На чем ездят владельцы команд «Ф-1»? Есть связи с их вложениями?

Исследование!

Команды «Формулы-1» каждый год тратят сотни миллионов долларов на разработку, производство и оперирование болидами нетто-стоимостью свыше десятка миллионов долларов. С соответствующими заработками в сотни миллионов теперь заезды в Гран-при – успешнейший и престижнейший бизнес, а команды оцениваются в суммы от сотни миллионов до миллиардов долларов за самые титулованные и успешные.

Кто ими владеет? Автозаводы, крупные нефтехимические и потребительские компании, инвестиционные фонды, а также целый ряд богатейших миллиардеров .

Но на каких же машинах ездят они? Сравним ли их автопарк с болидами «Ф-1»? Есть ли связь с вложениями в гонки и технологии?

«Феррари»: президент и совладелец Джон Элканн

Наверное, самая важная марка в истории «Формулы-1», выросшая в автопроизводителя с одним из самых ценных брендов на рынке и тысячными тиражами самых роскошных машин с ценником от сотен тысяч до миллионов долларов. Могут ли акционеры и управляющие ездить на чем-то еще?

На самом деле, теоретически да – ведь через конгломерат «Фиат» им принадлежит еще множество брендов от «Джипа» и «Альфа Ромео» до не менее люксовой «Мазерати».

Однако все-таки президент марки и семейного управляющего бизнесом фонда Джон Элканн выбрал флагманский бренд и ездит на яркой оранжевой «Феррари» Purosangue!

Казалось бы, неожиданный выбор – с огромным портфолио всевозможных красивейших суперкаров? Но он знаковый и показательный: ведь именно с этой моделью марка из Маранелло постаралась высадить дверь в активно развивающийся в последние годы сегмент больших люксовых внедорожников-SUV. Purosangue (назван в честь породы лошадей) стала первой в истории маркой с четырьмя дверьми и сиденьями – модель для всей семьи!

Но главные фишки сохранились: углеродное волокно в шасси и корпусе, активная антикреновая подвеска для поддержания стабильного дорожного просвета, бензиновый V12 объемом 6,5 литров, мощность в 725 л.с. (калибровка сгорания по технологиям «Ф-1»), 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды и «максималка» в 311 км/ч, полный привод, 400 тысяч долларов, ограниченный тираж в 3 тысячи штук в год, распродажа выпусков на 24 месяца вперед и следующие слоты за бронь в полмиллиона… Полная классика «Феррари».

«Феррари»: сын Энцо Феррари Пьеро

У внебрачного наследника основателя легендарной марки сохранился пакет в 10% акций компании и место в Совете директоров. И он тоже ездит на Purosague – но в зеленом цвете легендарной машины отца 400 Superamerica!

Такая в мире только одна. И она бесценна.

Если бы «Феррари» требовалась реклама, можно было бы сказать, что лучше рекламы быть не может.

«Мерседес»: владелец 33% акций и босс Тото Вольфф

Австрийский бизнесмен стал мультимиллионером задолго до связи с немецким брендом благодаря вложениям в фондовый рынок, инвестиционные компании и IT-стартапы.

В боссы автоспорта и на радары «Мерседеса» Тото попал в 2006-м, когда купил 49% компании HWA. Она занималась тюнингом гоночных машин для «Мерседеса», разработкой моторов вроде техники для «Ф-3» и GT3, управлением команд немецкого концерна в молодежных сериях и ДТМ. В 2007-м он вывел компанию на биржу и продал 30% акций кувейтским инвесторам – прибавил сотню миллионов и раздобыл отличную репутацию в немецкой промышленной среде. Тогда-то он и попал на радары «Даймлера», получил приглашение в капитал «Уильямса» и кучу связей в паддоке. С 2013-го возглавил «Мерседес» в «Ф-1» за небольшой пакет акций.

