ЦСКА: «Зимой расторгли с Марио контракт в рамках джентльменского соглашения, суть которого – в России он будет играть только за нас»
В ЦСКА объяснили, в каком статусе находился Марио Фернандес после ухода из клуба.
Ранее стало известно, что бывший защитник армейцев переходит в «Зенит».
«Дорогие болельщики, мы видим отдельные комментарии про «обман со стороны клуба» и считаем необходимым дать развернутое объяснение по контракту Марио.
Как вы помните, летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение. Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года.
Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентльменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта.
Суть нашего джентльменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.
При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентльменские договоренности. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt и заявлять всему миру о том, что фактически Марио – свободный агент.
Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров. Многое из этого неприятно осознавать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было.
Но необходимо понимать, что нередко встречаются юридические тонкости, которые, исходя из интересов клуба на определенном этапе, нельзя выносить в медиа», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
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«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?
Хотя столько всего было сделано для него и даже разрешили вернуться в Бразилию.
Будет уроком, как говорится.
За столько лет в России не удосужиться выучить язык..
Может, он просто не понял, сути этого соглашения?
. На то и расчет руководства Зенита. Лажа , короче, со всех сторон. Мерзко это все. Он нам не нужен. И коней кинул .шляпа какая то, сорри за сумбур...
— Мойша, дай взаймы 100 рублей.
— Не могу. У меня с банком джентльменское соглашение —
я не даю кредиты, а они семечками не торгуют.
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— Василий Иванович, откуда у тебя это всё?
— Да так, Петька… В карты выиграл.
— Как это?!
— Захожу я в клуб. Смотрю — в очко режутся. Сел я за стол, взял карты. Стали играть. Один англичанин и говорит: "Очко!" Я ему: "Покажи!" А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово".
Вот тут-то мне карта и попёрла!
Сегодня даже агент Марио сказал, что это лично он вышел из переговоров с ЦСКА, а не Марио.
ЦСКА всегда был рад вернуть Марио в Москву и оставил ему такую возможность после «отпуска» в Бразилию.
Но потом сам подписал контракт с Интернасьоналем, в котором у него вообще не пошло, что в случае расторжения контракта будут обязаны за него заплатить.