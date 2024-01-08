Льюису Хэмилтону 39 лет, но он вообще не стареет: такой же, как и 20 лет назад. В чем секрет?

7 января в последние лет пять-семь мир привык удивляться невероятному семикратному чемпиону «Формулы-1» Льюису Хэмилтону : в каждый его день рождения цифра в википедии и профилях все растет, а рекордсмен Гран-при, кажется, вообще не меняется. Вот сейчас ему исполнилось 39 лет – но можете вообще в это поверить?

Посмотрите на портрет с призом за третье место на награждении ФИА Гала в Баку за 2023-й.

А теперь – на улыбку на одной из пресс-конференций последних этапов «Формулы-3» в 2004-м.

Через год на «Евросерии Ф-3» с будущим боссом в «Ф-1» Роном Деннисом.

Домашняя победа на пути к титулу в GP2 – 18 лет назад, на минуточку!

Уже после дебюта в «Ф-1» в квалификации на Гран-при Японии – 2007 год.

Все то же лицо, но уже чемпиона мира – улыбка после финала Гран-при Бразилии 2008-го. Чуть больше 15 лет назад!

Первая награда от страны – в 2009-м Льюиса приняли в ряды носителей Ордена Британской Империи.

А это радость после победы на Гран-при Канады 2010-го. Парню уже 25 лет, на минуточку!

Он же через год после победы в Китае – только чуть больше растительности на лице.

2012-й и Гран-при Испании. Сколько бы ему дали лет на этой фотке?

А с обновленным образом и в форме новой команды после перехода в «Мерседес» в 2013-м он стал выглядеть старше?

Может, после завоевания второго титула «Ф-1»? Все-таки тут ему уже 29!

А третий кубок чемпиона его не старит? Похож на 30-летнего?

В 2016-м трофей чемпиона мира ему не достался, но... Кажется, больше ничего и не изменилось.

Следующая фотка – почти через 1,5 года: Льюис вновь чемпион. Вспомните, сколько ему тут лет?

Как будто на следующий день, да? А ведь это Хэмилтон намекает: он теперь пятикратный. В 33.

В 2019-м – другая прическа, больше бороды, немного похудел... Еще различия?

О, наконец-то! Черный комбинезон 2020-го. Без него уже можно запутаться, а так сразу понятно: седьмой титул, 35 лет.

Через сезон уже рыцарем. Отличили бы года?

А здесь ему сколько лет, как думаете? Это спонсорское мероприятие – диалог с Валентино Росси, а Льюису 37 лет.

Кадр из сезона 2023-го – но сколько бы вы ему дали?

Кажется, за 20 лет Хэмилтон только оброс бородой и наэкспериментировался со стрижками.

Неужели о его возрасте вообще не помнят?

Нет, на самом деле эксперты иногда вспоминают о стремительном приближении Льюиса к 40-летию и закаты карьеры в «Ф-1». Например, бывший владелец команды Эдди Джордан уже не взял бы его в воображаемую новую организацию – как раз из-за возраста .

Да и сам Льюис еще недавно не думал о способности гоняться и выступать так поздно!

«Это большое число!» – говорил семикратный чемпион с таким вот лицом на предложение гоняться до 42 лет и преодолеть еще сотню Гран-при.

Теперь все наоборот: недавно Льюис подписал новый контракт на два года (до 41-летия) и больше не собирается уходить.

«Я думаю о следующем контракте: как он будет выглядеть, насколько будет длительным. Я планирую остаться тут на какое-то время.

Ситуация может поменяться. Может, в следующем году я скажу: «К черту все». Кто знает. Никогда не знаешь, как сложится жизнь, однако прямо сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы каждый день оставаться позитивным.

Надо сохранять форму и здоровье, попытаться нащупать баланс, получать удовольствие и от жизни, и от работы, баланс с семейной жизнью и всем таким. Думаю, сейчас баланс достаточно хороший. Это позволяет мне по-настоящему любить свое дело».

В чем же секрет Хэмилтона?