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Однако до сближения с немецким автопроизводителем Вольфф успех накопить парк дорогущих люксовых «Феррари» вроде La Ferrari Aperta, F40 и Enzo– пару лет назад Тото очистил от них гараж , продав за сумму около $6 млн вместе с роскошным «Мерседесом» SL 65 AMG Black Series (в разработке которого даже принимал участие!)

Теперь у него в гараже остались только «Мерседесы» – чаще всего чета Вольффов светит в соцсетях в личном классическом 300 SL Gullwing за $1,5 млн! Таких в 60-е произвели лишь 1858 штук на основе гоночного W194, победившего на «Ле-Мане» в 1952-м с мотором на 240 л.с. А в 1999-м немецкий AMuS выбрал ее «спорткаром столетия».

Также у Вольффов имеются AMG GT R («обычная» версия сэйфти-кара мощностью 600 л.с. и ценником 300 тысяч долларов) и «наследник» Gullwing – AMG SLS AMG (571 л.с., 200 тысяч долларов). И Тото видели на «Мерседесах» C-класса, X-класса и на GLC.

Но у его семьи повседневная машина – G63 «Гелендваген». Наверное, нужно сделать удивленный вид?

Полная корпоративная солидарность – хотя формально в структуру завода Тото и не входит.

«Мерседес»: босс владелца 33% акций компании INEOS Джим Рэтклифф

Помимо немецкого завода и Тото Вольффа, с конца 2020-го восьмикратными чемпионами мира владеет британский нефтехимический гигант INEOS. А у него лицо и основной акционер (доля в 60%) – новоявленный владелец «МЮ» сэр Джим Рэтклифф. На чем же ездит он?

Вплоть до середины 2010-х миллиардер почти не давал публичных интервью, но с запуском все новых и новых инициатив и бизнесов пришлось выходить в прессу и объясняться. Так случилось с открытием автоподразделения Ineos Automotive и анонсом внедорожника Grenadier – классического по виду вездехода «Лэнд Ровер» Defender, иконы британского автопрома и стиля.

Рэтклифф признался в любви оригинальному Defender – и выразил желание сохранить его производство, закрытое в январе 2016-го. После срыва переговоров INEOS как раз и остановился на собственном внедорожнике Grenadier – на нем сэр Джим и ездит сам. Даже лично принимает участие в рекламе – в одном салоне с Льюисом Хэмилтоном, например.

Рэтклифф, кажется, не шутит и действительно водит именно их: по собственным рассказам и свидетельствам очевидцев, на его вилле во французском Куршевеле у него тоже Grenadier и похожий G-Wagon от «Мерседеса».

Кстати, мотор у Grenadier от «БМВ» – сделку заключили еще до партнерства INEOS с «Мерседесом». Мощность – от 245 л.с. до 300+ в зависимости от комплекта, цена – от ;80 тысяч.

Совладелец «Мерседеса» в «Ф-1» притащил Хэмилтона в рекламу своего внедорожника. И Льюис нахваливал, а ведь внутри – мотор «БМВ»!

«Альпин»: Райан Рейнольдс как лицо инвестиционного консорциума с пакетом в 24% акций

«Альпин» может до сих пор звучать незнакомо для большинства фанатов и непостоянных зрителей «Ф-1», но под таинственным именем и лазурным цветом кроется суббренд спорткаров старой доброй французской «Рено» – и принадлежит она большей частью именно булонскому конгломерату. Он в свою очередь принадлежит на 15% – стране, еще на 15% – концерну «Ниссан» через взаимообмен акциями при формировании альянса, еще 65% обращаются на бирже, остальное – у менеджмента и рабочего штата.

Однако в июне 2023-го «Альпин» объявила об анонсированной еще в середине 2022-го продаже 24% акций команды – за 200 млн евро достались группе инвесторов, в которую входят голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, а также Otro Capital и RedBird Capital.

