ЦСКА: «Зимой расторгли с Марио контракт в рамках джентльменского соглашения, суть которого – в России он будет играть только за нас»

Теги ЦСКА Зенит Интернасьонал премьер-лига Россия Марио Фернандес Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА объяснили, в каком статусе находился Марио Фернандес после ухода из клуба.

Ранее стало известно, что бывший защитник армейцев переходит в «Зенит».

«Дорогие болельщики, мы видим отдельные комментарии про «обман со стороны клуба» и считаем необходимым дать развернутое объяснение по контракту Марио.

Как вы помните, летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение. Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года.

Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентльменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта.

Суть нашего джентльменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.

При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентльменские договоренности. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt и заявлять всему миру о том, что фактически Марио – свободный агент.

Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров. Многое из этого неприятно осознавать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было.

Но необходимо понимать, что нередко встречаются юридические тонкости, которые, исходя из интересов клуба на определенном этапе, нельзя выносить в медиа», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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154 комментария

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Денис Францев
Сложно поверить, что Марио оказался таким клоуном
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Сижу на факсах Барселоны
Предательство и позор. Это дно.
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Mikael Rikhard
непонятное решение от Фернандеса
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Кирилл
Получается, ЦСКА попал в свою же ловушку: поверили в честность и джентельменство Марио по отношению к клубу, а он взял и выбрал другую команду в России несмотря на договоренности.
Хотя столько всего было сделано для него и даже разрешили вернуться в Бразилию.

