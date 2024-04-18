Льюис Хэмилтон забрал обложку и приз GQ за креативность! Блеснул на вечеринке с речью, зачем ему мода, музыка и кино

«Легенда «Ф-1», убийственно модный, фильммейкер», – эпитеты от GQ для семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона на обложке нового выпуска, посвященного 2-й международной премии издания в области креативности.

Льюис дал изданию большое интервью где обсудил свою креативную сторону и рассказал, что сподвигло его найти хобби «на стороне»:

«Я общался со многими великими атлетами от Бориса Беккера до Серены Уильямс и даже Майкла Джордана... И многие из них говорили: «Когда все закончилось, у меня не было никаких планов. Мой мир рушился, потому что вся моя жизнь крутилась вокруг спорта».

Другие рассказывали: «Я был потерян. Чувствовал огромную дыру. Пустоту. И понятия не имел о том, как ее заполнить. Ты спешишь ее заполнить и поэтому наполняешь неправильными вещами. Совершаешь ошибки».

Диалоги с другими спортсменами помогли Льюису осознать, что необходимо заранее подготовится к завершению карьеры и найти увлечения, которые будут держать его на плаву после ухода из «Ф-1», поэтому сейчас он так увлечен активизмом, модой и прочими активностями вне трассы.

Британский сэр так же отметил позитивное влияние своих увлечений на современную «Формулу-1»: «В процессе того, как я исследую свою творческую часть и показываю ее, я сталкиваюсь с большим сопротивлением из медиа. Люди просто осуждают меня: «Это не то, как гонщик должен себя вести», «Это не то, чем должен заниматься гонщик».

Я сочувствую некоторым гонявшим до нас в начале 2000-х. Им было что показать, но они просто не могли. Но если вы взглянете на современный мир, гонщики могут по-разному выражать себя. Мало-помалу я работал над тем, чтобы изменить установки в головах людей», – отметил Льюис.

Жертвой такого мышления, по признанию Хэмилтона, был даже сам Ники Лауда: «Ники говорил Тото: «Ты не можешь позволять Льюису делать это! Это не то, чем должен заниматься гонщик!». Трехкратного чемпиона мира разозлила поездка Льюиса на вечеринку в Нью-Йорк прямо перед Гран-при Сингапура в 2018-м: «Это не самая лучшая подготовка к гоночному уик-энду. Поэтому нужно быть осторожным. Но я не тусовался допоздна и не пил. Я прибыл в Сингапур и проехал один из лучших кругов в карьере», – и только после этого люди, включая Ники Лауду, признали, что Хэмилтон может позволить себе подобный стиль жизни.

Ответил будущий пилот «Феррари» и на вопрос о своем переходе, кажется, Льюис мысленно уже гоняет за Скудерию: «Старт сезона-2024 самый волнующий за всю мою карьеру. Я никогда не начинал год с чувством предвкушения следующего сезона. Люди постоянно спрашивают меня о том, где я вижу себя через пять лет, но мне никогда не удавалось заглянуть так далеко. Но сейчас я в том положении, когда могу построить маршрут немного дальше. В следующие два года должны произойти некоторые действительно крутые вещи».

Ладно, и о «Мерседесе» их номер один пока не забыл: «Сейчас я сфокусирован на том, как подарить своей команде лучший сезон среди тех, что мы провели вместе. Как общаться с людьми вокруг, узнавшими новости. Как пройти вместе с ними этот путь и успешно его завершить».

Ну и куда без упоминания о финале сезона-2021: «Обокрали ли меня? Очевидно... Но вот что было прекрасным в тот момент – мой отец был со мной. Мы «катались» на огромных американских горках в течение моей жизни. Но в тот день, когда было больнее всего, он был со мной, он помог мне подняться и стоять с высоко поднятой головой. Когда я вижу видео того момента, то до сих пор ощущаю все то, что тогда. Но я смирился с этим», – вспоминает Льюис.

Пилот «Мерседеса» не только засветился на страницах журнала, но и лично присутствовал на самой премии. На красной фиолетовой дорожке Льюис позировал в более утонченной версии серого костюма с обложки. Отличие в водопаде из блестящих камней, украшающих талию гонщика.

На премии Льюис обнимался с американским кинопродюсером, режиссером и большим фанатом «Формулы-1» Джорджем Лукасом – мужем многолетней подруги и вдохновительницы №44 Мелоди Хобсон, поддерживавшей его после того самого финала 2021-го .

Позировал с трансгендерной актрисой и моделью Хантер Шефер.

И даже успел прокомментировать неудачное начало сезона-2024. Обратите внимание на подпись – семикратный чемпион мира и обладатель тонны рекордов в «Ф-1» удостоился только простого: «гонщик».

Льюис: Я очень рад быть в Нью-Йорке, не смотря на погоду. Этот вечерь очень приятный. Репортер: Уже прокатился по Нью-Йорку? Льюис: Нет, я никогда не делал этого. Репортер: Правда? Льюис: Да. Я практически не езжу за рулем. Репортер: Ты гоняешь только на трассе? Льюис: Ага. Репортер: Как дела с этим? Какие ожидания? Льюис: На данный момент все довольно-таки плохо. Но сезон очень-очень долгий есть много времени для улучшений. Репортер: И что ты собираешься сделать, чтобы улучшиться? Льюис: Работать вместе с командой, работать с людьми и просто не сдаваться.

Довольно интересно, что Льюис никогда не ездил за рулем по улицам Нью-Йорка, ведь здесь у него даже есть апартаменты и вообще, это город, в котором он всегда мечтал жить, по признанию пилота из другого интервью на ковровой дорожке.

Вот еще один интересный вопрос, что задали семикратному чемпиону, он касается его увлечения музыкой: «Обед с Jay-Z или $500 000?». Льюис выбрал деньги, но не подумайте, это не из-за корыстных побуждений. Главный активист автоспорта планирует потратить их на благотворительность.

Но главной целью визита Льюиса на премию, конечно же, стала награда, которой издание удостоило гонщика, отметив его вклад в креативную сферу. В своей речи после вручения награды Льюис еще раз дал развернутый ответ о том, почему он так увлечен негоночными делами, и как они на самом деле повлияли на его пилотаж:

«Начиная с 8-ми лет, я был вынужден был соответствовать. Кроме гонок, ни для чего другого не было места. Мой распорядок дня был очень жестким. Проснулся, затем тренировка, школа, снова тренировка и гонки. А для чего-то другого, для исследования других интересов, не смотря на неподдельный интерес, не хватало времени и поддержки. Но сейчас, оглядываясь назад, я осознаю, что я подавлял большую часть себя, часть своей идентичности.

Как только я попал в «Формулу-1» и начал добиваться тех вещей, к которым стремился из-за всех сил, я понял, что чего-то не хватает. Поэтому я стал изучать творческую часть собственной личности и я нашел вещи, которые увлекают меня. Искусство, музыка и написание песен, создание одежды, а теперь еще и производство фильмов. Благодаря совместной работе с невероятно талантливыми людьми, я многому научился, это было то, что поддерживало во мне жизнь и позволяло ощутить себя наполненным. Это открыло мой разум, творчество помогло мне стать лучше, как пилоту, но самое главное, как человеку».

GQ наградило Льюиса званием «Сила за пределами «Ф-1». Сложно поспорить с тем, что в истории серии найдется гонщик, превосходящий влияние англичанина за пределами трассы, которое, к тому же, соседствует с семью титулами чемпиона мира и рекордными числами в 103 победы и 104 поул-позиции.

Ведь только посмотрите, сколько всего можно почитать про Льюиса Хэмилтона!

Фото: gq-magazine.co.uk