Среди партнеров очень много и других звезд вроде Андрея Рублева, Хуана Маты, Трента Александра-Арнольда, Рори Макилроя и Энтони Джошуа, но главным лицом при сделке был именно Рейнольдс – вместе с заголовками «инвесторы из Голливуда!»

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Так на чем же ездит сам звездный канадский актер? Может, он обожает французский автопром, уже завел себе машину «Альпин» или фанатеет от «Рено»?

У Рейнольдса весьма обширный автопарк – и самая роскошная в нем «Ламба» Aventador S с откидным верхом – 6,5-литровый движок V12 на 730 л.с., цена в $460 тысяч, все как положено.

Еще один бриллиант гаража – «Ауди» R8 V10+ за $183 тысячи c мотором V10 на 550 л.с.:

И, конечно, постоянный визитер Калифорнии просто не смог бы остаться без модной «Теслы». И у Райана есть Model S за $95 тысяч, и Model X за 90 тысяч.

Кое-что из ретрокаров – «Мерседес» 190 SL начала 60-х, сейчас такие продаются в основном на аукционах за что-то около сотни тысяч долларов:

Еще немного американщины: «Кадиллак» Escalade 2014-го за 83 тысячи на 400 л.с., «Додж» Challenger R/T за 40 тысяч...

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И еще пара не пафосных, но чисто семейных повседневных машин: «Тойота» Prius Prime за 30 тысяч, электрический «Ниссан» Leaf за 35 тысяч и олдскульный «БМВ» E38 7 Series из 90-х.

Ни одной «Альпин».

«Астон Мартин»: Лоренс Стролл

У британской команды с чисто британским брендингом занятная фишка с принадлежностью: формально с автозаводом она связана исключительно 10-летней лицензионной сделкой и общим владельцем. Им является канадский миллиардер Лоренс Стролл – сперва он купил команду в 2018-м, начал ее перестройку, а затем, похоже, решил использовать маркетинговый рычаг «Ф-1» для продвижения подходящего бизнеса из числа недофинансированных и терпящих бедствие – и прикупил часть акций завода, потратив на все до $1,5 млрд личных финансов. В поисках денег на поглощение «Астон Мартин» Лоренсу пришлось распродать и часть люксового автопарка из грандиозных «Феррари» – одни только творения марки из Маранелло должны были принести 220 млн !

Что же осталось в гараже у новоявленного владельца «английской «Феррари»?

Из итальянского бренда – две машины: прежде всего крайне необычная Monza SP2:

Ретродизайн в стиле старых болидов «Ф-1» из 50-х (в комплекте даже дают старые кожаные комбинезоны и специальные защитные очки!), но главное – 6,5-литровый мотор V12 на 810 л.с. и титул одной из самых мощных дорожных «Феррари» в истории марки. Тираж ограничен 499 экземплярами, и продавали их исключительно по предзаказам за $1,8 млн. Такие же достались Ибрагимовичу и Ферстаппену.

Последняя «Феррари», которую Стролл решил оставить – редкая 458 Speciale A с откидным верхом.

В ней мотор V8 на 4,5 литра и мощностью 600 л.с., а разгон до 100 км/ч – быстрее трех секунд. Она легче обычной версии на 50 кг, их построили тоже всего 499 штук, и если сперва продавали за $481 тысячу, теперь с молотка и в частных сделках они уходят минимум за миллион.

Из внедорожных гоночных у Стролла в коллекции есть «Макларен» M8D (легендарный «бэтмобиль» для американской серии спорткаров Can-Am 1970-го, за рулем которой смертельные травмы получил основатель марки Брюс Макларен – 8 побед в 10 гонках), «Макларен» М22 для открытой «Формулы-5000» – любительских гонок 70-х на болидах с открытыми колесами, также один из легендарных «Фордов» GT40, побеждавших на «24 часах Ле-Мана» и «Макларен» F1 GTR 1996 года, финишировавший 5-м на «Ле-Мане».

