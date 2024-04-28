«Спартак» тренирует анти-Абаскаль. Демократия вместо тоталитаризма
Чернявский рассекретил Слишковича.
Владимир Слишкович провел четыре матча со «Спартаком» – но пока и близко нет ответов, какой он видит команду, какой должна быть схема, на кого из игроков делается ставка, какой планируется стиль.
Два центральных защитника или три, с десяткой или без, с двумя центрфорвардами или с одним, с вингерами или без – Слишкович существует вне этих рамок. При нем «Спартак» то осторожный, то агрессивный, то более-менее сбалансированный.
Давайте вспомним: Слишкович ооочень осторожно вышел на «Зенит», ни капли не стеснялся играть с Карпиным в высокий футбол с прессингом, зачем-то скромничал с ЦСКА (потерявшим кучу важных игроков), а теперь вполне раскованно действовал против «Локомотива».
Самое поразительное, что за эти четыре игры у Слишковича на поле вышли почти все игроки обоймы (включая молодого Рощина). Сидят только Классен и запасные вратари.
Слишкович на «Локомотив» может выпустить линию обороны, в которую сложно поверить. Зобнин, Маслов, Чернов, Рябчук – такое вообще реально предсказать? Сразу после двух матчей с тремя центральными защитниками, после которых казалось, что босниец должен опереться на эту структуру.
Незыблемо в «Спартаке» одно: стремление строить игру через Хесуса Медину. Слишкович пульнул парагвайца на десятку с «Ростовом» и с тех пор не убирает. За три матча у Медины 3+1. «Спартак» насыщен неожиданностями, но Медина как лидер – самое внезапное явление.
Ощущение, что Слишкович хочет освободить команду от тоталитаризма Абаскаля. Испанец контролировал абсолютно все, не утруждался объяснениями странных решений и оставлял много вопросов.
Босниец действует радикально иначе: дарит шанс абсолютно всем, предлагает доказывать на поле, дает подробные интервью, ведет себя максимально корректно.
Будто план такой: показать будущему тренеру, кто и на что способен в боевых условиях, у кого какой настрой в ситуации, когда бороться особенно не за что.
Слишкович вообще не похож на человека, которому важно любым способом зацепиться за место и подписать главный в жизни контракт. Он будто пришел с тайной миссией и спокойно занимается ее выполнением. И умудряется при этом не проигрывать!
Не знаю, чем это кончится, но такая загадочность мне нравится больше, чем понятная стагнация при позднем Абаскале. Пусть при ней «Спартак» и не застрахован от плохих матчей, как был с ЦСКА.
Теперь дико интересно, что Слишкович предложит дальше.
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков
Два дня как прошел посредственный матч с ЦСКА, а тут уже и медина лидер, и слишкович существует вне рамок, и тайная миссия какая-то))
а) сразу минус, не читая
б) читаю – убеждаюсь, что минус по делу
в) беру попкорн и иду в комменты.
Насколько у него удаются интервью, настолько же он пробивает дно в любых постах про красно-белых.
Если Спартаку играть не дают, закрывая его у своей штрафной или же закрываясь на все засовы в штрафной собственной - он не играет.
Но так будет играть любой клуб средней руки с набором исполнителей уровня выше Абелардо. Никакого чуда не произошло. Спартак отыграл два мучительных матча с зенитом и цска, и блеснул против ростова и локо, где были гектары свободного пространства.
Это всё, что нужно знать о Спартаке 2023/24.
А самое главное где вопросы про Джикию и лютый хейт за гнобления великого капитана? А великого креативщика Зиньковского, который ноль на поле, но его же Абаскаль тоже гнобил в начале сезона? А Соболев на лавке где нытье?
Клоунада.
Какой бред, Слишкович меняет в важном матче пол состава - "дает поиграть всем игрокам, не зависит от схем". Абаскаль меняет игроков и схему после неудачных матчей - "Абаскаль неадекватен, мечется и не понятно чего хочет". Я ей богу не могу на эту журналистику и аналитику серьезно смотреть.
Слишкович спору нет молодец, решил пойти по пути "от печки" в первых матчах. Убрал из состава мертвого Зиньковского, который весной мертвее Медины до увольнения Абаскаля. Еще больше дал времени Игнатову. Грамотно подстраивается под соперников, да против Зенита Спартаку мало что светило, но против ЦСКА излишняя осторожность сыграла против него. Но там и ЦСКА не ошибался и играл грамотно.
Но я хочу отметить тот факт, как за две недели с ритмом в два матча в неделю и поездками на поезде, команда забегала у Слишковича, это при том, что ушел тренер по физподготовке и остался один Зайченко, я вот честно, искренне, не верю что ассистент главного и физрук, что были и до этого больше года в штабе Абаскаля резко улучшили форму игроков. Т.е. это игроки просто играли в пол ноги, не боролись, не бежали при Абаскале, скорее всего он сам в этом виноват, но с такими игроками просто ужас, сейчас они довольны и играют, завтра им что-то не понравится и они сольют Слишковича, а потом и нового тренера?
Отвратительно.