«Спартак» тренирует анти-Абаскаль. Демократия вместо тоталитаризма

Чернявский рассекретил Слишковича.

Владимир Слишкович провел четыре матча со «Спартаком» – но пока и близко нет ответов, какой он видит команду, какой должна быть схема, на кого из игроков делается ставка, какой планируется стиль.

Два центральных защитника или три, с десяткой или без, с двумя центрфорвардами или с одним, с вингерами или без – Слишкович существует вне этих рамок. При нем «Спартак» то осторожный, то агрессивный, то более-менее сбалансированный.

Давайте вспомним: Слишкович ооочень осторожно вышел на «Зенит», ни капли не стеснялся играть с Карпиным в высокий футбол с прессингом, зачем-то скромничал с ЦСКА (потерявшим кучу важных игроков), а теперь вполне раскованно действовал против «Локомотива».

Самое поразительное, что за эти четыре игры у Слишковича на поле вышли почти все игроки обоймы (включая молодого Рощина). Сидят только Классен и запасные вратари.

Слишкович на «Локомотив» может выпустить линию обороны, в которую сложно поверить. Зобнин, Маслов, Чернов, Рябчук – такое вообще реально предсказать? Сразу после двух матчей с тремя центральными защитниками, после которых казалось, что босниец должен опереться на эту структуру.

Незыблемо в «Спартаке» одно: стремление строить игру через Хесуса Медину. Слишкович пульнул парагвайца на десятку с «Ростовом» и с тех пор не убирает. За три матча у Медины 3+1. «Спартак» насыщен неожиданностями, но Медина как лидер – самое внезапное явление.

Ощущение, что Слишкович хочет освободить команду от тоталитаризма Абаскаля. Испанец контролировал абсолютно все, не утруждался объяснениями странных решений и оставлял много вопросов.

Босниец действует радикально иначе: дарит шанс абсолютно всем, предлагает доказывать на поле, дает подробные интервью, ведет себя максимально корректно.

Будто план такой: показать будущему тренеру, кто и на что способен в боевых условиях, у кого какой настрой в ситуации, когда бороться особенно не за что.

Слишкович вообще не похож на человека, которому важно любым способом зацепиться за место и подписать главный в жизни контракт. Он будто пришел с тайной миссией и спокойно занимается ее выполнением. И умудряется при этом не проигрывать!

Не знаю, чем это кончится, но такая загадочность мне нравится больше, чем понятная стагнация при позднем Абаскале. Пусть при ней «Спартак» и не застрахован от плохих матчей, как был с ЦСКА.

Теперь дико интересно, что Слишкович предложит дальше.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Павел Бедняков