Будет уроком, как говорится.
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Dan Kennedy
Ответ Сергей Боев
Помнится в каком-то году Марио получил приз КП "Джентльмен года". Впрочем и среди других обладателей этого приза есть ещё те фикусы.
Глушаков и Дзюба навсегда в сердечке как Джентельмены Года)))
+32
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Сергей Боев
Помнится в каком-то году Марио получил приз КП "Джентльмен года". Впрочем и среди других обладателей этого приза есть ещё те фикусы.
+29
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Lionel Andres Messi 10
То, что Марио за 10 лет проживания в России не удосужился выучить русский, уже выдавало в нём эгоиста и пофигиста.
+31
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Дмитрий9779
Всех можно понять и агента,через спину которого ЦСКА общался с Интернасьоналом,и бразильский клуб,и ЦСКА,но на кой он Зениту,ну и слово Марио надо было держать,вот как-то так.
Да как раз довольно просто понять. Может закрыть сразу три позиции, вписывается во все возможные варианты построения Зенита, отпадает необходимость держать на лавке Сутормина и Адамова, которых отпустят, скорее всего. По качествам он сильнее обоих даже в свои 32 (для защитника вообще не возраст, кстати). Как раз вопросов больше к самому Марио. Неужели данное слово действительно ничего для него не стоит...
+15
-3
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Сергей Боев
Ответ Dan Kennedy
Глушаков и Дзюба навсегда в сердечке как Джентельмены Года)))
Ещё Джикия джентльмен. Вот если его вспомнить, то возникают образы или корчащегося от "нестерпимой боли", или несущегося со зверским выражением лица на очередные разборки, а что капитан и джентльмен.
+21
-9
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manhuntrock
Фернандес, судя по всему, просто туповат.
За столько лет в России не удосужиться выучить язык..
Может, он просто не понял, сути этого соглашения?
+16
-5
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NOOhr
Жизнь справедливая штука… Вангую в Зените не попрет)
+17
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Пугливый Кот
Нам такая радость тоже на болт не нужна. Чел верой-правдой пахал за коней. Но теперь есть большое НО!!! Виража и актива -нет. Обструкции его никто не подвергнет. Ибо булкожоры халявные в душе не знают кто такой Марио. Равно как и то, в какой форме играет Зенит))
. На то и расчет руководства Зенита. Лажа , короче, со всех сторон. Мерзко это все. Он нам не нужен. И коней кинул .шляпа какая то, сорри за сумбур...
+11
-3
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Peter Parker
Ответ manhuntrock
Фернандес, судя по всему, просто туповат. За столько лет в России не удосужиться выучить язык.. Может, он просто не понял, сути этого соглашения?
А будет забавно, если он в Зените вдруг внезапно заговорит по-русски)
+7
-1
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Glukinho
Ответ Lionel Andres Messi 10
То, что Марио за 10 лет проживания в России не удосужился выучить русский, уже выдавало в нём эгоиста и пофигиста.
ну, теперь всё припомнят
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Руслан Узденов
Джентльменское соглашение с бразильцем? Серьёзно? Вспомнился жест "мани" от Малкома, после чемпионского матча Зенита.
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Кокич
Возле банка сидит еврей и торгует семечками. К нему подходит другой еврей...
— Мойша, дай взаймы 100 рублей.
— Не могу. У меня с банком джентльменское соглашение —
я не даю кредиты, а они семечками не торгуют.
©
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T622222
Возвращается Чапаев из командировки в Англию. Одет с иголочки, в лимузине, на руках перстни с бриллиантами и полный багажник денег. Петька его удивлённо спрашивает:
— Василий Иванович, откуда у тебя это всё?
— Да так, Петька… В карты выиграл.
— Как это?!
— Захожу я в клуб. Смотрю — в очко режутся. Сел я за стол, взял карты. Стали играть. Один англичанин и говорит: "Очко!" Я ему: "Покажи!" А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово".
Вот тут-то мне карта и попёрла!
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Сахарный ватник
Бабаев сделай фотку с чучелом Фернандеса и сожги на масленицу.
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Комиссар Шпрут
Ответ Пугливый Кот
Нам такая радость тоже на болт не нужна. Чел верой-правдой пахал за коней. Но теперь есть большое НО!!! Виража и актива -нет. Обструкции его никто не подвергнет. Ибо булкожоры халявные в душе не знают кто такой Марио. Равно как и то, в какой форме играет Зенит)) . На то и расчет руководства Зенита. Лажа , короче, со всех сторон. Мерзко это все. Он нам не нужен. И коней кинул .шляпа какая то, сорри за сумбур...
Плюсы закончились. Спасибо за комменты, Кот 🙌
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Б81
Ответ Mikael Rikhard
непонятное решение от Фернандеса
Бабки,бабулечки!!!
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Alamarrr
С Бекао бухают и ржут. Бразилы все, по ходу, такие? Только бабки - ни чести, ни достоинства
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Кирилл
Ответ Marcus-light
Марио вёл переговоры с ЦСКА? Вёл, до Зенита. ЦСКА заявил, что ничего платить не будет? Заявил. Если у Марио выбор между концом карьеры и игрой за Зенит - пусть играет, не на пользу Зениту ж такая ситуаци
Так уже не раз было сказано, что это сторона игрока вышла из переговоров с ЦСКА.
Сегодня даже агент Марио сказал, что это лично он вышел из переговоров с ЦСКА, а не Марио.

ЦСКА всегда был рад вернуть Марио в Москву и оставил ему такую возможность после «отпуска» в Бразилию.
Но потом сам подписал контракт с Интернасьоналем, в котором у него вообще не пошло, что в случае расторжения контракта будут обязаны за него заплатить.
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Нурлан Ахметбаев
К клубу никаких претензий! Никогда своих не кидали !!! Марио опечалил! Агент или он сам, но это хрень ! Хрень не то что он ушел от нас, а то куда!!! Зенит((( да куда угодно в том же рпл, кроме зенита и Спартака!
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corazón blanco
Марио идет на поводу у своего агента, однако это не отменяет того факта, что он поступает не очень красиво.
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Мерседес уходит от погони
Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
Да как раз довольно просто понять. Может закрыть сразу три позиции, вписывается во все возможные варианты построения Зенита, отпадает необходимость держать на лавке Сутормина и Адамова, которых отпустят, скорее всего. По качествам он сильнее обоих даже в свои 32 (для защитника вообще не возраст, кстати). Как раз вопросов больше к самому Марио. Неужели данное слово действительно ничего для него не стоит...
Добавлю, что все, говорящие про возраст Марио, не помнят про карьеру Жиркова в Зените. А Зенит помнит и надеется повторить. Абсолютно грамотное менеджерское решение с отличным соотношением потенциальной выгоды и рисков.
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