Круговой в ЦСКА с лета. «Зенит» зол: сослали во Вторую лигу

«На двух стульях за «Зенит» не играют».

Данил Круговой перейдет из «Зенита» в ЦСКА летом, это подтвердили оба клуба. Бесплатно, по окончании контракта.

На полгода петербуржцы отцепили его от основы, защитник доиграет сезон за «Зенит-2» во Второй лиге.

Похоже, «Зенит» зол на Кругового. В ЦСКА он закроет проблемную позицию

Сразу после объявления о трансфере, который обсуждали пару недель, высказался генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Клуб в официальном сообщении заявил, что Круговой будет играть за вторую команду, а руководитель пояснил «Р-Спорту»:

« На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют . Круговой переведен во вторую [команду] для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени».

Звучит так, будто решение подписать контракт с ЦСКА прямо сейчас разозлило «Зенит». И теперь в основном составе не хотят использовать футболиста, которому осталось отыграть полгода. Данила ждут соперники типа «Зоркого», «Твери» и сразу нескольких «Динамо» – кировского, петербургского, вологодского. При посещаемости около 500 человек.

За «Зенит-2», кстати, Круговой выступал в ФНЛ почти шесть лет назад, во втором дивизионе играл осенью 2018-го за «Уфу-2». После этого «Уфа» продала его зенитовцам за два миллиона евро, но он остался в аренде и получал практику в РПЛ. Круговой наиграл более сотни матчей за «Зенит» и выиграл семь трофеев – три раза чемпионат, четыре – Суперкубок. Немного зацепил Лигу чемпионов, дебютировал в сборной России.

В ноябре 2023-го Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по контракту. Почему? «Конфиденциальная информация», – ответил футболист. Позже говорил: «У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться». Уже в январе 2024-го Медведев ответил о возможном трансфере Кругового одним словом: «Неправда». Через четыре дня состоялся переход.

К перемещению в Москву Круговому исполнится 26 лет, в ЦСКА он усилит проблемную позицию. По сути, профильный левый защитник один – 18-летний Михаил Рядно, на этой позиции используют Милана Гайича , чье основное место – правый фланг, а туда отправляет Хелвена.

Контракт ЦСКА с Круговым рассчитан до конца сезона-2027/28 и начнет действовать 4 июня. В договоре есть опцию продления и на пятый сезон.

«Зенит» потерял еще одного россиянина. Круговой не был основным, но выходил регулярно

В этом сезоне за «Зенит» Данил сыграл 12 матчей в РПЛ – из россиян больше только у Ивана Сергеева, Михаила Кержакова и Александра Ерохина (по минутам Круговой выше Ерохина, но ниже Вячеслава Караваева).

Россиян у «Зенита» стало еще меньше. По нынешним правилам в заявке должно быть не менее 12 доморощенных футболистов (четверо – воспитанники клуба, еще восемь – российского футбола в целом) и не больше 13 легионеров.

При этом важно помнить, что понятие «лимит» существует только применительно к составу на поле: там одновременно может быть максимум восемь иностранцев. В «Зените» из россиян к доморощенным (важно для заявки) не относится Александр Ерохин, но на поле под лимит не попадают Марио Фернандес и Нуралы Алип – казахстанцу помогает соглашение между странами ЕАЭС.

Российский паспорт Клаудиньо не сказывается ни на количестве доморощенных, ни на обходе лимита на поле.

В конкуренции за место в составе на левом фланге у «Зенита» Дуглас Сантос – очевидно, один из самых надежных во всей команде, эфективный и в обороне, в подключениях к атаке. Выиграть у него конкуренцию сейчас крайне трудно. Но, по сути, петербуржцы остались без альтернативы на этой позиции. Справа, например, у них есть Марио Фернандес и Вячеслав Караваев – другой край выглядит намного крепче.

