«Астон Мартин» запросил пересмотр штрафа Алонсо за столкновение с Сайнсом в Китае

Теги Гран-при Китая ФИА Феррари Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Формула-1 регламент Астон Мартин Авто

ФИА сообщила, что «Астон Мартин» стремится оспорить решение стюардов, наказавших гонщика Фернандо Алонсо.

В спринте на Гран-при Китая испанец столкнулся со своим соотечественником Карлосом Сайнсом из «Феррари», после чего сошел. Двукратному чемпиону «Формулы-1» выписали десятисекундное наказание и три штрафных балла.

«Астон Мартин» воспользовался правом запросить пересмотр вердикта. В среду, 3 мая, ФИА проведет первую часть слушаний: если команда предоставит значительные и новые доказательства, то будет проведено рассмотрение по существу, в противном случае запрос отклонят.

На заседание, которое состоится в формате видеоконференции, вызвали представителей «Астон Мартин» и «Феррари».

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2 комментария
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Надеюсь, они так поздно подали протест, потому что изучили правила вдоль и поперек за эти полторы недели. Хотелось бы верить, что это принесет положительный результат.
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