во Вторую лигу
«На двух стульях за «Зенит» не играют».
Данил Круговой перейдет из «Зенита» в ЦСКА летом, это подтвердили оба клуба. Бесплатно, по окончании контракта.
На полгода петербуржцы отцепили его от основы, защитник доиграет сезон за «Зенит-2» во Второй лиге.
Похоже, «Зенит» зол на Кругового. В ЦСКА он закроет проблемную позицию
Сразу после объявления о трансфере, который обсуждали пару недель, высказался генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Клуб в официальном сообщении заявил, что Круговой будет играть за вторую команду, а руководитель пояснил «Р-Спорту»:
«На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют. Круговой переведен во вторую [команду] для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени».
Звучит так, будто решение подписать контракт с ЦСКА прямо сейчас разозлило «Зенит». И теперь в основном составе не хотят использовать футболиста, которому осталось отыграть полгода. Данила ждут соперники типа «Зоркого», «Твери» и сразу нескольких «Динамо» – кировского, петербургского, вологодского. При посещаемости около 500 человек.
За «Зенит-2», кстати, Круговой выступал в ФНЛ почти шесть лет назад, во втором дивизионе играл осенью 2018-го за «Уфу-2». После этого «Уфа» продала его зенитовцам за два миллиона евро, но он остался в аренде и получал практику в РПЛ. Круговой наиграл более сотни матчей за «Зенит» и выиграл семь трофеев – три раза чемпионат, четыре – Суперкубок. Немного зацепил Лигу чемпионов, дебютировал в сборной России.
В ноябре 2023-го Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по контракту. Почему? «Конфиденциальная информация», – ответил футболист. Позже говорил: «У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться». Уже в январе 2024-го Медведев ответил о возможном трансфере Кругового одним словом: «Неправда». Через четыре дня состоялся переход.
К перемещению в Москву Круговому исполнится 26 лет, в ЦСКА он усилит проблемную позицию. По сути, профильный левый защитник один – 18-летний Михаил Рядно, на этой позиции используют Милана Гайича, чье основное место – правый фланг, а туда отправляет Хелвена.
Контракт ЦСКА с Круговым рассчитан до конца сезона-2027/28 и начнет действовать 4 июня. В договоре есть опцию продления и на пятый сезон.
«Зенит» потерял еще одного россиянина. Круговой не был основным, но выходил регулярно
В этом сезоне за «Зенит» Данил сыграл 12 матчей в РПЛ – из россиян больше только у Ивана Сергеева, Михаила Кержакова и Александра Ерохина (по минутам Круговой выше Ерохина, но ниже Вячеслава Караваева).
Россиян у «Зенита» стало еще меньше. По нынешним правилам в заявке должно быть не менее 12 доморощенных футболистов (четверо – воспитанники клуба, еще восемь – российского футбола в целом) и не больше 13 легионеров.
При этом важно помнить, что понятие «лимит» существует только применительно к составу на поле: там одновременно может быть максимум восемь иностранцев. В «Зените» из россиян к доморощенным (важно для заявки) не относится Александр Ерохин, но на поле под лимит не попадают Марио Фернандес и Нуралы Алип – казахстанцу помогает соглашение между странами ЕАЭС.
Российский паспорт Клаудиньо не сказывается ни на количестве доморощенных, ни на обходе лимита на поле.
В конкуренции за место в составе на левом фланге у «Зенита» Дуглас Сантос – очевидно, один из самых надежных во всей команде, эфективный и в обороне, в подключениях к атаке. Выиграть у него конкуренцию сейчас крайне трудно. Но, по сути, петербуржцы остались без альтернативы на этой позиции. Справа, например, у них есть Марио Фернандес и Вячеслав Караваев – другой край выглядит намного крепче.
Приплюсуем отданного только в аренду «Сочи» Дмитрия Чистякова, центрального защитника – русский костяк «Зенита» тает. И хоть результат делают другие, в клубе не могут не видеть этой проблемы.
Вероятно, по принципу цепной реакции стоит ждать ходов «Зенита» в этом направлении. Потому что на вход из россиян пока только Ильзат Ахметов, а также новая группа бразильцев: защитник Нино и Артур с Педро в атаку.
«Денежные знаки – серьезный мотиватор». От ЦСКА были колкости, когда Круговой выбрал «Зенит»
«Зенит» приобрел Кругового, клубного воспитанника, летом 2019-го, но тогда попытку предпринял и ЦСКА. Высокое значение имел личный звонок от Медведева: «Было важно, что он мне позвонил, что Семак и тренерский штаб заинтересованы. Поэтому и выбрал то предложение», – объяснял игрок.
Хотя до этого в интервью «Спорту день за днем» говорил: «Куда бы хотел перейти? В ЦСКА. Знаю, что если меня туда возьмут, я не буду сидеть на скамейке. А если переходить в «Зенит»… Хорошо вернуться в родной город, но я знаю, что мне как молодому футболисту не дадут играть.
