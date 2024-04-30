«Астон Мартин» запросил пересмотр штрафа Алонсо за столкновение с Сайнсом в Китае

ФИА сообщила, что «Астон Мартин» стремится оспорить решение стюардов, наказавших гонщика .

В спринте на испанец столкнулся со своим соотечественником из «Феррари», после чего сошел. Двукратному чемпиону «Формулы-1» выписали десятисекундное наказание и три штрафных балла.

«Астон Мартин» воспользовался правом запросить пересмотр вердикта. В среду, 3 мая, проведет первую часть слушаний: если команда предоставит значительные и новые доказательства, то будет проведено рассмотрение по существу, в противном случае запрос отклонят.

На заседание, которое состоится в формате видеоконференции, вызвали представителей «Астон Мартин» и « ».

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