Ну это уже Слишкович или еще нет?

Колонка Чернявского после 5:1 с «Ростовом».

Сразу предупреждение: после этой победы не планирую объявлять Слишковича новым Каррерой и называть «Спартак» претендентом на чемпионство. Но проговорю еще раз мысль из прошлого текста : боснийский тренер однозначно подарил новое настроение и освежил команду.

Нет, «Спартак» не стал сильнее, но точно выдохнул и расслабился. И даже будто бы притянул удачу.

А вообще Слишкович поступил хитро: достал на базе в Тушино конспекты Тедеско и по ним вышел на «Ростов». Ведь немецкий тренер чаще всего использовал в «Спартаке» расстановку 5-2-1-2 с тремя центральными, двумя латералями, двумя опорниками под бешеный объем, десяткой и двумя форвардами. Ту, что и предложил босниец сейчас.

Ставка Слишковича очевидно была на резкие контратаки – с учетом высоченной обороны «Ростова». С этой схемой прямо всплывают флешбэки, как Промес, Ларссон, Бакаев и Понсе улетали на чужую половину в режиме нитро.

Только выбор Медины на роль десятки получился неожиданным: парагваец не играл в «Спартаке» на этой позиции, редкие матчи десяткой есть только несколько лет назад в МЛС. Вероятно, Слишкович рассчитывал, что Хесус сможет забрасывать на Угальде и Игнатова.

В первом тайме этот план не особенно сложился. Медина сделал ассист со стандарта, а больше ничем не запомнился. Все проблемы «Ростов» создавал себе сам – то упрямыми розыгрышами от ворот, то чрезмерно высокой линией обороны, то безумными выходами Песьякова (кто знал. что это только начало).

Да и моментов у ворот «Спартака» до перерыва набралось больше: в одном случае возмутительно классно сыграл Максименко, а в другом – возмутительно ужасно действовали центральные защитники.

Ну как нападающий (даже такой большой, как Голенков) может переигрывать в воздухе сразу и Бабича, и Дуарте? И это была не сложная подача от линии штрафной, а навес чуть ли не с центра поля. И вообще Бабич провел слабый матч: если такие перформансы будут и дальше, разжалуем его из нового Видича в Люка Зоа. Срджан, я предупредил!

Мне сложно комментировать происходящее во втором тайме. Случившееся – большая трагедия Сергея Песьякова. Так ошибаться два раза подряд нельзя. Надеюсь, Песьяков справится, вернется в ворота и больше никогда в карьере такого не допустит.

А из положительного для «Спартака» выделим высокое исполнительское мастерство Медины: и в случае с ассистом, и в случае с обводящим ударом, и в случае с пенальти он действовал как игрок топ-уровня, большой респект. Возможно, этот матч раззадорит его и на другие достижения. Хотя бы на уровне тех, что были в ЦСКА.

Восхищаться 4-м и 5-м голом будет тоже странно, поэтому отметим другое: «Спартак» не стал закрываться и продолжал играть в футбол. Интересно, что еще до четвертого гола Слишкович хотел выпустить молодого Рощина – и эта дерзость тоже идет в плюс тренеру.

Еще раз: лепить из него новую надежду никто не планирует, но точно стоит похвалить за достойный старт. И снова отметить, что Слишкович пока непобедим.

● 5 матчей

● 3 победы

● 2 ничьи с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

● 13:1 – разница голов

Дерби с ЦСКА – теперь матч всей жизни для Слишковича.

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Фото: РИА Новости /Сергей Пивоваров