Приплюсуем отданного только в аренду «Сочи» Дмитрия Чистякова, центрального защитника – русский костяк «Зенита» тает. И хоть результат делают другие, в клубе не могут не видеть этой проблемы.

Вероятно, по принципу цепной реакции стоит ждать ходов «Зенита» в этом направлении. Потому что на вход из россиян пока только Ильзат Ахметов, а также новая группа бразильцев: защитник Нино и Артур с Педро в атаку.

«Денежные знаки – серьезный мотиватор». От ЦСКА были колкости, когда Круговой выбрал «Зенит»

«Зенит» приобрел Кругового, клубного воспитанника, летом 2019-го, но тогда попытку предпринял и ЦСКА. Высокое значение имел личный звонок от Медведева: «Было важно, что он мне позвонил, что Семак и тренерский штаб заинтересованы. Поэтому и выбрал то предложение», – объяснял игрок.

Хотя до этого в интервью «Спорту день за днем» говорил: «Куда бы хотел перейти? В ЦСКА. Знаю, что если меня туда возьмут, я не буду сидеть на скамейке. А если переходить в «Зенит»… Хорошо вернуться в родной город, но я знаю, что мне как молодому футболисту не дадут играть .

Надо, чтобы в «Зените» были свои воспитанники. Если мне не удалось… Со мной и Обляковым была другая ситуация, не буду про нее рассказывать. В «Зените» другая политика – нужно, чтобы был результат. Они будут покупать и покупать этих иностранцев, но не дадут своим молодым играть».

Позже – несколько важных цитат из интервью Sports.ru, в котором он все объяснил:

Почему передумал в пользу «Зенита»? «Помню, что как-то говорил в интервью, что между «Зенитом» и ЦСКА выбрал бы ЦСКА, потому что в «Зените» не дадут играть, а в ЦСКА – наоборот. Но потом ситуация поменялась. Я поверил в себя, я знаю, что смогу доказать и буду играть. Все говорят, что пойду по арендам. На всю критику могу ответить только игрой».

Как относится к статусу воспитанника? «Пришел к тому, что вспомнил слова отца, которого сейчас нет. Эти слова: «Моя мечта, чтобы ты играл в футболке «Зенита» в своем городе». И мама мне их повторяла: «Ты же не просто так прошел всю структуру, чтобы не вернуться в родной город».

Почему ЦСКА и «Зенит» в карьере невозможны (как он думал тогда)? «Если бы я перешел в ЦСКА, я бы не вернулся в «Зенит». Где-то я слышал, что между ними договоренность: клубы не имеют права друг у друга забирать игроков. ЦСКА предлагал два миллиона рублей в месяц, а «Зенит» – три? Не понимаю, откуда вообще эта информация. «Зенит» и ЦСКА предлагали одинаковые условия, и там не такие цифры».

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев тогда так прокомментировал трансфер: «Такое происходит не в первый раз. Все-таки денежные знаки – один из самых серьезных мотиваторов. Пока лучше ничего не придумали. Могу ошибаться, и буду рад, если так – но мне кажется, что Круговой не будет играть за «Зенит» .

В декабре 2023-го на вопрос о том возможном переходе в ЦСКА вместо «Зенита» Круговой ответил: «Я ни о чем не жалею». И едва ли стоило бы, учитывая количество трофеев. Теперь предстоит новый вызов в карьере.

Кстати, напрямую из «Зенита» в ЦСКА игроки не уходили с 1990-х.

Такой трансфер – первый за 27 лет. Прошлый раз переходили Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков в 1997-м . Тогда ЦСКА финишировал пятым, «Зенит» – десятым. До рождения Кругового тогда оставалось еще полтора года. А из ЦСКА в «Зенит» последним был переход Предрага Ранджеловича – в 2002-м (транфер Марио все же был настолько особенным, что его учитывать сложно), о нем четырехлетний на тот момент мальчик Данил из Гатчины наверняка узнал намного позже.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф, Дмитрий Мухаметкулов