Сам Льюис прежде всего объясняет молодость генетикой и наследственностью – еще 34-летний Льюис вот такое выдал в интервью Дэвиду Леттерману на Netflix .

«Знаете, сегодня утром встретил отца в аэропорту, и мой друг спросил: «Это что, твой брат?». Я подумал: «Вот блин!». Говорят, черные не стареют — надеюсь, я унаследовал этот ген».

Но, кажется, возраст все-таки догнал и самого успешного пилота «Ф-1» – теперь на уход за кожей уходит намного больше сил. Об утренних ритуалах Льюис рассказал в ответах на вопросы подписчиков «Мерседеса» в тиктоке .

«Долгое-долгое время у меня не было никакой рутины – умывался холодной водой по утрам, и все. Теперь по утрам я пользуюсь особенной водой и специальным мылом для лица. Еще – тонер, что-то вроде лосьона, и еще две разные сыворотки – смешиваю их на руках и прохожусь по лицу. Умываюсь по вечерам, чтобы удостовериться, что кожа остается гладкой и шелковистой. К сожалению, я так сплю, что мне постоянно приходится проверять, не отпечаталось ли что-то на лице. Может, стоит сменить еще материал подушки».

Мы даже разбирали это в отдельном посте – Льюис действительно красавчик и все правильно делает!

Подушку для перелетов он в итоге тоже сменил – как и перешел к маскам для сна:

«Раньше возил сам личную подушку, но теперь обычно отдаю ее кому-то. Купил ее онлайн, обычная раскладная штука для путешествий. Но она всегда у меня в номере, потому что отельные подушки не всегда очень хорошие. Для самолета у меня есть дополнительный поддерживатель для шеи

Я пользуюсь маской для сна – она охлаждает, и у тебя не остается мешков под глазами. Вожу с собой пару масок для лица, потому что кожа в самолете очень высыхает. Последний час полета я просто сижу с маской для лица для увлажнения. Пытаюсь сохранить молодость, понимаете?»

Помимо ухода кремами и подушками Льюис заботится и о питании – еще с 2017-го на веганской диете и называет переход на нее лучшим решением в жизни.

А также изучает опыт в питании самого знаменитого квотербэка современности Тома Брэди! Он и вдохновил гоняться в 40+ .

«Я смотрел на людей вроде Тома Брэди – он такой великолепный атлет, он показал, что можно сегодня совершить. Он настоящий пример. Думаю, все атлеты могут взглянуть на его достижения.

Мне очень, очень повезло получить шанс поговорить с ним и в том числе понять, что он делал, что он последовательно выполнял для сохранения формы – частично он рассказывал об этом медиа».

И физическая форма у Хэмилтона сейчас тоже лучшая в карьере !

Но, конечно, главное – любовь к гонкам . Она и сохраняет его молодым!

«Безусловно, я не думал, что останусь [в «Ф-1»] в таком возрасте, буду ощущать себя в такой физической и психологической форме и по-прежнему любить свое дело. Я чувствую невероятную благодарность за это.

Думаю, многие остаются на одной работе на протяжении долгого периода времени и утрачивают любовь к ней, однако продолжают ей заниматься – может, потому что это единственное, что они умеют.

Но я действительно все еще люблю свое дело. Я по-прежнему люблю забираться в болид. Я по-прежнему люблю гоняться со своими коллегами, работать вместе с Боно (гоночным инженером Питером Боннингтоном – Sports.ru) и всеми ребятами в команде, преследовать общую цель, общую мечту. Я люблю это чувство».

Cколько же еще он так продержится?

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Фото: Gettyimages.ru /K. Y. Cheng/South China Morning Post, Clive Rose, Mark Thompson, Johnny Green/WPA Pool, Bryn Lennon, Clive Mason, Jean Michel Le Meur, Charles Coates, Andrew Matthews, Remy Steiner; AFP /ALAIN AUBARD / DPPI; Hoch Zwei, Hasan Bratic, ZUMAPRESS.com,IMAGO/GREGORY LENORMAND, imago sportfotodienst/Global Look Press