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Из дорожных же Лоренса замечали на «Порше» 959 – крайне редкого спин-оффа раллийной модели для закрытого в 1993-м раллийного класса В. Их выпустили всего 292 штуки, и на момент выхода он был самым быстрым серийным авто со скоростью в 317-339 км/ч при моторе на 450 л.с.!

Несмотря на редкость и бэкграунд, такие стоят на аукционах по 300 тысяч. Хоть и появляются крайне редко!

«Астон Мартин» пока у него замечен только один (естественно, не из числа того, на чем он приезжал на официальные мероприятия, презентации и заявления для прессы) – DB5 Convertible.

Это легендарный британский спорткар с откидным верхом, выпускавшийся с 63-го по 65-й – и олдскульщики точно знают его как одну из самых известных машин Джеймса Бонда.

В нем стоит мотор на 282 л.с., разгонявший агрегат до 240 км/ч. Их сделали всего 123 штуки, и в особенности после мирового успеха фильма именно версия с откидным верхом стала мечтой коллекционеров. Машины из фильма ушли с молотка по цене от $4 до 6,5 млн, а редкие торги «обычных» стартуют с $2 млн.

«Хаас»: Джин Хаас

Американский миллиардер не владеет автомобильными активами – компания«Хаас» занимается производством станков, инструментов и промышленного оборудования. Потому формально у Джина нет даже моральных связей с любой маркой или брендом – за исключением поставщика своей команды «Феррари», которой он масштабно признавался в любви в крупном интервью сразу после увольнения многолетнего босса Гюнтера Штайнера .

Также Джин крайне непубличен и редко попадает в объективы фото и видеокамер – особенно с учетом ограничений на перемещения, вызванных последствиями уголовного дела за уклонение от уплаты налогов .

Однако один реддитор получил шанс заглянуть в гараж Хааса в Каннаполисе и узнать, что же там стоит. Три болида «Ф-1», гоночный «Форд» GT40 с «Ле-Мана»...

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И личная машина – все-таки «Феррари»!

Модель – 599 GTB Fiorano, флагманская для 2006-го и продававшая по 300 тысяч евро с 6-литровым мотором V12 на 612 л.с. Снята с производства в 2012-м.

«Ред Булл»/«РБ»: Марк Матешиц

Один из самых новых владельцев команд среди миллиардеров – наследник отцовской части империи «Ред Булл» Дитриха Матешица. Получил 49% компании (примерная оценка состояния – $21 млрд) и право на управление спортивной ветвью в конце октября 2022-го и тут же отдал структуру бывшему боссу футбольной части империи Оливеру Минтцлаффу.

Сам Марк почти не присутствовал в публичном поле до «повышения» и почти не появляется в прессе после вступления в наследство. На чем он ездит – достоверно неизвестно.

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«Ред Булл»/«РБ»: Чалерм Ювидья

Тайская вторая половина конгломерата «Ред Булл» – еще более непубличная и отвечающая прежде всего за состав и производство на месте как сын и наследник партнера Дитриха Матешица. Патриарху тайского клана уже 73 года и ему особенно не до публичности и машин, зато его дети время от времени влипают в скандалы.

В 2010-х его сын и наследник Вораютх Ювидья влипал в истории с наездами дважды: один раз сбил в Лондоне полицейского при исполнении на серой «Феррари» (без уточнения модели), а во второй раз совершил наезд на человека в черной «Порше» Carrera. Выдали регистрационные таблички B055 RBR: Boss Red Bull Racing.

Публичных снимков автопарка тайской семьи нет, но в 2010-е гоночный «Ред Булл» работал с «Рено», брендом «Инфинити», затем «Астон Мартин» и «Хондой». Солидарности с командой «Ф-1» не обнаружено, хотя сама по себе империя выступает и спонсирует десяток гоночных серий и организаций со всевозможной техникой.

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Фото: instagram.com/ferrari ; commons.wikimedia.org /; instagram.com/derek.photography ; reddit.com ; Hasan Bratic/Global Look Press