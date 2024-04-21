Что ждет «Спартак» при Карпине? А при Ивиче и Черчесове?

Фэнтези от Чернявского.

Вопрос о тренере «Спартака» не подвисал около семи лет. Кононова после отъезда Карреры назначили довольно скоро, Тедеско, Руй Витория, Ваноли, Абаскаль тоже появились быстро.

Кажется, неизвестности не было со времен увольнения Дмитрия Аленичева, когда временно поставили Карреру (и не подозревали, чем все кончится).

Сейчас мгновенного назначения никто не ждет, имя могут назвать в конце сезона. И есть время пофантазировать, как основные кандидаты изменят «Спартак».

Владимир Ивич

● Зрелищность ⭐️

● Результат ⭐️⭐⭐

● Скандалы ⭐️

● Всеобщая любовь ❤️❤️

Если в «Спартак» придет Владимир Ивич, то станет ооочень скучно. И на поле, и за полем, и вообще.

Он сразу возьмется за оборону, определит четверку основных защитников, сделает из них цемент и популярнейший лот в фэнтези (стабильные очки за сухие матчи).

Вероятно, Ивич изобретет прямолинейную модель в нападении. Соболев будет Кордобой на минималках, Угальде поставят в подыгрыш. Ниже Пруцев, Литвинов, Медина и Зобнин, которые готовы много бегать. Легкие и техничные Зиньковский, Игнатов и Бонгонда потеряют актуальность, потому что креатив только мешает робото-футболу.

После перестройки «Спартак» начнет побеждать по 1:0, а ветераны – критиковать тренера за незрелищный футбол.

Мостовой скажет, что Абаскаль пусть и не играл в футбол, но был хотя бы за атаку: «А у Ивича что? Всех на свою половину поставить и выбивать на Соболева – любой сможет. А он вообще не знает, что такое атака? Кто такой вообще этот Ивич? За кого играл?»

Правда, с учетом терпения «Лукойла», Ивич спокойно может докатиться до чемпионства.

Валерий Карпин

● Зрелищность ⭐️⭐️⭐️

● Результат ⭐️⭐

● Скандалы ⭐️⭐️

● Всеобщая любовь ❤️❤️❤️

В природе не существует более яркого сценария для российского футбола. Вы только вдумайтесь: самый медийный тренер возвращается туда, где когда-то боролся за чемпионство, а потом ушел с формулировкой про сбитого летчика.

Дальше годами учился и работал, дорос до сборной, а теперь может доказать, что от него зря отказались.

Да и отношение болельщиков «Спартака» самое лояльное – Валере можно не торопиться с победами, Валере можно много ошибаться, Валере можно все вообще. Никто не посмеет сказать и слова.

Это как вернуть прежние яркие отношения и снова оказаться в шторме взаимных чувств.

Представьте первый матч: Карпин выходит со схемой 4-3-3, держит высокую оборону, команда в первые 20 минут создает уйму моментов и красиво забивает. Дальше судья придумывает пенальти в ворота «Спартака»: общее бешенство, но вскоре снова классный гол. Почти победа, но все портит ошибка вратаря на 95-й минуте.

Иска, буря, безумие! Яркий флэш, куча обсуждений, общих переживаний, «Спартак» живет как никогда. И в таком ритме занимает второе место без шансов догнать «Зенит».

Станислав Черчесов

● Зрелищность ⭐️⭐️

● Результат ⭐️⭐

● Скандалы ⭐️⭐️

● Всеобщая любовь ❤️

Здесь все непредсказуемо. Черчесов войдет красиво с новым Ромащенко и лучшими технологиями, а еще применит наработки европейских топов.

И принесет с собой напряжение: часть болельщиков временно откажется от клуба (правда, вскоре переобуется и вернется), еще одна часть – уверять, что ничего и никого лучше не найти.

От Черчесова мы можем получить что-то вроде «Арсенала», но особой российской версии. С четкой обороной, атлетичным и хитрым центром поля, техничными игроками в атаке. В общем, с нотками «Спартака» 90-х.

История может закончиться как и триумфом, так и провалом, но шум будет точно. Настоящая русская рулетка для «Лукойла» – только готовы ли они рисковать?

Паскаль Янсен

● Зрелищность ⭐️⭐️

● Результат ⭐️

● Скандалы ⭐️

● Всеобщая любовь ❤️

Пожалуй, самый предсказуемый вариант, который кажется максимально нерабочим. Что будет? Рассказываю из будущего.

Янсена объявят в конце сезона, мы изучим его стиль и философию. Летом под него купят пару игроков – один из них сразу сломается, другой не адаптируется, а закрывать эти позиции придется Роману Зобнину.

Если вдруг Янсен с первого же тура не полетит за золотом в темпе элитного кенийского марафонца, появятся сомнения, а чем он лучше Ивича, Карпина и Черчесова. Какой был смысл менять Слишковича, если нет разницы? Зачем нам новый Якин? Это ведь даже не Абаскаль, не Руй и не Ваноли!

В общем, Янсен обретет уверенность только в одном случае: если Угальде и Соболев сделают за первые десять матчей по 7+7, а «Спартак» оторвется в небеса.

Верите? И я не особо.

Владимир Слишкович

● Зрелищность ⭐️⭐️

● Результат ⭐️

● Скандалы ⭐️

● Всеобщая любовь ❤️❤️

Очевидно, для утверждения Владимира полноценным главным нужен особый перформанс весной. В целом босниец уже впечатлил, вот его статистика во время отсутствия Абаскаля:

● 4 матча

● 2 победы

● 2 ничьи с «Зенитом» в Петербурге

● 8:0 разница голов

Если Слишкович воспользуется шансом всей жизни, ему потребуются конспекты Массимо Карреры, как стать гением мотивации. Эмоции на бровке, летающие планшеты в раздевалке, разбитые часы во время установки, слово «яйца» на боснийском, которое выучат все.

Довольно яркий сценарий, но будто бы непродолжительный. Ровно до момента, как запал перегорит.

Фото: Edgar Breshchanov, Mutsu Kawamori, Maksim Konstantinov/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов, Александр Вильф

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Все тупики «Спартака» – от Старкова до Абаскаля