Надо, чтобы в «Зените» были свои воспитанники. Если мне не удалось… Со мной и Обляковым была другая ситуация, не буду про нее рассказывать. В «Зените» другая политика – нужно, чтобы был результат. Они будут покупать и покупать этих иностранцев, но не дадут своим молодым играть».
Позже – несколько важных цитат из интервью Sports.ru, в котором он все объяснил:
Почему передумал в пользу «Зенита»? «Помню, что как-то говорил в интервью, что между «Зенитом» и ЦСКА выбрал бы ЦСКА, потому что в «Зените» не дадут играть, а в ЦСКА – наоборот. Но потом ситуация поменялась. Я поверил в себя, я знаю, что смогу доказать и буду играть. Все говорят, что пойду по арендам. На всю критику могу ответить только игрой».
Как относится к статусу воспитанника? «Пришел к тому, что вспомнил слова отца, которого сейчас нет. Эти слова: «Моя мечта, чтобы ты играл в футболке «Зенита» в своем городе». И мама мне их повторяла: «Ты же не просто так прошел всю структуру, чтобы не вернуться в родной город».
Почему ЦСКА и «Зенит» в карьере невозможны (как он думал тогда)? «Если бы я перешел в ЦСКА, я бы не вернулся в «Зенит». Где-то я слышал, что между ними договоренность: клубы не имеют права друг у друга забирать игроков. ЦСКА предлагал два миллиона рублей в месяц, а «Зенит» – три? Не понимаю, откуда вообще эта информация. «Зенит» и ЦСКА предлагали одинаковые условия, и там не такие цифры».
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев тогда так прокомментировал трансфер: «Такое происходит не в первый раз. Все-таки денежные знаки – один из самых серьезных мотиваторов. Пока лучше ничего не придумали. Могу ошибаться, и буду рад, если так – но мне кажется, что Круговой не будет играть за «Зенит».
В декабре 2023-го на вопрос о том возможном переходе в ЦСКА вместо «Зенита» Круговой ответил: «Я ни о чем не жалею». И едва ли стоило бы, учитывая количество трофеев. Теперь предстоит новый вызов в карьере.
Кстати, напрямую из «Зенита» в ЦСКА игроки не уходили с 1990-х.
Такой трансфер – первый за 27 лет. Прошлый раз переходили Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков в 1997-м. Тогда ЦСКА финишировал пятым, «Зенит» – десятым. До рождения Кругового тогда оставалось еще полтора года. А из ЦСКА в «Зенит» последним был переход Предрага Ранджеловича – в 2002-м (транфер Марио все же был настолько особенным, что его учитывать сложно), о нем четырехлетний на тот момент мальчик Данил из Гатчины наверняка узнал намного позже.
У «Зенита» с ЦСКА был пакт о ненападении – похоже, он себя изжил
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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф, Дмитрий Мухаметкулов
А как игрок ушёл свободным, как у них бомбануло.
Мотивация Кругового понятна - в Зените перспектив немного. Сантосу сейчас будет 30, еще пару лет он вполне сможет поиграть. Сам Круговой не портит, но и ничего выдающегося не показывает. Вряд ли он мог бы стать однозначно основным после ухода Дуги. Пошел в команду послабее, но все еще сильную, к хорошему тренеру - нормальное решение.
Мотивация Зенита тоже понятна - изначально не самый надежный игрок, который не был слишком важен для команды, пусть и регулярно выходил против слабых команд и на подмену, теперь получает минус к мотивации. Зачем его держать? Он не настолько важен для команды. Разумно сунуть его в дубль и забыть о его существовании. Левый фланг может Караваев прикрыть в случае чего. Тоже нормальное решение.
Зачем столько истерик от "предал воспитанник" до "хахаха, обиделись"? Бред.
Но так как это денежный мешок с безграничным бюджетом от Газпрома, то могут "наказать".
Только зенит же не коммерческий клуб. им деньги не важны. Им важнее нагадить
про потерю мотивации - это забавно (мягко говоря). то есть, у Кругового нет мотивации выиграть РПЛ с Зенитом в этом году, потому что он в следующем будет играть в ЦСКА.
это классический жест обиженки.
Фернандес, Клаудиньо, Ахмедов…
Может стоит написать «российские»?!
Мог бы расторгнуть контракт прям сейчас.
При этом приобретение права играть за сборную, согласно регламентам ФИФА, может быть получено не раньше 2026 года, то есть по истечении 5-летнего срока проживания в России и при условии отсутствия игр за сборную Бразилии в этот период», – так выглядит разъяснение службы коммуникаций РФС. "
На спортсе есть статья на эту тему, это комментарий из РФС. Статус легионера снимается, когда игрок получает возможность выступать за сборную России.
гений
Какая разница сколько ему предложили, чувак просто признал что ему куда легче прийти на конкуренцию с одним профильным игроком, которой по позиции не играет, чем пытаться стать лучше Сантоса
Удачи ему, но плакать никто не будет